Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2

Портабельные утилиты сразу готовы к работе после установки Windows, и могут заменить собой многие платные тяжеловесные программы. Возможность запуска прямо с флешки - еще один важный их плюс.
[ ] для раздела Блоги
3
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В первой части блога про полезные портабельные утилиты с сайта PortableApps.com мы коснулись основного софта, без которого сегодня не обходится ни один компьютер или ноутбук. А сегодня расширим этот набор, рассмотрев еще 10 утилит для работы и обслуживания ПК, которые пригодятся как начинающим, так уже и опытным пользователям. Но для начала хотелось бы еще раз затронуть вопрос безопасности, который беспокоит каждого пользователя, который скачивает программы из интернета.

реклама

Многие еще помнят популярные пиратские сборники взломанного софта, распространяемые на CD и DVD дисках, под завязку набитые не только программами, но и вирусами и троянами. Да и сегодня на просторах интернета гуляют сборники взломанного софта, достигающие размеров в десятки гигабайт.
Конечно, пользователи таких пиратских сборников сильно рискуют, ведь антивирус не панацея от вредоносов, и устанавливая взломанный Adobe Photoshop или Microsoft Office можно установить на компьютер троян, который "сольет" все ваши логины и пароли, вместе с платежной информацией, вводимой через браузер.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Причем опасность может подстерегать и при скачивании бесплатных приложений, если выбрать неправильный сайт, не заслуживающий доверия. Я недавно попал в подобную ситуацию, решив скачать с одного из  популярных торрент-трекеров полный набор бесплатных библиотек для запуска игр: DirectX, Microsoft Visual C++, Microsoft Net Framework и прочего игрового софта, который может пригодится на ПК, если у вас есть проблемы с интернетом.
Распаковав архив и проверив его антивирусом, я обнаружил там троян, хотя архив имел тысячи скачиваний и в комментариях пользователи еще ни разу не упоминали о наличии трояна.

реклама

Поэтому к выбору источника для скачивания даже бесплатного софта нужно подходить с осторожностью. Сайт PortableApps.com в этом плане вызывает доверие тем, что имеет давнюю историю и с момента своего запуска, в 2006 году, не был замечен  ни в чем предосудительном. Вдобавок весь софт на сайте бесплатный, который можно скачать и с сайтов разработчиков и, конечно, в нем по умолчанию не может быть никаких "кряков" и "активаторов".

Доверие вызывают и количество посещений сайта, достигающее миллионов, а значит пользователи, скачивающие портабельный софт, быстро заметят в нем проблемы с производительностью и совместимостью, не говоря уже о безопасности. По этим причинам я и завел на своем ПК и флешке папки с нужными программами с PortableApps.com, которыми заменил некоторые платные аналоги. Давайте перейдем к обзору софта и начнем с просмотрщиков документов PDF и DjView.

Foxit Reader

реклама

В 2021 году любой браузер умеет открывать PDF документы и, казалось бы, нужда в отдельной программе для просмотра PDF отпала. Но это только до тех пор, пока вы не откроете тяжелый многостраничный PDF файл. И если браузеры легко справляются с открытием инструкций по эксплуатации или "платежками", то для крупных могостраничных PDF документов лучше использовать шустрый и удобный просмотрщик Foxit Reader.

WinDjView

А вот для открытия документов в набирающем популярность формате DjVu браузеры уже не помогут и придется установить на ПК утилиту для их просмотра. WinDjView имеет огромное количество возможностей по работе с DjVu документами и является одной из самых популярных программ такого рода. Некоторые функции WinDjView уникальны, например, экспорт страниц (или части страницы) в форматы bmp, png, gif, tif и jpg, или настройка яркости, контраста и гаммы просмотра.

LibreOffice

реклама

Пакет офисных приложений сегодня необходим абсолютно всем: офисным работникам, блогерам, писателям, программистам и разработчикам сайтов. Использование для этих целей взломанного Microsoft Office - не лучшая идея, ведь это может вызывать как проблемы с проверяющими органами в офисе, так и охарактеризует вас с не лучшей стороны, если в отправленном вами документе работодатель увидит автора "Хакер Васян".

Пакет офисных LibreOffice - неплохая бесплатная альтернатива для Microsoft Office, не идеальная, но очень компактная, быстрая и способная удовлетворить потребности большинства пользователей. В пакет, несмотря на его малый вес, входят текстовый редактор Writer, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, редактор формул Math и модуль управления базами данных Base. Кроме того, в LibreOffice есть средства импортирования SVG-графики и созданных в Microsoft Works и Lotus Word Pro файлов. Имеется импорт PDF документов и консоль презентаций.

KeePass Classic Password Safe

Один из самых популярных менеджеров паролей KeePass Classic Password Safe доступен в портабельном виде на сайте PortableApps.com. KeePass Classic Password Safe защитит ваши пароли в зашифрованной локальной базе, сохранив их как от злоумышленников, получивших доступ к вашему ПК или ноутбуку, так и от вредоносных программ, ворующих сохраненные пароли из браузера.

VeraCrypt

VeraCrypt - мощнейшее средство для обеспечения конфиденциальности ваших данных. VeraCrypt может создать как небольшой зашифрованный контейнер, так и зашифровать полностью логический диск и даже диск с системой. Обеспечив то, что никто не получит доступ к вашим данным, например, в случае утери или кражи ноутбука.

Autoruns

Autoruns - одно из самых продвинутых средств контроля автозагрузки приложений, сервисов и драйверов от Microsoft Corporation. Утилита поможет как при повседневной настройке вашей системы, так и при поиске вредоносных программ, а вдобавок ведет мониторинг модулей Explorer, панелей управления, BHO (Browser Helper Objects), извещений Winlogon и многого другого.

7-Zip

7-Zip - современный архиватор, который можно смело рекомендовать как замену популярному WinRAR. 7-Zip имеет высокую степень сжатия, поддержку практически всех существующих форматов архивов и интегрируется в Проводник Windows.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark - одна из самых удобных и популярных утилит для оценки быстродействия жестких дисков и SSD-накопителей в ПК и ноутбуках.

CPU-Z

CPU-Z - утилита, которая имеется на ПК у каждого оверклокера и опытного пользователя и позволяет не только показать подробную информацию о процессоре, но и о остальных компонентах системы. А вдобавок имеет удобный встроенный бенчмарк, который стал очень популярен в последние годы.

Wise Disk Cleaner

Wise Disk Cleaner - отличная замена некогда популярной утилите CCleaner, которая после нескольких скандалов, связанных с данными пользователей и безопасностью стала "персоной нон грата" на ПК опытных пользователей. Wise Disk Cleaner не только не уступает в степени очистки дисков от мусора, но и предлагает дополнительные средства очистки, например, ненужных компонентов Windows.

Итоги

Набор портабельных утилит особенно удобен тем, что его можно установить прямо на флешку и использовать на разных ПК и ноутбуках. Особенно пригодится такой набор, если вас попросили переустановить Windows, а нормального интернета для скачивания софта нет. Для этого набора утилит вполне хватит флешки объемом 16 ГБ, например, Transcend Jetflash 790 из Ситилинка.

Но учитывая то, что флешки на 32 ГБ стоят буквально копейки, стоит не экономить на объеме и купить, например, Kingston DataTraveler Exodia.

Разъем USB Type-C становится все популярнее, и имеет смысл в 2021 году выбрать универсальную флешку, подходящую как в обычные разъемы USB, так и в USB Type-C, например Kingston DataTraveler DUO, объемом 32 ГБ.

Пишите в комментарии, какие еще портабельные программы стоит добавить в этот список?








За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

подборка лучшие гайд софт программы утилиты полезные portableapps portable портабельные
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
61
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
53
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
28

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 36
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
10 декабря 2021 28
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 53
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
7 декабря 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британец, случайно выбросивший жесткий диск с биткоинами на $357 млн, обратился за помощью к NASA
52
Российские магазины скинули цены на видеокарты AMD – Radeon RX 6900 XT подешевела на 55 000 рублей
41
Вдохновлённая «Героями Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest выйдет только через несколько месяцев
7
В Steam-версии Battlefield 2042 начались бесплатные выходные, а сама игра отправилась на распродажу
14
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Neon Abyss
11
Nvidia разыгрывает 3 Sci-Fi ПК с RTX 3000 в стиле Матрицы, но не среди граждан стран СНГ
6
4 смартфона Xiaomi точно получат стабильную MIUI 13 в день анонса, но список может быть увеличен
1
TSMC анонсировала техпроцесс N4X, разработанный для высокопроизводительных вычислений HPC
+
Илон Маск может быть причастен к манипулированию курсом Dogecoin с целью извлечения прибыли
8
Майнинговая ферма о общественной раздевалке приносит 240 000 рублей в месяц в Биткоине и Доги
13
OnePlus 10 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, камеры на 50 МП, 48 МП, 32 МП, 8 МП и экран LTPO 120 Гц
3
Российские геймеры в 8 раз чаще покупали видеокарты на AliExpress в 2021г – лидирует GeForce GTX 960
17
Названы самые недооценённые смартфоны 2021 года
2
Huawei Mate 40E Pro получит процессор Kirin 9000 и 1 ТБ встроенной памяти
1
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 под давлением сообщества отказались от NFT в игре
45
Распродажа в Epic Games Store: Cyberpunk 2077 со скидкой до 75% можно получить всего за 350 рублей
6
GeForce RTX 3050 выйдет в версиях с 4 ГБ и 8 ГБ памяти
12
Разработчики Life is Strange представили Gerda: A Flame in Winter — атмосферное приключение про выживание в оккупированной Дании
1
Huawei P50 Pro 4G на процессоре Snapdragon 888 поступил в продажу спустя полгода после анонса
1
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 14-ядерный Core i7-12700H на 24.5% в тесте Geekbench 5
24

Популярные статьи

10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и строительства
6
Тест Horizon Zero Dawn с технологией AMD FidelityFX Super Resolution
62
Как лучше подключить 27" монитор Acer Nitro VG272UVbmiipx и почему. А также плюсы и минусы модели
86
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
29
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
30
Кризис Triple-A проектов: хорошо или плохо, и когда мы снова увидим старые-добрые игровые шедевры
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
7
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
О сходствах Биткоина и огромных древних каменных монет Раи с Тихоокеанских островов
18
Что такое технология умной одежды и как она работает
4

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
16:27
Нет, я лишь показал бредовость заявления дурочка выше. Человек со своими сбережениями может делать все что ему хочется, хоть скупать все видеокарты в мире и потом давить их катком. Главное чтобы это н...
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
wooopggabg
16:22
Читай оригинал. Там $150 per rig
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
balcora
16:22
поймал, но не золотого и не за ноги)
Майнинговая ферма о общественной раздевалке приносит 240 000 рублей в месяц в Биткоине и Доги
Саша Смирнов
16:20
В какие игры вы играли на движке UE5?
Похоже, новая Mass Effect создаётся на движке Unreal Engine 5
Manager
16:13
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
Grotlon
16:12
Выпустят свой, китайский Zen 3
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
Grotlon
16:10
Бженчищикевич должно быть, а не Бженчишчикевич.
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
Chimbal
16:04
Еще забыл добавить в статью про платные слоты для техники и койки для экипажа на которых WG очень таки усердно пытается донаты вымогать... В AW уже целая куча танков и все у меня в ангаре без вливани...
Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
Yurikel
16:03
Да-да-да, "новая парадигма"! © Не одной же Тесле стоить в 300 раз больше своих прибылей, правда? Догоним и перегоним! Давно, видать, пузырь доткомов уже лопнул, пора преподать урок заново.
Метавселенная позволит курсу акций NVIDIA вырасти в следующем году
Arimand
16:01
Будет забавно, если таки китайцы смогут эффективно скопипастить технологию по производству процессоров
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем