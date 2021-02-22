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Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия

Биткоин продолжает расти, как и цены на видеокарты. Казалось бы, должна быть адекватная планка цены, выше которой видеокарту не будут покупать, но, похоже, майнеры сошли с ума.
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Я периодически "мониторю" цены на комплектующие в самых популярных магазинах и повышение цен на видеокарты шло у меня на глазах. И если честно, даже без бума майнинга цены за последние месяцы были довольно высокие из-за роста курса валют, ведь я год назад покупал PALIT GeForce GTX 1660 DUAL за 15060 рублей. Всего 15060 рублей, даже не верится.

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Осенью 2020 года цены на PALIT GeForce GTX 1660 DUAL в среднем достигали 19000 рублей, и это уже казалось чудовищной дороговизной. А в декабре цены на GeForce GTX 1660 SUPER, достигшие 23000-25000 тысяч рублей, казалось, были достойны только олигархов.

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 Цены на 5 декабря 2020 года

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Но сейчас, смотря на то, сколько стоят популярные видеокарты, хочется вскрикнуть, как герой популярной комедии - "Ну ты видел?! Видел?" А цены на них уже перешли некую разумную грань даже с учетом прибыли, которую они приносят в майнинге, но магазины устроены так, что если цена растет, значит товар активно раскупают.



Я предлагаю посмотреть цены на популярные видеокарты в Ситилинке и вместе покричать - "Ну ты видел?!" А потом немного "пованговать" на тему, когда это все закончится, как "аукнется" геймерам и майнерам, и помогут ли искусственные ограничения майнинга, которые Nvidia будет встраивать в BIOS видеокарт.

Давайте начнем с малого - видеокарт, с которых только-только начинается гейминг на ПК в наше время. С GeForce GT 1030, которые позволят поиграть в игры 2010-х годов и единичные новинки на минимальных настройках. Цены стартуют с 6660 рублей за MSI GeForce GT 1030 2G LP OC.

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А самая дорогая модель - ASUS GeForce GT 1030 PH-GT1030-O2G, стоит 8650 рублей.

Видеокарты GeForce GTX 1050 Ti, непригодные для майнинга криптовалюты Ethereum (виновницы исчезновения видеокарт), но еще дающие возможность поиграть в новинки игр на средне-минимальных настройках, стоят от 17250 рублей, например - PALIT GeForce GTX 1050 Ti StormX 4G. Цена высокая, но еще не шокирующая - самое интересное впереди!

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А вот и первый шок! GeForce GTX 1650 SUPER, бюджетные (в 2020 году) игровые видеокарты всего с 4 Гб видеопамяти, непригодные к майнингу Ethereum, стоят от 34000 рублей! Например - MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X. Не знаю как у вас, но цена в 34820 рублей за бюджетную видеокарту попросту не укладывается у меня в голове. 

Я вижу только одно логическое объяснение - когда толпа ошалевших майнеров забегает в магазин, где есть в продаже хоть какие-либо видеокарты, и начинает драться за них, в горячке боя уже не разбирая индексы видеокарт, скупая все, что есть, за любую цену. Главное - разглядеть на коробке слово "SUPER" подбитым глазом и можно брать!


А вот GeForce GTX 1660, цены на которые я упомянул в начале блога, стартуют с цены в 41790 рублей за MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS 6G OC.

Более чем двукратный рост цены за полгода, но здесь логику майнеров хоть как-то можно понять, ведь GeForce GTX 1660 в майнинге Ethereum приносит $2.8 в сутки.


Цена на GeForce GTX 1660 SUPER, самую оптимальную игровая модель прошлого года, стартует от 47760 рублей. Например - PALIT GeForce GTX 1660 SUPER GP OC.

А вот GeForce RTX 3070 стартуют с совсем заоблачных цен. 124370 рублей за PALIT  GeForce RTX 3070 JETSTREAM 8G!

Рост цен чудовищный, двукратный и более, чего не было в период криптолихорадки 2017-2018 годов. Причем растут в цене и совсем не майнерские, бюджетные модели видеокарт, плохо пригодные даже к играм. Мало того, массовая скупка игровых ноутбуков показывает, что ажиотаж среди майнеров уже близок помешательству.

Ведь даже GeForce RTX 3070, приносящая сейчас $7.43 или 549 рублей в сутки, будет окупаться при текущих условиях 226 дней или 7.5 месяцев! А время окупаемости игрового ноутбука будет гораздо более года-двух, если он вообще выдержит столько майнить.



А то, что криптобум не продлится долго, мы уже проходили. Что будет в его конце - мы тоже хорошо помним, огромные количества дешевых видеокарт на б/у рынке, из-за которых на новые модели, из магазина, часть геймеров даже не смотрела. Да и зачем, когда можно было по дешевке взять свежую видеокарту, на гарантии, успевшую отработать всего 4-5 месяцев у горе-майнера, которому теперь нужно платить по кредиту.



Внедрение защиты от майнинга в GeForce RTX 3060, призванное исправить положение дел на рынке, напоминает показательную борьбу пчел против меда и, скорее всего, не вызовет никакого эффекта. Если уж GeForce GTX 1650 SUPER стоят дороже 34000 рублей, то GeForce RTX 3060, ограниченная только в алгоритме Ethash, но приносящая сопоставимые доходы на других алгоритмах, будет стоить баснословно. И, скорее всего, мы не увидим ее на полках магазинов до конца криптолихорадки, как давно не видим GeForce RTX 3060 Ti.



В кризис рынка видеокарт 2020-2021 добавился еще и фактор коронавируса, повышения курса валют и проблемы с производством чипов, и пока геймерам стоит затянуть пояса. Конечно, бывают ситуации, когда игровой ПК нужен прямо здесь и сейчас, и в этом случае я бы присмотрелся к GeForce GTX 1050 Ti, переплата за нее не выглядит такой огромной, как за более старшие модели, а пройти новинки на "минималках" она позволит.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу такого роста цен на видеокарты и бума майнинга?



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видеокарты майнинг geforce rtx 3070 geforce rtx 3060 цены критика ситилинк майнеры анализ сравнения
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