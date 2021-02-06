Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Глядя, как цены на массовые GeForce GTX 1060 6 Гб на вторичном рынке переваливают за 15000 рублей, в голову приходит мысль - "пора продавать!". Ведь бум майнинга не вечен, мы проходили это в начале 2010-х, хотя то начало майнинга на видеокартах многие и не заметили, и в 2016-2018 годах, когда о майнинге и возможности стать миллионером вещали из каждого утюга. Дефицит и подорожание видеокарт в то время происходило с мая 2017 года по лето 2018.

реклама

Вот, как пример, динамика цен на популярную видеокарту GeForce GTX 1070, цена которой за год выросла с $500 до $880.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Сейчас ситуация повторяется, популярные видеокарты, пригодные к майнингу, не только резко подскочили в цене, но и вообще исчезли из магазинов. Но периодически можно найти видеокарту по почти приемлемой цене, как например GeForce GTX 1660 Super Palit StormX в Регарде.

реклама

Но разлет цен на GeForce GTX 1660 Super очень большой, и есть модели и дороже, как MSI GTX 1660 SUPER GAMING Z PLUS.

И сегодня у многих геймеров, имеющих в ПК такое сокровище, как Radeon RX 580 или GeForce GTX 1660 Super, не говоря уже о Radeon RX 5700 XT, встает вопрос - что с ним делать? Ведь через несколько месяцев сокровище опять превратится в тыкву, к тому же устаревшего поколения, цена которой на б/у рынке будет в районе 10000 рублей.





реклама

Можно начать майнить на ней, но дело это непростое, и требует время на то, чтобы разобраться с настройками программы-майнера, пула и биржи. А также прочитать кучу информации про вывод средств и обменники. Для школьника или студента с кучей свободного времени - это пара пустяков, но у работающего человека в возрасте 30+, на это часто нет ни сил, ни времени. Несколько моих знакомых с весьма мощными видеокартами даже и не будут пытаться заняться майнингом по этим причинам.

Второй вариант действий - продать видеокарту жадным майнерам на сегодняшнем пике цен. Особенно если играете на ней нечасто. Я, к примеру, иногда месяцами не запускаю никаких игр, и моя GeForce GTX 1060 только ускоряет браузеры и фильмы, с чем легко бы справилась слабенькая встроенная видеокарта Intel HD Graphics. Но встроенная видеокарта становится редким явлением, и на это есть несколько причин.







реклама





Причина первая, внезапно встроенная Intel HD Graphics стала неприлично дорога для своей производительности, о чем я уже писал в блоге "Привыкаем жить без видеокарт: сколько стоит UHD Graphics 630 и в какие игры на ней можно поиграть". Да вы и сами можете легко сравнить цены процессоров с Intel HD Graphics и без, например Core i3-10100F и Core i3-10100. Результат такой ценовой политики привел к тому, что геймеры часто берут процессор без встроенной видеокарты.





Причина вторая - у процессоров AMD Ryzen нет простой, "офисной", встроенной видеокарты. Да, есть прекрасные встроенные Radeon RX Vega, но встроены они в гибридные процессоры, которые обычно не берут в геймерские ПК с дискретной видеокартой.









В результате продав дискретную видеокарту, среднестатистический геймер должен купить какую-либо замену, и вот такую замену в виде недорогой видеокарты мы и будем искать. Просто купить на Авито видеокарту десятилетней давности не самый лучший вариант, ведь разница между такими видеокартами по энергопотреблению, нагреву, шуму и производительности, зачастую, огромная.









Если посмотреть, какие видеокарты предлагают по ценам в 1000-1300 рублей, мы увидим огромное количество вариантов, от GeForce 6600 GT и GeForce 210 и до GeForce GTS 450 и Radeon HD 7570, и для выбора идеальной видеокарты данного ценового диапазона я предлагаю такие критерии:

Низкое энергопотребление в простое

Возможность ускорения видео для разгрузки процессора

Низкий шум

Производительность хотя бы на уровне UHD Graphics 630

Низкий риск нарваться на "прожаренную" видеокарту с отвалом

Наличие HDMI-выхода для удобства использования с новыми мониторами и ТВ

Поддержка драйверами в Windows 10

Но вначале отталкиваться нам придется от цены и производительности, и скорее всего вы встретите на Авито такие популярные ранее модели как Radeon HD 4850, а также:







Radeon HD 4870

Radeon HD 5770

GeForce 8800 GT

GeForce 9600 GT





GeForce GTS 250





GeForce GTS 450

Попадутся и другие видеокарты, но общий ход мыслей для их выбора будет вам ясен. Теперь давайте разберем критерии выбора по классам видеокарт.

У меня сейчас валяется старенькая Radeon HD 4870, но рекомендовать ее в качестве "затычки" я бы не стал и врагу. Причина в том, что в те годы не особо "заморачивались" энергоэффективностью и Radeon HD 4870 кушает у меня около 100 ватт даже при просмотре Ютуба. При этом шумит и греется до 80 градусов. У Radeon HD 4850 с энергопотреблением дела чуть получше, но главное, что станет проблемой при их использовании - отсутствие драйверов под Windows 10. С сайта AMD для них можно скачать драйвера только под Windows 8 и более ранние ОС.









А вот у Radeon HD 5770 со схожей производительностью и с энергопотреблением все лучше, и драйвера под Windows 10 на сайте AMD есть. Гораздо эффективнее и ускорение видео, а как бонус, на многих моделях есть даже DisplayPort. А поддержка DirectX 11 позволит запустить гораздо больше новых игр.

Что касается старых видеокарт от NVIDIA, то с драйверами под Windows 10 все гораздо лучше. Вот список устройств, которые поддерживает драйвер 341.81 с сайта NVIDIA:

Все лучше и с энергопотреблением - GeForce 9600 GT "кушает" 34,6 Вт в простое, а GeForce GTS 250 - 45 Вт, и, в принципе, это семейство неплохо подходит на роль "затычек", если бы не склонность к отвалам чипа. Купить "прожаренную" видеокарту этого семейства, которая "заартефачит" спустя месяц - вполне частое явление.

А вот у видеокарт GeForce GT 240, GeForce GT 220, GeForce GT 440, GeForce GT 430, GeForce GTS 450 отвалы уже редки, энергопотребление умеренное и все в порядке с ускорением видео. Но по производительности немного превосходит UHD Graphics 630 только GeForce GTS 450.

Теперь о шуме и температурах. Попадаются экземпляры подобных видеокарт с продвинутыми кулерами, например - MSI N450GTS cyclone 1GD5/OC.

Такие кулеры еще и дают большой шанс, что видеокарта работала в комфортном температурном режиме.

Что касается производительности и цены. На GeForce GTS 450 и Radeon HD 5770 можно комфортно поиграть в The Elder Scrolls V: Skyrim, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо, Метро 2033 и еще множество интересных игр, которые не дадут почувствовать, что ваша видеокарта совсем ущербна. И позволят скрасить вечера в ожидании GeForce RTX 3060 Ti, которые пойдут продавать жадные майнеры в 2022 году по 20000 рублей на Авито после окончания криптовалютной лихорадки.









Что касается цены, этот сегмент видеокарт как "макарошки", уже много лет стоит одинаково, в районе 1000-1300 рублей, а покупать сейчас что-то более производительное рука не поднимается, вспомните, за какие копейки отдавали майнеры Radeon RX 460 совсем недавно.





P.S. Видеокарты в Регарде майнеры расхватывают как горячие пирожки, и за те семь часов, что я писал этот блог 4 февраля, исчезла Radeon RX 580 почти за 40000 рублей и пара моделей GeForce GTX 1660 Super.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу майнинга, цен на видеокарты, и пригодности видеокарт-"затычек" из блога в 2021 году.