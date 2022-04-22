Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года

После повышения цен расклад сил на рынке SSD-накопителей сильно изменился, и без того непростой выбор осложняется массовым внедрением моделей без DRAM буфера.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Выбирая SSD-накопитель для игрового ПК, в первую очередь мы обращаем внимание на его объем. Вес новых игр продолжает увеличиваться и цифры в 100 ГБ и выше уже никого не удивляют. Добавьте к этому объем, занятый операционной системой и файлами пользователя и вы поймете, что минимальный объем SSD-накопителя, на который стоит ориентироваться в 2022 году, начинается от 480-500 ГБ.

реклама

SSD-накопитель объемом 1 ТБ позволит чувствовать себя намного комфортнее и держать одновременно установленными сразу несколько игр. А еще накопитель такого объема будет удобен тем пользователям, которые совмещают игры с работой на ПК, например, записывают ролики геймплея игр, которые немало весят. Большинство пользователей с накопителем объемом 1 ТБ смогут полностью отказаться от наличия HDD в ПК, получив более тихую и недорогую систему.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Что касается более вместительных SSD-накопителей, то здесь все гораздо сложнее. Повышение цен весной 2022 года привело к тому, что самые недорогие модели объемом 2 ТБ стартуют с цены почти в 23000 рублей, что делает их недоступными для многих геймеров. Гораздо практичнее будет купить SSD-накопитель на 480-1000 ГБ и дополнить его жестким диском на 2 ТБ, например, WD Blue WD20EZBX. И если часть нетребовательных к скорости накопителя игр и пользовательских файлов держать на HDD, можно вполне обойтись SSD объемом 480 ГБ.

реклама

Повышение цен перевело в разряд роскоши и быстрые SSD-накопители, обладающие самыми стабильными и устойчивыми характеристиками записи, например, от компании Samsung. SSD от Samsung подорожали особенно сильно и теперь, к примеру, за цену модели Samsung на 250 ГБ, стартующей от 6500 рублей, можно купить модель объемом 500 ГБ от другого производителя. А за цену SSD от Samsung на 500 ГБ можно взять 1000 ГБ накопитель от Western Digital или Crucial. Так что популярная формула последних лет "не знаешь, какой SSD купить - покупай от Samsung" теперь не работает и нам придется искать более доступные модели.

Еще один важный фактор выбора SSD - его интерфейс. В продаже даже в 2022 году есть много моделей с интерфейсом SATA III в формфакторе 2.5" и они, как правило, стоят дешевле моделей форм-фактора M.2 с интерфейсом PCI-E. Вдобавок SATA III SSD одни из самых универсальных и подойдут в любой компьютер или ноутбук со свободными SATA-портами, а старые ПК начинают просто "летать" после замены HDD на SSD.  

SATA III SSD формфактора 2.5" отлично подходят на роль второго SSD в систему, когда M.2 порт занят системным SSD, а еще стоит отметить их низкий нагрев и отсутствие нужды в дополнительном охлаждении, которое часто нужно M.2 моделям. Что касается скорости загрузки игр - то SATA III модели немного медленнее, но это не так заметно, как разница между SSD и HDD.

реклама

Учитывая все эти факторы, я предлагаю вам посмотреть на десятку самых оптимальных по соотношению цена/надежность/производительность SSD-накопителей, выбранных из ассортимента магазина Ситилинк. А начнем мы с самых доступных моделей, таких как Crucial BX500 CT480BX500SSD1.

Это бюджетная модель, основанная на контроллере SM2258XT, без DRAM буфера, подойдет в бюджетные игровые системы, где не требуется высоких нагрузок и работы с большими объемами данных. Наработка на отказ составляет 1500000 часов, ресурс TBW (Total Bytes Written) - 120 ТБ, а гарантия - три года, что позволяет не беспокоится о ресурсе SSD в обычной нагрузке, которую дает игровой ПК.

реклама


Накопитель A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-512GT-C объемом 512 ГБ, построен на базе контроллера Realtek RTS5763DL, не имеет DRAM буфера, но за счет технологии SLC-кеширования показывает очень неплохие результаты для бюджетного устройства, а его дополнительные плюсы - гарантия, составляющая 60 месяцев и ресурс TBW, равный 300 ТБ.                


SSD-накопитель Crucial MX500 CT500MX500SSD1 объемом 500 ГБ присутствует на рынке уже несколько лет и зарекомендовал себя как надежное устройство. Он основан на контроллере Silicon Motion SM2258 с DRAM буфером объемом 512 Мбайт, и показывает хорошие и устойчивые характеристики записи. Все хорошо у Crucial MX500 и с надежностью, что подчеркивает гарантия в 60 месяцев.


Еще один ветеран рынка, накопитель A-Data SU800 ASU800SS-512GT-C, объемом 512 ГБ, тоже имеет DRAM буфер и основан на контроллере SMI SM2258. Накопитель имеет неплохие для SATA III устройства скоростные характеристики чтения и записи, а ресурс TBW достигает 400 ТБ.                


Накопитель WD Blue WDS500G2B0A объемом 500 ГБ стал одной из самых популярных моделей в Ситилинке. Он основан на контроллере Marvell 88SS1074 с DRAM буфером объемом 512 МБ и показывает хорошие скорости чтения и записи. Ресурс TBW у данной модели составляет 200 ТБ, а наработка на отказ - 1750000 часов. Покупатели выбирают накопители WD Blue из-за традиционно высокого качества исполнения и большого срока гарантии, составляющего 60 месяцев.


Далее у нас идут еще две модели от Western Digital объемом 500 ГБ в формфакторе M.2 2280 и с одинаковой ценой. Обе модели не имеют DRAM буфера и полагаются на SLC кеширование. Первая модель - WD Blue SN550 WDS500G2B0C, присутствует на рынке уже три года, основана на контроллере SanDisk 20-82-007010. Накопитель имеет ресурс TBW, равный 300 ТБ, время наработки на отказ 1700000 часов и гарантию в 60 месяцев.
Скоростные характеристики стандартны для безбуферных моделей и в играх и работе системы такие накопители дают отличные результаты, а вот запись или копирование сотен гигабайт за раз становится для них тяжелым испытанием, вызывая падение скорости, и это нужно учитывать при выборе.


SSD-накопитель WD Blue SN570 WDS500G3B0C объемом 500 ГБ основан на контроллере SanDisk 20-82-01008-A1 и появился на рынке совсем недавно. Ресурс TBW составляет 300 ТБ, а гарантия - 60 месяцев. 


Пора переходить к моделям объемом 1 ТБ и их будет представлять еще одна троица синих накопителей от Western Digital. WD Blue SN570 WDS100T3B0C - самая недорогая, но при этом самая новая модель из них, основана на контроллере SanDisk 20-82-01008-A1 без DRAM буфера и использует 112-слойную 512-Гбит TLC 3D NAND (BiCS5) память от SanDisk. Модель имеет внушительный ресурс TBW, составляющий 600 ТБ, и гарантию в 60 месяцев.               


SSD-накопитель WD Blue SN550 WDS100T2B0C основан на контроллере SanDisk 20-82-01008, тоже не имеет DRAM-буфера и обладает сходным ресурсом TBW и сроком гарантии, а вот скоростные характеристики немного уступают более новой модели - SN570 WDS100T3B0C.


А завершает нашу подборку самая дорогая модель объемом 1 ТБ - WD Blue WDS100T2B0A с интерфейсом SATA III в формфакторе 2.5". Модель присутствует на рынке уже несколько лет и обладает самым большим DRAM-буфером из всей десятки накопителей, которые мы сегодня рассматривали - он составляет 1000 МБ. Но скоростные характеристики, конечно, уступают NVMe моделям. Ресурс TBW не самый высокий - 400 ТБ, а наработка на отказ - 1750000 часов. Гарантия составляет 60 месяцев.       

Примечание. Некоторые характеристики SSD-накопителей, а в частности, используемые контроллеры, могут изменяться в новых ревизиях.

Итоги

Совсем недавно за 10000-12000 рублей мы могли купить быстрый M2 NVMe SSD-накопитель объемом 1 ТБ с DRAM буфером, почти не идя на компромиссы и не жертвуя объемом или надежностью ради скорости. Но дефицит электронных компонентов из-за коронавируса COVID–19, рост курса валют и санкционное давление меняют рынок на наших глазах. SSD-накопители, как и на заре своего появления, становятся роскошью, а их выбор требует особого внимания.

Пишите в комментарии, будете ли вы экономить на SSD-накопителе и какой его объем для вас достаточен?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ssd выбор wd blue sn550 wd blue wds100t2b0a crucial bx500 wd blue wds500g2b0a a-data su800 a-data xpg sx6000 pro crucial mx500 wd blue sn570
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
30
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
7
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4: бюджетный король III
12
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12
10
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
37

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18 апреля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
68
Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
25
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
49
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
16
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
29
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
29
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
25
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
18
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
15
Голландский техногигант выкупил партию стиральных машин, чтобы добыть из них дефицитные чипы
+
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
16
Переиздание оригинальной Quake получило третий патч с тремя новыми уровнями и массой балансных изменений
+
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
Европейский автопроизводитель закупил партию стиральных машин с целю извлечения дефицитных чипов
2
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
20

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
50
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
4
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
24
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
57
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
17
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
+

Сейчас обсуждают

Ляпучка
14:47
Не, эмулятор на ПК это не по-джедайски, надо в железе. Хотя, на ардуинке это всё-равно эмулятор, но тем не менее :)
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
saf-saf
14:46
хорошо верещив - знаешь, что курс рубля крепнет, в то время как от экономике окраины остались рожки да ножки)))) кричи кричи хохлобот - мне приятно)))
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Василий Сорокин
14:45
Что за бред не пояснишь насчет ядер которые регулируют собственное энергопотребление в зависимости от нагрузки? И у интел те что ты называешь медленными но энергоэффективными это какой то бред. Они МЕ...
Новые процессоры серии Ryzen PRO 6000 не оставляют шансов конкурентам от Intel
Антон Калантаренко
14:44
А я напоминаю, что спутники StarLink находятся на низкой орбите, через 8-12 лет гравитация сделает своё дело и они спокойно сгорят при входе в атмосферу
Российский академик и конструктор назвал Starlink Илона Маска неуправляемым космическим мусором
wwr222
14:44
Японское такое аниме. Там хентай или еще что...
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
ChandlerXAAP
14:44
Скорей бы, за такую игру и 10к не жалко будет на диске.
Разработчики God of War Ragnarok уверены, что игру удастся выпустить в текущем году
saf-saf
14:44
Последняя деноминация рубля в России состоялась в январе 1998 г, а не вчера. На сегодняшний день реальный курс такой, какой он есть без всяких лишних нулей. А по ППС рубль реально недооценен, а гривна...
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Wirys
14:42
Ты, минуснул? Вот. Правильно мыслишь. Баланс частоты и задержек. Все в цене. Прирост призрачен ДДР5.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
Saint-14
14:40
А ты за родину, точнее за дворцы путлера и яхты олигархов пойдёшь помирать?
Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
Василий Сорокин
14:39
Задержки влияют не столько на фпс, хотя тоже профит дают, сколько на возможное отсутствие микростатеров.
G.Skill предлагает комплект памяти DDR5-6600 с задержками 34-40-40-105
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем