Время летит всё быстрее, и, казалось бы, совсем недавно на дворе был 2016 год, и мы радовались тому, как идет «Ведьмак 3: Дикая Охота» на новенькой GeForce GTX 1060, а прошло уже целых 10 лет. Это целая эпоха для мира электроники и индустрии ПК-гейминга в частности. И сегодня я хотел бы поделиться с вами своими наблюдениями за тем, как изменилось за 10 лет то, на чем мы играем, как мы играем и то, во что мы играем.

Изображение: Monitors Unboxed

Windows

И начать хочу с операционной системы, так как без нее пока не обходится ни один игровой ПК. За эти десять лет мы успели попрощаться с любимой практически всеми ОС Windows 7, пройти путь от яростного неприятия до обожания Windows 10. И практически массово мигрировать на Windows 11, несмотря на все ее проблемы. А их у этой ОС немало, что ни новость, то массовые сообщения о том, что сломалось в новом обновлении.

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По данным статистики Steam, доля геймеров, пользующихся этим сервисом и остающихся на Windows 10, составляет всего 23.99%, а Windows 11 выбрали уже 69.76%, и их число стремительно увеличивается. Интересно и то, что доля геймеров, пользующихся Linux, составляет уже 3.99%, а это довольно много для этой операционной системы. За что стоит поблагодарить компанию Valve и ее SteamOS, занимающую максимальную долю среди дистрибутивов Linux.

Переход геймеров с четырехъядерных процессоров на шести и 8-ядерные

Изображение: Steam

За эти годы произошла постепенная миграция геймеров с ПК, основанных на четырехъядерных процессорах, на шести- и восьмиядерники. Доля шестиядерников среди пользователей Steam составляет 28,94%, а восьмиядерными процессорами пользуются 27,31% геймеров. Надо сказать, что в 2016 году были совсем другие ожидания от гонки процессорной мощности, и скажи нам, геймерам, тогда, что спустя 10 лет мы будем пользоваться процессорами с частотами 4–5 ГГц и всего лишь удвоивших количество ядер, мы бы приуныли. А виной всему явно забуксовавший закон Мура.

Объем видеопамяти практически перестал расти

А вот если бы нам сказали в 2016 году, что рассчитанная на самый массовый сегмент геймеров видеокарта GeForce RTX 5060 получит всего 8 ГБ видеопамяти, да еще и ее «Ti» версия выйдет с таким же объемом VRAM, то в это мало кто поверил бы. Ведь в те годы объемы видеопамяти стремительно росли, удваиваясь за каждые два-три года. И в 2016 году многие геймеры поменяли GeForce GTX 760 с 2 ГБ или GeForce GTX 970 с 4 ГБ видеопамяти на GeForce GTX 1060 с 6 ГБ, GeForce GTX 1070 с 8 ГБ и даже на GeForce GTX 1080 Ti с 11 ГБ VRAM.

Изображение: Hardware Unboxed

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И сегодня из первой семёрки видеокарт в Steam только GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 5070 имеют более 8 ГБ видеопамяти. Да, это выглядит как заговор или чья-то злая шутка, и мы с вами прекрасно знаем чья, но то, что GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060 в 2026 году имеют столько же видеопамяти, сколько GeForce GTX 1070 в 2016-м, это печальный факт.

Факт, который позволяет монополисту, компании Nvidia, реализовывать запланированное устаревание видеокарт самым простым способом. Да и «корпорация добра», AMD, практически потерявшая свою долю на рынке видеокарт, играет в ту же игру. Достаточно вспомнить выпуск видеокарты Radeon RX 7600, рассчитанной на массового геймера, со всего 8 ГБ VRAM. Или выпуск более свежей Radeon RX 9060 XT в версии с 8 ГБ видеопамяти.

Графика в играх изменилась за 10 лет не слишком радикально

Если вспомнить самые технологически сложные игры 2016 с продвинутой графикой, то выясняется, что прогресс в качестве графики игр в последнее десятилетие заметно замедлился. Игры 2016-го года: DOOM, Deus Ex: Mankind Divided, Watch_Dogs 2, Quantum Break или Far Cry: Primal отлично смотрятся и сегодня, и уж точно не требуют ремастеров и переизданий. Однако если мы сравним прошлые десятилетия, например, 2016-й год и 2006-й, не говоря уже о 2006-м и 1996-м, то там в плане графики игр будет огромная пропасть. За прошедшее же десятилетие графические улучшения накапливались так медленно, что часто их приходилось искать под лупой.

Зато системные требования игр росли как на дрожжах и сегодня для того, чтобы с комфортом и без ограничений играть в новинки в разрешении Full HD, потребуется видеокарта GeForce RTX 5060 Ti или Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ видеопамяти, за которые придется отдать 40000–50000 рублей.

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Разрешение мониторов, на котором играют большинство геймеров, судя по статистике Steam, составляет всё так же Full HD или 1920x1080 пикселей, а переход на разрешение QHD или 2560x1440 пикселей идет очень вяло. Что неудивительно, ведь чтобы получить начальный уровень производительности в играх в таком разрешении, нужна хотя бы GeForce RTX 5070, а чтобы играть с комфортом, нужна GeForce RTX 5070 Ti или Radeon RX 9070 XT.

Трассировка лучей и апскейлеры DLSS и FSR

Главным прорывом в графике игр за последнее десятилетие считается появление технологии трассировки лучей в реальном времени или Ray tracing. В наши ПК она пришла с поколением видеокарт Nvidia GeForce RTX 2000-й серии в 2018 году. Аппаратное ускорение трассировки лучей обеспечивали RT-ядра, и чтобы насладиться новой технологией, нужна была видеокарта GeForce RTX 2060 и выше.

Первые трассированные игры совершенно не поражали воображение картинкой, и зачастую изменения в графике приходилось искать под лупой, на скриншотах. Это были игры Control, Battlefield V, Ark: Survival Evolved, Assetto Corsa Competizione и многие другие, совершенно не запомнившиеся геймерам крутой графикой. Игры, где трассировка лучей давала реальное улучшение картинки, появились гораздо позже — это Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 и Metro Exodus. Но чтобы играть в них «с лучами» и комфортным fps нужна хотя бы видеокарта GeForce RTX 3080, а лучше — GeForce RTX 4070 SUPER.

Хотят ли геймеры или нет, но трассировка лучей постепенно становится новым стандартом в индустрии, и в новых играх ее уже нельзя отключить совсем, например, в играх DOOM: The Dark Ages или Indiana Jones and the Great Circle. Что особенно больно бьет по видеокартам AMD, которые уже в трех поколениях не могут догнать Nvidia в этой сфере. Не говоря уже о владельцах видеокарт старых поколений, на которых эти игры не запустятся вовсе.

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Спасти положение с резко выросшими системными требованиями игр должны были технологии апскейлинга. У видеокарт Nvidia они опирались на аппаратные тензорные ядра видеокарт GeForce RTX 2000-й серии и назывались операциями глубинного обучения, или DLSS. Компания AMD ответила более демократичным апскейлером FidelityFX Super Resolution (FSR), который может работать и на старых видеокартах, даже от компании конкурента, например, GeForce GTX 1660 SUPER. Чем очень выручает экономных геймеров сегодня.

Качество картинки, выдаваемой первыми версиями DLSS и FSR, было не самым лучшим, особенно у апскейлера от AMD. Но сегодня они выдают вполне сносную картинку, позволяя рендерить изображение всего в 33% от исходного разрешения. Но многие игроделы, получив в руки такой инструмент бесплатного увеличения производительности, окончательно перестали заниматься оптимизацией игр. И некоторые игры уже изначально рассчитаны на запуск с применением технологии DLSS, например, Remnant II.

Типы SSD и выросшие размеры игр

Изображение: Hardware Unboxed

Стагнация в аппаратной составляющей наших ПК за последнее десятилетие заметна в том, что вы можете взять SSD-накопитель из 2016 года, подключить его в свой новый ПК и прекрасно пользоваться им. Спустя 10 лет в ходу всё также SSD с интерфейсами NVMe и SATA, и скоростей последних пока хватает для запуска и комфортного прохождения игр. Но надо признать, что за последние 10 лет SATA-устройства были вытеснены в категорию бюджетных.

Единственным препятствием для установки новой игры на SSD из 2016 года может стать ее объем. 10 лет назад геймерами массово использовались SSD-накопители объемом 250 ГБ, а модели объемом 500 и 1000 ГБ были очень дороги. Современные игры же распухли до таких размеров, что SSD объемом 1000 ГБ сегодня можно назвать минимальным для игрового ПК. Средний размер игры в 2026 году колеблется от 80 до 150 ГБ, а некоторые, например, ARK: Survival Evolved или Call of Duty: Modern Warfare, переваливают за 200 ГБ. Проблема такого роста объема игр — в первую очередь в их плохой оптимизации.

Объем ОЗУ в наших ПК

Изображение: Steam

За последние годы почти произошел переход от объема ОЗУ в актуальном игровом ПК с 16 ГБ на 32 ГБ, но большинство геймеров в Steam все еще используют 16 ГБ. Их доля составляет 41,14%, а вот доля тех, кто установил 32 ГБ ОЗУ в свой ПК, составляет 36,87%. Объема ОЗУ в 16 ГБ уже маловато для некоторых требовательных игр, да и Windows съедает все больше ОЗУ, не говоря уже о фоновых задачах, которые есть на каждом ПК. Но в 2026 году игровые сборки с подобным количеством оперативной памяти вновь стали востребованы из-за жесткого дефицита чипов памяти и, как следствие, в разы выросших цен на ОЗУ.

Выходит все меньше абсолютных игровых хитов

Изображение: stopgame.ru

Еще за последнее десятилетие стало заметно, что на ПК выходит все меньше абсолютных хитов. Если открыть агрегаторы игр и отсортировать самые популярные игры на ПК за все время, то на первых местах неизменно будет «Ведьмак 3: Дикая Охота», Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls V: Skyrim, Half-Life 2 и прочие хиты, в которые мы играем уже очень долго.

Достигнуть такого уровня народной любви за последние годы удалось разве что Baldur’s Gate III, Cyberpunk 2077 (да и то не сразу), Kingdom Come: Deliverance II и отличным портам с Sony PlayStation — паре игр серии God of War и Horizon Zero Dawn с Horizon Forbidden West. Да и такие типичные жанры игр для ПК, как стратегии, в последние годы стали нишевым продуктом, и качественных игр этого жанра выходит все меньше. Не то что лет 10-20 назад.

Итоги

Вот такие итоги мне удалось подвести за прошедшее десятилетие, и, как видите, в целом картина развития ПК-гейминга и туда, в каком направлении он движется, не внушает оптимизма. Но выхода у нас нет, и единственный способ повлиять на все это — «голосовать рублем». Это единственный язык, который понимают производители игр и компьютерного «железа». А в конце, как обычно, я порекомендую вам прочесть еще несколько свежих записей в моем блоге:

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Как собрать очень дешевый ПК для работы и учебы, на котором можно будет еще и поиграть

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