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Сколько проклятий обрушили геймеры не майнеров за последние четыре года, не сосчитать. Тотальный дефицит видеокарт и удвоившиеся цены на них - закономерный итог нового скачка курс криптовалют и последовавшего за ним бума майнинга. Но майнют сегодня не только майнеры с фермами из нескольких видеокарт, но и геймеры с одной игровой видеокартой в ПК.

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Понять их можно, даже бюджетная и устаревшая видеокарта GeForce GTX 1060 приносит сегодня две-три тысячи рублей в месяц, а GeForce RTX 3080 вполне заменяет собой по производительности риг из нескольких бюджетных видеокарт. Подталкивает геймеров майнить не только погоня за прибылью, но и понимание того, что долго майнинг бум не продлится, и после очередного падения курса криптовалют на б/у рынок будет выброшено огромное количество видеокарт, что обесценит их стоимость, особенно старого поколения Pascal.

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Цены на б/у GeForce GTX 1080 Ti после окончания этого бума майнинга могут упасть и ниже 20000 рублей.

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Поэтому рачительный геймер, понимая, что его GeForce GTX 1080 Ti вскоре обесценится, вступает в ряды майнеров, которых совсем недавно ругал на чем свет стоит. Но майнить на ПК, который используется для игр и работы, гораздо проблематичнее, чем на специальной ферме, ведь ресурсы видеокарты не бесконечны. И если с одновременным майнингом и просмотром фильмов, YouTube и серфингом интернета видеокарта легко справляется, то игры требуют гораздо больше вычислительных мощностей.

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Но совсем без игр вы не останетесь, что я и покажу сегодня, но к их выбору и настройкам графики нужно будет подойти с особой тщательностью. Ситуацию облегчает то, что в данный момент самым прибыльным стал майнинг Ethereum, который довольно нетребователен к мощности GPU, но требует большой объем видеопамяти. Видеокарты с менее, чем 6 Гб видеопамяти уже негодны для майнинга Ethereum, а другие криптовалюты дают очень низкую доходность.

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Любимый многими начинающим майнерами за простоту ресурс NiceHash теперь тоже использует в своем майнере алгоритм Ethash, практически не переключаясь на другие алгоритмы.

Тесты игр вместе с майнингом

Но давайте переходить к играм. Для тестов я отобрал несколько игр, дающих разную нагрузку на GPU и потребляющих разное количество видеопамяти. Для наглядности я буду запускать их в оконном режиме с параллельно запущенным майнером NiceHash.

Fallout 2

Первое, что приходит в голову - это старая классика, которая имеет минимальные требования к видеокарте, например, Fallout 2. Но играть в 2021 году в "ванильный" Fallout 2 уже не интересно, а популярный Fallout 2: Restoration Project с модом на высокое разрешение и дополнительной обработкой изображения требует уже заметно больше ресурсов.

Еще один подводный камень, с которым можно столкнуться в случае старых игр - зашкаливающий FPS, требующий от видеокарты бесполезной траты ресурсов. Скорость майнинга Ethash на моей GeForce GTX 1060 обычно составляет 21-22 Mh/s, но с таким высоким FPS скорость просела до 19.5 Mh/s даже в Fallout 2. Поэтому сразу стоит ограничить максимальный FPS в драйвере видеокарты, или, что гораздо удобнее, в MSI Afterburner.





После включения лимита частоты кадров скорость майнинга нормализовалась.

FPS в Fallout 2: Restoration Project иногда проседает.

Darkest Dungeon

Дальше я решил пробовать все более требовательные игры и запустил Darkest Dungeon. Игра замечательно идет в 60 FPS, не вызывая просадок скорости майнинга.

Sid Meiers Civilization VI и Dishonored

А вот Sid Meiers Civilization VI - уже более крепкий орешек и даже с фиксацией кадровой частоты на 30 FPS, а графических настроек - на среднем уровне, вызывает небольшое падение хешрейта уже в начале игры.

Но таким падением можно пренебречь, а 30 FPS вполне достаточно для пошаговой стратегии. Но давайте перейдем к 3D-шутерам и попробуем Dishonored. На минимальных настройках в разрешении 1080p игра идет без тормозов, вызывая небольшое падения хешрейта. Но такой режим игры вполне неплох, учитывая, что ваша видеокарта одновременно майнит почти на "всю катушку".

Kingdom Come Deliverance

Но давайте переходить к более требовательным играм. Kingdom Come Deliverance на низких настройках в разрешении 1080p играбелен одновременно с майнингом, но падение хешрейта уже заметно, до 8-10 Mh/s. Я считаю, что для такой требовательной игры - это неплохой результат. Потери за два-три и даже четыре часа игры в день будут копеечными. Еще нужно учесть, что игра "ест" до 2300 Мб видеопамяти в разрешении 1080p, но оставшейся памяти хватает для майнинга.

Assassin's Creed - Odyssey

А вот с Assassin's Creed - Odyssey уже не все гладко. Игра явно хочет больше видеопамяти и это заметно уже по долгой загрузке уровней. Я ограничил кадровую частоту до 45 FPS, а настройки игры - до минимальных, чтобы разгрузить видеокарту, но хешрейт упал до 5-6 Mh/s, что делает майнинг в таком режиме уже бессмысленным.





Выводы

Как видно из теста, старые нетребовательные игры и игры среднего уровня вполне играбельны при одновременном майнинге даже на бюджетной GeForce GTX 1060 почти без потери хешрейта. Более серьезные игры - уже под вопросом, но если у вас есть мощная видеокарта - GeForce GTX 1080 Ti или GeForce RTX 3060 Ti, то вы можете практически не задумываться о потерях и играть одновременно с майнингом, ограничив кадровую частоту и снизив настройки игр.

Пишите в комментарии - что вы думаете по поводу очередного майнинг бума? И майните ли на игровых ПК?