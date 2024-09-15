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7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки

Делюсь своим списком медитативных стратегий для тех геймеров, кто устал от динамичных шутеров и быстрых RTS, ориентированных на игру по сети.
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Постоянные читатели блогов Overclockers.ru знают меня как заядлого любителя стратегий, про которые за шесть лет я написал около 50 блогов. Один только цикл блогов "Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году", вышедший пару лет назад, растянулся на целых 23 части, в которых вы можете найти себе стратегию на любой вкус. На моем ПК постоянно установлено не менее десятка стратегий, в некоторые из которых я играю уже более 20 лет, большинство из которых уже можно причислять к ретро играм. Но я постоянно пробую и новинки, например, сейчас играю в великолепный ремейк Age of Mythology — Age of Mythology - Retold, ожидая выхода в этом году таких стратегий, как Frostpunk 2, Manor Lords и Celestial Empire.

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Но, по мере того, как мой возраст переваливал за "тридцатник" и дальше, я стал замечать, что все меньше и меньше играю в динамичные стратегии в реальном времени, требующие высокой реакции и тщательного микроконтроля. То есть такие, где вы должны бешено клацать мышкой по каждому юниту, отправляя его на конкретных юнитов врага, во время применять умения и отводить их для лечения. Это стало особенно заметно по таким играм, как StarCraft II, Company of Heroes 2, Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm, Warhammer 40,000: Dawn of War II или не так давно вышедшей Iron Harvest 1920+.

Строительство в этих стратегиях, особенно в тех, что пошли по пути, проложенному Warhammer 40,000: Dawn of War, с захватом контрольных точек на карте, сведено к минимуму. И весь игровой процесс — это практически бесконечная битва, которая особенно напрягает при игре с живым противником по сети, где невозможно отвлечься от игры даже на десять секунд. И все больше мой выбор смещался на стратегии с активной паузой, возможностью регулировки скорости игры, как например, в Age of Empires II - Definitive Edition. А еще — в сторону пошаговых стратегий, где над ходом можно думать хоть пять минут и при игре с ИИ-ботами есть возможность переигрывать неудачный ход много раз, и, конечно же, в сторону градостроительных симуляторов и экономических стратегий.

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Надо сказать, что еще лет 20 назад я прочитал про подобную смену игровых пристрастий с возрастом в журнале "Игромания", где писали, что игроки в районе 40 лет массово переходят на неторопливые игры, а некоторые и вовсе совсем забрасывают игры на ПК, и тогда подумал, что меня это не коснется, однако с природой не поспоришь. Реакция уже не та, да и просто уже нет энергии, чтобы после тяжелого дня так напрягаться в компьютерной игре. И сегодня я хочу поделиться с вам своим набором неторопливых стратегий с медитативным игровым процессом, которые отлично успокаивают нервы в наше непростое время. Дав не только их список, но и некоторые нюансы настроек уровня их сложности, которые стоит учесть. А начну с одной из самых моих любимых игр, в которую я играю уже более 20 лет.

Disciples II: Dark Prophecy

Чтобы комфортно играть в 2024 году в Disciples II: Dark Prophecy, нужно скачать модифицированную игру, со встроенным OpenGL Wrapper и тогда вы получите массу плюшек. Высокие разрешения, формат картинки 16 на 9, а еще — возможность ускорять игру, что позволяет не ждать долго ход противника и многое-многое другое. При этом все плюсы Disciples II: Dark Prophecy никуда не пропадают и, запустив большую карту с тремя ИИ-оппонентами, можно неторопливо играть пару-тройку вечеров, прокачивая героев и собирая артефакты. А ведь и моды к игре выходят до сих пор, и некоторые сильно меняют геймплей. Чтобы сделать игру еще более комфортнее и легче, введите код "herecomesthesun", открывающий все карту, чтобы не получить сюрприз в виде внезапно появившегося высокоуровнего вражеского героя, с которым вы уже не сможете справится под конец игры.

Disciples III: Reincarnation

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Выход в 2009 году третьей части серии Disciples — Disciples III: Renaissance, стал самым настоящим шоком для любителей серии. Разработчики умудрились испортить практически все, что можно, радикально изменив игру и самые главные принципы серии. И только после выхода в 2012 году переиздания Disciples III: Reincarnation эта пошаговая стратегия стала играбельной. Но, чтобы получить от нее удовольствие, воспринимайте ее не как продолжение Disciples II: Dark Prophecy, а как отдельную игру, не связанную с серией. И дайте себе часок на то, чтобы глаза привыкли к не самой лучшей цветовой палитре, и на то, чтобы разобраться в изменившихся игровых механиках. И тогда Disciples III: Reincarnation станет для вас неплохой пошаговой стратегией, играть в которую можно без особого напряжения, наслаждаясь мрачной готической атмосферой, с которой у этой игры все в порядке. Ведь именно из-за мрачной атмосферы серия Disciples так отличается от яркой и пасторальной серии Heroes of Might and Magic.

Anno 1800

Если вы думаете, что Anno 1800 — это легкая экономическая стратегия, то я вас разочарую. Поставьте трех сильных ИИ-противников и высокий уровень сложности, и ваш мозг просто закипит от обилия ситуаций, на которые нужно быстро реагировать, отрываясь от постройки зданий, развития производств и налаживания торговых маршрутов. А ведь в последних патчах разработчики добавили еще и военные дирижабли, еще более приблизив игру к сеттингу стимпанка. Но, что очень хорошо, сложность Anno 1800 можно очень гибко настроить, и даже полностью убрав из игры ИИ-оппонентов и пиратов, играть все равно интересно, поскольку вашим главным врагом останется строчка с числом ваших финансов, и справится с ней в начале игры, уведя в солидный плюс, будет очень непросто.

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Именно Anno 1800 в последние четыре года стала для меня одним из главных релаксантов, и запустив ее, можно полностью отключится от внешнего мира на несколько часов. Это происходит потому, что вы в этой игре не можете сосредоточить внимание только на одном аспекте — слишком много дел требуют ваших действий, но никто не торопит вас переключаться на них прямо сейчас, и за счет этого вы забыв о внешних раздражителях и негативных мыслях. А для тех игроков, которые хотят просто строить красивые города, не заморачиваясь с экономикой, разработчики добавили сверхлегкий "свободный" режим игры.

Anno 1404: Venice

Anno 1404: Venice, или под другим название — Dawn of Discovery: Venice, еще одна экономическая стратегия немецкой школы, ставшая самой высокооцененной игроками на момент своего выхода в 2009 году, однако дополнение "Венеция" вышло для нее позже. И если в свое время эта игра казалось мне довольно сложной, то теперь, после Anno 1800, для любителей серии Anno 1404: Venice воспринимается как легкая казуальная стратегия, в которой можно расслабиться. Главное, дать себе время смириться с тем фактом, что здания в то время нельзя было просто подцепить мышкой и перенести в другое место или развернуть — первые минуты игры отсутствие этого привычного действия из Anno 1800 раздражает неимоверно.

Во всем остальном Anno 1404: Venice хороша даже спустя 15 лет после выхода — графика приятная, геймплей медитативен и привычен любителям серии, а музыка убаюкивает. Можно посоветовать только сделать хак камеры, приблизив ее возможности к тем, что дает Anno 1800, для чего в INI-файле с настройками игры поменять значения параметров EnableFourthCamPosition, LockCamera и CheckCameraDistance.

Heroes of Might and Magic V

Самыми главными "Героями", которыми для большинства олдфагов стали Heroes of Might and Magic III, для меня стали Heroes of Might and Magic V, вышедшие в 2006 году. Это не значит, что я совсем не играю в Heroes of Might and Magic III, но могу залипнуть на недели и даже месяцы именно в Heroes of Might and Magic V. Даже спустя 18 лет после выхода игры, графика у нее воспринимается как нечто самобытное, что не может устареть, а наполнения контентом хватит на то, чтобы новичку с нуля разбираться в тонкостях месяцами. Сильно различающиеся фракции, множество тактик и хитростей, развитая система магии — в Heroes of Might and Magic V хорошо все. А еще для игры есть множество модов и бесчисленное количество самодельных карт от фанатов, хотя и встроенный генератор карт обеспечит вас постоянно меняющимися локациями. Из минусов игры можно назвать только скорость хода ИИ-противников, если само их поведение в игре весьма продуманно, то на больших картах с несколькими врагами придется очень ждать пока они сделают ходы, даже на мощном ПК.

Emperor: Rise of the Middle Kingdom

Думаю, серию градостроительных игр City Building помнят сегодня совсем немногие геймеры. Серия стартовала с Caesar еще в 1992 году, но по-настоящему популярной стала игра Caesar III 1998 года. Затем последовали Pharaoh с дополнением Cleopatra, Zeus: Master of Olympus с дополнением Poseidon: Master of Atlantis. А вершиной развития серии этих игр в изометрической 2D-графике с очень похожими механиками строительства и развития городов стала Emperor: Rise of the Middle Kingdom, вышедшая в 2002 году. Эта игра имела самую роскошную графику, которая даже сегодня с модами на широкоэкранные разрешения смотрится потрясающе. Каждый пиксель на своем месте, детализация картинки на высочайшем уровне, который 3D стратегии смогли получить только в 2010-х годах. И именно в Emperor: Rise of the Middle Kingdom мне нравится играть больше всего, хотя иногда я на недельку погружаюсь и в трехмерную стратегию Caesar IV из этой серии, вышедшую в 2006 году.

Lethis - Path of Progress

Есть еще одна неторопливая и медитативная игра, построенная на похожих механиках из игр City Building, но в сеттинге стимпанка и с атмосферой конца 19-го века. Если вы помните, как играть в Caesar III, то и с Lethis - Path of Progress быстро разберетесь, но эта игра дает более современную картинку и различные геймплейные новшества. Она не стала популярной из-за технических проблем и недоработок на старте, в 2015 году, да и сейчас, если мне не изменяет память, не запускается на встроенной графике процессоров Intel, но, если вы переиграли уже во все экономические стратегии, то попробовать Lethis - Path of Progress однозначно стоит.

Итоги

Одна из самых объемных стратегий этого блога, Anno 1800, занимает на диске около 90 ГБ, остальные же — гораздо меньше и способны все вместе уместится даже на SSD-накопителе объемом 500 ГБ. Такие SSD снова становятся актуальным выбором в бюджетные игровые ПК из-за того, что цены на более вместительные модели быстро растут. Если посмотреть ассортимент маркетплейса Яндекс Маркет, то самыми популярными и недорогими моделями такого объема стали:

A-Data Legend 800

MSI SPATIUM M450

CRUCIAL BX500

Netac NV3000

Пишите в комментарии, а у вас менялись с возрастом игровые предпочтения в сторону более спокойных игр? А еще я порекомендую вам три моих новых блога:

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Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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ретро ностальгия стратегии пк-гейминг стратегии в реальном времени ретро-гейминг
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