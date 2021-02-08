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Криптовалютная лихорадка набирает обороты, доходы от майнинга увеличиваются с каждым днем и это подталкивает обычных геймеров пополнить ряды майнеров. А почему бы и нет? Мало кто играет круглые сутки, и в обычном геймерском компьютере GeForce GTX 1660 SUPER или GeForce GTX 1080 бездарно простаивает большую часть суток, когда мимо идут потоки не заработанного Эфириума.

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Но как же быть со жгучей ненавистью геймеров к майнерам, которая уже вылилась в миллионы ругательных комментариев и обидных мемов? Даже я не удерживаюсь и периодически пишу про "жадных майнеров", хотя и сам немного намайниваю на древней GeForce GTX 1060 жалкие копейки.





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Но тут нет никакого противоречия и нелогичности, одно дело - когда вы майните на своей игровой видеокарте, заработанной в поте лица, и совсем другое - когда вы по мутным схемам скупаете видеокарты сотнями. Иногда даже не давая им дойти до магазина.





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Как говорится, это две большие разницы, и майнинг на своем игровом ПК совершенно не относит вас к тем майнерам, которых ругает половина интернета, и которые повинны в диких ценах на видеокарты и их дефиците.





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Но майнинг дома на обычном ПК, особенно в комнате, где вы спите, это огромная разница даже по сравнению с фермой из пяти видеокарт, стоящей, например, на балконе. Все дело в шуме и выделение тепла, от которого никуда не деться, и чем мощнее ваша видеокарта и чем больше мегахешей выдает, тем больше шума будет от вашего ПК, а нагрев его компонентов будет высоким.









К счастью, сейчас все майнят Ethereum, а не более прожорливый Zcash, или хуже того, "шиткоины", которые могли выжать из видеокарты чудовищное энергопотребление, превышая даже нагрузку стресстеста FurMark, например Bulwark. Для Ethereum важна память видеокарты, а чип можно "задушить" по максимуму, уменьшив и частоту, и напряжение. На эту тему есть много гайдов, почитав которые, мне удалось заставить GeForce GTX 1060 работать на напряжении 850 мВ при частоте 1809 МГц.

Вентиляторы на 1280 об/мин днем и на 1100 об/мин ночью

Видеокарта потребляет в таком режиме всего 72-76 Вт, греется до 46-48 градусов и даже позволяет одновременно играть в некоторые игры, о чем я писал в блоге "Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060".

Более мощная видеокарта будет потреблять соответственно больше энергии, но и ее система охлаждения, если вы на ней не экономили, мощнее и тоже будет работать вполсилы. Но тут возникает одна проблема - видеочип и система питания видеокарты холодные, казалось бы, надо уменьшить скорость вращения вентиляторов до минимума, почти до бесшумного уровня и радоваться тишине.

Большинство новых видеокарт сами остановят вентиляторы при температурах чипа ниже 60 С, что очень опасно в майнинге

Но есть одно "Но". Майнинг Ethereum очень сильно нагружает и разогревает видеопамять, а на ней зачастую не стоит температурных датчиков. Да и производители видеокарт часто делают упор на охлаждении видеочипа и системы питания, а память охлаждается или хлипкой пластиной, или вовсе потоком воздуха, которого не будет при низких оборотах вентиляторов.

На моей MSI GeForce GTX 1060 GAMING X стоит вот такая пластина, накрывающая одновременно и память, и систему питания, что не самое лучшее решение.





На топовых GeForce GTX 1060 бывало и хуже, например, вот так "охлаждается" память на ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060.









Идеальны в этом плане решения от Palit и Gigabyte, охлаждающие память общим радиатором. Вот как это реализовано на Palit GeForce GTX 1060 Super Jetstream 6G.

Поэтому скорость вентиляторов придется выставить, сохранив баланс между шумом и оборотами. Иначе можно быстро домайнится до "отвала" памяти и выкинуть видеокарту на помойку.

Второй важный аспект тихого майнинга - корпус. Чем мощнее ваша видеокарта, и чем больше выделяет тепла, тем более желателен хорошо продуваемый, просторный, "сетчатый" корпус. Например - Fractal Design Focus G Black. Это позволит обойтись минимум вентиляторов.

Или Thermaltake Core G3 Black.

Другой путь - корпус без лишних перфораций, с грамотной организацией воздушных потоков, позволяющий охладить комплектующие за счет "сквозняка". Например - Be Quiet Pure Base 500 Black.









Читатели давно знают меня как экономного любителя компьютерной старины, поэтому у меня до сих пор в строю классический корпус ASUS TA-668, и в нем временно обитает мой основной ПК сейчас.





Но даже в таком корпусе удалось организовать тихий майнинг, "придушив" вентиляторы до 500-700 оборотов в зависимости от температуры. Правда, пришлось немного поработать дремелем, чтобы установить в него MSI GeForce GTX 1060 GAMING X.





Корпус стоит за телевизором в шкафу, и телевизор как шумопоглощающий экран отсекает паразитные звуки вентиляторов и звук выдуваемого воздуха.

Но если вы пошли по пути создания тихого компьютера, то, как и любого "сайлент-фрика", вас будут мучить все новые и новые звуки, которые были не слышны ранее. Придушили вентиляторы в корпусе - почувствовали как воет вентилятор в блоке питания и так далее.









И я не исключение в этом плане, но в плане шума ночью гораздо более требователен, так как моя расшатанная сотнями токсичных комментариев и "колов" за блоги нервная система требует абсолютной тишины ночью. Поэтому с шумящим старым блоком питания я поступил радикально, установив в него тихий вентилятор на фиксированное напряжение, припаяв его к линии 5 вольт.









Процессор на время майнинга лучше оставить работать в стоке, без разгона, а еще лучше - сделать андервольт, что позволит его охлаждать при минимальных оборотах вентилятора. Об андервольте Ryzen 1600 я писал в блоге "Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%".

Что еще остается? Мелочи, такие как потрескивание жесткого диска, которое легко устранить, выставив его отключение во время бездействия. И свет светодиода корпуса, которые сейчас делают такой избыточной яркости, что они освещают комнату, как ночник. Это решается простейшим заклеиванием кусочком изоленты.









Думаю, еще вам не помешают советы из блога "Разбираемся, как собрать очень тихий ПК без потерь производительности и не переплачивая лишнего". И, подводя итог, скажу - если мне удалось создать бесшумную систему в тесном и устаревшем корпусе, то вам наверняка удастся сделать бесшумный ПК на новом железе, при наличии качественного корпуса и тихого БП и спокойно спать, пока ПК делает вас миллионером.

Пишите в комментарии, майните ли вы на игровом ПК с одной видеокартой? И как организовали этот процесс?



