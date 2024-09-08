Начав писать блоги на тему старых кулеров, я думал, что материала хватит на пару выпусков, но, копнув поглубже, обнаружил, что в первых двух блогах затронуты только массовые модели, а самые интересные остались за кадром. Да и читатели в комментариях подсказали редкие модели, которые в свое время произвели на них хорошее впечатление качеством охлаждения или отличным дизайном. И, конечно же, всплыла главная проблема использования таких ретро кулеров на современных системах — несовместимость креплений. Это вынуждает пользователей "колхозить" самодельные крепления для кулеров, получая сразу три потенциальные проблемы. Во-первых, можно слишком перетянуть винты крепления, получив изгиб текстолита материнской платы и даже повреждение сокета и процессора.

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Во-вторых, кулер может попросту отвалиться при ненадежном креплении, повредив видеокарту, которая расположена под ним. И, в-третьих, получить перегрев при недостаточной силе прижима кулера к крышке процессора. Именно это произошло на днях с одним из читателей нашей конференции, который попытался закрепить отличный кулер IceHammer IH-4500 с пятью теплотрубками на не самый горячий процессор Ryzen 5 5600 и получив слишком высокие температуры. Хотя стоит отметить, что платформа AMD в этом плане самая беспроблемная, и вы можете установить на новейшую материнскую плату AM5 кулер, который купили еще для сокета 754, появившегося 21 год назад. Но, только в том случае, если он будет крепиться на стандартную рамку вокруг сокета, зацепляясь пружиной за ее зубцы.

А вот чтобы закрепить неплохой кулер ZALMAN CNPS10X Performa на сокете AM4 мне пришлось купить за пару сотен рублей комплект крепления кулеров DEEPCOOL AM4 Mounting Kit Lucifer V2/K2, Iceblade pro V2.0. И уже к нему прикручивать кулер профилированной пластиной, и, признаюсь, выглядит это не очень надежно.

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Поэтому, если у вас есть старые кулеры, то стоит сто раз подумать, стоит ли игра свеч и не лучше ли купить новый кулер, а старый использовать для ретро-ПК или продать на Авито. Но, некоторые модели ретро кулеров настолько редки и при этом выглядят настолько шикарно, что продать их просто не поднимется рука, и я уверен, что многие модели из этого блога вы вряд ли найдете на вторичном рынке. Особенно ту, модель, с которой мы и начнем этот блог.

Thermaltake DuOrb

Один из самых необычных и эффектных кулеров 2000-х годов, Thermaltake DuOrb, пришел охлаждать процессоры уже после того, как подобная система с двумя отдельными радиаторами неплохо показала себя на видеокартах. Кулер использовал шесть теплотрубок, а радиальные секции радиатора с двумя вентиляторами диаметром 80 мм располагались так, что эффективно обдували оперативную память и систему питания материнской платы. Обзор этой модели вышел в 2008 году на нашем сайте и, несмотря на то, что чудес в плане охлаждения Thermaltake DuOrb не показал, этот кулер остается одним из самых эффектных в плане дизайна.

Rosewill RCX-Z5-Ultra

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Чем-то похожим на Thermaltake DuOrb, а еще и на Zalman CNPS 9900A был еще более вычурный в плане дизайна кулер Rosewill RCX-Z5-Ultra, состоящий из трех радиальных секций радиатора, с отдельными вентиляторами. Причем секции радиатора можно было сдвигать в один массив, или наклонять для более эффективного обдува остальных компонентов ПК. Это очень редкая модель, первые сообщения о которой датируются 2007 годом, но всего четыре теплотробки намекают на то, что Rosewill RCX-Z5-Ultra проигрывал обычным, классическим "башням" и был объектом охоты для моддеров.

GlacialTech Limba 2000

В первых блогах про кулеры 2000-х годов нет ни одной модели, совместимой с древним сокетом A (462) для процессоров Athlon XP и сокетом 370 для процессоров Pentium III и Celeron и сегодня мы исправим этот пробел. GlacialTech Limba 2000 — один из первых кулеров для подобных систем, использующих не только теплотрубки, но еще и сразу два вентилятора диаметром 80 мм с подсветкой, установленные не параллельно друг другу. И, учитывая немалый вес GlacialTech Limba 2000, составляющий 820 грамм, можно предположить, что охлаждал процессоры он очень неплохо.

Gigabyte 3D Rocket

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Еще один очень необычный кулер, который имел возможность установки на системы сокет A и сокет 370, при этом имея дополнительный набор креплений для сокета 754, что означает, что его владельцы вполне смогут охладить им современный Ryzen 5 7500F — Gigabyte 3D Rocket. Модель, вышедшая 20 лет назад, в 2004 году, использовала две теплотрубки, идущие крест-накрест, радиатор в форме чаши, сквозь который продувала воздух радиальная турбина. Эта схема полностью забыта в наши дни, но в те годы многие производители не боялись экспериментировать и пробовали разные инженерные решения.

Thermaltake Beetle

Еще одна модель, способная охлаждать процессоры Athlon XP и Pentium III — Thermaltake Beetle, появилась довольно поздно, когда большинство продвинутых геймеров использовали уже процессоры Athlon 64 и Core 2 Duo. Выглядит кулер очень эффектно и главная заслуга в этом у пластикового обвеса, имитирующего турбину, вместе с 92-мм вентилятором, выполненным в красном цвете. В остальном это классическая компактная башня с тремя теплотрубками и алюминиевым радиатором. Узнать, использовал ли кто-либо этот кулер на процессорах Athlon XP или Pentium III, теперь можно только на компьютерных форумах тех лет. Но я бы не рискнул устанавливать столь массивный кулер, весящий 581 грамм, на сокет 370, а тем более, на сокет A, прекрасно помня, насколько хрупким было открытое ядро процессоров Athlon XP, и насколько хлипким были зубчики крепления их сокета.

Thermaltake SpinQ VT

Сказать, что радиаторы в форме чаши и радиальные турбины были эффективны, нельзя, но периодически разработчики возвращались к этой схеме. Например, в Thermaltake SpinQ VT, вышедшем в 2010 году, использующем три теплотрубки и эффектно выглядящий никелированный радиатор. Весил он всего 495 грамм и был довольно компактен, при этом удерживая температуры разогнанного процессора Core i7 920 ниже 90 градусов на максимальных оборотах вентилятора. А этот процессор и без разгона выделял целых 130 ватт тепла.

Cooler Master Gemin II

Но для таких мощных процессоров, конечно же, стоило использовать более серьезные кулеры и одной из таких моделей стал Cooler Master Gemin II, выпущенный в 2008 году. Он имел огромный радиатор и шесть теплотрубок, которые позволяли использовать Cooler Master Gemin II в пассивном режиме, а установив на него два вентилятора, можно было не только эффективно справляться с охлаждением мощных процессоров, но еще попутно обдувать практически все компоненты ПК. Эти попытки использовать процессорный кулер для обдува видеокарты, памяти или цепей питания материнской платы сегодня выглядят довольно наивными. Но стоит помнить, что в те годы практически не было просторных корпусов, в которые можно было установить пять-семь вентиляторов диаметром 120-140 мм, а железо становилось все более горячим и прожорливым, и проблема отвода тепла стояла очень остро.

Cooler Master Geminii S

Была у Cooler Master и более компактная модель, Cooler Master Geminii S, появившаяся в 2007 году. 120-мм вентилятор у этой модели так же дул на материнскую плату, в те годы это было очень популярным решением, а радиатор пронизывали пять теплотрубок. Изюминкой модели был специальный крепеж, позволяющий закрепить на рамке кулера сразу два 120-мм вентилятора, устроив отличный дополнительный обдув оперативной памяти и системы питания материнской платы.

Noctua NH-U12F

Глядя на кулер Noctua NH-U12F, кажется, что это современная модель, однако вышел этот кулер в далеком 2007 году. Но, никаких эффектных дизайнерских решений в нем нет, за исключением фирменных цветов вентиляторов от Noctua и единственный минус, который заметен сегодня — слишком плотное расположение теплотрубок в радиаторе, в наше время для лучшей теплоотдачи их стараются разместить с большими промежутками.

GlacialTech UFO V51

GlacialTech UFO V51 называли первым суперкулером от GlacialTech, несмотря на использование всего четырех теплотрубок. Приставка UFO в название этой модели полностью оправдана, так как выглядит GlacialTech UFO V51 великолепно, да и в плане эффективности он был очень неплох, выдавая результаты не хуже популярного тогда Thermaltake Big Typhoon VX. Эти модели столкнули между собой в обзоре на нашем сайте в 2009 году.

AeroCool Dominator

Многие разработчики в нулевые годы пробовали использовать схему с радиатором кулера, расположенным параллельно материнской плате, и в основном в них использовались вентиляторы диаметром 120 мм. И стоит напомнить, что большинство игровых компьютеров в те годы вполне обходились вентиляторами размером 80 и 92 мм, в качестве корпусных и установленных на кулер процессора, а модели размером 120 мм казались просто огромными. И на этом фоне компания AeroCool выпускает в 2006 году кулер AeroCool Dominator который оснащался вентилятором диаметром 140 мм, который тогда был просто монструозным. К сожалению, в этой модели использовалось всего три теплотрубки, и если бы их количество было на одну или две больше, то появился бы отличный конкурент для Thermaltake Big Typhoon VX. А еще в этой модели интересен маленький радиатор прямо над подошвой кулера, он позволял выиграть пару-тройку градусов, ведь теплотрубки имеют разный КПД передачи тепла при разных температурах.

Итоги

В начале блога мы затронули проблему креплений кулеров и, если вы не хотите рисковать, то новую бюджетную модель, которая справится с массовыми процессорами с тепловыделением до 100 ватт, сегодня все еще можно найти по очень небольшой цене. Например, ID-COOLING SE-903-SD V3 вполне справится с процессорами Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 без разгона.

Классической башни с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм — ID-COOLING SE-214-XT, хватит для процессоров Core i5-12400F и Ryzen 5 7500F.

Ну а с двухсекционным кулером ID-COOLINGSE-206-XT уже можно использовать мощные Core i5-12600KF и Core i5-14400F.

Пишите в комментарии — были ли у вас кулеры из этого блога и какой кулер в вашем ПК проработал максимальное количество времени. А еще позвольте порекомендовать вам три моих новых блога:

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