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10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году

Программы из этой подборки позволят вам эффективно решать большинство задач, которые встают перед пользователями ПК, сэкономят время и сделают использование ПК более комфортным.
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Мир софта постоянно развивается и каждый месяц выходят новые программы, которые удобнее и эффективнее тех, к которым мы привыкли. Поэтому стоит иногда пробовать новинки, ведь среди них можно найти полезные утилиты, которые позволят вам решать проблемы с ПК и работать на нем с большим комфортом. Коллекция утилит на моем жестком диске постоянно обновляется и сегодня я познакомлю вас с десятком интересных экземпляров, которые мне понравились в 2023 году.

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Hibit Uninstaller

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Hibit Uninstaller — мощнейшее средство удаления программ, которое можно назвать лучшим среди многочисленных аналогов. Hibit Uninstaller может не просто удалять программы, заменяя стандартное средство удаления Windows, но и отслеживать изменения в системе при установке программ, чтобы потом удалить все их следы и изменения в реестре. Очень удобно и удаление нескольких программ одновременно, что невозможно сделать стандартными средствами Windows. Нажав меню "Инструменты", мы можем обнаружить там еще несколько полезнейших функций.

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Во-первых, средство удаления встроенных приложений Windows. Кортана, Microsoft Edge и прочие утилиты, которые навязывает Microsoft, удаляются легко и корректно. Диспетчер служб позволит управлять службами, отсеять службы от Microsoft и деинсталлировать сторонние.

А еще в Hibit Uninstaller есть удобнейшее средство управления планировщиком заданий Windows.

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Добавьте к этому возможность удаление расширений браузера, редактор контекстного меню Windows, менеджер автозагрузки, очистку системы от мусора. А еще — диспетчер процессов, который позволит найти вредоносные программы, которые прячутся от стандартного диспетчер задач Windows, и вы поймете, что Hibit Uninstaller может заменить кучу отдельных утилит и будет очень полезен как опытному пользователю ПК, так и новичку. Удивительно, но Hibit Uninstaller еще и полностью бесплатен.

NET Version Detector

Практически каждый геймер сталкивался с тем, что какая-либо игра требует библиотеки, которых нет на вашем ПК. Иногда их приходится устанавливать наугад, ориентируясь на те ошибки, что выдает игра при запуске. В этом случае пригодится утилита NET Version Detector, которая показывает версии пакета Microsoft .NET Framework, которые установлены в операционной системе и предлагает загрузить те, которых на данный момент не хватает для полноценной работы.

Auto PowerOFF

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Auto PowerOFF — мощный и гибкий таймер выключения ПК, который способен как выключать его в определенное время, так и после срабатывания ряда условий. Например, в зависимости от загрузки сети или процессора. Например, у вас качается объемный файл, и вы хотите, чтобы после завершения скачивания ПК выключился или кодируется видео, и после завершения процесса кодирования ПК можно выключить — с Auto PowerOFF это очень легко настроить.

SIV (System Information Viewer)

SIV — мощнейшее средство для получения подробной информации о системе, локальной сети и аппаратном обеспечении. Утилита показывает характеристики процессора, подробные сведения о Windows, информацию об оборудовании и софте, установленных PCI-платах, включая модемы, видеокарты и аудиокарты, информацию с датчиков температуры, напряжения, данные подключенных USB-устройств и многое другое. В реальном времени следит за использованием системных ресурсов и получает сведения о компьютерах в локальной сети. Во многом утилита способна заменить AIDA64, при этом очень компактна и не требует установки.

Bulldog

Bulldog —бесплатный инструмент для выявления поддельных карт памяти, USB-флешек, SSD и HDD, созданный на основе популярной утилиты Victoria. Bulldog предназначен для тестов, измерения характеристик и выявления поддельных накопителей с искусственно раздутым объёмом, которые иногда продаются на AliExpress по заманчивым ценам. Утилита предназначена прежде всего для USB-флешек и карт памяти, но может тестировать и SSD-накопители и HDD.

Beyond Compare

Beyond Compare — мощная утилита, которая позволяет сравнивать содержимое папок и файлов, а также дает возможность настроить синхронизацию файлов между разными устройствами, например, между компьютером и ноутбуком. Утилита позволяет простыми методами провести синхронизацию архивов, сайтов по FTP протоколу, может обновить ваши интернет проекты, и легко отыщет все отличия между двумя текстовыми файлами.

Everything

Everything — утилита для мгновенного поиска файлов и папок на накопителях по именам, работа которой напоминает магию. Вы только ввели имя файла, а утилита мгновенно показывает все совпадения. Секрет столько быстрой работы в индексации имен файлов и работе с индексами томов NTFS, созданных на основе Master File Table .

WizTree

WizTree — небольшая утилита для определения размера файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске. Особенностью данной утилиты является высокая скорость работы благодаря прямому взаимодействию с главной файловой таблицей, которая содержит подробную информацию о содержимом носителя. А еще — удобный для понимания график представления данных о весе папок и файлов.

Windows Privacy Dashboard (WPD)

Windows Privacy Dashboard (WPD) — небольшая, но мощная портативная утилита, работающая через Windows API с многочисленными параметрами системы. Это наиболее удобный и быстрый способ настройки параметров, связанных с конфиденциальностью в Windows 10 и Windows 11, так как утилита графически показывает параметры, которые обычно приходится переключать с помощью групповых политик.

Razblocker

После вирусного заражения многие функции Windows могут не работать, даже если вы пролечили ОС антивирусом и удалили вредоносные программы. Восстановить работоспособность ОС поможет крохотная утилита Razblocker, которая может запустить командную строку, диспетчер задач, редактор реестра или групповые политики.

Интересная особенность утилит из этого блога в том, что их можно найти в портативном варианте, или portable, и всех их я нашел на одном из популярных сборников софта в сети. Портативные утилиты удобнее всего держать на переносных жестких дисках, что даст возможность запускать их на разных ПК. В Ситилинке самыми популярными переносными HDD стали Toshiba Canvio Basics HDTB410EK3AA объемом 1 ТБ, Toshiba Canvio Basics HDTB420EK3AA объемом 2 ТБ и Transcend StoreJet 25M3S TS2TSJ25M3S объемом 2 ТБ.

Пишите в комментарии, какие утилиты вы бы добавили в эту подборку?

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

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