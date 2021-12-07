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В интернете есть множество гайдов, посвященных установке и настройке Windows. К сожалению, они быстро устаревают, ведь Windows 10 оказалась очень динамичной и быстро меняющейся операционной системой. А Windows 11, судя по количеству внедряемых новшеств, даже обгонит в этом плане свою предшественницу. И если вы прочитаете гайд по настройке Windows 10 из 2018 или даже 2020 года, вполне вероятно, что некоторые советы будут уже неактуальными, а часть - даже вредными.

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Мне, как IT-блогеру, приходится постоянно держать "руку на пульсе", читая статьи, новости и сообщения пользователей на форумах про изменения в Windows и ее проблемы. За три года этого хобби я написал несколько десятков статей про Windows, рассчитанных, в первую очередь, на начинающих пользователей.

Количество установок и переустановок Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 разных редакций и Windows 11 на мои ПК, ноутбуки и виртуальные машины за это время уже достигло нескольких десятков.

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На основе этого опыта я радикально изменил отношение к настройке и эксплуатации Windows, и могу заявить, что эта ОС наконец-то перестала доставлять мне какие-либо проблемы. И сегодня я поделюсь с вами теми шагами, которые делаю сразу после чистой установки Windows 10 и Windows 11, которые обеспечивают ей долгую, стабильную и надежную работу.

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Главный принцип моей работы с Windows сегодня - почти полный отказ от глубоко вмешательства в работу системы и ее внутреннюю структуру. И категорический отказ от сторонних твикеров, особенно с закрытым исходным кодом. Исключение составляют лишь проверенные утилиты, представляющие собой простое графическое управление параметрами, которые можно менять вручную с помощью команд PowerShell или импорта веток реестра.

Связано это с тем, что Windows 10 и Windows 11 стали слишком сложны, напичканы гипервизорами и взаимозависимыми процессами и службами и вмешательство в эту нестабильную систему приводит к ее "разбалансировке" и нестабильной работе. Все, что может сделать сегодня обычный пользователь для стабильной работы Windows - это не мешать ее работе и компенсировать некоторые недостатки средствами самой Windows или безопасными утилитами.

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Итак, вы переустановили Windows 10 или Windows 11 и хотите настроить их так, чтобы получить максимально стабильную и надежную систему, которая проработает много месяцев, а может быть и лет. В идеале переустановку Windows сегодня стоит делать при отключенном интернете, для чего не обязательно выдергивать LAN кабель из ПК, а достаточно обесточить роутер.

Это даст вам возможность установить самые последние драйвера на материнскую плату и видеокарту вручную, что важно для современных игровых ПК. Ну а для старого или бюджетного устройства можно доверить установку драйверов самой Windows.

После установки драйверов следует пройти активацию Windows, зайти в "Параметры" и установить все последние обновления в "Центре обновлений Windows". Дав системе обновиться и сделав по ее требованию перезагрузку, можно приступить к созданию ее образа, который позволит вам вернуться к исходному состоянию Windows, если что-то пойдет не так. А "пойти не так" настройка Windows может очень легко, поверьте мне, достаточно установить неудачную программу и получить такой букет проблем, после которого лучшим выходом будет переустановка Windows.

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Если вы не пользуетесь гибернацией Windows, то стоит отключить ее, что удалит файл hiberfil.sys занимающий несколько гигабайт. В системе с 32 Гб памяти он отъедает 13 ГБ места на SSD, которого сегодня всегда мало даже на моделях объемом 1 ТБ. Для этого нужно запустить командную строку от Администратора или окно powershell и ввести команду powercfg -h off.

Создать образ системы можно средствами самой Windows, для чего перейти в "Параметры" - "Главная" - "Служба архивации".

Далее перейти в раздел "Архивация и восстановление" (Windows 7) в самом низу.







Кликаем по "Созданию образа системы", выбираем диск, на котором будет храниться образ.

Стоит отметить, что данное средство не дает 100% гарантии того, что ваш образ можно будет развернуть на диск через полгода или год. В моей практике были случаи, когда это сопровождалось ошибками, на решение которых уходило больше времени, чем на чистую переустановку Windows.

Из-за этого я стал пользоваться сторонним средством для создания образов дисков, Acronis True Image, запускаемым с загрузочной флешки. Эта утилита меня еще не подводила и удачно разворачивает образы, давая возможность получить свежеустановленную Windows за несколько минут.



Надо отметить, что установка Windows, а также манипуляции с развертыванием образов системы будут происходить гораздо быстрее при использовании быстрых флешек формата USB 3.0 и выше, например, Kingston DataTraveler Kyson, объемом 128 ГБ из Ситилинка.

Или Transcend Jetflash 780, емкостью 32ГБ.

Скорости чтения и записи, выдаваемые флешками этого типа, сопоставимы со скоростями жестких дисков.





Теперь можно заняться настройкой Windows и установкой необходимого вам софта. Я обычно отключаю защиту системы, которая еще ни разу не помогла мне при сбоях в Windows.

Далее стоит запретить UWP-приложениям работать в фоновом режиме.









Стоит ускорить анимацию окон, отключив некоторые эффекты, что будет особенно полезно для Windows 11, которая испытывает множественные проблемы с анимацией.

В "Центре обновлений Windows" нужно отключить "Оптимизацию доставки".

Теперь можно заняться удалением лишних приложений, что я подробно описывал в блоге "Оптимизируем Windows 10 версии 21H2 — быстро, эффективно и безопасно". Не стоит удалять из системы браузеры Microsoft Edge или Internet Explorer, так как на них завязаны некоторые функции Windows и их удаление чревато проблемами. А вот OneDrive и Cortana - обычно первые кандидаты на удаление.

Неплохо показало себя на практике перемещение части папок пользователя на другие логические диски. Файлы там станет удобнее находить, сортировать, а системный диск будет меньше заполняться. Я обычно переношу папки "Загрузки" и "Изображения", в которую сохраняются скриншоты.

Теперь стоит установить необходимый вам софт, которым вы пользуетесь всегда, избегая еще не проверенных временем утилит и программ. Проверить корректность файловых ассоциаций с новым софтом, убедиться, что в автозагрузке нет ничего лишнего, залогиниться в браузере и синхронизировать закладки и пароли. Пока не стоит устанавливать никаких игр, игрового софта или библиотек Visual C++.

Убедившись в том, что все работает корректно, создаем еще один образ системы, который после развертывания сразу позволит вам вернуться в привычную рабочую среду с большинством нужных программ.

Подобный образ довольно быстро устаревает, ведь если он полежит около года, после развертывания системе потребуется установить огромное количество обновлений. Но, на практике, образ, который я создал более года назад с Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) в конце 2021 года успешно развертывается и обновляется до последних версий. А весит, кстати, он совсем немного, менее 10 ГБ.

Итоги

Как видите, ничего сложного в том, чтобы дать вашей Windows 10 или Windows 11 хороший старт для долгой и стабильной работы, нет. Главное, не пытаться "обхитрить систему", борясь с телеметрией, обновлениями или антивирусом Microsoft Defender. Поверьте, в информационном пространстве в 2021 году есть куда более серьезные угрозы, требующие нашего постоянного внимания, чем телеметрия от Microsoft.





Пишите в комментарии, а как вы настраиваете Windows после установки?



