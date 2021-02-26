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Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене

Я жду момент начала падения "крипты", чтобы продать видеокарту по лучшей цене. Но если биткоин будет расти, есть шанс остаться без видеокарты на год и более! Анализируем возможные сценарии.
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Думаю, криптолихорадка 2020-2021 запомнится нам гораздо ярче, чем прошлая, 2017-2018 годов. Причин тому несколько - на дефицит видеокарт наложился высокий курс валют и проблемы на рынке из-за эпидемии COVID-19. В результате цены на видеокарты поражают воображение, о чем я совсем недавно писал в блоге "Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия".

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Но рано или поздно праздник майнеров и трейдеров закончится грандиозным обрушением "крипты", ведь расти бесконечно она не может. А подтолкнуть биткоин к падению может такая мелочь, как пара заявлений известных лиц. Критика криптовалют со стороны главы Минфина США Джанет Йеллен и неудачного твита Илона Маска почти "схлопнула" этот пузырь. Маск написал в своем микроблоге, что цены на биткоин и Ethereum кажется ему «действительно высокими».


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Этого стало достаточно, чтобы 22-23 февраля биткоин обвалился почти на 20%, вызвав панику трейдеров и майнеров. Я постоянно мониторю майнерские форумы и цены на вторичном рынке, и заметил, что паника майнеров проявилась не только на форумах, но на Авито, где сразу же появилось огромное количество видеокарт, даже GeForce RTX 3060 Ti, которую видели в живую только избранные.



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И знаете, что я понял? Никто не знает, когда лопнет этот раздутый криптовалютный пузырь, даже Илон Маск и мудрецы с форумов, которые хвалятся, как зарабатывают миллионы, вовремя покупая и продавая. Маск, кстати, потерял $15 млрд, и вряд ли после этого захочет заходить в "крипту".

Ну а что, мы - геймеры, можем получить во всей этой истории? Конечно же, возможность вовремя продать свою видеокарту майнерам по отличной цене! Вопрос только в том, сколько продержится криптовалютный пузырь, и сколько вам придется ждать в ожидании нормальных цен на видеокарты.



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Знаете, 23 февраля я уже чуть было не кинулся выставлять свою GeForce GTX 1060 на Авито, но решил подумать и просчитать варианты - сколько времени мне придется сидеть в ожидании новых видеокарт по доступным ценам. Ведь возможны несколько вариантов развития событий, и давайте сейчас вместе с вами их и просчитаем, чтобы потом не посыпать голову пеплом, как Илон Маск.

Вариант позитивный - "мечта геймера"

Итак, биткоин, побултыхавшись на отметке цены в $50000, после пары неудачных твитов и грозных заявлений чиновников, на которые наложится убывающая луна и неурожай чечевицы в Монголии, начинает стремительно падать. Паника трейдеров, избавляющихся от рисковых активов, только ускоряет падение. Буквально за два месяца от криптовалютного пузыря ничего не остается, поседевшие майнеры заваливают Авито тысячами видеокарт, цена на которые стремительно падает.

Видеокарты постепенно начинают появляться на прилавках магазинов, и в течении еще пары месяцев их цены и ассортимент приходит в норму. Вдобавок начинает укрепляться рубль, и к концу лета 2021 года стабилизируется на 63-67 рублей за доллар. И в августе 2021 года можно, наконец, пойти в магазин и купить GeForce RTX 3060 Ti почти по рекомендованной цене.



Как видите, даже если этот прогноз начнет сбываться прямо сейчас, и вы вовремя продаете свою видеокарту, придется почти полгода ждать нормальных цен. Мы это проходили в 2018 году, когда рынок отходил от криптолихорадки.

Вариант негативный - "кошмар геймера"



Но события могут развиваться и по негативному сценарию - после очередной коррекции биткоина вы продаете видеокарту, а он восстанавливается и начинает расти дальше, делая майнинг все выгоднее и прибыльнее. Цены даже бюджетных видеокарт идут вверх вслед за пригодными к майнингу, и сюрреалистические 10000 рублей за GeForce GT 1030 становятся реальностью.

Даже на б/у рынке растут в цене доисторические Geforce GTS 450 и еле справляющиеся с отрисовкой "Рабочего стола" GeForce GT 620. О таких видеокартах я недавно писал в блоге "Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита".


Криптолихорадка в 2021 превосходит по длительности предшествующую, 2017-2018, и растягивается до начала 2022 года. Вдобавок растет курс валют, и в сочетании с долларом за 95 рублей и дефицитом, стоимость GeForce RTX 3070 доходит до 200000 рублей. Сейчас их еще можно найти в магазинах по 80700 рублей, например - MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio в Регарде.

В таком случае без видеокарты уже придется просидеть год-полтора, и даже вернувшись на полки магазинов, они будут стоить слишком дорого из-за высокого курса валют. Не знаю, какой геймер выдержит такой срок без нормальной видеокарты, я - точно не выдержу, и даже огромные запасы старых игр не помогут. 



Конечно, возможны промежуточные, и даже еще более пессимистические варианты, но даже если сейчас криптовалютный пузырь начнет лопаться, вы пойдете продавать видеокарту, и это удастся сделать по хорошей цене, ждать новой придется приличное время - до полугода. Стоит ли прибыль от продажи такого ожидания - решать только вам.

Ну а я решил оставить старушку GeForce GTX 1060 в ПК, тем более, что она позволяет играть в игры одновременно с майнингом и не мешает спать при правильной настройке ПК. Я считаю эту видеокарту лучшей по совокупности характеристик и, похоже, срок ее службы в моем ПК превысит пять-шесть(!) лет.



Пишите в комментарии, а вы что думаете по поводу криптолихорадки? И продали ли свою видеокарту?

 


 


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