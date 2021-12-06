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Как избежать заражения вирусами, троянами и шифровальщиками в 2021 году — 8 простых правил

Вредоносные программы охотятся за нашими аккаунтами, деньгами и ценной информацией. Можно значительно уменьшить риск кражи, потратив немного времени.
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Если вы читали в интернете статьи про вирусы, трояны, шифровальщики-вымогатели или майнеры криптовалют, то наверняка встречали в комментариях к ним пользователей, которые с бравадой заявляют, что годами сидят без антивируса и при этом не видели никаких вирусов. Лозунг "Антивирус не нужен!" все чаще встречается в интернете, и это в то время, когда количество вредоносных программ растет с каждым годом, превратившись в бизнес с многомиллиардными оборотами.

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Что мог сделать вирус или троян на ПК обычного пользователя лет 15 назад? Удалить документы, заразить запускаемые *.exe файлы и прочие мелкие гадости, которые даже не приносили материальной выгоды его создателю. За исключением тешащего самолюбия факта, что его творение нанесло больше урона, чем, к примеру, знаменитый вирус CIH. Адресные хакерские атаки прошлых лет на отдельные предприятия - это отдельный разговор, а сегодня мы поговорим об обычных пользователях, которые общаются, играют и работают на ПК.

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Сегодня все изменилось, на ПК хранятся данные наших банковских карт, пароли и логины для входов в платежные системы, множество аккаунтов от игровых сервисов, почт и соцсетей, которыми после кражи оптом торгуют злоумышленники в даркнете. Практически каждый ПК или ноутбук используется для хранения домашней фото и видео коллекции, а вдобавок на нем хранятся важные рабочие файлы, которые шифруются шифровальщиками вымогателями с требованием баснословных выкупов.

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Поэтому к защите ПК от вредоносных программ в 2021 году стоит подойти очень ответственно, выработав несколько правил по работе с файлами и аккаунтами, которые потом сберегут вам деньги, время, нервы и вашу ценную информацию или домашнюю фото коллекцию. Для начала давайте разберемся, как предотвращать заражение и сохранять важные файлы, а потом, во второй части статьи, в том, как действовать, если заражение уже произошло.

Проверьте Wi-Fi роутер

 

Wi-Fi роутер  - это первая ступень вашей обороны от зловредов и хакерских атак. Но только в том случае, если в нем установлен нормальный пароль доступа, ведь через стандартный заводской пароль к нему может получить доступ кто угодно. Стоит и регулярно обновлять его прошивку, в которых часто находят уязвимости и дыры, с помощью которой ваш роутер может стать частью ботнета и вдобавок регулярно заражать ваш ПК.

Антивирус должен работать

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Не стоит использовать ПК в 2021 году без антивируса, тем более, что современные мощные многоядерные процессоры и быстрые SSD-накопители даже не напрягаются при его работе. Встроенный антивирус Microsoft Defender стал очень неплох за последние годы, при этом он совершенно бесплатен и не показывает рекламу.

Windows должна обновляться

Огромное количество уязвимостей Windows, с помощью которых вредоносы проникают на наши ПК, регулярно исправляются обновлениями. Отключать совсем их не стоит, а если вы не доверяете их качеству, стоит отложить их на время средствами "Центра обновлений Windows". Напомню, что уязвимость, через которую на ПК, просто подключенные к интернету, проникал печально известный шифровальщик WannaCry, была закрыта в обновлениях еще до его атаки.

Автоматический бэкап

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Если информация на вашем ПК хоть сколько-то ценна для вас, то следует подумать об автоматическом бэкапе. Данные на SSD или HDD могут пропасть мгновенно и без вирусов и шифровальщиков, например, от сбоя питания, поломки накопителя, падения устройства на пол или кражи. Поэтому бэкап файлов обязателен и лучше делать его сразу в несколько мест, например,  на ПК, облако и внешний накопитель.

Для небольшой коллекции фото, видео и рабочих файлов подойдет недорогой внешний жесткий диск на 1 ТБ, например, WD Elements Portable (WDBUZG0010BBK) из Регарда. Более универсальным решением может стать накопитель на 2 ТБ, например, WD Elements Portable Black (WDBU6Y0020BBK).

Ну а если ваши архивы очень увесисты, то стоит присмотреться к вместительному WD Elements Desktop Black (WDBWLG0080HBK), объемом 8 ТБ.

Самое важное в бекапе то, что он должен быть ежедневным и автоматическим, для чего стоит воспользоваться средствами Windows - "Служба архивации" или сторонними утилитами, например, Action Backup, Macrium Reflect или EaseUS Todo Backup. 

Но если для вас очень затруднительно подключать внешний жесткий диск для бэкапа каждый день, настройте ежедневный бекап в облако рабочих файлов, а домашние фото и видео копируйте на внешние жесткие диски по мере накопления, временно оставляя их копию, например, в смартфоне.

Включите двухфакторную авторизацию

Везде, где только можно, стоит включить двухфакторную авторизацию через смс или Google Authenticator. Это спасет вас при краже логина и пароля и даст возможность легко их восстановить. Для экстренной ситуации, когда нет доступа к телефону, можно сохранить в надежном месте коды доступа, которые позволяют на многих сервисах войти в аккаунт.

Пароли должны быть сложными и храниться в безопасности

Логины и пароли от различных сервисов представляют большую ценность для злоумышленников и крадутся у пользователей просто в промышленных масштабах. Вы можете и не подозревать, что ваши пароли скомпрометированы, пока не случится попытка входа в ваш аккаунт. Рекомендуется не хранить пароли от важных сервисов в браузере, а запоминать их, или использовать менеджер паролей, например, LastPass.

Пароли обязательно должны быть сложными, содержать буквы в разных регистрах и цифры, и иметь достаточную длину. На вашем почтовом ящике стоит указать резервную почту, на которую придет уведомление о проблемах с главной почтой. Очень пригодится в случае потери доступа к главной почте и автоматическая пересылка всей корреспонденции в резервный почтовый ящик.

Браузер - главный вектор атаки

Подхватить заразу можно не только на различных сомнительных сайтах, банально кликая на баннеры, но и установив расширение в браузер, например, для скачивания музыки. Скандалы с вредоносными расширениями случаются регулярно и их стоит выбирать только от крупных разработчиков с репутацией и миллионами скачиваний. А вот расширение для скачивания музыки из Вконтакте, которое установили несколько сотен человек, в любой момент может украсть ваши данные.

Браузер тоже должен автоматически обновляться, а настройки безопасности должны выставлены в максимально эффективное положение. Стоит включить мастер пароль, защищающий доступ к остальным паролям. Но, как показала практика, зловред может украсть файлы Cookie и злоумышленник получит доступ в ваши аккаунты. Нужно учитывать и это.

Пиратские игры и софт крайне опасны

Историй с майнерами или троянами в пиратских играх и софте было очень много. Главная их опасность в том, что они могут очень плохо обнаруживаться антивирусом, пока не попадут в его базы. И будут сливать ваши данные или майнить на вашем компьютере долгое время. Масла в огонь добавляет и частое требование добавить "кряк" в исключения антивируса. По возможности стоит отказаться от такого софта, заменив его на бесплатные аналоги, а игры приобретать на распродажах или бесплатных раздачах.

Но если вы все-таки не можете отказаться от этого "бесплатного сыра", по крайней мере отключите ему доступ в интернет вручную или, например, с помощью утилит Windows Firewall Control или
Winaero OneClickFirewall. Доступ в интернет нужно отключать для предотвращения отправки похищенных данных на сервер злоумышленника или скачивания главного "тела" вредоноса с сервера.

Итоги

Как видите, правила по защите ПК и ноутбука от вредоносов довольно просты и доступны даже начинающему пользователю. В наше время, когда интернет стал вездесущ и нужен как воздух, способы и средства цифровой гигиены и защиты информации обязательно принесу вам пользу рано или поздно.

Пишите в комментарии, случалось ли у вас заражение вредоносной программой и чем это обернулось?



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