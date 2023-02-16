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Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем

Решив не продавать старенький Ryzen 5 1600, а собрать на нем бюджетный ПК, я получил неделю страданий, о которых сегодня расскажу.
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Постоянные читатели блогов Overclockers могли заметить пару моих статей, в которых я недавно рассказывал об апгрейде старого процессора Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X. Несмотря на то, что это была замена шести ядер на шесть, и назвать ее оптимальной нельзя, я получил прирост и в играх, и в приложениях. Но главный плюс от такого апгрейда — я наконец-то избавился от фризов и просадок кадровой частоты в играх, которыми славятся процессоры Zen и Zen+.

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Можно сказать, что в играх связка из Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 является оптимальной и хватит ее еще надолго. Но какова же судьба Ryzen 5 1600, про который я написал не один десяток блогов за последние три года? Учитывая то, что мой экземпляр неплохо разгонялся на низком напряжении — 4000 МГц на 1.16 в, и отлично даунвольтился, позволяя скинуть около 0.12 В при работе на заводских настройках, мне стало откровенно жаль его продавать за те 5000 рублей, которые дают за него на вторичном рынке.

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Ведь если для игр в связке с мощной видеокартой Ryzen 5 1600 в 2023 году слишком слаб, то как процессор для обычного ПК, на котором серфят интернет, смотрят YouTube и фильмы или играют в не особо требовательные игры, он все еще очень хорош. Шесть ядер и двенадцать потоков Ryzen 5 1600 для таких задач хватит еще на много лет, а если посмотреть, что можно купить из новых процессоров за 5000 рублей, то мы увидим только четырехъядерники под устаревшие сокеты, например, Core i3-10100F.

Я положил Ryzen 5 1600 на полку и решил купить для него бюджетную материнскую плату AM4 на чипсете A320 или B450, если подвернется хорошая модель и собрать компьютер для домашних. Но, регулярно мониторя цены и наличие материнских плат AM4, я заметил, что цены растут, а хороших моделей в продаже остается все меньше и меньше. Самые недорогие платы на чипсете B450 уже стоят дороже 5000 рублей, и я решил, что подобная бюджетная плата будет лучшим выбором в подобный ПК, о чем потом неоднократно пожалел.

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Я купил материнскую плату GIGABYTE B450M H, которая уже не продается в Ситилинке, но в продаже все еще есть ее аналог — GIGABYTE B450M K. Это типичная бюджетная плата — нет радиаторов на цепях питания, есть минимум нужных портов и разъемов для вентиляторов, но распаковав ее, я поразился, насколько тонкий у нее текстолит. Он настолько тонок, что страшно не только устанавливать на плату кулер и втыкать разъем питания 24-пин, но даже устанавливать модули ОЗУ. Плата заметно прогибается, и я для безопасности подложил во все критичные места кусочки поролона между платой и корпусом.

Так как плата будет установлена в компактном корпусе, я не стал ставить на нее башенный кулер, а ограничился обычным куском алюминия с медной пяткой, который покупал еще 14 лет назад для ПК на сокете AM2+. 

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Вот здесь можно похвалить AMD за совместимость кулеров и возможность установить столь древнюю модель — это очень приятно.

Но стоит рассказать о ПК, апгрейд которого мы будем производить. Это был простой мультимедийный ПК на процессоре Core i3-2100, с 8 ГБ DDR3 и даже без SSD-накопителя. Все это стояло в компактном корпусе Accord и запитывалось бюджетным блоком питания Deepcool DN500. Даже для интернета этой конфигурации хватало уже впритык, процессор слишком слаб по меркам 2023 года.

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Так как у Ryzen 5 1600 нет "встройки", я достал из закромов GeForce GT 1030, на которой ждал падения цен на GeForce RTX 3000, но так и не дождался. GeForce GT 1030 я продавать не стал, а оставил как видеокарту-"затычку", которая всегда может пригодится. Вот и настало ее время, после почти года лежания в коробке. Что удивительно, GeForce GT 1030 так и не подешевели после конца майнинг бума и модели с GDDR5 видеопамятью так и стоят по 7000-8000 рублей, как и в 2021 году.

А вот с выбором оперативной памяти мне пришлось помучаться. Объем в 8 ГБ отлично подошел бы для этого ПК, но это бы поставило крест на возможности поиграть в новые игры, а ведь связка из Ryzen 5 1600 и GeForce GT 1030 тянет много хороших игр на минималках, даже ANNO 1800. Оперативная память сегодня стоит дешево и я решился купить сразу 16 ГБ, выбрав модули ADATA XPG Gammix, которые я советую в блогах про сборки. Радиаторы, частота 3200 МГц, тайминг CL 16 и невысокая цена — это отличные бюджетные модули.

В собранном виде новый компьютер выглядел вот так, фото не самое удачное, навести порядок с проводами в тесном корпусе практически невозможно. Пара тихоходных вентиляторов диаметром 120 мм обеспечивают отличный продув и охлаждение видеокарты.

Стоимость материнской платы и ОЗУ составила 9000 рублей, что довольно много для бюджетного ПК. Но дальше меня ждал сюрприз, который перечеркнул всю радость от покупки. Я воткнул в ПК свой старый SSD Samsung 850 EVO на 120 ГБ с Windows 10 и начал настраивать софт. И сначала не обратил внимания на то, что курсор мыши периодически фризит и чем больше времени проходит после перезагрузки ПК, тем сильнее фризы. А иногда к фризам добавлялись и заикания звука.

Первое подозрение пало на Windows 10, так как с такими симптомами иногда сталкиваются ее пользователи, да и сама Windows была перенесена с другого ПК. Но после переустановки Windows ничего не изменилось, и даже после загрузки с флешки Windows 10 PE фризы оставались. Далее последовали сброс BIOS в "дефолт" и долгое перебирание настроек устройств и энергосбережения, что усугублялось тем, что проблема была плавающая и иногда от перезагрузки до первых фризов проходило даже около получаса. 

И за неделю я перепробовал все, даже ставил другую ОЗУ и видеокарту, пока не догадался отключить модуль TPM 2.0. О том, что он вызывает фризы и зависания ПК на AMD, стало известно около года назад, когда Windows 11 потребовала от многих пользователей использовать его. И хотя сообщалось, что проблема исправлена в новых AGESA, а у моей платы "из магазина" прошит самый свежий BIOS, я все равно столкнулся с фризами.

Как вы догадываетесь, за неделю поиска причин проблемы я успел 100 раз пожалеть, что решился опять связаться с AMD, и не внял совету наших форучан, пишущих, что "GIGABYTE и AMD — несовместимые понятия". Отдельного блога заслуживает и BIOS GIGABYTE B450M H — он настолько куцый, что складывается впечатление, что это самая дешевая плата на чипсете A320. Нет ни настроек LLC, ни возможности уменьшить напряжение на vSOC и CLO VDDP, как и выставить фиксированное напряжение на процессоре — доступно только смещение от того напряжения, которое выставляет плата.

Вот такой неудачный опыт с AMD у меня получился. Пишите в комментарии, а вы сталкивались с проблемами в работе материнских плат AMD?

Более 550 блогов автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 


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Теги

amd ryzen процессор материнская плата ryzen 5 1600 критика am4 b450 проблемы фризы
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