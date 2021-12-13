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10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1

Портабельные утилиты сразу готовы к работе после установки Windows, и могут заменить собой многие платные тяжеловесные программы.
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Вспомните, чем обычно завершается переустановка Windows, которую рано или поздно приходится делать всем? Мы скачиваем и устанавливаем множество нужных утилит, поиск которых в последнее время превращается в интересный и опасный квест. Простой запрос "winrar скачать" в Google выдаст вам множество сайтов, но ни один из первых в выдаче не является официальным сайтом разработчика WinRAR - www.rarlab.com, и что скачается под видом популярного архиватора на этих сайтах - большой вопрос.

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После того, как вы скачали все дистрибутивы нужных утилит, начинается процесс их поочередной установки, который занимает немало времени, а затем и процесс их настройки. В результате чего на переустановку Windows и большинства нужных программ уходит, как минимум, часа два-три. Но есть довольно простой способ ускорить этот процесс. Команда энтузиастов создала в далеком 2004 году и развивает до сих пор сайт PortableApps.com, на котором собирает полезные бесплатные утилиты, создавая из них портабельные версии, не требующие установки.

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То есть, скачав один раз, к примеру, графический редактор GIMP и просмотрщик DjVi документов WinDjView, и скопировав их в папку на жестком диске, вы сможете запускать сразу их после переустановки Windows, достаточно лишь сделать ярлыки для них на рабочий стол, если они вам нужны. Большой плюс утилит с сайта PortableApps.com в том, что все они бесплатны и при их использовании не возникнет никаких вопросов с лицензией.

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Разработчики пошли дальше и создали универсальный установщик портабельных приложений, который может установить их в папку на жестком диске, на USB-носитель и даже в облако, например, GoogleDrive.

Но самое важное и полезное в нем - установщик может обновлять ваши портабельные утилиты, поддерживая их версии в актуальном состоянии, что особенно важно для утилит мониторинга компьютерного "железа", портабельных браузеров и мессенджеров.

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После запуска установщика мы попадаем в меню, где можем запустить как уже установленные приложения, разбитые на категории, так и загрузить и установить дополнительные.

Я тщательно изучил весь список предлагаемых утилит и отобрал несколько десятков самых полезных и нужных, которые пригодятся практически на любом ПК и ноутбуке. В первой части блога я поделюсь с вами лучшей десяткой и дам ссылки на их отдельное скачивание с сайта portableapps.com.

AkelPad

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Мощный текстовый редактор с широкими возможностями, намного превосходящий обычный «Блокнот» Windows. Из его особенностей стоит отметить настройку цветов текста и фона, многоуровневый откат действий, корректное отображение псевдографики и редактирование файлов размером более 64K. Забавно то, что Microsoft так давно обещает пользователям блокнот с темным режимом, но он до сих пор находится в разработке, а AkelPad имел такие возможности уже в 2006 году.

GIMP

Неплохой редактор растровых изображений, доступный не только в Windows, но и в Linux. Для большинства пользователей возможности популярного Photoshop сильно избыточны, и бесплатный GIMP станет ему отличной заменой.

FastStone Image Viewer

Ну а если вам обычно требуется обрезать картинку, изменить ее размер, немного подкорректировать яркость и контраст или перевести формат PNG в JPG, то и GIMP будет избыточным. А вот быстрый и удобный просмотрщик и редактор FastStone Image Viewer в этом случае отлично подойдет. Несмотря на компактность, он многое умеет, что сделало его одной из самых популярных программ такого типа, достигнувшей уровня функциональности мощной платной утилиты ACDSee.

IrfanView

Многие пользователи Windows 10 и Windows 11 после установки системы возвращают в нее быстрый, привычный и удобный просмотрщик изображений из Windows 7, заменяя им неудобное и подтормаживающее UWP-приложение «Фотографии». Но у привычного нам «Средства просмотра фотографий Windows» из Windows 7, которое легко возвращается в Windows 10 одной строчкой в реестре, есть неплохой конкурент.
Просмотрщик изображений IrfanView очень быстр, удобен и имеет очень широкий функционал, например, умеет извлекать  иконки из *.exe и *.dll файлов, делать скриншоты с экрана, заставки для рабочего стола или редактировать Exif-данные.

qBittorrent

Некоторое время назад я отказался от ставшего стандартным для многих пользователей клиента файлообменной сети BitTorrent - программы uTorrent. Она показывает рекламу, требует оптимизации кеша, выдавая ошибку "Диск перегружен" на больших скоростях скачки, и была замечена даже в майнинге криптовалюты на ПК пользователей. Всех этих недостатков лишена утилита qBittorrent - удобная, быстрая, доступная даже на Linux и ни в чем не уступающая uTorrent по функционалу.

Mozilla Firefox Portable Edition

Второй, запасной браузер, никогда не помешает, ведь в случае сбоя основного браузера ваши аккаунты будут доступны вам без долгой процедуры ввода логинов и паролей с кодами двухфакторной авторизации, приходящими через смс на телефон. А можно наоборот, использовать второй, портабельный браузер для самого важного, например, интернет платежей. Для этой цели отлично подходит Mozilla Firefox, уровень безопасности и приватности пользователя в котором заметно выше, чем у более популярного Google Chrome.

Telegram Desktop

Telegram постепенно стал одним из самых популярных мессенджеров, по количеству аудитории подбираясь к лидерам рынка: WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat и QQ. Его версия Telegram Desktop - десктопная версия для Windows, доступна и в портабельном виде, что очень удобно по сравнению с другими мессенджерами, требующими повторной авторизации после переустановки Windows.

OBS Studio

OBS Studio - популярнейшая утилита для записи видео и стриминга в интернете. Она позволит создать стрим с обзором ваших игр и программ, провести онлайн лекции и семинары, удаленные конференции и многое другое. Часто требующаяся функция записи видео с экрана и сохранения его на диск тоже присутствует в OBS Studio и может пригодится, к примеру, при записи важного видеозвонка. В наше время, когда видеосвязь начинает вытеснять обычную аудиосвязь, очень полезно иметь такое средство под рукой.

AIMP

Блог "8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году" вызвал очень бурное обсуждение среди читателей, собрав 353 комментария, показав, что тема оффлайн прослушивания музыки очень важна для пользователей даже в 2021 году. Многие меломаны недовольны тем, в каком направлении движется движется развитие сервисов онлайн прослушивания музыки. 

Но Winamp в 2021 году понравится только любителям ретро софта, а вот его более продвинутый аналог AIMP имеет куда более широкие возможности: от способности конвертировать музыку и записать звук с любого аудио устройства в системе, до широчайших возможности настройки и организации музыкальной коллекции.

VLC Media Player

А вот VLC Media Player давно занимает одно из главных мест среди оффлайн проигрывателей фильмов и не думает его уступать онлайн сервисам, давая гораздо более быстрый отклик и высокое качество картинки, удобство управления и широкие настройки управления картинкой и звуком. Если вас, как и меня, раздражают слишком громкие эффекты в фильмах с тихим уровнем голоса актеров - эта проблема решается в VLC Media Player за несколько секунд.




Все чаще к ПК пользователи подключают телевизор как дополнительный монитор. Если организовать такую мультимониторную связку из игрового монитора Samsung C24RG50FQI и 4К телевизора Samsung UE50TU7090UXRU из Ситилинка, с помощью VLC Media Player вы сможете включить детям мультфильм на телевизоре, в пару кликов переопределив в плеере источник вывода звука. А сами продолжать без помех играть или работать на ПК в закрытых мониторных наушниках, например, Panasonic RP-HTF295E.

Итоги

Набор проверенных бесплатных портабельных приложений не только сэкономит ваше время, но и уменьшит риск подцепить вирус, троян или шифровальщик в поисках взломанных версий популярных утилит. Пишите в комментарии, а какими портабельными программами пользуетесь вы?


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потплеер параша юторрент ненужен т.к. есть tixati и консольные transsmission(надеюсь в отличие от gui-версии он работает правильно), rtorrent. в кубите там не 34мб.. удали pdq или pdb или как его там ...
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
Alexshanghaie Noper
08:16
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