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5 причин, по которым я полностью перешел на использование портативных или portable программ

Portable программы имеют много плюсов по сравнению с обычным софтом, который мы устанавливаем после инсталляции Windows. Но есть у них и минусы, которые стоит упомянуть.
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Несколько лет назад на моем жестком диске появилась папка "Portable", в которую я стал складывать нужный в работе портативный софт. Там лежат и небольшие программы, от видеоплеера VLC или утилиты UltraISO и до таких монстров, как Adobe Photoshop. Список моих портативных программ постоянно расширялся, но оказалось, что если найти бесплатные портативные программы очень легко, ведь для них даже существует сайт-агрегатор PortableApps, то вот с поиском стабильно работающих крупных программ могут возникнуть трудности.

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С ними вам придется рискнуть и воспользоваться трудами энтузиастов, создающих эти программы из обычных, а искать их придется на таких сайтах, где запросто можно нахвататься вирусов и троянов. Но награда за полную папку "Portable" будет более, чем достаточная и сегодня я расскажу, почему решил практически полностью перейти на портативный софт.

После переустановки Windows ваш софт сразу готов к работе

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Задумав на днях переустановить Windows 10, отработавшую на моем ПК целый год, а вернее, просто распаковать образ диска с ней, созданный утилитой Acronis True Image, я решил заменить портативным софтом все то, что осталось — браузер Mozilla Firefox и видеоредакторы. И именно портативный браузер наглядно показывает, как удобно пользоваться таким софтом. Представьте, вы переустановили Windows, запускаете браузер из папки на SSD, а в нем даже открытые вкладки остались на своих местах, не говоря уже о том, что вы остаетесь авторизированы на всех сайтах — VK, Youtube и так далее.

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Тоже самое и со всем остальным софтом — вам достаточно создать для него ярлыки на Рабочий стол и все, никаких инсталляций и ожидания. Переустановка Windows в этом случае из муторного занятия, которое отнимает два-три часа, превращается в быстрое и не напрягающее действие.

Возможность использовать нескольких версий одной и той же программы

Думаю, каждый пользователь ПК сталкивался с нестабильной или проблемной версией программы. Или с такой ситуацией, когда одна нужная "фича" лучше работает в одной версии утилиты, в другая — в более свежей. С портабельным софтом это не проблема и можно использовать столько версий утилиты, сколько сможете найти. Или, к примеру, это дает возможность легкого использования двух копий одного и того же браузера простым копированием папки с ним. У меня один Mozilla Firefox — основной, а другой — рабочий браузер, ведь при написании блогов иногда требуется открыть под сотню вкладок.

Легкость бэкапа программ и настроек

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Еще один плюс портабельного софта — то, что все ваши настройки остаются рабочими независимо от переустановки Windows. А иногда этих настроек в софте столько, что только их применение потратит больше вашего времени, чем переустановка этой утилиты. А если таких утилит пять или десять? Даже банальный проигрыватель видео VLC или PotPlayer приходится настраивать под себя — я, к примеру, назначаю скачек воспроизведения вперед и назад на пять секунд на колесико мыши, что позволяет быстро проматывать скучные места в фильмах. Такие настройки приходится делать и в программе для скачивания торрентов µTorrent или qBittorrent, текстовых редакторах, но главный по количеству настроек — браузер, ведь там может быть еще и установлен с десяток-другой полезных расширений.

Элементарно в случае портативного софта делается и его бэкап, вам теперь не нужно сохранять весь системный диск или выискивать папки программ в Program Files (x86) и Application Data, а просто сохранить папку с софтом в другое место. Бэкап софта стоит делать для того, чтобы избежать его повреждений вирусами, троянами, шифровальщиками или даже антивирусами, а они любят "сожрать" exe-файл какой-нибудь редкой утилиты. 

Windows остается чистой, а реестр не замусоривается

Еще один плюс портативного софта — то, что он не нуждается в инсталляции и не прописывается в реестр или системные папки. Конечно, папки софта в системных папках могут создаваться для реализации нормальной работы софта, но обычно они очень немного весят. А именно установка большого количества программ быстрее всего превращает ОС Windows, которая шустро работает сразу после переустановки, в тормозящую и глючащую спустя несколько месяцев работы.

Перенос на другой ПК и запуск со съемных носителей

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Покупка нового ПК или ноутбука обычно сопровождается переносом привычной рабочей среды со старого устройства. В случае портативного софта это перестает быть проблемой, вы можете иметь одинаковую рабочую среду на разных устройствах и переносить ее на флешках и внешних жестких дисках или запускать программы прямо с них. Например, на рабочем ПК можно безопасно запустить ваш привычный браузер, не оставив cookie-файлов и истории браузера. Наиболее удобным носителем для набора портативных программ станет внешний SSD-накопитель, например Netac ZX20 объемом 512 ГБ, или Netac Z Slim объемом 1 ТБ. Но механический HDD предложит гораздо больший объем за ту же сумму, например, Toshiba Canvio Basics Black объемом 2 ТБ.

Минусы portable программ

"Если портативный софт такой замечательный, почему все не пользуются им?" — спросите вы, и будете совершенно правы. Есть у portable программ и минусы, которые стоит упомянуть. Во-первых, такой софт может быть нестабилен и утилита, которая прекрасно работала на вашей Windows 10 версии 21H1, почему-то отказывается запускаться на Windows 10 версии 22H2, а найти причину того, на что "ругается" утилита, не всегда возможно.

Во-вторых, возникают проблемы с лицензиями, если вы сторонник лицензионного софта, но, учитывая ситуацию на рынке софта и игр в России, этот вопрос беспокоит пользователей все меньше и меньше. Ведь иногда при всем желании мы не уже можем купить лицензионную программу или игру из-за санкций.

В-третьих, если установка обычного софта сразу меняет файловые ассоциации в Windows, то в случае с портативными программами вам придется вручную указать, что и чем открывать в вашей системе. Но система может упрямится и упорно пытаться сбрасывать ваши настройки, открывая PDF файлы с помощью браузера EDGE, а не Mozilla Firefox. Но для опытного пользователя — это не большая проблема.

Итоги

Как видите, плюсов у портативного софта намного больше чем минусов и, если вы решили попробовать некоторые утилиты, начните с безопасных бесплатных программ, про которые я рассказывал в цикле блогов "10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому". А еще проще — с сайта PortableApps, на который я делал обзор.

Пишите в комментарии, а вы используете портативные утилиты?

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами и играми. 

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