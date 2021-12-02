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8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году

Случайно попробовав старый плеер Winamp в 2021 году, я неожиданно для себя понял, что у архаичного прослушивания музыки с HDD есть множество плюсов.
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Стриминговые сервисы прослушивания музыки год за годом набирали аудиторию, давая пользователям новые возможности, которые были ранее недоступны. И сегодня большинство из нас слушает музыку через Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыку, YouTube Music или ВКонтакте. Онлайн прослушивание музыки стало настолько привычным, что тот способ, как мы слушали ее раньше, через различные плееры из папок на жестком диске компьютера, стал выглядеть архаикой. 

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Популярный плеер Winamp, от которого я постепенно отказался более 10 лет назад, стал восприниматься в одном ряду с CD-дисками, дискетами 3.5", ЭЛТ-мониторами и прочими раритетами, от которых мы отказались навсегда, перейдя на более продвинутые технологии. Но при написании блога "10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет" я из чувства ностальгии скачал и установил Winamp, последняя версия которого имеет номер 5.8 и вышла в 2018 году.

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Здесь надо сделать небольшое, но важное отступление о том, какую музыку и как я слушаю, благодаря которому вы поймете, что Winamp в 2021 году подойдет не всем. Перейдя рубеж в 30 лет, я, как и многие в этом возрасте, стал замечать за собой консерватизм в плане музыки - все чаще новинки музыки стали восприниматься однообразными и не вызывающими особых эмоций. В результате в мой плейлист все чаще попадали песни моей юности и детства, и все реже - что-то новое.

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Перестав гнаться за свежими хитами, я стал расширять свой музыкальный кругозор, начав слушать игровую музыку, а в поисках чего-то, ранее не испробованного, добрался даже до дарк-эмбиента или старого синти-попа.
Дома слушаю музыку я в основном через браузер во ВКонтакте, YouTube и включая онлайн-радио. Сказать, что это очень удобно, я не могу, постоянно открытая вкладка с музыкой в браузере во время активной работы, когда число открытых вкладок доходит до 50-100, не самое лучшее решение и пришлось даже выделить отдельный портабельный браузер под музыку.

Не радуют и постоянно появляющиеся сообщения, что та или иная песня удалена из ВКонтакте по требованию правообладателя.

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Подобные ситуации постоянно происходят и на YouTube, когда по требованиям правообладателей удаляются даже крупные каналы с большими запасами редкой музыки.

Надо отметить, что у меня на ПК накопились довольно большие запасы музыки еще с тех времен, когда я сделал граббинг своих многочисленных CD-дисков и перевел их в Mp3 формат. Что касается попыток использования других сервисов прослушивания музыки, отличных от ВКонтакте и YouTube, например, Spotify или Яндекс.Музыки, то здесь есть две проблемы. Во-первых, не хочется переучиваться и менять привычный интерфейс. Во-вторых, перенос туда своих плейлистов с тысячами песен займет большое количество времени.

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В результате я оказался в ситуации, когда мой обычный дневной плейлист довольно консервативен и однообразен, и при этом у меня на жестком диске без дела лежат огромные запасы музыки, которые можно слушать оффлайн. И попробовав добавить пару папок с музыкой в плейлисты в Winamp я и не заметил, как все реже включаю музыку онлайн, и все чаще - слушаю ее через Winamp. И за почти полгода использования Winamp в 2021 году я нашел в таком прослушивании музыки множество плюсов, о которых сейчас расскажу поподробней.

Не нужен браузер

Для прослушивания музыки через Winamp вам больше не нужен браузер, который даже с одной вкладкой умудряется съедать по паре гигабайт ОЗУ и серьезно грузит бюджетные ПК и ноутбуки. Особенно это удобно, если вы работаете и в браузере вам приходится постоянно отыскивать открытую вкладку с музыкой, чтобы переключить песню.

Никакой рекламы

Реклама в наше время лезет "изо всех щелей" и скрыться от нее практически невозможно, таковы реалии современного мира, ведь она стала двигателем прогресса, а большинство ресурсов в интернете существуют за счет показа рекламы. Даже если вы используете продвинутые способы вырезать рекламу из браузера, вы обязательно наткнетесь на нее при прослушивании музыки. Но при использовании Winamp вы гарантировано не получите никакой рекламы.

Нет нужды в интернете

Так как вам не нужен браузер, то и интернет для прослушивания музыки через Winamp тоже не нужен. Когда вы находитесь в большом городе, кажется, что интернет вездесущ, но стоит оказаться на даче, где плохо ловит сотовый и вы можете остаться без своей музыки. В этом случае старенький ноутбук с запасом музыки и установленным Winamp очень пригодится.

Более чем скромные системные требования

Прослушивание музыки через Winamp совершенно не грузит современную систему, ведь в его минимальных системных требованиях значится Pentium III 500 МГц. Это дает возможность превратить старенький ноутбук или ПК в музыкальный центр, скопировав на него ваши запасы музыки и подключив недорогие колонки или динамики.

Одними из самых популярных бюджетных проводных мониторных наушников со штекером 3.5 мм, подходящим к любым компьютерным аудиокартам в Ситилинке стали  Panasonic RP-HT161E-K.

Чуть дороже стоят Sennheiser HD 206, которые обеспечивают заметно более высокое качество звука.

А колонками, оптимально сочетающими в себе компактность, высокое качество звука и умеренную цену, стали Edifier R980T.


Удобство использования и настройки плейлистов

Как бы не были удобны онлайн-сервисы прослушивания музыки, по удобству создания, настройки и манипуляции с плейлистами Winamp оставляет их далеко позади. Там, где вы вынуждены были бы полчаса возиться, ставя галочки и мотая страницу в браузере, создавая онлайн-плейлист, Winamp позволит вам создать огромные плейлисты из сотен песен всего за пару минут.

Возможность тонкой настройки звука и параметров воспроизведения

В отличие от проигрывателей в браузере, у Winamp есть отличный эквалайзер, который позволит "вытянуть" качество звука на бюджетной акустике. При этом он не требует изменения звуковых настроек Windows, которые потребовалось бы "крутить", чтобы изменить звук в браузере. Доступны в Winamp два разных вида "перемешивания" песен, а также простая и удобная возможность зациклить весь плейлист или только одну песню.

Множество плагинов

Возможности по улучшению звука в Winamp на этом не ограничиваются и он дает возможность использования огромного количества плагинов с DSP эффектами, которые радикально меняют звучание. Это недоступно большинству онлайн-сервисов по прослушиванию музыки и если вы хотите поэкспериментировать со звучанием, то Winamp отлично подойдет. Я активно использую плагин PaceMaker, позволяющий менять скорость воспроизведения.

Это бесплатно

Еще один плюс оффлайн прослушивания музыки через Winamp в том, что он бесплатен и вдобавок вам не придется тратиться на подписку в сервисах, да и интернет трафик тратиться не будет, если у вас мобильный интернет. Конечно, экономия не слишком большая, но "копейка рубль бережет".

Итоги

Как видите, плюсов у Winamp достаточно много даже в 2021 году, но подойдет он, конечно, не всем, и юному поклоннику творчества Моргенштерна или FACE устанавливать его смысла нет. Но если вы хотите ощутить ностальгию, вспомнить "нулевые" годы, а на жестких дисках у вас есть запасы музыки, то снова попробовать Winamp однозначно стоит.

Предвижу вопрос в комментариях - "Почему Winamp, а не AIMP?". Дело в том, что плеером AIMP я не успел попользоваться и он для меня непривычен и не вызывает чувства ностальгии. Но если для вас он более удобен, то отлично подойдет как замена Winamp, сохраняя все его плюсы.


Пишите в комментарии, а как слушаете музыку вы? И смогли бы вернуться в 2021 году на Winamp?



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