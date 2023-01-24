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Многим пользователям знакомо ощущение, как работает ПК сразу после установки Windows - быстро загружается, быстро запускает программы и сразу реагирует на действия пользователя. А сама система Windows и папки пользователя занимают совсем немного места на накопителе. Постепенно это ощущение быстрой работы уходит, а системный диск начинает забиваться программным мусором. О том, насколько эти данные могут замедлять работу, можно понять, открыв, к примеру, "Просмотр событий Windows", когда перегруженный журнал будет с трудом поддаваться сортировке.

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Особенно эта проблема заметна, если у вас небольшой системный SSD-накопитель, например, как у меня - всего на 120 ГБ. Моя Windows 10 была установлена всего год назад, на диске C:\ нет ни одной игры, но занято уже целых 56 ГБ, что никуда не годится. Я решил разобраться с проблемой, проанализировать, чем забивается системный накопитель и написать гайд, о том, как быстро его очистить простыми способами.

Удаляем ненужные программы и игры

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Первым делом стоит заглянуть в Программы и компоненты и посмотреть, нет ли ненужных утилит или игр, которые давно занимают место на диске и могут быть спокойно удалены. Наверняка найдется парочка игр, в которые вы уже давно не заходили и вряд ли будете продолжать играть в них. Но я для чистоты эксперимента трогать их не буду.

Удаляем точки восстановления

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Далее стоит запустить стандартное средство очистки диска, запускаемое из свойств диска, у меня оно нашло 4.8 ГБ файлов, которые можно смело удалить, большая часть из которых - файлы обновлений. Использование накопителя можно посмотреть и в приложении "Параметры" - "Система" - "Память". Там я увидел, что еще 1.7 ГБ заняла точка восстановления системы, которой я не пользуюсь, и которую, скорее всего, создала одна из утилит. Польза от точек восстановления сомнительна, в случае серьезного сбоя они обычно не помогают, поэтому лучше делать полный образ системы перед вмешательством в нее, например, с помощью утилиты Acronis True Image.

Очистка папки WinSxS

Теперь можно заняться очисткой папки Windows, которая у меня распухла до 23 ГБ. Главный пожиратель места здесь будет папка WinSxS, которую категорически нельзя чистить вручную. Но с помощью нескольких команд в командной строке, запущенной от администратора, можно очистить эту папку. Для начала запускаем команду анализа:

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Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore

В моем случае она не нашла компонентов для очистки. А для удаления запускаем команду

Dism.exe /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup

Очистка папки C:\Windows\Installer

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Еще одна подпапка в C:\Windows, в которой хранятся все установочные файлы, постепенно распухает, но ее содержимое не всегда является нужным для системы. Очистить ее, как и папку WinSxS, можно не вручную, а только с помощью специальной утилиты PatchCleaner. Папка

C:\Windows\Installer весит у меня 4.4 ГБ, но утилита сообщила, что удалить из нее ничего нельзя.

Кеш браузера и системных программ

Теперь можно заняться удалением кеша браузера и программ, которые обязательно присутствуют на системном диске. Нужен ли кеш при наличии быстрого интернета - хороший вопрос, и в блоге, посвященном экономии ресурса SSD мы учились его отключать. Проще всего удалить эти данные с помощью специальной утилиты очистки. Популярную много лет CCleaner на этом поприще заменила утилита Wise Disk Cleaner, более безопасная и быстрая. Утилита нашла на моем ПК 2.89 ГБ файлов, которые можно смело удалить.





Кэш видеокарты

Кэш видеокарты хранит в себе предыдущие версии драйверов, копии установочных файлов и прочий мусор, который нам уже не понадобится. В случае с видеокартой NVIDIA нам надо будет перейти в папку c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Local\NVIDIA. Легко найти ее можно, нажав Win+R и введя %appdata%. Далее переходим в папку Local, потом - NVIDIA. И очищаем папку GLCache.





Ручная очистка папки пользователя

После всех вышеописанных процедур удалось очистить около 5 ГБ, что не так уж и много и пора переходить к ручной чистке папки пользователя, которая обычно приносит гораздо больше пользы.

Такую очистку очень удобно совместить с бэкапом ваших данных, отсеивая зерна от плевел и сохраняя ценное в отдельную папку. Это могут быть сохранения игр, скриншоты, документы и многое-многое другое, что легко потерять при переустановке Windows.

Заглянув в папки пользователя, а особенно - в папку AppData, вы поймете, что ручной поиск в этих залежах займет очень много времени. Проще воспользоваться утилитой для наглядного представления веса папок и файлов, например, WinDirStat. Утилита сканирует папки и показывает их содержимое в виде прямоугольников и квадратов разного цвета.

Утилита сразу наглядно показала "жирные" файлы, которые можно смело удалить, например, ненужные записи геймплея с помощью GeForce Experience. Жмем на прямоугольнике файла правую кнопку мыши, выбираем "открыть в Проводнике" и удаляем ненужное. Еще нашлась куча файлов в папке C:\Users\ZSTX\AppData\Local\Downloaded Installations, которые можно смело удалить.

Некоторые мессенджеры хранят в папках пользователя присланные фото, видео и документы, например, Viber в папке ViberDownloads. Эта папка может распухать до нескольких гигабайт и не помешает сохранить оттуда все нужно, а ненужное - удалить. Ручная очистка дала еще около 1.5 ГБ свободного места.

Очистка с помощью утилиты Dism++

Еще один способ очистить ненужные системные файлы - мощная утилита Dism++, про которую я уже не раз писал в своих блогах. Давайте пройдемся ею по уже очищенной системе и посмотрим, сколько места она освободит. С помощью Dism++, кстати, можно легко очистить папку WinSxS, не вводя команды вручную. Как видно на скриншоте, Dism++ нашла, что удалить в папке WinSxS, хотя командами выше мы не могли очистить ее.

А суммарно утилита освободила еще почти гигабайт.

С помощью утилиты Dism++ можно легко удалить и ненужные предустановленные системные компоненты, например, Кортану или Распознавание речи.

Итоги

Под конец чистки файлы на системном диске занимают 49.5 ГБ, а значит удалось удалить почти 7 ГБ мусора. Это не особо впечатляет, но, если учесть, что я не трогал установленные программы - это совсем немало. Перегруженный мусором системный диск будет мешать гораздо меньше, если выбрать для него SSD объемом 500-512 ГБ. Стоят они сейчас совсем недорого, например, в Ситилинке популярны вот эти три бюджетные модели: Digma Run S9 DGSR2512GS93T, Kingston NV2 SNV2S/500G и KINGSPEC NX-512.

Пишите в комментарии, а как вы чистите системный диск от мусора?

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