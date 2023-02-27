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10 стратегий в раннем доступе Steam, которые нельзя пропустить любителям жанра в 2023 году

Ранний доступ в сервисе Steam позволяет геймерам поиграть в незаконченную версию игры. А разработчику — получить финансы и обратную связь с игроками, позволяющую довести игру до идеала.
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Первые игры с ранним доступом появились в сервисе Steam 10 лет назад, в 2013 году. С тех пор мнения геймеров по поводу раннего доступа к играм разделились — кто-то считает, что это позволяет нерадивым разработчикам годами продавать незаконченную игру. А кто-то уверен, что ранний доступ подарил нам уникальные игры от небольших компаний разработчиков, у которых иначе не хватило бы средств доделать игру до конца.

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Правы обе группы геймеров, ведь в раннем доступе хватает и откровенно плохих игр, и настоящих жемчужин, позволяющих взглянуть на привычный жанр с другой стороны. Сегодня мы посмотрим на 10 отличных стратегий в раннем доступе Steam, которые уже почти доделаны, наполнены контентом и позволяют полноценно играть, не дожидаясь выхода игры в релиз.

Farthest Frontier

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Farthest Frontier можно смело назвать одной из самых ожидаемых стратегий в раннем доступе в 2023 году. Ее разрабатывает компания Crate Entertainment, подарившая нам такой хит, как Grim Dawn. Это градостроительный симулятор со сложными механиками выживания поселения, но пугаться не стоит, такого хардкора, как в стратегии Banished здесь не будет. Игра отлично сбалансирована по сложности и увлечет и опытных игроков, и новичков в жанре.

Going Medieval

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Going Medieval — симулятор строительства и управления средневековым поселением от разработчика Foxy Voxel. Действие игры происходит в поистине постапокалептических условиях, когда почти все население планеты вымерло после чудовищной эпидемии чумы. Вам предстоит строить новое поселение на пепелище старого мира, заботясь о достатке ваших жителей и защищая их от бандитов, варваров и фанатиков. Начав с жалкой деревушки, вы отстроите большой и защищенный каменный город.

Dyson Sphere Program

Dyson Sphere Program — это симулятор фабрики от студии Youthcat Studio. Если вы играли в Factorio и вам нравилось выстраивать сложные производственные линии и логические цепочки, то от Dyson Sphere Program вы точно будете в восторге. Действие игры происходит на далеких планетах, симпатичная трехмерная графика, в отличие от Factorio, позволяет создавать транспортные линии одну над другой. Разработчики также смогли упростить многие рутинные действия, которые раздражали геймеров в подобных играх и вас ждут сотни часов увлекательного геймплея.

Age of Darkness: Final Stand

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Популярность стратегии They Are Billions показала, что практически не использованная в стратегических играх смесь жанров RTS, Survival и Tower Defence обладает огромным потенциалом и выход похожих стратегий был делом времени. Одна из них — Age of Darkness: Final Stand от студии PlaySide, в которой вам предстоит постепенно отстраивать свое поселение и сопротивляться ордам нежити, волна за волной нападающих на ваших поселенцев.

Timberborn

Timberborn — градостроительная стратегия от разработчика Mechanistry, в которой вы возглавите отряд эволюционировавших бобров, которые заселяют планету после вымирания человечества. Начиная с выкапывания простых каналов и сооружения дамб, постепенно вы разовьетесь до использования электричества, а ваши подопечные будут требовать не только пищи и крыши над головой, но и развлечений.

Terra Invicta

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В этой глобальной 4X-стратегии от разработчика Pavonis Interactive вам предстоит противостоять вторжению инопланетян на Землю в далеком будущем. В Terra Invicta вам будет доступна одна из семи фракций, на которые разделилось человечество, погрязшее в междоусобицах. Каждая фракция имеет серьезные отличия, влияющие на геймплей и для победы вам придется активно исследовать космос, воевать, делать научные открытия и использовать дипломатию.

Songs of Conquest

Songs of Conquest — пошаговая стратегия с элементами RPG, разрабатываемая студией Lavapotion, от которой будут в восторге поклонники знаменитой Heroes of Might and Magic III. Прокачка героев, пошаговость и тактические бои, артефакты, магия — все атрибуты великих "третьих героев" разработчики скопировали и переработали, получив увлекательную игру, постоянно вызывающую приятные дежавю. Добавьте сюда шикарную пиксельную графику, и вы получите будущий хит, в который можно поиграть уже сегодня. 

Dune: Spice Wars

Студия Shiro Games, которая отметилась интересной стратегией Northgard, разрабатывает стратегию Dune: Spice Wars, удачно сочетающую жанры RTS и 4X. Разработчики делают упор на сбор разнообразных ресурсов, главным из которых является спайс. И в попытках выиграть вам придется заниматься исследованиями, строительством разнообразных зданий, шпионажем, дипломатией и конечно же, сражениями.

Against the Storm

Интересная стратегия Against the Storm от разработчика Eremite Games перенесет вас в фентезийный мир, в котором бушует бесконечная буря, а вместе с людьми уживаются человекоподобные разумные животные: бобры и ящерицы. Используя довольно редко используемые в стратегиях механики непрямого управления вам предстоит развивать свои поселения в разных биомах на случайно генерируемых картах.  

Ymir

Ymir — это 4X мультиплеерная стратегия от компании Thibaud Michaud, в которой вам предстоит развивать цивилизацию разумных Свинолюдей, начиная с Каменного века. Игра стартует на случайно генерируемой карте, от расположения и количества ресурсов на которой будет зависеть развитие вашего поселения. В основе игрового процесса Ymir лежит социально-экономический симулятор, дополняемый множеством исследований и использованием разнообразных ресурсов с последующей отстройкой многочисленных зданий и производством широкого ассортимента нужных товаров.

Итоги

Стратегии из нашей подборки находятся на разных стадиях завершения разработки и некоторые обязательно выйдут уже в 2023 году. Но все они уже играбельны и позволят вам провести десятки увлекательных часов прямо сейчас. Эти стратегии отличают весьма скромные системные требования и для игры в большинство из них вам хватит самых недорогих видеокарт начального уровня. В Ситилинке такими стали GeForce GTX 1630, Radeon RX 6400 и GeForce GTX 1650, стоящие дешевле 14000 рублей.

Пишите в комментарии, а какие игры в раннем доступе показались самыми достойными вам?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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