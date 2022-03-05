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Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft

Зарубежные онлайн-сервисы уходят с нашего рынка. Это обернется проблемами не только для IT-специалистов, но и для обычных пользователей. Разбираемся, что стоит предпринять прямо сейчас.
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Для нас с вами, геймеров, оверклокеров, компьютерных энтузиастов и обычных пользователей ПК, наступили нелегкие времена. Буквально все комплектующие и периферия взлетели в цене, несмотря на то, что цены на них росли последние полтора года и даже до кризиса стоили они немало. А видеокарты за пару дней превратились из обычных электронных устройств, десятилетиями стоящих в районе 200-300 долларов, в объекты роскоши. 

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Ведь если неплохой подержанный автомобиль, который можно купить за цену GeForce RTX 3080, уже достигающую 270-380 тысяч рублей, вещь практичная и приносящая пользу, то видеокарта - это устройство для развлечения и досуга, если только вы не майнер. Но майнерам по таким ценам видеокарты уже не нужны.

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Но за последние дни возникла еще одна проблема, грозящая не только геймерам, но и всем пользователям, пользующимся компьютерами, ноутбуками и смартфонами вне зависимости от их производительности и цены. Зарубежные облачные, сетевые и игровые сервисы, службы и платформы, одна за другой уходят с нашего рынка. Список компаний довольно обширный и продолжает расти: Microsoft, Megogo, Electronic Arts, Activision Blizzard, CD Projekt RED, Bethesda Softworks, Nintendo eShop и другие. 

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Я не стал включать в это список компании, важные для IT-специалистов, но мало знакомые обычным пользователям, например, Autodesk, Cisco, Acronis или Oracle Corp. Часть сервисов работает, но ввели те или иные ограничения. Пользователи отмечали проблемы с Google Play, App Store и проблемы с оплатой игр в Steam. В работе YouTube наблюдаются сбои, а монетизация для российских блогеров уже отключена. Некоторые сервисы доступны через VPN, но это помогает не всегда, например, онлайн магазин Apple и Apple Pay неработоспособны никак.

Что будет дальше и насколько ситуация ухудшится не знает никто, но новости не внушают оптимизма. Особой надежды на VPN-сервисы возлагать не стоит, учитывая их массовую блокировку в последние месяцы и резко возросшую нагрузку на оставшиеся из-за наплыва пользователей. Текущая ситуация с онлайн-сервисами наглядно показывает, насколько зависимы мы стали от них буквально во всех сферах жизни за последние 10-12 лет.

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Вспомните, как жил обычный пользователь, активно пользующийся компьютером или ноутбуком в 2010 году. Не самый быстрый ADSL интернет позволял смотреть YouTube в невысоком качестве, из соцсетей у молодежи был популярен ВКонтакте, а у более старшего поколения - Одноклассники. Стриминговые сервисы фильмов были еще мало популярны и новые фильмы мы смотрели на DVD или скачивая с файлообменных сетей технологий BitTorrent и Direct Connect, с помощью клиентов DC++. А игровой сервис Steam только-только начал набирать популярность в России. Ну а главным мессенджером был старый добрый ICQ.

Никому не известно, что будет с онлайн-сервисами дальше, но, скорее всего, те ограничения, что вводятся сейчас - это надолго, а их список может быть расширен. Поэтому стоит подготовиться к этой ситуации, но главный вопрос - как и в какой мере? Ведь если готовиться по минимуму, например, включив локальную учетную запись в Windows и на всякий случай скачав ценные фотографии с Google Drive, то вполне может оказаться, что такие приготовления в будущем станут практически бессмысленными.

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Поэтому стоит подготовиться к наиболее худшему развитию событий, представив, что в интернете будет доступно только небольшое количество зарубежных сайтов, а VPN-сервисы будут работать очень медленно и нестабильно. Такой сценарий выглядит пугающим, достаточно представить ОС Windows, не получающую обновлений и не имеющую возможность скачать драйвера для ваших устройств. Или смартфоны на базе Android без возможности активации аккаунта Google и подключения к магазину Google Play. Не менее страшной будет и потеря почты Google с важной перепиской или вашего YouTube-канала с сотнями видео, в которые вы вложили массу труда и времени.

Этот сценарий выглядит почти апокалиптичным, но именно к нему стоит подготовиться, учитывая то, что это не потребует больших затрат времени и сил. Начать стоит с почты Google и первое, что стоит сделать - это завести резервную почту Mail.ru или Яндекс.Почта и оповестить ваших друзей, знакомых и коллег, что это ваш запасной способ связи. Через сервис «Google Архиватор» можно выгрузить на ПК всю вашу переписку, а заодно контакты и прочие данные, которые у вас накопились.

Чтобы не скачивать все видео с вашего YouTube-канала, можно скачать их выборочно, в Творческой студии YouTube, в разделе "Контент", наведя указатель мыши на нужное видео, нажав на значок из трех точек и выбрав "Скачать".

Но это касается только ваших видео, а ведь на YouTube у каждого есть множество ценных видео, потерять доступ к которым будет очень жалко: гайды, обзоры, видео по разборке и ремонту техники, например, ноутбуков и многое другое. В интернете можно найти инструкции, как скачать видео локально, весь YouTube, к сожалению, мы скачать не сможем, но самое важное не помешает иметь на своем жестком диске.

Учитывая блокировку соцсетей Facebook и Твиттер, стоит сохранить архив сообщений, загруженные изображения, если они вам нужны, сделать скриншоты важных для вас постов, например, поздравлений или памятных событий.

Что касается игр, то тут все несколько проще, Steam, Activision Blizzard, CD Projekt RED и Bethesda Softworks не оставляют нам выбора, кроме как становиться пиратами. Сегодня в интернете появились новости, что уже экстренно обсуждается отмена уголовной и административной ответственности за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Конечно, это смягчит удар по геймерам лишь отчасти, ведь множество онлайн-игр останутся недоступными.

Поскольку мы рассматриваем самый негативный сценарий, то запас дистрибутивов ваших любимых игр будет гораздо спокойнее держать на жестком диске вашего компьютера, вне зависимости от того, какие изменения в отношении пиратской продукции и доступности торрент-трекеров будут приняты.

Исчезновение стриминговых сервисов фильмов подтолкнет большую часть пользователей на торрент трекеры и, думаю, с фильмами больших проблем не предвидится и мы просто вернемся в этом плане в прошлое, когда действовали по принципу - "скачал, посмотрел, удалил". Но вот что касается старых редких фильмов в хорошем качестве, некоторых "документалок" или обучающих видео, то уже давно наблюдается проблема в отсутствии раздающих. То есть фильм на торрент-трекере есть, но вот его скачивание или крайне медленно и обрывается иногда на длительное время, или не начинается вообще. Все это касается и музыки, которая сейчас массово слушается через стриминговые сервисы.

Еще одна категория информации, которая практически на 99% перешла в цифровую форму - это книги. Все чаще мы читаем их или с экрана компьютера и ноутбука, или с электронных книг-читалок. Надо заметить, что на фоне общего подорожания электроники, электронные книги выросли в цене умеренно и модель с E-Ink дисплеем, например, Digma E654, еще можно купить дешевле 6500 рублей. Эта модель служит мне уже два года и на днях я купил еще одну, про запас, и могу сказать, что она прибавила в цене на 5 марта около 1000 рублей.

Книги могут стать отдушиной в тяжелые времена, позволяющей забыть о реальности на несколько часов, но остается вопрос, где брать их в электронном виде? Весят они немного, но надеяться на то, что нужная книга всегда будет доступна в магазине или даже на торрент-трекере, не стоит. А вот оффлайн библиотеки, запускающиеся на ПК или ноутбуке без интернета и содержащие сотни тысяч книг - выглядят гораздо надежнее. Единственная проблема - довольно большой вес, популярные библиотеки Либрусек и Флибуста занимают уже около 300 ГБ на накопителе.

Что еще стоит сделать? Не помешает скачать драйвера на все ваши устройства - материнские платы, видеокарты и ноутбуки, не забыв специфический ноутбучный софт. Не забудьте скачать и инструкции по эксплуатации в PDF формате на вашу технику.  Не помешает скачать и весь бесплатный софт, который мы обычно устанавливаем после установки Windows, дополнив его оффлайн установщиками DirectX, Net Framework и библиотеками Visual C++.

Что касается вопроса, где хранить всю эту информацию оффлайн, то лучшим выбором остается жесткий диск. Цены на них растут на глазах, как и на другие комплектующие, и пока я писал эту статью, самый недорогой диск в рознице, что я нашел, Toshiba P300 на 1 ТБ в Регарде за 4630 рублей, был распродан. Из доступных HDD дешевле 8000 рублей остаются Toshiba P300 (HDWD220UZSVA) и Seagate Barracuda (ST2000DM005), объемом 2 ТБ. И стоит поторопиться, ведь в других магазинах на модели объемом 2 ТБ цены уже перевалили за 12000 рублей.

Дополните в комментариях, что еще можно сделать для того, чтобы приготовиться к жизни без онлайн-сервисов?







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