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Несколько лет назад среди опытных пользователей ПК начало доминировать мнение, что беречь ресурс SSD-накопителя не стоит, так как его все равно невозможно потратить и устройство скорее устареет морально, чем исчерпает свой ресурс записи. Попытки сохранить ресурс SSD стали высмеиваться на форумах и в соцсетях и считаться уделом консерваторов.

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Но массовое внедрение недорогой памяти QLC, которая не отличается выносливостью, в бюджетные модели SSD-накопителей снова сделало вопрос быстрого исчерпания ресурса накопителя актуальным. Да и объемы данных, которые мы записываем SSD, за 10 лет выросли на порядок. Средний объем новых игр увеличился с 10 до 80-100 ГБ, а иногда и более, и инсталляция десяти новинок может съесть 1 ТБ ресурса вашего SSD-накопителя.

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Незаметно для нас огромные объемы данных записывает в кэш, расположенный на SSD, интернет браузер, тратя каждый день по нескольку гигабайт ресурса накопителя при активном серфинге интернета. А стоит вам начать работать на ПК с программами, использующие большие объемы данных, например, для обработки изображений или видео, как ресурс SSD начинает таять на глазах. Тратит ресурс записи и ОС, ведь Windows 11 превратилась в самый настоящий шпионский модуль, собирающий о пользователе массу огромную информации даже по сравнению с Windows 10.

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Особенно печально дело с ресурсом записи обстоит у бюджетных моделей небольшого объема, например, у SSD AMD Radeon R5 объемом 256 ГБ, параметр TBW (Total Bytes Written) равен всего 80 ТБ, а у Kingston NV1 SNVS/250G объемом 250ГБ — всего 60 ТБ. Найти среди SSD небольшого объема модель с высоким ресурсом записи практически невозможно или она будет стоит неадекватно дорого, и за эту сумму можно будет купить модель в два раза большего объема.

Поэтому, если вам нужен выносливый SSD, нужно смотреть на модели большого объема, на один, а лучше на два терабайта. Именно среди них можно найти модели с очень высоким параметром TBW, которые выдержат активное использование SSD-накопителя. Но как выбрать среди них лучший? Можно долго читать обзоры или спрашивать совета на форумах, посвященных выбору и использованию SSD-накопителей. Но часто на это нет времени и помочь быстро выбрать надежную модель поможет срок ее гарантии. Гарантии в пять лет более, чем достаточно для бытового использования накопителя и производитель обычно дает такую длительную гарантию на надежные модели.

Например, если в ассортименте магазина Ситилинк отсортировать SSD по параметру TBW, выбрав модели с ресурсом записи в 1000 ТБ и больше, а дополнительно отобрать самые популярные модели с гарантией в пять лет, мы увидим вот такую подборку. С самой популярной десяткой SSD-накопителей из этой подборки, которые имеют объем в 2 ТБ, мы сегодня познакомимся поближе.

Kingston Fury Renegade SFYRD/2000G

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Kingston Fury Renegade SFYRD — этот накопитель на базе контроллера Phison PS5018-E18 и 3D TLC 176-слойной памяти от Micron выделяется очень высокой производительностью. Скорость чтения равна 7300 МБ/сек, записи — 7000 МБ/сек, а ресурс записи - 2000 ТБ. На модели установлен графеновый радиатор, а SLC-кеш позволяет записать на высокой скорости 35% объема накопителя.

Digma Top G3 DGST4002TG33T

Накопитель Digma Top G3 DGST4002TG33T построен на базе контроллера INNOGRIT IG5236 и 128-слойной памяти 3D TLC YMTC. Скорость чтения равна 7400 МБ/сек, а записи - 5500 МБ/сек, предустановленный радиатор, судя по обзорам, удерживает температуру до 80 градусов, не допуская троттлинга, а быстрый SLC-кэш составляет 33% от объема накопителя. Ресурс TBW равен 2000 ТБ.

NETAC N600S NT01N600S-002T-S3X

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NETAC N600S NT01N600S-002T-S3X — самая бюджетная модель в нашей подборке, да еще и в формфакторе 2.5" с SATA III интерфейсом. Данных о начинке модели найти не удалось, но ресурс записи в 1120 ТБ делает этот SSD отличной заменой обычному жесткому диску в дополнение к основному, быстрому SSD-накопителю.

Kingston KC3000 SKC3000D/2048G

Kingston KC3000 SKC3000D/2048G — еще один накопитель от Kingston на контроллере Phison PS5018-E18 и 3D TLC 176-слойной памяти от Micron. Скорость чтения равна 7000 МБ/сек, записи - 7000 МБ/сек, а ресурс записи - 1600 ТБ. Радиатор удерживает довольно низкие температуры, а SLC-кэш составляет 36% от объема SSD-накопителя.

Patriot Viper VP4300 VP4300-2TBM28H

Patriot Viper VP4300 VP4300-2TBM28H построен на базе контроллера Innogrit IG5236 и памяти 3D NAND TLC, скорость чтения равна 7400 МБ/с, записи - 6800 МБ/с, а ресурс записи - 2000 ТБ. Графеновый радиатор удерживает температуру до 72 градусов.

A-Data S40G RGB AS40G-2TT-C

A-Data S40G RGB AS40G-2TT-C — недорогой накопитель с максимальной скоростью чтения в 3500 МБ/с, записи - 3000 МБ/с и очень высоким ресурсом записи в 2560 ТБ. На фоне конкурентов модель выделяется подсветкой и возможностью шифрования информации по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.

Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G

В нашей подборке еще один накопитель от компании Kingston — Kingston Fury Renegade SFYRDK/2000G. Модель построена на базе контроллера Phison PS5018-E18 и памяти 3D NAND TLC от Micron. Скорость записи равна 7000 Мбайт/с, чтения — 7300 Мбайт/с, а ресурс записи равен 2000 ТБ. SLC-кэш позволяет записать на максимальной скорости 680 Гбайт, а температуры, благодаря качественному радиатору, не поднимаются выше 75 градусов.

Digma Top P8 DGST4002TP83T

Накопитель Digma Top P8 DGST4002TP83T тоже использует контроллер Phison PS5018-E18, как и модели от Kingston из подборки, а вот память использована 112-слойная 512-Гбит TLC 3D NAND (BiCS5) от Kioxia. Скорость чтения достигает 7000 Мбайт/с, записи - 6500 Мбайт/с, а ресурс записи равен 1400 ТБ. Накопитель, судя по тестам, весьма горяч и стоит позаботится о качественном радиаторе.

Silicon Power XD80 SP002TBP34XD8005

Silicon Power XD80 SP002TBP34XD8005 построен на контроллере Phison PS5012-E12S и 64-слойной 256-Гбит TLC 3D NAND памяти от YMTC. Скорость чтения достигает 3400 Мбайт/с, записи - 3000 Мбайт/с, а ресурс записи очень высок - целых 3115 ТБ! А вот радиатор слабоват, при 70 градусах, которые накопитель быстро достигает при активном использовании, уже начинается троттлинг.

A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-2TT-C

A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-2TT-C — еще один бюджетный накопитель в подборке, скорость чтения которого достигает всего 2100 МБ/с, записи - 1500 МБ/с, а ресурс записи равен 1200 ТБ. Чтобы разогреть накопитель до высоких температур, на него нужно записать более 140 ГБ данных, чего в реальных сценариях использования практически не бывает.

Итоги

Как видите, среди выносливых SSD-накопителей из нашей подборки есть модели для любого бюджета, с разницей в цене более, чем в два раза. Несмотря на сильно различающиеся скоростные характеристики, в игровой ПК можно смело брать любой из них, разве что кроме NETAC N600S NT01N600S-002T-S3X. И все они имеют высокий ресурс записи и длительный срок гарантии, которые позволят вам не переживать о состоянии накопителя целых пять лет.

Пишите в комментарии, а какие игры в раннем доступе показались самыми достойными вам?

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