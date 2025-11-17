Сборщики игровых ПК и геймеры, решившие сделать апгрейд своих компьютеров в конце 2025 года, находятся в недоумении. Цены на оперативную память побили все исторические рекорды и сделали общую стоимость актуального ПК, и так бывшую очень высокой, неадекватно дорогой. Всего за несколько недель оперативная память подорожала практически в полтора-два раза, в зависимости от частоты, таймингов и фирмы-производителя. Причем это коснулось не только современной памяти стандарта DDR5, но и уходящей в прошлое DDR4, которая все еще пользуется популярностью для сборки недорогих ПК на базе платформ AM4 и LGA1700.

Кто виноват?

реклама





Всему виной дефицит чипов памяти, возникший из-за того, что миру требуется все больше ИИ-ускорителей. Производители чипов памяти неохотно наращивают производственные мощности, помня волны падения спроса на их продукцию, и им проще выпускать чипы в том же количестве, что и сегодня, но получая гораздо больше прибыли с каждой партии. Да и несмотря на то, что в рынок искусственного интеллекта сегодня закачиваются миллиарды долларов, все чаще звучат мнения, что ИИ-пузырь может лопнуть, оставив компании с огромными долгами. И все чаще в СМИ появляются сообщения, что та или иная IT-компания разочаровалась в ИИ-технологиях и нанимает обратно на работу уволенный персонал, который пыталась заменить ИИ.

В любом случае, быстро дефицит чипов памяти не закончится, и по самым скромным оценкам, он продлится не менее года, и сейчас мы наблюдаем только его начало, а цены на оперативную память еще не вышли на плато стабильности. Рост цен затронул не только чипы для модулей оперативной памяти DDR4 и DDR5, но еще и для SSD-накопителей и VRAM видеокарт. Цены на них тоже растут, а аналитики и инсайдеры предрекают даже острый дефицит народных видеокарт с большими объемами VRAM - GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ или Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

реклама





А выпуск серии Nvidia GeForce RTX 5000 SUPER и вовсе под большим вопросом — то ли он будет отложен надолго, то ли его вообще отменят, и мы сразу получим серию GeForce RTX 6000, но уже не так быстро, как происходила смена линеек видеокарт Nvidia в прошлом. Для компании Nvidia теперь в приоритете выпуск ИИ-ускорителей и оборудования для дата-центров, а игровое подразделение генерирует менее 10% ее прибыли и находится уже даже не на втором и не на третьем месте в списке приоритетов.

Итак, всем понятно, что нас ждут тяжелые времена с постоянным ростом в цене любых комплектующих, использующих чипы памяти, и если вы откладывали деньги на покупку нового игрового ПК или апгрейд старого, то желательно сделать это сейчас. Потому что те цены на оперативную память, что мы видим сейчас, — это только «цветочки», а «ягодки», скорее всего, мы увидим в 2026 году. И многие сто раз подумают: «А так ли нужен мне новый ПК, если за 32 ГБ ОЗУ DDR5 для него нужно будет заплатить 25000 рублей?».

Чтобы увидеть рост цен на ОЗУ наглядно, достаточно открыть один из моих блогов про виртуальные сборки ПК прошлых месяцев. Их, конечно, часто критикуют читатели, ведь смотреть на виртуальную сборку не так интересно, как на реальную, но вот что у них не отнять, так это то, что я создал огромный архив цен на самые разнообразные и популярные комплектующие за несколько лет. Например, в блоге «Собираем небольшой и мощный игровой компьютер, который мимикрирует под офисный», вышедшем около трех месяцев назад, комплект ОЗУ DDR5 с самым востребованным объемом 32 ГБ - Team Group T-Create Expert с частотой 6000 МГц и довольно низкими таймингами, стоит всего 9156 рублей.

реклама





Сегодня на Яндекс Маркете аналогичная по характеристикам ОЗУ стоит уже от 16000 и до 24000 рублей. Подорожала и оперативная память DDR4, например, в блоге «Выясняем, во сколько обойдется максимально дешевый компьютер для современных игр» от 19 сентября 2025 года комплект из пары модулей общим объемом 32 ГБ от компании Reletech с таймингом CL 18 и частотой 3200 МГц стоил всего 5244 рубля. Знать бы наперед, можно было купить пару-тройку комплектов DDR4 и DDR5 для своего будущего апгрейда и продажи на «Авито», ведь сегодня такая ОЗУ стоит уже почти 10000 рублей и больше.

Что делать?

Итак, в том, кто виноват, мы разобрались. Как и в том, что дефицит и рост цен на модули памяти только набирает обороты. Теперь давайте подумаем, что же нам делать, геймерам и компьютерным энтузиастам, планирующим апгрейд ПК или увеличение объема ОЗУ в нем. И не стоит забывать, что апгрейд ПК частенько бывает незапланированным, а новая ОЗУ может понадобится не только по причине ее выхода из строя — это бывает довольно редко. А иногда и из-за поломки материнской платы, когда требуется смена всей платформы ПК целиком, при этом устаревшие комплектующие прошлого поколения отправляются на «Авито» и покупается более новое «железо».

реклама





Во-первых, ждать падения цен не стоит, это маловероятно, и имеет смысл купить комплект памяти прямо сейчас, например, 32 ГБ DDR5. Даже несмотря на то, что все остальное — процессор, видеокарту и материнскую плату — вы сможете купить только позднее. Во-вторых, не стоит кидаться продавать старую ОЗУ на «Авито», если она у вас есть. Пик цен еще впереди, а оперативная память может и вовсе стать настолько дефицитной, что именно к ней будет привязана вся сборка ПК, а не к процессору или видеокарте, как это происходит сегодня.

А теперь давайте рассмотрим способы экономии на оперативной памяти при сборке игрового ПК в конце 2025 года и разберемся, какие из них имеет смысл использовать, а какие — нет.

Экономия на объеме ОЗУ

Первое, что приходит на ум, это поставить в игровой компьютер не 32 ГБ ОЗУ, которые стали практически стандартом для современных сборок, а 16 ГБ. И я бы предостерег от этого способа экономии, так как он подойдет не всем. Вот на этом слайде видно потребляемую играми оперативную память, и многие из них уже не укладываются в объем 16 ГБ.

Но даже для тех игр, которые потребляют 13-14 ГБ ОЗУ, нужно приплюсовать еще объем, занятый Windows и фоновыми задачами. А Windows сегодня после старта уже ест 2-3 ГБ ОЗУ. А если добавить еще и фоновые задачи, то потребление памяти и вовсе не оставляет места для того, чтобы в 16 ГБ ОЗУ влезла новая игра. Например, сейчас я пишу этот блог в редакторе Notepad++, который не такой прожорливый, как Word, а еще запущен браузер Mozilla Firefox, который тоже довольно экономичен.

А также AIMP, Punto Switcher, просмотрщик картинок XnView, Телеграмм и прочая стандартная на игровом ПК мелочевка типа MSI Afterburner, HWiNFO, qBittorrent и Acronis True Image — в Windows 10 используется почти 9 ГБ ОЗУ. И если бы у меня было 16, а не 32 ГБ ОЗУ, то, задумай я сейчас запустить игру, почти все эти программы пришлось бы закрыть, совсем как в старые добрые времена с Windows 98 и 64 МБ ОЗУ. Тогда были даже распространены утилиты, сжимающие данные в оперативной памяти, чтобы ее больше досталось игре.

В наше время нехватка ОЗУ в играх уже не так критична, так как Windows задействует файл подкачки на быстром SSD-накопителе, а не на медленном жестком диске, но падение FPS и фризы в геймплее будут вам обеспечены, а еще и быстрое сокращение ресурса SSD, если вы играете подолгу. 16 ГБ ОЗУ покупать в 2025 году стоит только в том случае, если вы играете основную массу времени в нетребовательные игры и твердо уверены, что они укладываются в этот объем.

Экономия на частоте и таймингах ОЗУ

Если посмотреть цены на оперативную память, то можно заметить, что больше всего в цене поднялись комплекты самого популярного объема — 32 ГБ, и с самыми популярными частотами — 3600 МГц для DDR4 и 6000–6400 МГц для DDR5. И в таких условиях вполне можно пожертвовать скоростью работы ОЗУ, ведь ее объем гораздо важнее для производительности системы. И для таких процессоров, как Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X и Core i5-12400F вполне можно взять DDR4 с частотами 3200 МГц, хотя модули с DDR4 3600 МГц подошли бы гораздо лучше.

А Core i5-12400F с памятью DDR5 и вовсе показывает гораздо лучшие результаты, чем с DDR4, но для этого нужна материнская плата, которая обойдется дороже этого процессора. Не стоит забывать и про разгон. Многие планки с частотой 3200 МГц могут запросто взять 3400 и даже 3600 МГц, особенно с качественными чипами от известного бренда. В моем ПК, к примеру, модули CRUCIAL Ballistix Sport LT AES разогнались с частоты 3000 МГц до 3600 МГц с тонкой настройкой таймингов после очень небольшого повышения напряжения.

А вот если ваша ОЗУ работает в жестком разгоне с сильным повышением напряжения, стоит отказаться от него, так как уж слишком ценна она стала. Ну а для процессоров Ryzen последних поколений, например, Ryzen 5 7500F или Ryzen 7 7700, для которых оптимальна ОЗУ DDR5 с частотами 6000–6400 МГц, вполне можно обойтись модулями с частотой 5600 МГц, их иногда можно найти заметно дешевле.

Экономия на типе ОЗУ

Платформа LGA1700 позволяет выбрать тип оперативной памяти при покупке материнской платы — DDR4 или DDR5, и это может подтолкнуть вас к мысли об экономии на типе ОЗУ. Например, поставить процессор Core i5-14400F или Core i5-14600KF в плату с чипсетом Intel B660 и добавить 32 ГБ ОЗУ DDR4. Но от таких мыслей стоит сразу отказаться. Во-первых, медленная ОЗУ DDR4 очень сильно ограничит такие процессоры, а быстрая DDR4 стоит уже слишком дорого. Во-вторых, разница между модулями DDR4 и DDR5 сегодня слишком небольшая, и смысла покупать 32 ГБ стремительно устаревающей ОЗУ DDR4 практически нет.

Ищем ОЗУ на б/у рынке

Еще один способ сэкономить — купить ОЗУ на «Авито». Но и там цены тоже выросли пропорционально ценам на новые модули памяти в магазинах. Но 20, а то и 30 процентов сэкономить можно, и это очень неплохо, учитывая стоимость популярных комплектов DDR5 на 32 ГБ, которые в магазинах уже лежат за 16000–19000 рублей. К тому же оперативная память — вещь довольно надежная, а протестировать при покупке на «Авито» ее гораздо проще, чем видеокарту или материнскую плату. Главное, не пользуйтесь устаревшими и слабенькими тестами типа MemTest86 или встроенным в AIDA64. Гораздо быстрее и тщательнее ОЗУ протестирует тест TestMem5, а как им пользоваться, можно узнать на нашей конференции.

Итоги

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу роста цен на ОЗУ и готовы ли покупать ее по такой стоимости? Обращу ваше внимание, что указанные цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. А еще я порекомендую вам три моих новых блога:

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок

Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд

Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424