Последние годы рынок комплектующих для ПК испытывает одно потрясение за другим. Не успели мы оправиться от одного бума майнинга, взвинтившего цены на видеокарты до небес, как грянула пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой подорожала практически вся электроника. А особенно — устройства для дистанционной учебы и обучения, от ноутбуков и планшетов до веб-камер, которые остаются слишком дорогими по сравнению со встроенными камерами даже сегодня.

Потом был еще один бум майнинга, причем криптовалюту «копали» не только на видеокартах, но даже на жестких дисках и SSD-накопителях, и это тоже выливалось в высокие цены комплектующих для нас, пользователей ПК. Но в конце 2025 года мы сталкиваемся с еще более серьезным дефицитом, который может превратить сборку игрового ПК в очень дорогое занятие. На этот раз рынку электроники начинает катастрофически не хватать чипов памяти, причем эта проблема набирает обороты с огромной скоростью.

Стоимость чипов памяти за несколько дней подскочила почти на 30%, и производители электроники просто сметают любые предложения независимо от их стоимости, от чипов памяти для SSD-накопителей до GDDR памяти для видеокарт. Оперативная память стандартов DDR4 и DDR5 уже подскочила в цене в магазинах и маркетплейсах, и это только начало дефицита, который может растянуться на месяцы. А в некоторых компьютерных магазинах Японии уже вводят ограничения по продаже SSD, жестких дисков и модулей ОЗУ в одни руки.

Причина этого — в намечающемся повороте всей индустрии от производства потребительской электроники в сторону устройств для работы искусственного интеллекта, которые сулят производителям гораздо больше прибыли. Даже у компании Nvidia, которая стала монополистом на рынке дискретных видеокарт, большая часть прибыли сегодня приходит от производства ускорителей искусственного интеллекта.

Причем она измеряется колоссальными цифрами — сотнями миллиардов долларов и несколькими сотнями процентов роста в год. Производство видеокарт даже для Nvidia становится делом второстепенным, и, по слухам, даже выпуск серии GeForce RTX 5000 SUPER с увеличенным объемом видеопамяти будет отменен из-за дефицита чипов памяти или отложен на долгий срок. Появляются новости и о начинающемся дефиците таких моделей видеокарт, как GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 ГБ видеопамяти.

Ведь для ее производства используется в два раза больше чипов дефицитной видеопамяти GDDR7, чем для парочки видеокарт GeForce RTX 5060, и в полтора раза больше, чем для более мощной и дорогой модели GeForce RTX 5070. И, скорее всего, мы увидим рост стоимости этой модели в ближайшие недели, а потом и ее постепенное исчезновение с прилавков магазинов, что будет очень неприятно. Ведь GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ на фоне многих моделей выглядит именно той видеокартой, которой хватит для игр в разрешении 1080p очень надолго. Ведь линейку моделей GeForce RTX 5000 SUPER с увеличенным объемом VRAM теперь можно не ждать в ближайшем будущем.

8 ГБ видеопамяти у GeForce RTX 5060 начинает остро не хватать уже сегодня, и даже 12 ГБ у GeForce RTX 5070 — это оптимальный объем именно для разрешения Full HD, но никак не QHD, под которое заточена эта видеокарта. И если вы собирались собрать оптимальный игровой ПК на несколько лет, чтобы играть без проблем во все новинки игр и при этом не отдать за него стоимость неплохой подержанной машины, то именно сборка на видеокарте GeForce RTX 5060 Ti выглядит наиболее оптимальной. С этим надо поторопиться, пока цены на эту модель не выросли до совсем неадекватных, тем более что общая цена сборки уже будет дороже, чем пару недель назад, из-за подскочившей стоимости оперативной памяти.

И сегодня мы этим и займемся — выберем оптимальные комплектующие для ПК на базе GeForce RTX 5060 Ti, чтобы получить наилучшую производительность в играх и потенциал на будущее, при этом не сильно за него переплачивая. Компоненты этого ПК будем искать на маркетплейсе Яндекс Маркет, но вам нужно учитывать, что их стоимость на момент выхода блога может измениться. Даже за то время, что я пишу этот блог, цена комплектующих иногда меняется, а некоторые, особо выгодные предложения, и вовсе оказываются распроданными.

Процессор

С выбором процессора для ПК такой ценовой категории, как наш, всё просто: берите шестиядерный Ryzen 5 7500F и не ошибетесь. Этот процессор имеет не только одно из лучших соотношений стоимости и производительности, но еще и невысокое энергопотребление. Именно поэтому ему не могут составить конкуренцию подешевевшие процессоры от компании-конкурента — Core i5-14400F или еще более прожорливый Core i5-12600KF. Даже несмотря на большее количество ядер, ведь у них имеются еще и по четыре дополнительных энергоэффективных ядра.

Охлаждение процессора

Классической башни с четырьмя тепловыми трубками и вентилятором-«стодвадцаткой» вполне хватит для отведения тепла от Ryzen 5 7500F без лишнего шума. И при выборе кулера для этого процессора можно искать самую дешевую подобную модель, так как переплата за редкий цвет и RGB-вентилятор никак не скажется ни на FPS, ни на температурах процессора. Например — Id-cooling SE-214-XT BASIC.

Материнская плата

Для Ryzen 5 7500F не нужна топовая материнская плата, но и бюджетные модели без радиаторов на системе питания не подойдут. Золотой серединой станет добротная плата на чипсете AMD B650 — Gigabyte B650M D3HP AX.

Оперативная память

Рост стоимости модулей памяти уже становится ощутимым, особенно если мы покупаем комплект ОЗУ объемом 32 ГБ. Пару месяцев назад такой объем ОЗУ стандарта DDR5 с оптимальной для Ryzen 5 7500F частотой в 6000 МГц можно было найти всего за девять с небольшим тысяч рублей. Мои блоги про сборки ПК стали отличным архивом старых цен, и, к примеру, в блоге «Цены начали расти — спешим собрать оптимальный игровой ПК со сроком актуальности в несколько лет» комплект модулей ОЗУ Teamgroup T-Create Expert с частотой 6000 МГц и таймингами 30-36-36-76 стоил всего 9224 рубля.

Сегодня по такой цене оперативную память найти уже не удастся, поэтому в эту сборку мы возьмем модули ОЗУ ADATA XPG LANCER AX5U6000C3016G-DTLABWH с частотой 6000 МГц и таймингом CL 30. Это одно из самых недорогих предложений на Яндекс Маркете, но даже в этом случае стоимость ОЗУ для нашего ПК получается почти такой же, как и стоимость процессора. Это просто парадоксальная ситуация, так как долгое время именно процессор стоил дороже оптимальной для него ОЗУ, иногда в два и более раз.

Видеокарта

Выбирая видеокарту GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM и присматриваясь к различным исполнениям, хочется, конечно же, взять модель «пожирнее», с качественной системой охлаждения. С текстолитом стандартного размера, а не урезанного до минимума, и большим количеством фаз питания, которые обеспечат работу без перегрева и позволят сделать неплохой разгон чипа. А еще не стоит забывать про чипы видеопамяти, расположенные сверху печатной платы, им очень не помешает металлический бэкплейт, на который тепло будет отводиться через термопрокладки.

Но всё это добавляет стоимости к и так немаленькой цене GeForce RTX 5060 Ti, и она становится всё ближе к той, за которую можно купить GeForce RTX 5070 в самом недорогом исполнении. И именно GeForce RTX 5070, а не AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ сегодня главный конкурент GeForce RTX 5060 Ti, ведь эта модель, несмотря нана треть меньший объем VRAM, обеспечивает примерно на треть большую производительность в играх. А это очень много, и такой разрыв в FPS невозможно компенсировать никаким разгоном.

Поэтому мы возьмем недорогое исполнение этой видеокарты - Palit GeForce RTX 5060 Ti INFINITY 3. А если вас не будут устраивать температуры и шум, то это можно бесплатно компенсировать андервольтом, при котором энергопотребление GeForce RTX 5060 Ti можно снизить со стандартных 180 ватт до 120-140 ватт без потери производительности.

SSD-накопитель

Для компьютера такого уровня, что у нас получается, нужен и SSD соответствующий, поэтому мы возьмем достаточно быструю современную модель объемом 2 ТБ - ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS. Этот SSD славится еще и высокой надежностью, с ним можно не беспокоиться о том, что вы потеряете важные файлы на ПК.

Блок питания

В отличие от GeForce RTX 5070, многие исполнения видеокарты GeForce RTX 5060 Ti используют старый добрый восьмипиновый разъем питания. А это значит, что можно не переплачивать за новые модели блоков питания с разъемом питания 12VHPWR или его обновленной версией — 12V-2X6. И взять недорогую и проверенную временем модель блока питания, но вот на его мощности и качестве исполнения экономить не стоит.

Даже несмотря на то, что для GeForce RTX 5060 Ti и Ryzen 5 7500F хватило бы и 450-ваттного БП, ведь их суммарное энергопотребление вместе с другими компонентами ПК не сильно превысит 300 ватт. Но стоимость нашей сборки показывает, что на блоке питания экономить не стоит, ведь если он выйдет из строя, то может повредить не только видеокарту, но и материнскую плату и SSD. Поэтому наш выбор — Deepcool GAMERSTORM PK750D мощностью 750 ватт и сертификатом 80+ Bronze.

Корпус

Если вы хотите собрать тихий ПК, в котором комплектующие будут работать без перегрева, то забудьте про маленькие корпуса. Даже при использовании материнской платы форм-фактора Micro-ATX стоит взять крупный корпус типоразмера Midi-Tower. Это позволит, во-первых, получить больше пространства под видеокартой, что хорошо скажется на ее температурах, а во-вторых, получить больше посадочных мест под корпусные вентиляторы.

А несколько вентиляторов, вращающихся с небольшой скоростью, обеспечат такое же охлаждение, как парочка высокооборотистых, но с гораздо меньшим уровнем шума. Поэтому мы возьмем вместительный корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS, который уже несколько лет остается оптимальным выбором для серьезных игровых сборок. За счет перфорированной передней панели продуваемость у него отличная, а в комплекте уже есть четыре вентилятора диаметром 120 мм. Но я бы добавил к ним еще парочку на верхнюю панель.

Итоги

Так, ПК готов, и при наличии карты «Пэй» он обойдется вам в 116366 рублей. Без нее стоимость составит уже 121817 рублей. Да, подорожавшая ОЗУ прилично увеличила стоимость сборки, да, процессоры тоже стали расти в цене.

Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки? А еще я порекомендую вам прочитать несколько моих новых блогов: про недорогой игровой компьютер для онлайн игр на базе видеокарты GeForce RTX 5050, про мои подсчеты того, сколько денег за пять лет я потратил на компьютерную периферию и «расходники» для ПК, и про громадные репутационные потери для компании AMD после заявления о прекращении игровых оптимизаций в драйверах для видеокарт на микроархитектуре RDNA и RDNA 2.

