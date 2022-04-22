За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Выбирая SSD-накопитель для игрового ПК, в первую очередь мы обращаем внимание на его объем. Вес новых игр продолжает увеличиваться и цифры в 100 ГБ и выше уже никого не удивляют. Добавьте к этому объем, занятый операционной системой и файлами пользователя и вы поймете, что минимальный объем SSD-накопителя, на который стоит ориентироваться в 2022 году, начинается от 480-500 ГБ.

реклама

SSD-накопитель объемом 1 ТБ позволит чувствовать себя намного комфортнее и держать одновременно установленными сразу несколько игр. А еще накопитель такого объема будет удобен тем пользователям, которые совмещают игры с работой на ПК, например, записывают ролики геймплея игр, которые немало весят. Большинство пользователей с накопителем объемом 1 ТБ смогут полностью отказаться от наличия HDD в ПК, получив более тихую и недорогую систему.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Что касается более вместительных SSD-накопителей, то здесь все гораздо сложнее. Повышение цен весной 2022 года привело к тому, что самые недорогие модели объемом 2 ТБ стартуют с цены почти в 23000 рублей, что делает их недоступными для многих геймеров. Гораздо практичнее будет купить SSD-накопитель на 480-1000 ГБ и дополнить его жестким диском на 2 ТБ, например, WD Blue WD20EZBX. И если часть нетребовательных к скорости накопителя игр и пользовательских файлов держать на HDD, можно вполне обойтись SSD объемом 480 ГБ.

реклама

Повышение цен перевело в разряд роскоши и быстрые SSD-накопители, обладающие самыми стабильными и устойчивыми характеристиками записи, например, от компании Samsung. SSD от Samsung подорожали особенно сильно и теперь, к примеру, за цену модели Samsung на 250 ГБ, стартующей от 6500 рублей, можно купить модель объемом 500 ГБ от другого производителя. А за цену SSD от Samsung на 500 ГБ можно взять 1000 ГБ накопитель от Western Digital или Crucial. Так что популярная формула последних лет "не знаешь, какой SSD купить - покупай от Samsung" теперь не работает и нам придется искать более доступные модели.

Еще один важный фактор выбора SSD - его интерфейс. В продаже даже в 2022 году есть много моделей с интерфейсом SATA III в формфакторе 2.5" и они, как правило, стоят дешевле моделей форм-фактора M.2 с интерфейсом PCI-E. Вдобавок SATA III SSD одни из самых универсальных и подойдут в любой компьютер или ноутбук со свободными SATA-портами, а старые ПК начинают просто "летать" после замены HDD на SSD.

SATA III SSD формфактора 2.5" отлично подходят на роль второго SSD в систему, когда M.2 порт занят системным SSD, а еще стоит отметить их низкий нагрев и отсутствие нужды в дополнительном охлаждении, которое часто нужно M.2 моделям. Что касается скорости загрузки игр - то SATA III модели немного медленнее, но это не так заметно, как разница между SSD и HDD.

реклама

Учитывая все эти факторы, я предлагаю вам посмотреть на десятку самых оптимальных по соотношению цена/надежность/производительность SSD-накопителей, выбранных из ассортимента магазина Ситилинк. А начнем мы с самых доступных моделей, таких как Crucial BX500 CT480BX500SSD1.

Это бюджетная модель, основанная на контроллере SM2258XT, без DRAM буфера, подойдет в бюджетные игровые системы, где не требуется высоких нагрузок и работы с большими объемами данных. Наработка на отказ составляет 1500000 часов, ресурс TBW (Total Bytes Written) - 120 ТБ, а гарантия - три года, что позволяет не беспокоится о ресурсе SSD в обычной нагрузке, которую дает игровой ПК.

реклама





Накопитель A-Data XPG SX6000 Pro ASX6000PNP-512GT-C объемом 512 ГБ, построен на базе контроллера Realtek RTS5763DL, не имеет DRAM буфера, но за счет технологии SLC-кеширования показывает очень неплохие результаты для бюджетного устройства, а его дополнительные плюсы - гарантия, составляющая 60 месяцев и ресурс TBW, равный 300 ТБ.





SSD-накопитель Crucial MX500 CT500MX500SSD1 объемом 500 ГБ присутствует на рынке уже несколько лет и зарекомендовал себя как надежное устройство. Он основан на контроллере Silicon Motion SM2258 с DRAM буфером объемом 512 Мбайт, и показывает хорошие и устойчивые характеристики записи. Все хорошо у Crucial MX500 и с надежностью, что подчеркивает гарантия в 60 месяцев.





Еще один ветеран рынка, накопитель A-Data SU800 ASU800SS-512GT-C, объемом 512 ГБ, тоже имеет DRAM буфер и основан на контроллере SMI SM2258. Накопитель имеет неплохие для SATA III устройства скоростные характеристики чтения и записи, а ресурс TBW достигает 400 ТБ.





Накопитель WD Blue WDS500G2B0A объемом 500 ГБ стал одной из самых популярных моделей в Ситилинке. Он основан на контроллере Marvell 88SS1074 с DRAM буфером объемом 512 МБ и показывает хорошие скорости чтения и записи. Ресурс TBW у данной модели составляет 200 ТБ, а наработка на отказ - 1750000 часов. Покупатели выбирают накопители WD Blue из-за традиционно высокого качества исполнения и большого срока гарантии, составляющего 60 месяцев.





Далее у нас идут еще две модели от Western Digital объемом 500 ГБ в формфакторе M.2 2280 и с одинаковой ценой. Обе модели не имеют DRAM буфера и полагаются на SLC кеширование. Первая модель - WD Blue SN550 WDS500G2B0C, присутствует на рынке уже три года, основана на контроллере SanDisk 20-82-007010. Накопитель имеет ресурс TBW, равный 300 ТБ, время наработки на отказ 1700000 часов и гарантию в 60 месяцев.

Скоростные характеристики стандартны для безбуферных моделей и в играх и работе системы такие накопители дают отличные результаты, а вот запись или копирование сотен гигабайт за раз становится для них тяжелым испытанием, вызывая падение скорости, и это нужно учитывать при выборе.





SSD-накопитель WD Blue SN570 WDS500G3B0C объемом 500 ГБ основан на контроллере SanDisk 20-82-01008-A1 и появился на рынке совсем недавно. Ресурс TBW составляет 300 ТБ, а гарантия - 60 месяцев.





Пора переходить к моделям объемом 1 ТБ и их будет представлять еще одна троица синих накопителей от Western Digital. WD Blue SN570 WDS100T3B0C - самая недорогая, но при этом самая новая модель из них, основана на контроллере SanDisk 20-82-01008-A1 без DRAM буфера и использует 112-слойную 512-Гбит TLC 3D NAND (BiCS5) память от SanDisk. Модель имеет внушительный ресурс TBW, составляющий 600 ТБ, и гарантию в 60 месяцев.





SSD-накопитель WD Blue SN550 WDS100T2B0C основан на контроллере SanDisk 20-82-01008, тоже не имеет DRAM-буфера и обладает сходным ресурсом TBW и сроком гарантии, а вот скоростные характеристики немного уступают более новой модели - SN570 WDS100T3B0C.





А завершает нашу подборку самая дорогая модель объемом 1 ТБ - WD Blue WDS100T2B0A с интерфейсом SATA III в формфакторе 2.5". Модель присутствует на рынке уже несколько лет и обладает самым большим DRAM-буфером из всей десятки накопителей, которые мы сегодня рассматривали - он составляет 1000 МБ. Но скоростные характеристики, конечно, уступают NVMe моделям. Ресурс TBW не самый высокий - 400 ТБ, а наработка на отказ - 1750000 часов. Гарантия составляет 60 месяцев.

Примечание. Некоторые характеристики SSD-накопителей, а в частности, используемые контроллеры, могут изменяться в новых ревизиях.

Итоги

Совсем недавно за 10000-12000 рублей мы могли купить быстрый M2 NVMe SSD-накопитель объемом 1 ТБ с DRAM буфером, почти не идя на компромиссы и не жертвуя объемом или надежностью ради скорости. Но дефицит электронных компонентов из-за коронавируса COVID–19, рост курса валют и санкционное давление меняют рынок на наших глазах. SSD-накопители, как и на заре своего появления, становятся роскошью, а их выбор требует особого внимания.

Пишите в комментарии, будете ли вы экономить на SSD-накопителе и какой его объем для вас достаточен?