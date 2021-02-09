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Главная удача для пользователя компьютера - выбрать такие комплектующие, которые будут служить годами и не требовать апгрейда. Яркий пример таких комплектующих - процессор Intel Core i7-2600K и видеокарта AMD Radeon HD 7970. Вышли они в 2011 году и никто и не мог предположить, что даже спустя 10 лет, в 2021 году, компьютер с ними на борту будет актуальным даже для некоторых ААА-игр. Такой конфиг "потянет" Far Cry New Dawn, Metro: Exodus и Assassin’s Creed: Odyssey, пусть и на средних настройках. Да даже Cyberpunk 2077 с консольными 30-ю FPS, покоряется Radeon HD 7970.

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Мне, если честно, редко везло с удачным выбором комплектующих, действуя на эмоциях и одурманенный маркетинговыми цифрами, я часто менял "часы на трусы", бессмысленно тратя деньги и почти не получая прироста производительности. Один только апгрейд GeForce 9800 GT на Radeon HD 4850 1 Гб чего только стоит. Со временем таких промахов стало меньше, но только из-за того, что играть я стал меньше и потребность в мощном "железе" и его частом апгрейде уменьшилась.

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За последние недели я написал несколько блогов, в которых фигурировала GeForce GTX 1060, и я долго размышлял о ее судьбе в моем ПК. Она была непростая, о чем я уже писал в блоге "GeForce GTX 1060: видеокарта, которой хватит еще на 2-3 года при разумном подходе". В 2016 году я купил Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G и она честно отработала в моем ПК почти четыре года, обеспечивая нормальную кадровую частоту во всех играх, да еще и окупив себя во время майнинг бума 2017-2018 годов.

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Не самая лучшая модель GeForce GTX 1060, особенно по температурам, но и не самая дорогая. Сменив ее без доплаты на PALIT GeForce GTX 1660 Dual и получив небольшой прирост производительности, я не особо обрадовался, так как температуры и шум на новой модели были высоки.

Мне удалось в тот раз поменять ПК еще раз, поставив в него MSI GeForce GTX 1060 GAMING X, купленную у майнера всего за 9000 рублей. Вот такой запутанный апгрейд, в результате которого я снова вернулся на GeForce GTX 1060.

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MSI GeForce GTX 1060 GAMING X - это уже видеокарта совсем другого класса, что вы уже могли видеть по скриншотам из моих блогов. Я и не думал, что видеокарта среднего уровня может быть такой тихой и холодной. Конечно, охлаждение ее памяти не идеально, но решается небольшим поднятием оборотов вентиляторов.

И вот гляжу я на эту видеокарту, которая сейчас бесшумно зарабатывает хозяину копеечку на оплату интернета, телефона и чипсы с лимонадом, и думаю - "а ведь это лучшая модель видеокарты, что была у меня за все 18 лет, что я пользуюсь ПК". И сейчас объясню почему, по пунктам. Речь будет идти о варианте GeForce GTX 1060 с 6 Гб видеопамяти, так как вариант с 3 Гб был каким-то недоразумением даже в момент выхода.

Долгое время актуальности

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Совсем скоро GeForce GTX 1060 исполняется пять лет, а ее все так же достаточно практически для всех игр в 1080p 60 FPS. Да, в Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla уже будут проблемы, но на низких и средних настройках с консольным FPS играть можно.





Assassin’s Creed Odyssey идет на GeForce GTX 1060 замечательно

Точное попадание ценой

GeForce GTX 1070 в 2016 году была избыточна для игр в 1080p 60 FPS и стоила намного дороже. А сейчас обе модели, и GeForce GTX 1070, и GeForce GTX 1060 устарели практически одинаково. Запас мощности GeForce GTX 1070 не особо и пригодился.

А более слабая и более дешевая GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гб видеопамяти быстро "сдулась" как в играх, так и в майнинге. История с объемом видеопамяти на семействе Pascal опять показала, что требования к ее количеству растут быстрее, чем падает актуальность видеокарты из-за слабости видеочипа.

А выбор объемов памяти для семейства GeForce RTX 3000 вызывает у меня только недоумение. GeForce RTX 3080 с 10 Гб, что даже меньше, чем у GeForce 1080 Ti пятилетней давности! А 8 Гб у GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti в то время, когда некоторые ААА-игры даже в разрешении 1080p подобрались к объемам 6-7 Гб! Это недоразумение!









Умеренное энергопотребление

Низкое энергопотребление видеокарты - это холод, тишина и низкие требования к продувке корпуса и мощности блока питания. GeForce GTX 1060 имеет TDP 120 ватт, что довольно умеренно. Но не всегда видеокарты средней, "шестой" серии, имели умеренное энергопотребление, например GTX 560 Ti с 170 ваттами, или GeForce GTX 760 с подобным TDP. Сейчас идет тенденция к наращиванию энергопотребления среднего сегмента видеокарт и GeForce RTX 2060 кушает 160 ватт, а GeForce RTX 3060 Ti - 200(!) ватт. И это несмотря на уменьшение техпроцесса и движение индустрии в сторону энергоэффективности.

Поддержка технологий

Прошло 5 лет, а GeForce GTX 1060 почти не устарела по поддержке новейших графических "фич". Конечно, "лучей" RTX на ней нет, но есть ли какой-то толк от этих лучей даже на GeForce RTX 2060 SUPER? Время расцвета этой технологии наступит еще не скоро.









Оптимальность в майнинге

Конечно, до прибыльности в майнинге до Radeon RX 580 GeForce GTX 1060 не дотягивает, но по соотношению хеши/потребление/стоимость - она вполне неплоха. Еще один плюс - простота и безопасность настройки, никаких прошивок биос с подборами таймингов, как на Radeon RX вам не потребуется, немного покрутить кривую частот/напряжений и достаточно. А сколько новичков "окирпичили" свои Radeon RX? Судя по форумам - немало.





Подводя итог

Итак, что мы имеем в лице GeForce GTX 1060? Видеокарту, которая уже 5 лет хорошо "тянет" игры, имеет умеренное энергопотребление, и которая почти не устарела по технологиям и умеренно стоила в промежутках между майнинг бумами. Не удивительно, что она стала самой популярной видеокартой среди геймеров и в Steam лидирует до сих пор, занимая почти 10% рынка видеокарт.









И знаете, размышляя о продаже GeForce GTX 1060 в блоге "Выбираем оптимальную б/у видеокарту-"затычку", чтобы пересидеть тяжелые времена дефицита", я подумал - а на что ее менять из нового поколения? На GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6700 XT c 12 Гб видеопамяти? Но они избыточны для игр в 1080p 60 FPS. И уж точно не на Radeon RX 6700, которая получит всего 6 ГБ памяти. Похоже и новое поколение видеокарт можно пересидеть на старой доброй GeForce GTX 1060.









Пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу и хватает ли вам GeForce GTX 1060 в 2021 году?



