В последние годы жанр гоночных игр на ПК переживает упадок и стагнацию, постепенно превращаясь в нишевый продукт, которым являются, к примеру, авиасимуляторы. Не верите? Ну тогда назовите хотя бы пять высокобюджетных гоночных игр, вышедших за последний год, которые стали популярны и не провалились в «желтую зону» рейтингов Steam. То-то же! Лишь раз в несколько лет нас радует выход очередной части Forza Horizon, игры, ставшей главной гонкой для большинства любителей крутить руль.

И выходят несколько «проходняков», пытающихся в сотый раз эксплуатировать игровые механики из конца 1990-х и начала 2000-х годов. А чего-то свежего, захватывающего, азартного и увлекательного, непохожего на привычные гонки прошлых лет, не выходило уже очень и очень давно. То ли дело нулевые годы! Новые гонки сыпались на ПК-геймеров как из рога изобилия, и каждая или несла какие-то новые механики, или доводила до совершенства уже имеющиеся. А еще они поражали нас шикарной графикой, которая в те годы развивалась так быстро, что приходилось менять видеокарты среднего уровня каждые пару лет, чтобы хоть как-то успеть за прогрессом и насладиться новыми технологиями.

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А помните тот момент, когда в гонках появилась по-настоящему сложная физическая модель? Машины сразу стали уже не просто коробочками, прилепленными к дороге и способными лишь на занос или подпрыгивание, а полноценными физическими объектами, да еще и с реалистичной системой повреждений. Помимо графики и физики, гонки нулевых годов стали получать полноценную поддержку онлайна, и теперь погонять можно было не только в компьютерном клубе с друзьями по локальной сети, но и с любыми геймерами мира по интернету прямо из дома.

Одним словом, в нулевые годы жанр гоночных игр переживал расцвет на ПК, и сегодня я предлагаю вспомнить самые яркие и запоминающиеся гонки тех лет. Но не только для того, чтобы закончить блог еще одним абзацем про то, как раньше «трава была зеленее, а небо голубее», но и для того, чтобы составить список гонок, в которые можно с азартом играть и сегодня, в 2026 году. Ведь для этого подходят уже не все из них, как бы ни хороши они были в свое время.

Need for Speed: Porsche Unleashed

Гонки, полностью посвящённые автомобилям Porsche. Игра, вышедшая в 2000 году, охватывает несколько эпох марки — от классических моделей 1950‑х до современных спорткаров на момент выхода. Есть три режима карьеры: «Заводской водитель» (тестирование и доставка машин), «Мировой тур» (соревнования) и «Эволюция» (постепенное развитие от старых моделей к новым). Главная фишка игры — реалистичная физика, за счет которой Need for Speed: Porsche Unleashed стала одной из самых сложных игр серии Need for Speed, которые были гораздо аркаднее в управлении. А еще — скрупулезное внимание к техническим деталям автомобилей Porsche.

Colin McRae Rally 2.0

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Симулятор ралли, отдающий дань уважения легендарному пилоту Колину МакРею. Игроку предстоит покорять трассы в разных странах — от снежных лесов Швеции до песчаных дюн Австралии. Реалистичное поведение машин, повреждения, смена погоды и времени суток создают атмосферу настоящих раллийных соревнований. Доступны разные классы авто и возможность настраивать их под трассу. Colin McRae Rally 2.0 появилась в 2000 году и стала одним из первых сложных раллийных симуляторов на ПК.

Need for Speed: Hot Pursuit 2

Аркадная гонка с акцентом на противостояние полиции и гонщиков, вышедшая в 2002 году. Можно играть как за уличного гонщика, так и за полицейского — с разными целями и специальными возможностями. Яркие трассы, динамичный геймплей, зрелищные погони и мощные спорткары делали игру достойной наследницей Need for Speed II — Special Edition из 1997 года. Упор в игре шел на экшен и зрелищность, а не на реалистичную физику, но в то время игрокам хватало и этого.

Need for Speed: Underground

Легендарная игра 2003 года, задавшая тренд на уличные гонки и тюнинг не только в видеоиграх, но и в реальной жизни, породив целое движение. Действие происходит ночью в вымышленном городе Олимпик-Сити. Разработчики сделали акцент на визуальном тюнинге: обвесы, неоновая подсветка, заниженная подвеска. Карьерный режим вел игрока от новичка до легенды уличных гонок, позволяя открывать новые машины и улучшения для них. Запоминающийся саундтрек в стиле хип-хоп и техно отлично дополняет атмосферу. Знаменитый трек Lil Jon & the Eastside Boyz «Get Low» — тот самый «Эрон дон дон», знают даже далекие от ПК-гейминга люди даже сегодня. Это была одна из первых гоночных игр, действие в которой происходило только ночью, и в то время это было очень необычно.

Need for Speed: Underground 2

Продолжение культовой игры с расширенным открытым миром вышло уже через год — в 2004-м. Electronic Arts решила по максимуму воспользоваться популярностью первой части, и ей это удалось. Теперь можно свободно ездить по городу Бэйвью, искать гонки, выполнять задания и улучшать машину. Тюнинг стал ещё глубже: добавлены новые детали, винилы и возможности стайлинга. Помимо кольцевых гонок, появились внедорожные заезды и внедорожники. Сюжетная линия и журналист Рейчел добавляют истории глубины.

Richard Burns Rally

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Этот реалистичный симулятор ралли с упором на точность и мастерство вышел в 2004 году и стал отличным конкурентом для игр серии Colin McRae Rally. Физика машин в нем была максимально приближена к реальной: важно чувствовать дорогу, учитывать сцепление и грамотно выбирать траекторию. Доступны разные раллийные автомобили и этапы по всему миру. Игра требует от игрока терпения и навыков — она сложнее и хардкорнее, чем большинство ралли-игр того времени. Помню, как проходил эту игру на руле Genius Speed Wheel 3, и это было тяжелейшим, но захватывающим испытанием.

Colin McRae Rally 2005

Игра Colin McRae Rally 2005 вышла в 2004 году, и это было возвращение к корням ралли-симуляторов с улучшенной графикой и физикой. В игре представлены реальные этапы чемпионата мира по ралли (WRC), лицензированные команды и пилоты. Реалистичные повреждения, погодные условия и смена времени суток влияют на поведение машины. Есть режим карьеры, многопользовательские заезды и редактор трасс.

FlatOut

Эта безумная гонка с упором на разрушения и зрелищные аварии вышла в 2004 году и сразу произвела фурор, но не графикой, а потрясающей физической моделью. Машины получают повреждения вплоть до критических, пилоты вылетают через лобовое стекло, а трассы полны разрушаемых препятствий. Помню, как поражался обилию движущихся по законам физики объектов на экране, играя во FlatOut, ведь обсчитывать всё это удавалось одноядерному процессору Athlon XP.

Need for Speed: Most Wanted

Легендарная игра о уличных гонщиках и погоне от полиции в вымышленном Рокпорт-Сити вышла в 2005 году и до сих пор считается одной из самых удачных игр серии Need for Speed. Игрок начинает с нуля и должен подняться по «Чёрному списку» из 15 гонщиков, побеждая их одного за другим. Огромный открытый мир, динамичные погони, тюнинг и зрелищные замедления при аресте делают игру просто идеальной, а тяжелейшая финальная погоня до сих пор сидит в памяти многих геймеров.

FlatOut 2

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Продолжения пришлось ждать два года, и FlatOut 2 вышла в 2006 году с ещё большим количеством хаоса, разрушений и веселья. Расширенный автопарк, новые трассы и улучшенная графика, а главное — физика. Мини‑игры стали разнообразнее, а аварии — зрелищнее. Доступны три режима карьеры: уличные гонки, дерби и профессиональные заезды. Игра поражала отличной оптимизацией — рисуя отличную картинку даже на бюджетных видеокартах того времени, у меня она комфортно шла даже на видеокарте ATI Radeon 9600 Pro. И спустя столько лет FlatOut 2 и чуть ее улучшенная версия — FlatOut: Ultimate Carnage, остаются моими самыми любимыми играми.

Need for Speed: Carbon

Прямое продолжение Most Wanted с акцентом на командные гонки и разделённые зоны города вышло в 2006 году и снова перенесло время действия в ночные часы. Игрок собирает команду гонщиков, захватывает районы и бросает вызов лидерам банд. Появились в игре и особые гонки с уникальной механикой, но популярности Need for Speed: Most Wanted игре добиться не удалось. Тюнинг и стайлинг машин остались на высоте, а атмосфера стала ещё мрачнее и драматичнее. Так что, если вы уже прошли Need for Speed: Most Wanted много раз, попробуйте пройти Need for Speed: Carbon, даже не дотянув до предыдущей игры серии, эта игра остается одной из лучших игр нулевых.

Colin McRae: DiRT

Новая глава в серии ралли от Codemasters вышла в 2007 и воспринималась игрой нового времени. Она сочетала классические раллийные этапы с экстремальными гонками по бездорожью, выполненные более зрелищно. Реалистичная графика нового поколения, проработанная физика, динамическая погода и повреждения машин создают ощущение погружения. Есть карьера, многопользовательские режимы и возможность соревноваться с друзьями.

Race Driver: GRID

Масштабный гоночный симулятор Race Driver: GRID вышел в 2008 году и отличался разнообразием дисциплин: кольцевые гонки, дрифт, дерби, гонки на выносливость. Гибко настраиваемая сложность, реалистичная физика, система репутации и зрелищные повторы сделали игру популярной среди массы игроков того времени. А личный гараж позволяет настраивать и перекрашивать машины — куда уж без этого после Need for Speed: Underground.

Burnout Paradise

Аркадная гонка Burnout Paradise с упором на скорость, аварии и зрелищные каскадёрские трюки вышла в 2008 году и стала отличным ответом как для серии игр Need for Speed, так и для серии FlatOut. Большой открытый мир города Парадайз-Сити позволял свободно исследовать трассы, выполнять задания и соревноваться с другими игроками и устраивать безумные аварии на огромных скоростях.

Итоги

Как видите, в нулевые годы вышло немало гоночных игр, в которые можно с азартом поиграть и сегодня. Большинство из них получила поддержку широкоформатных разрешений и современных операционных систем, и по своему опыту как самую капризную игру могу отметить Need for Speed: Porsche Unleashed.

Кстати, даже такие старые гонки гораздо приятнее проходить на игровом руле, чем «ломать пальцы» об клавиатуру ПК. Например, на Logitech G923 TrueForce, Logitech G G29 Driving Force. Или на более бюджетных - Dialog CyberPilot GW-155VR и Defender Dominion. Если же руль для вас слишком громоздок, сгодится и геймпад с аналоговыми стиками - EasySMX X05Pro или Flydigi Vader 5S.

Изображение: Яндекс.Маркет

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Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы

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