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Прошел уже месяц после начавшегося стремительного роста цен практически на любую электронику и комплектующие с периферией ПК в частности. И уже можно с грустью констатировать, что несмотря на рост курса валют на 25%, цены на большинство комплектующих практически удвоились. В 2022 году на цены оказывает давление не только инфляция, но и сокращение поставок электроники из-за санкций. Западные компании одна за другой уходят с нашего рынка и, скорее всего, цены продолжат расти, теперь уже из-за дефицита.

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Но жизнь не стоит на месте и многим пользователям приходится покупать новые компьютеры даже в такое время. Причем варианты, когда можно сэкономить, например, когда вы делаете апгрейд старого ПК и у вас остается корпус и накопители или когда часть комплектующих покупается на вторичном рынке - подходят не всем. На днях ко мне обратился знакомый, который собирался купить игровой компьютер ребенку за хорошие отметки после окончания учебного года.

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И, как вы понимаете, игровой компьютер, который можно было купить в начале февраля 2022 года и сейчас, в конце марта - будет радикально отличаться, даже несмотря на высокие цены на видеокарты, держащиеся уже полтора года. Задавшись целью собрать игровой компьютер начального уровня, на котором можно будет поиграть в новинки игр хотя бы на минимальных и средних настройках графики в Full HD, я стал подбирать товары из ассортимента магазина Ситилинк и вот, что у меня получилось.

Оптимальный процессор для такого ПК, на мой взгляд - Core i3-10100F. У него четыре ядра, восемь потоков и очень неплохая производительность на ядро. Его вполне хватит даже для видеокарт уровня GeForce GTX 1660 SUPER, уже перешедших в разряд роскоши, на которую нужно копить месяцами. Ближайший конкурент от AMD - Ryzen 3 1200, стоит дешевле, но рассматривать его к покупке в игровой ПК не стоит, у него всего четыре потока и крайне низкая производительность на ядро.

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Core i3-10100F нетребователен к охлаждению, ведь в играх и обычных рабочих задачах его реальное энергопотребление едва превышает 45-50 ватт, поэтому нам хватит недорого кулера без теплотрубок, например, Aerocool Verkho I. Кулеры подобного типа еще и неплохо охлаждают цепи питания материнских плат, что очень важно в бюджетных сборках.

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Самая недорогая материнская плата под сокет LGA 1200 в Ситилинке оказалась не на младшем чипсете H410, а на H470, это ASROCK H470M-HVS. Компактная плата формата mATX с простой системой питания, имеющая четыре порта SATA III, два слота под оперативную память, один слот PCI-E 3.0 x16 и еще один - PCI-E x1. Оснастка платы минимальна, даже нет слота M.2, но в нашей сборке не будет ни разгона, ни плат расширения, и все, что потребуется от материнской платы, ASROCK H470M-HVS нам даст, в том числе порты USB 3.1, гигабитную сетевую карту и 8-канальный звук Realtek ALC897.

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ASROCK H470M-HVS поддерживает частоту оперативной памяти до 2933 МГц и в идеале стоит установить в нее два подобных модуля с минимальными задержками, но, посмотрев на цены ОЗУ, я отказался от такой затеи. Если самые недорогие модули DDR4 на 8 ГБ стартуют с цены в 4000 рублей, то за модуль с частотой 3000 МГц и таймингом CL, равным 16, нужно отдать уже почти 5000 рублей как, например, за Kingston Fury Renegade Black KF430C15RB/8, но главная проблема - такие недорогие модули уже тяжело найти в наличии даже в Москве.

И то, что гарантированно можно купить прямо сегодня с такими характеристиками - это Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1D3000C16 за 6930 рублей, что уже дорого и избыточно для нашей сборки. Поэтому стоит действовать по обстановке, а в нашу сборку я поставлю недорогие и доступные модули Crucial Basics CB8GU2666 с частотой 2666 МГц и таймингом CL 19, две штуки по 8 ГБ, ведь 16 ГБ - это минимум даже для бюджетного игрового ПК сегодня.

Итак, с основой системы определились и теперь главная интрига - какую видеокарту выбрать? Выбор у нас небольшой: GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT, которые стоят сегодня примерно одинаково, от 38000 до 42000 рублей. А иногда попадаются модели Radeon RX 6500XT даже дешевле GeForce GTX 1650. При написании блога я положил в корзину PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT за 37990 рублей, но уже через пару часов эту модель раскупили.

Наша система имеет PCI Express версии 3.0, но я все равно рекомендую брать Radeon RX 6500 XT, несмотря на то, что в некоторых тестах она умудряется уступать GeForce GTX 1650 и даже GeForce GTX 1050 Ti. Но нужно учесть, что в таких сценариях FPS неиграбелен ни на одной из этих видеокарт, а если не гнаться за высокими настройками и укладываться в 4 ГБ видеопамяти, то производительность Radeon RX 6500 XT вполне неплоха. В большинстве игр даже с PCI Express версии 3.0 она обойдет GeForce GTX 1650, а часто и старую добрую GeForce GTX 1060. Мы возьмем в сборку Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G от MSI.

При выборе накопителя в бюджетную систему на первый план выходит вопрос объема, а не скорости, к тому же мы ограничены материнской платой с поддержкой только SATA III. Покупать сегодня накопители объемом 250 ГБ можно только в том случае, если у вас есть дополнительный жесткий диск для хранения файлов, иначе использование обычного компьютера, на котором играют, смотрят фильмы и хранят пользовательские файлы, например фото и видео со смартфона, превращается в пытку.

Добавьте к этому место занятое Windows и игры, которые все чаще перешагивают за 100 ГБ и вы поймете, что необходимый минимум - это 480 ГБ. Мы возьмем SATA SSD A-Data Ultimate SU650 ASU650SS-480GT-R, модель среднего уровня с ресурсом TBW в более, чем достаточные 280 ТБ и гарантией три года.

Наш ПК будет обладать очень скромным энергопотреблением, не превышающим 170 ватт, поэтому вполне можно остановиться на блоках питания начального уровня, но не слишком дешевых, например, на Hipro (HIPO DIGI) HPP-500W, мощностью 500 ватт. Мощность, которую Hipro (HIPO DIGI) HPP-500W может отдать по линии 12 вольт, составляет 425 ватт. Эта мощность, кажущаяся избыточной для нашей сборки, обойдется всего в пару сотен рублей по сравнению с более младшими моделями Hipro, но даст более тихую работу и меньший нагрев блока питания.





Осталось выбрать корпус и надо сказать, я долго искал среди бюджетных моделей такую, которую будет не стыдно поставить на стол в 2022 году. Ведь те популярные корпуса, которые были бюджетными всего месяц назад, теперь стоят 6000-8000 рублей и совсем не вписываются в бюджет недорого ПК. Я выбрал Accord A-SMB, корпус с отличной вентиляцией, сетчатой передней панелью и прозрачной боковой стенкой. Корпус неплохо выглядит и грамотно сконструирован - есть даже пылевой фильтр у БП, расположенного снизу и высокие ножки, улучшающие вентиляцию.





Итоги

Вся сборка обойдется в 88370 рублей на 24 марта 2022 года и с учетом того, что комплектующие с более низкой ценой относительно аналогов такие, как PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT, быстро раскупают, ее актуальность может быстро устареть. Такая итоговая сумма вызывает очень грустные мысли, ведь всего год с небольшим назад за эту цену можно было собрать мощный игровой компьютер с качественными комплектующими, без экономии "на спичках". Добавьте к этой сумме цену монитора, клавиатуры и динамиков, и она уже превышает 100000 рублей. Но, такие цены теперь с нами надолго и нужно привыкать к ним, как мы привыкали к удвоившимся ценникам в 2014 году.

Пишите в комментариях, чтобы вы изменили в этой сборке?