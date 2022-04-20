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Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать

Несмотря на укрепление рубля, низкие доходы майнеров и существенное снижение цен в Европе видеокарты в российской рознице опять стремительно дорожают.
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RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
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Каждое утро я, как и многие из вас, начинаю с чтения новостей за чашечкой кофе, а под конец, по привычке, которая выработалась за время ожидания падения цен на видеокарты, мониторю цены на комплектующие в крупных российских магазинах. И если в конце марта и начале апреля цены на видеокарты резко снижались, дойдя практически до уровня начала февраля 2022 года, то за последние дни я отмечаю их рост, вопреки позитивным новостям.
Цены для сравнения я возьму из блога "Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью", вышедшего 7 апреля, а из ассортимента видеокарт будем выбирать самые дешевые модели.

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А новости внушали оптимизм, ведь цены на видеокарты в Европе буквально обрушились, почти достигнув рекомендуемого уровня. Если посмотреть на популярные видеокарты в магазине Computeruniverse, то становится понятно, что они достигли минимума за последний год и очень вероятно, что по крайней мере в Европе майнеры перестали влиять на цену видеокарт.

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-12000р на i9 12900KF смотри цену
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
450 000р скидка на комп Alienware
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке

GeForce RTX 3050 начинаются в Computeruniverse с цены в 325 евро и похоже, что GeForce RTX 3050 может стать самой оптимальной видеокартой для игр в Full HD, несмотря на то, что в некоторых новых играх уже придется снижать настройки качества. Чтобы получить примерную цену в рублях, нужно умножить цену в евро на курс евро на сегодня, а он составляет 85.97 рублей, и добавить к цене НДС (налог на добавленную стоимость) величиной в 20%.

Недорогие версии Radeon RX 6600 можно найти по цене от 334 евро. Судя по ценам, между Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3050 ожидается нешуточная борьба за кошельки пользователей.

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Radeon RX 6600 XT стартуют с цены в 394 евро. Radeon RX 6600 XT становится главным конкурентом GeForce RTX 3060 как по производительности, так и по цене.

А самые недорогие одновентиляторные GeForce RTX 3060 продаются за 394 евро.

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Версии с более продвинутым охлаждением стоят лишь немного дороже, но именно к ним стоит присмотреться, ведь тепловыделение у GeForce RTX 3060 немаленькое - 170 ватт.

Что касается доходов майнеров, то курс биткоина, от которого они напрямую зависят, весь 2022 год колеблется между $35000 и $50000. А за счет роста сложности сети доходность самой популярной монеты - Ethereum, на самой популярной видеокарте - GeForce GTX 1060, составляет всего около 60 рублей в день. Это немного и не заставит майнеров бежать за новыми видеокартами, но пока и не настолько мало, чтобы массово бросаться распродавать видеокарты из своих ферм, ведь доход с одной фермы из пяти видеокарт GeForce GTX 1060 составит 9000 рублей в месяц.

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Вдобавок режим Proof of Stake (PоS) для Ethereum снова перенесен, и летом его ожидать не стоит. Похоже, что PоS превратился для майнеров в мифическую страшилку, которой их пугают уже несколько лет, но которая все откладывается и откладывается. Но, несмотря на перенос PоS, похоже, что майнеров уже можно исключить из факторов, заметно влияющих на цену видеокарт и падение цен в Европе - тому подтверждение.

Казалось бы, на этом фоне цены на видеокарты должны снижаться и у нас, но в рознице заметен их стремительный рост, причем во всех крупных магазинах. Например, в Ситилинке GeForce GTX 1050 Ti, видеокарту, с которой начинается Full HD гейминг на минимальных настройках, можно найти почти за 30000 рублей, а ведь совсем недавно они продавались за 26000 рублей и ниже.

GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6, видеокарту, позволяющую поиграть во многие игры на средних настройках, можно купить почти за 35000 рублей, а рост цены составил почти 5000 рублей.

Немногим дороже стоит Radeon RX 6500 XT, видеокарта, которая в новых системах с PCI Express 4.0 заметно опережает GeForce GTX 1650. Подорожание здесь не такое заметное, но все равно чувствительное и составило около 2000 рублей.

Пропасть в производительности и цене между Radeon RX 6500 XT и GeForce RTX 3050 заполняют видеокарты семейства Turing без трассировки лучей, например, GeForce GTX 1660. Эти видеокарты в среднем прибавили в цене около 3000 рублей.

Недорогие версии GeForce RTX 3050 прибавляют в цене около 6000 рублей.

Даже несмотря на то, что видеокарты от AMD стоили неадекватно дорого, Radeon RX 6600 умудрились подорожать еще сильнее, почти на 3000 рублей и стоят теперь дороже 60000 рублей. По сравнению с европейской ценой Radeon RX 6600 на нашем рынке стоит практически в два раза дороже!

А вот более мощная версия с приставкой "XT", Radeon RX 6600 XT, стартует с цены в 74990 рублей, что уже делает ее дороже простых версий GeForce RTX 3060. Подорожание заметно коснулось Radeon RX 6600 XT, увеличив их цену на 5000 рублей.

Самая недорогая версия одновентиляторная GeForce RTX 3060 от Palit в Ситилинке стартует с цены 72990 рублей, прибавив в стоимости 4000 рублей.

Модель GeForce RTX 3060 с более продвинутым охлаждением можно приобрести за 77990 рублей, что дороже цены начала апреля на 9000 рублей! Это самый рекордный рост цены из нашей подборки. 

Читатели спрашивают в комментариях, почему в продаже присутствуют две модели Palit GeForce RTX 3060 Dual, причем чуть более дешевую версию становится все труднее купить. Именно из-за этого в нашей подборке присутствует чуть более дорогая версия. Они различаются используемым графическим чипом, ранняя версия использует чип GA106, а недавно появившаяся - чип GA104-150, являющийся ничем иным, как урезанным вариантом полноценного чипа GA104. Чипом, не нашедшим своё применение в GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 или RTX 3070 Ti, вероятнее всего в связи с наличием проблемных блоков.

Так хуже или лучше новая ревизия GeForce RTX 3060? Пользователи отмечали небольшой прирост разгонного потенциала у видеокарт с чипом GA104-150, более стабильные частоты буста, а вдобавок чип GA104-150 имеет гораздо большую площадь, 392 мм2 против 276 мм2, что облегчает отведение тепла от графического процессора.

По традиции мы не рассматриваем видеокарты дороже GeForce RTX 3060 в связи с тем, что высокая цена делает их недоступными для большинства геймеров, что подтверждает и мизерное количество таких видеокарт в статистике Steam. 

Выводы

Итак, цена выросла практически на все видеокарты и весьма значительно. В чем же может быть причина? Скорее всего, мы уже начали ощущать санкционные ограничения, которые будут влиять на количество видеокарт, ввозимых в страну. И если цена на видеокарты растет, значит пользователи готовы покупать их даже по таким пугающим ценам. В 2020 и 2021 годах многие отложили свой апгрейд до лучших времен, но лучшие времена так и не наступили, вынудив покупать комплектующие по тем ценам, что есть на рынке прямо сейчас. 

Я и сам купил GeForce RTX 3060 по высокой цене, не дождавшись конца майнинг бума и падения цен на видеокарты. Но что делать тем, кто до сих пор ждет падения цен и, как оказалось, опять пропустил ценовой минимум, как в июле 2021 года? Мне кажется, нужно тщательно взвесить все "за" и "против", учитывая, что на цены видеокарт будут влиять не только колебания курса валют и санкционное давление, но форс-мажорные обстоятельства. 

Например, за последние дни усугубляется ситуация с критическим снижением пропускной способности портов в Шанхае, из-за чего огромное количество контейнеровозов ждут своей очереди на разгрузку. Проблемы начались из-за строгой изоляции в связи с очередной вспышкой коронавируса COVID-19 в Китае и грозят срывом логистических цепочек поставок не только электроники, но даже и продуктов питания. 

И, как говориться, "лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть". Лучше пожалеть о том, что купил видеокарту, сильно переплатив, чем о том, что месяцами не можешь играть в игры, из-за того, что не купил видеокарту.

Пишите в комментарии, успели ли вы купить видеокарту по низким ценам в начале апреля?


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Теги

видеокарты майнинг дефицит санкции цены инфляция курс биткоина курс доллара курс евро курс рубля
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