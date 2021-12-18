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В первой части блога про полезные портабельные утилиты с сайта PortableApps.com мы коснулись основного софта, без которого сегодня не обходится ни один компьютер или ноутбук. А сегодня расширим этот набор, рассмотрев еще 10 утилит для работы и обслуживания ПК, которые пригодятся как начинающим, так уже и опытным пользователям. Но для начала хотелось бы еще раз затронуть вопрос безопасности, который беспокоит каждого пользователя, который скачивает программы из интернета.

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Многие еще помнят популярные пиратские сборники взломанного софта, распространяемые на CD и DVD дисках, под завязку набитые не только программами, но и вирусами и троянами. Да и сегодня на просторах интернета гуляют сборники взломанного софта, достигающие размеров в десятки гигабайт.

Конечно, пользователи таких пиратских сборников сильно рискуют, ведь антивирус не панацея от вредоносов, и устанавливая взломанный Adobe Photoshop или Microsoft Office можно установить на компьютер троян, который "сольет" все ваши логины и пароли, вместе с платежной информацией, вводимой через браузер.

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Причем опасность может подстерегать и при скачивании бесплатных приложений, если выбрать неправильный сайт, не заслуживающий доверия. Я недавно попал в подобную ситуацию, решив скачать с одного из популярных торрент-трекеров полный набор бесплатных библиотек для запуска игр: DirectX, Microsoft Visual C++, Microsoft Net Framework и прочего игрового софта, который может пригодится на ПК, если у вас есть проблемы с интернетом.

Распаковав архив и проверив его антивирусом, я обнаружил там троян, хотя архив имел тысячи скачиваний и в комментариях пользователи еще ни разу не упоминали о наличии трояна.

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Поэтому к выбору источника для скачивания даже бесплатного софта нужно подходить с осторожностью. Сайт PortableApps.com в этом плане вызывает доверие тем, что имеет давнюю историю и с момента своего запуска, в 2006 году, не был замечен ни в чем предосудительном. Вдобавок весь софт на сайте бесплатный, который можно скачать и с сайтов разработчиков и, конечно, в нем по умолчанию не может быть никаких "кряков" и "активаторов".

Доверие вызывают и количество посещений сайта, достигающее миллионов, а значит пользователи, скачивающие портабельный софт, быстро заметят в нем проблемы с производительностью и совместимостью, не говоря уже о безопасности. По этим причинам я и завел на своем ПК и флешке папки с нужными программами с PortableApps.com, которыми заменил некоторые платные аналоги. Давайте перейдем к обзору софта и начнем с просмотрщиков документов PDF и DjView.

Foxit Reader

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В 2021 году любой браузер умеет открывать PDF документы и, казалось бы, нужда в отдельной программе для просмотра PDF отпала. Но это только до тех пор, пока вы не откроете тяжелый многостраничный PDF файл. И если браузеры легко справляются с открытием инструкций по эксплуатации или "платежками", то для крупных могостраничных PDF документов лучше использовать шустрый и удобный просмотрщик Foxit Reader.

WinDjView

А вот для открытия документов в набирающем популярность формате DjVu браузеры уже не помогут и придется установить на ПК утилиту для их просмотра. WinDjView имеет огромное количество возможностей по работе с DjVu документами и является одной из самых популярных программ такого рода. Некоторые функции WinDjView уникальны, например, экспорт страниц (или части страницы) в форматы bmp, png, gif, tif и jpg, или настройка яркости, контраста и гаммы просмотра.

LibreOffice

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Пакет офисных приложений сегодня необходим абсолютно всем: офисным работникам, блогерам, писателям, программистам и разработчикам сайтов. Использование для этих целей взломанного Microsoft Office - не лучшая идея, ведь это может вызывать как проблемы с проверяющими органами в офисе, так и охарактеризует вас с не лучшей стороны, если в отправленном вами документе работодатель увидит автора "Хакер Васян".

Пакет офисных LibreOffice - неплохая бесплатная альтернатива для Microsoft Office, не идеальная, но очень компактная, быстрая и способная удовлетворить потребности большинства пользователей. В пакет, несмотря на его малый вес, входят текстовый редактор Writer, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, редактор формул Math и модуль управления базами данных Base. Кроме того, в LibreOffice есть средства импортирования SVG-графики и созданных в Microsoft Works и Lotus Word Pro файлов. Имеется импорт PDF документов и консоль презентаций.

KeePass Classic Password Safe

Один из самых популярных менеджеров паролей KeePass Classic Password Safe доступен в портабельном виде на сайте PortableApps.com. KeePass Classic Password Safe защитит ваши пароли в зашифрованной локальной базе, сохранив их как от злоумышленников, получивших доступ к вашему ПК или ноутбуку, так и от вредоносных программ, ворующих сохраненные пароли из браузера.

VeraCrypt

VeraCrypt - мощнейшее средство для обеспечения конфиденциальности ваших данных. VeraCrypt может создать как небольшой зашифрованный контейнер, так и зашифровать полностью логический диск и даже диск с системой. Обеспечив то, что никто не получит доступ к вашим данным, например, в случае утери или кражи ноутбука.

Autoruns

Autoruns - одно из самых продвинутых средств контроля автозагрузки приложений, сервисов и драйверов от Microsoft Corporation. Утилита поможет как при повседневной настройке вашей системы, так и при поиске вредоносных программ, а вдобавок ведет мониторинг модулей Explorer, панелей управления, BHO (Browser Helper Objects), извещений Winlogon и многого другого.

7-Zip

7-Zip - современный архиватор, который можно смело рекомендовать как замену популярному WinRAR. 7-Zip имеет высокую степень сжатия, поддержку практически всех существующих форматов архивов и интегрируется в Проводник Windows.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark - одна из самых удобных и популярных утилит для оценки быстродействия жестких дисков и SSD-накопителей в ПК и ноутбуках.

CPU-Z

CPU-Z - утилита, которая имеется на ПК у каждого оверклокера и опытного пользователя и позволяет не только показать подробную информацию о процессоре, но и о остальных компонентах системы. А вдобавок имеет удобный встроенный бенчмарк, который стал очень популярен в последние годы.

Wise Disk Cleaner

Wise Disk Cleaner - отличная замена некогда популярной утилите CCleaner, которая после нескольких скандалов, связанных с данными пользователей и безопасностью стала "персоной нон грата" на ПК опытных пользователей. Wise Disk Cleaner не только не уступает в степени очистки дисков от мусора, но и предлагает дополнительные средства очистки, например, ненужных компонентов Windows.

Итоги

Набор портабельных утилит особенно удобен тем, что его можно установить прямо на флешку и использовать на разных ПК и ноутбуках. Особенно пригодится такой набор, если вас попросили переустановить Windows, а нормального интернета для скачивания софта нет. Для этого набора утилит вполне хватит флешки объемом 16 ГБ, например, Transcend Jetflash 790 из Ситилинка.

Но учитывая то, что флешки на 32 ГБ стоят буквально копейки, стоит не экономить на объеме и купить, например, Kingston DataTraveler Exodia.

Разъем USB Type-C становится все популярнее, и имеет смысл в 2021 году выбрать универсальную флешку, подходящую как в обычные разъемы USB, так и в USB Type-C, например Kingston DataTraveler DUO, объемом 32 ГБ.

Пишите в комментарии, какие еще портабельные программы стоит добавить в этот список?



























