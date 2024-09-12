Есть два типа геймеров, отличающихся друг от друга в покупке новых видеокарт для своих ПК. Первая категория регулярно покупает новинки, продавая старые видеокарты на вторичном рынке, пока они еще что-то стоят, постоянно поддерживая свой игровой компьютер в актуальном состоянии. Вторая же категория покупает новую видеокарту только в том случае, если та, что стоит в их ПК, уже не справляется с теми играми, которые они хотят пройти.

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Конечно, первый вариант апгрейда видеокарты выглядит более расчетливым и продуманным, и к тому же способным сэкономить вам немалые суммы. Но покупка видеокарты под конкретные игры дает гораздо больше эмоций, а в том случае, если вы прыгаете сразу через несколько поколений, например, меняя GeForce GTX 1050 Ti на GeForce RTX 4070, может поспорить с первым вариантом апгрейда по экономичности. И в этом случае вы не окажетесь в положении геймеров из мемов, которые играют на дорогущих видеокартах в старые игры, а мне это очень знакомо, так как на своей GeForce RTX 3060 я большую часть времени играл в хиты 20-ти летней давности.

И сегодня мы с вами составим список игр последних лет, ради которых однозначно стоит сделать апгрейд видеокарты. Игр, в которых не просто системные требования высоки, но в которые интересно играть, ведь игровая индустрия сегодня как на конвейере штампует ААА-проекты, для которых нужна видеокарта за 70000 рублей, но в которые совершенно неинтересно играть, и про которые геймеры забывают уже спустя пару месяцев. И начнем мы с игры, которая уже несколько лет удерживает первое место по красоте картинки и интересности геймплея, даже несмотря на то, что ее старт прошел с многочисленными скандалами.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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Вы уже наверняка догадались, что речь идет про Cyberpunk 2077, игру, которую в 2024 году уже можно смело проходить, если вы это еще не сделали, ведь дополнение Phantom Liberty не только улучшило картинку, но и исправило множество проблем игры. Наконец-то сделав Cyberpunk 2077 похожей на ту игру, что нам обещали разработчики четыре года назад. Cyberpunk 2077 образца 2024 года заметно отличается в качестве картинки, ведь в игру добавили технологии DLSS 3.5, трассировки пути и реконструкции лучей. Но и системные требования игры, которые и так были весьма серьезными, стали теперь очень высокими. И вам потребуются видеокарты Radeon RX 7900 XT или GeForce RTX 4080, чтобы играть без компромиссов в высоких разрешениях.

Horizon Zero Dawn

Игра с открытым миром Horizon Zero Dawn появилась на ПК довольно поздно, в 2020 году, спустя почти три года после релиза на консолях, но все еще остается одной из самых захватывающих игр с открытым миром. И если для игры в разрешении 2560х1440 в то время рекомендовали видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER, которой в современных реалиях по производительности примерно соответствует Radeon RX 6600 XT, то для игры в разрешении 4K уже требовалась мощная GeForce RTX 2080 Ti. А это значит, что сегодня стоит обзавестись, как минимум, видеокартой GeForce RTX 4060 Ti.

Horizon Forbidden West

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Продолжение Horizon Zero Dawn, игра Horizon Forbidden West, вышла на ПК в 2024 году и стала отличным продолжением серии, захватывающим и интересным, в котором можно провести десятки часов. И, несмотря на то, что качество картинки выросло не слишком сильно, для игры в 4К на "максималках" потребуется GeForce RTX 4080.

God of War

Еще одна отличная игра, пришедшая к нам, ПК-геймерам, с консолей — слешер God of War, производительность в котором отлично масштабируется в зависимости от разрешения и графических настроек. И если для минимальных настроек графики в разрешении 1920х1080 хватит даже старой видеокарты GeForce GTX 1060, то для максимальных настроек в разрешение 4К желательна GeForce RTX 3080.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

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Еще одна отличная игра с большим открытым миром, пропитанная духом средневековой Японии и которая позволит вам ощутить себя настоящим самураем, имеет не только шикарную картинку, но и соответствующие ей системные требования. И для игры на высоких разрешениях потребуется уже не раз встречающаяся нам парочка топовых видеокарт — GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT. А если системные требования игр продолжат расти такими же темпами, в 2025 году мы наверняка увидим в них GeForce RTX 5080 или Radeon RX 8800 XT.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

И первые звоночки о том, что пора делать апгрейд для игр 2025 года, раздаются уже сейчас. Захватывающий и кинематографичный экшен по вселенной Warhammer 40,000 — Warhammer 40,000: Space Marine 2, уже длякомфортной игры в разрешении 1920х1080 точек требует GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT. А это значит, что самая распространенная у геймеров, судя по статистике сервиса Steam, видеокарта GeForce RTX 3060 годится теперь только для средних настроек графики. Как обладатель подобной видеокарты, могу сказать, что для того, чтобы получить стабильные 60 FPS в разрешении Full HD, мне приходилось включать функцию DLSS и немного снижать настройки графики даже в играх Horizon Forbidden West и God of War.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, ролевая игра, которую никак нельзя пропускать поклонникам вселенной Гарри Поттера, стала одной из первой, показавших, что время мощных видеокарт с 8 ГБ видеопамяти прошло. С помощью подобных видеокарт компания Nvidia опустошает наши кошельки, ведь эти модели устарели очень быстро, а их владельцы попросту выкинули деньги на ветер. Ведь в игре Hogwarts Legacy даже довольно слабая видеокарта GeForce RTX 3060, но с достаточным объемом видеопамяти, обгоняет в разрешении Full HD не только GeForce RTX 3070, но даже и GeForce RTX 3070 Ti.

A Plague Tale: Requiem

Еще одна игра, требующая топовые модели видеокарт уже в разрешении Full HD, вышла в 2022 году — это атмосферное и мрачное приключение с элементами стелса, A Plague Tale: Requiem. Для ультра настроек в этом разрешении вам потребуются видеокарты GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT, а это значит, что A Plague Tale: Requiem надолго станет игрой — бенчмарком, в котором еще поборются за лидерство GeForce RTX 5000 и Radeon RX 8000.

Какие видеокарты стоит купить для этих игр осенью 2024 года?

А теперь давайте разберемся, какие видеокарты нужны для вышеперечисленного списка игр, взяв их ассортимент и цены в Яндекс Маркете. И сегодня мы оставим за рамками обсуждения старые модели, которые все еще неплохо справляются с играми, но покупать их в то время, когда до выхода новых GeForce RTX 5000 и Radeon RX 8000 остается несколько месяцев, не очень хороший шаг. Это GeForce RTX 3060, Radeon RX 6700 XT и более старшие модели прошлого поколения видеокарт. Да, они еще актуальны, но не стоит забывать, что время поддержки видеокарт драйверами рано или поздно подходит к концу, и даже компания AMD, которая раньше тратила на это много ресурсов, сегодня сократила этот срок.

И минимальной моделью, которая справится с новыми играми в разрешении Full HD на средних настройках, но без переключения ползунка трассировки лучей в положение "Вкл", станет Radeon RX 7600, которую можно найти осенью 2024 года всего за 30147 рублей. Цены, увы, растут, и совсем недавно Radeon RX 7600 можно было найти за 27000 рублей.

Главный конкурент Radeon RX 7600 от компании Nvidia — GeForce RTX 4060, имеет такой же объем видеопамяти в 8 ГБ, которого уже не всегда хватает в разрешении 1920х1080 точек, но показывает гораздо лучшую производительность в трассированных играх. А еще — имеет поддержку апскейлинга DLSS 3.0 и генератора кадров, которые помогают очень неплохо поднять производительность. Да и в плане энергопотребления эта видеокарта намного экономичнее Radeon RX 7600, она потребляет всего 115 ватт против 165 ватт у конкурента. Одним словом, самая выгодная стартовая модель для экономных геймеров.

Если вам нужно больше производительности, но денег для покупки GeForce RTX 4070 не хватает, а видеокарты от AMD вы по каким-то причинам покупать не хотите, то единственным вариантом станет GeForce RTX 4060 Ti в версии с 16 ГБ видеопамяти. Да, назвать ее идеальной в своем классе не получится — сказывается 128-битная шина видеопамяти и всего восемь линий PCI Express для подключения, что сильно срезает производительность в высоких разрешениях. Но, если вам нужна модель от Nvidia, то других вариантов нет.

А вот если вы не боитесь видеокарт AMD, то Radeon RX 7700 XT всего за 51685 рублей обеспечит вам одно из лучших соотношений цены и производительности на сегодня. Ведь эта модель быстрее GeForce RTX 4060 Ti на 15-20% в нетрассированных играх, и даже с включенными "лучами" показывает сопоставимую производительность. Минус у Radeon RX 7700 XT только один — отсутствие апскейлера DLSS, ведь FSR от AMD дает не слишком четкую картинку.

Если добавить еще немного, то уже можно взять Radeon RX 7800 XT, видеокарту, у которой целых 16 ГБ быстрой видеопамяти и в разрешении 2560х1440 в играх с настройкой "RTX ON" она всего на 10% отстает от GeForce RTX 4070, стоя гораздо меньше.

После выхода видеокарт GeForce RTX 4070 SUPER, которые почти на 20% обгоняют обычные GeForce RTX 4070 в разрешении QHD в трассированных играх, покупать модель без приставки "SUPER" стоит только лишь в том случае, если и разница в цене у них будет 20%. Но пока этого не наблюдается, поэтому стоит оставить GeForce RTX 4070 на полках магазинов, и смело брать GeForce RTX 4070 SUPER, видеокарту, которая справляется со всеми новыми играми.

Еще один шаг в производительности и огромный объем видеопамяти в 20 ГБ для любителей видеокарт от AMD предлагает Radeon RX 7900 XT от AMD, и у меня есть ощущение, что эта модель будет оставаться актуальной и через несколько лет, когда мы давно забудем про ее конкурентов по цене из линейки GeForce RTX 4000.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER быстрее в играх с "лучами", чем Radeon RX 7900 XT, примерно на 15% и всего на 12% в среднем отстает от GeForce RTX 4080, что делает эту видеокарту лучшим выбором для геймеров, привыкших играть без компромиссов. Да и объема видеопамяти в 16 ГБ хватит еще очень и очень надолго, особенно в набирающем популярность разрешении 2560х1440, которое быстро вытесняет старое доброе разрешение Full HD из геймерских систем. Пишите в комментарии, какие из новых игр оставили у вас самые приятные впечатления? А еще не забудьте прочитать три моих новых блога:

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