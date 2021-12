За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В первой и второй части блога про бесплатные портабельные утилиты с сайта PortableApps.com мы рассмотрели самые распространенные и нужные даже начинающему пользователю. Сегодня я отобрал для вас еще 10 отличных утилит, которые пригодятся начинающим и опытным пользователям.

Напомню, что огромный плюс утилит с сайта PortableApps.com состоит в том, что они имеют удобный инсталлятор-конфигуратор, который заодно может обновлять ваш набор утилит до актуальных версий, что особенно важно для утилит работающих с "железом" ПК и ноутбука.

реклама

Давайте как раз с утилит мониторинга и начнем.

HWiNFO

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 15 000р Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

За последние годы утилита HWiNFO стала одним из самых главных средств мониторинга. Ее используют как опытные оверклокеры и энтузиасты, так и пользователи, следящие за своим ПК: нагревом, оборотами вентиляторов, напряжениями, энергопотреблением и еще десятками параметров. Обычно эта утилита скачивается и устанавливается одной из первых сразу после установки Windows и будет очень удобно иметь ее портабельную версию на ПК или флешке, всегда готовую к работе.

GPU-Z

реклама

Несмотря на развитие и популярность таких универсальных программ мониторинга, как HWiNFO, узконаправленные утилиты GPU-Z и CPU-Z для получения сведений о процессоре и видеокарте не сдают своих позиций. Это неудивительно, ведь, к примеру, GPU-Z может показать много сведений о видеокарте, недоступных для остальных утилит, скачать ее BIOS и даже имеет встроенный тест, позволяющий под нагрузкой точно определить число линий PCI Express.

Rufus

Windows 10 получила множество удобных изменений по сравнению с операционными системами - предшественницами, в том числе и простое средство для создания установочной флешки Microsoft Windows Installation Media Creation Tool. Но, несмотря на это, более гибкие и мощные инструменты по созданию загрузочных флешек постоянно нужны опытным пользователям.

реклама

С помощью Media Creation Tool невозможно записать на флешку дистрибутив Linux Mint или создать загрузочное средство с утилитами Windows PE, а вот популярная утилита Rufus легко сделает это. Rufus поможет создать и специальную флешку, если нужно прошить BIOS материнской платы или видеокарты или создать другие прошивки из-под DOS, а также, если необходимо запустить низкоуровневые утилиты для работы с HDD.

Process Explorer

Process Explorer - мощнейшая утилита для отслеживания работающих процессов в системе, имеющая гораздо больше возможностей, чем «Диспетчер задач» в Windows 10. Process Explorer имеет возможность идентификации системных процессов, например, покажет, является ли процесс svchost.exe системным или "левым".

Утилита умеет "заморозить" любой процесс, показать, чем загружена определенная библиотека DLL или найти утечку памяти. Отлично Process Explorer показывает себя в борьбе с вредоносными программами, которые не детектируются антивирусом и при этом умеют прятаться от обычного «Диспетчера задач» в Windows.

Everything

реклама

Everything - отличная утилита для поиска файлов и папок на дисках вашего ПК и первое впечатление от ее работы - "как можно искать так быстро?". Скорость поиска файлов с помощью Everything поражает и ее секрет в том, что при первом запуске Everything индексирует содержимое всех подключённых несъёмных томов NTFS и ReFS. Everything может искать файлы по их именам, размерам, датам, атрибутам, есть и возможность обычного, более медленного, режима поиска по содержимому файлов.

Duplicate Files Finder

А вот чтобы найти дубликаты файлов, которые могут занимать лишнее место на диске и мешать при работе с документами, отлично подойдет утилита Duplicate Files Finder. Утилита может работать с изображениями и музыкой, сравнивая как теги, так и содержимое и отлично подойдет для сортировки вашей фото коллекции или папки с музыкальными альбомами. При сравнении графических файлов выводятся удобные миниатюры, а точность сравнения обеспечивается на основе анализа содержимого файлов благодаря поисковой системе "MD5".

WinDirStat

А вот на извечный вопрос пользователей ПК и ноутбуков - "куда делось место на диске и что занимает почти весь новый SSD?" легко ответит утилита WinDirStat. С ее помощью можно наглядно увидеть, чем занято место на ваших дисках и что стоит удалять в первую очередь.

WinDirStat рисует наглядную карту файловой системы из цветных квадратов, размер которых пропорционален размеру файла или каталога. Утилите скоро исполнится 20 лет и несмотря на то, что ее последняя версия вышла в 2007 году, получилась она настолько удачной и удобной, что за столь долгий срок у нее не появилось значимых конкурентов.

Место на накопителе кончается так быстро в 2021 году из-за того, что вес игр, программ и медиаконтента стремительно увеличился в разы. Средний вес AAA-игры достигает 70-100 ГБ и под систему и игры стоит брать SSD-накопитель объемом не менее 1 ТБ. И лучше, если это будет быстрая модель с интерфейсом PCI-E x4, например, Samsung 980 MZ-V8V1T0BW из Ситилинка.

Немного дешевле стоит WD Blue SN550 WDS100T2B0C, который стал для многих оптимальным по цене, скорости и надежности. Гарантия на него, как и на Samsung 980 MZ-V8V1T0BW, составляет 60 месяцев.

А если вы хотите еще сэкономить, пусть и немного пожертвовав скоростью, присмотритесь к модели

Crucial P2 CT1000P2SSD8, гарантия на которую тоже составляет 60 месяцев.

FreeFileSync

Надежность накопителей - это хорошо, но "соломку стелить" обязательно нужно и о сохранности важных файлов стоит позаботиться заранее. Можно использовать специализированные программы для бэкапа, но они обычно дороги и довольно прожорливы до системных ресурсов.

А можно попробовать компактную утилиту FreeFileSync, способную эффективно сравнивать и синхронизировать каталоги на ваших накопителях и в локальной сети. Многие пользователи используют ее для сохранения важных рабочих файлов и в этом плане утилита удобна своей простотой и скоростью работы.

Calibre

Постепенно бумажные книги становятся дорогим анахронизмом, и все чаще мы предпочитаем им электронные книги в разных форматах. Постепенно в папках у пользователя накапливается огромное количество электронных книг в разных форматах и без сортировки.

Помочь разобраться с этим сможет утилита Calibre - менеджер электронных книг, с помощью которой можно работать с форматами EPUB, OPF, PDB, PDF, RTF, TXT, LRF, FB2, HTML, MOBI и конвертировать их. Позволит утилита и отредактировать метаданные, добавить обложку, переслать файл на подключенное устройство, или просто почитать его с помощью встроенного E-book viewer.

Kaspersky TDSSKiller

Несмотря на отличный встроенный в Windows антивирус Microsoft Defender, большой популярностью пользуются узкоспециализированные утилиты для отлова вирусов и троянов. Одна из них - Kaspersky TDSSKiller, которая позволяет находить и обезвреживать руткиты и буткиты, вредоносные программы, способные скрываться от вашей операционной системы и антивирусного программного обеспечения.

TDSS, SST, Pihar, ZeroAccess, Sinowal, Whistler, Phanta, Trup, Stoned, Rloader, Cmoser, Cidox - список руткитов и буткитов растет с каждым годом и простое и компактное средство борьбы с ними не помешает на каждом ПК.

Надеюсь, эти утилиты помогут сделать вам работу на ПК более удобной и безопасной. Пишите в комментарии, какие еще портабельные утилиты стоит добавить в этот список?