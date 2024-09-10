На днях мне попалось интересное видео, которое наглядно демонстрирует, насколько важна мощность процессора для игровых ПК, от которых нужен высокий FPS на высокогерцовом мониторе в одиночных играх. В нем автор проверил популярный шестиядерник начального уровня — Ryzen 5 5600 в связке с различными видеокартами, от GeForce RTX 3060 до GeForce RTX 4080. И потолком для этого процессора в разрешении 1920х1080 пикселей стала производительность видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Даже если к нему в пару ставили GeForce RTX 4070 или GeForce RTX 4080, FPS в играх уже не рос, а это значит, что деньги на более мощную видеокарту с Ryzen 5 5600 окажутся просто выкинутыми на ветер.

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Причем дело не только в загрузке процессора — современные 12-ти поточные шестиядерники это не Core i5-2500K, с четырьмя ядрами, которые могли загружаться на 100%. Таких цифр утилизации процессорной мощности на Ryzen 5 5600 в играх вы не увидите, но и FPS с более мощной видеокартой расти не будет. Поэтому в такой игровой системе сэкономить на процессоре не получится, и придется брать мощную модель, которая сможет выдать 100 и более кадров в секунду в требовательных одиночных играх. Но и про видеокарту тоже забывать не стоит, если, конечно, вас не устроит игровой процесс на минимальных настройках графики и без трассировки лучей, но с FPS, зашкаливающим далеко за сотню.

А именно такой игровой процесс требуется любителям киберспортивных игр, так что они смогут просто заменить в нашей сборке видеокарту на более дешевую, сэкономив приличную сумму. Наша сборка будет ориентирована на одиночные игровые проекты в разрешении Full HD, но в большинство новых игр на ней можно будет поиграть и в более требовательном к видеокарте разрешении 2560х1440 точек. Начнем эту сборку мы с главной детали — процессора, а цены на комплектующие возьмем в маркетплейсе Яндекс Маркет, где можно неплохо сэкономить, найдя нужную вам модель по низкой цене. Но, такие комплектующие быстро исчезают из продажи, так что не удивляйтесь, если на момент выхода блога в печать их уже не будет в наличии, и просто воспользуйтесь поиском.

Процессор

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Думаю, многие читатели ожидали увидеть здесь процессор от AMD с 3D-кэшем — Ryzen 7 7800X3D, который показывает отличные результаты в играх при весьма скромном энергопотреблении. Но, таких предложений на Яндекс Маркете очень немного и велик шанс, что завтра вы не увидите этот процессор доступным для покупки. Да и цена на него кусается — отдать 50000 рублей только за процессор сможет далеко не каждый геймер, ведь тогда цена всего нашего ПК будет уже почти 200000 рублей. Поэтому мы возьмем более распространенный и доступный вариант — Core i5-14600KF.

Это процессор с шестью производительными ядрами, которые в играх будут работать на частотах выше 5000 МГц и восемью энергоэффективными, тоже с весьма немаленькой частотой в 4000 МГц. Больше ядер для игр пока и не нужно, а вспоминая массовые проблемы с деградацией старших процессоров от Intel, Core i5-14600KF остается оптимальным вариантом. Минус у этой модели только один — высокое энергопотребление, при отключении лимитов улетающее за 220 ватт в тяжелых приложениях. Но, в играх, конечно же, будет намного меньше, но все равно, к выбору охлаждения для Core i5-14600KF нужно подойти очень серьезно.

Охлаждение процессора

Поэтому в нашей сборке будет использоваться готовая система жидкостного охлаждения ID-COOLING FX240 ARGB, способная отвести от процессора 250 ватт тепла. Это двухсекционная СЖО и ее можно будет довольно легко разместить в корпусе, а еще это позволит вам выбрать приоритет температуры видеокарты или процессора. Хотите, чтобы процессор получал самый холодный воздух — ставите СЖО на переднюю стенку корпуса ПК, но в этом случае уже подогретый процессором воздух будет поступать к видеокарте.

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А если сделать наоборот, поставив СЖО на верхнюю панель корпуса, можно получить более холодную видеокарту ценой немного более сильного нагрева процессора. В любом случае, у нас будет просторный корпус с мощной вентиляцией, а если еще потратить несколько часов на андервольтинг процессора и видеокарты, можно будет получить очень быструю и не сильно греющуюся систему. Конечно, если вы опасаетесь жидкостных систем охлаждения, то в эту сборку можно поставить и обычный кулер, ориентируясь на двухсекционные модели с шестью теплотрубками.

Материнская плата

Экономить на материнской плате для процессора Core i5-14600KF тоже нельзя, ведь на моделях со слабой системой питания мы получим перегрев и троттлинг из-за ее высоких температур. Но и покупать материнскую плату стоимостью как сам процессор тоже не имеет смысла. Поэтому мы выберем золотую середину —довольно продвинутую плату MSI PRO Z790-A MAX WIFI на чипсете Intel Z790. На ней вам будут доступны целых четыре порта M.2, шина PCI Express 5.0, качественный звук Realtek ALC4080 и встроенные Wi-Fi и Bluetooth. Система питания у этой модели отлично подойдет для Core i5-14600KF — у нее схема из 16+1+1 фаз и массивные радиаторы. Радиаторами оснащаются и порты M.2, так что о перегреве SSD-накопителей тоже можно не беспокоиться. Одним словом, качественная материнская плата для игрового ПК, с которой вы не будете знать проблем лет пять, а то и больше.

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Оперативная память

Несмотря на то, что платформа LGA 1700 позволяет вам выбрать тип оперативной памяти — DDR4 или DDR5, лучше не экономить и брать материнские платы с поддержкой DDR5, если вам нужна полная отдача от процессора, которая позволит получить еще больше FPS в играх. Но и на частоте и таймингах ОЗУ DDR5 экономить не стоит, иначе высокие задержки и латентность съедят часть максимально возможной производительности. Одним из самых оптимальных комплектов памяти DDR5 с отличным сочетанием частоты, таймингов, объема, цены, надежности и разгонного потенциала стал G.skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239G16GX2-RS5K). Это комплект из пары модулей общим объемом 32 ГБ, частотой 6400 МГц и формулой таймингов 32-39-39-102 и при желании его можно будет "раскочегарить" до частоты в 7000 МГц и более.

Видеокарта

Одним из лучших соотношений цены и производительности в трассированных играх на сегодня обладает GeForce RTX 4070 SUPER и именно эту модель в версии MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G Ventus 3X OC мы и возьмем. Такой огромной системы охлаждения для видеокарты с тепловыделением 225 ватт хватает с лихвой и наша сборка будет работать тихо и при этом не перегреваться. Конечно, покупать видеокарты GeForce RTX 4000-й серии в конце их жизненного цикла выглядит не самым оптимальным решением, но, во-первых, выход GeForce RTX 5000 перенесли и ждать их придется еще долго. А во-вторых, никто не знает, что будет в следующем году с ценами, ведь и курс валют может подскочить, и эксперты предрекают дефицит на российском рынке электроники.

SSD-накопитель

Теперь, когда основа нашего ПК готова, главное — не испортить его экономией на спичках, а это часто делают геймеры, беря в мощную игровую систему SSD небольшого объема. Размеры игр растут так быстро, что в 2024 году даже SSD объемом 1 ТБ уже хватает впритык, если не ставить ему в пару жесткий диск. Поэтому стоит ориентироваться на модели объемом 2 ТБ, которых хватит еще очень надолго, а стоимость одного гигабайта объема у них ниже, чем у SSD объемом 1 ТБ. Мы возьмем в эту сборку SSD ADATA Legend 960 объемом 2 ТБ — быстрый, надежный и не очень дорогой. Это модель с интерфейсом PCI Express 4.0, и из него ADATA Legend 960 выжимает максимум. Скорость чтения достигает 7400 МБ/с, а записи — 6800 МБ/с, а скорость случайной записи блоками по 4 КБ достигает цифры в 630000 IOPS. Очень высокий у этой модели и ресурс записи, составляющий 1560 ТБ и единственный минус этот SSD — слишком слабый радиатор, но, учитывая, что у нашей материнской платы есть массивные заводские радиаторы, это не проблема.

Блок питания

В играх наша сборка будет потреблять всего около 400 ватт, поэтому качественного блока питания ватт на 700 хватит с приличным запасом. И сегодня это будет не модель от Deepcool, которые стали безальтернативным выбором в бюджетном сегменте, а более качественный "голдовый" Chieftec CORE мощностью 700 ватт, который продается сегодня по очень привлекательной цене. Это надежный БП, собранный на популярной платформе CWT с использованием DC-DC преобразователей.

Корпус

А вот на корпусе мы попробуем немного сэкономить, ведь стоимость ПК перевалит за 160 тысяч рублей. Тем более, что сегодня разница между дорогими и средними моделями корпусов часто не заметна совсем. И здесь отличным выбором станет корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS с четырьмя предустановленными вентиляторами диаметром 120 мм и отлично пропускающей воздух сетчатой передней панелью, которая еще и играет роль грубого пылевого фильтра. По крайней мере, шерсть вашего любимого кота эта сетка остановит. Не забывайте, что у нас будет использоваться СЖО с парой вентиляторов, так что общее количество вертушек в этом корпусе составит шесть штук. И с охлаждением Core i5-14600KF и GeForce RTX 4070 SUPER этот корпус справится отлично, а большое количество вентиляторов позволит уменьшить их обороты и, соответственно, шум.

Итоги

Итак, наш ПК собран и его цена получилась довольно высокой, но стоит учесть, что для игр его хватит еще очень и очень надолго, а никакой лишней роскоши мы себе не позволяли. С картой Пэй ПК будет стоить 165231 рубль, а без нее — 173296 рублей, экономия получается очень солидная. Интересно, сколько к этой сумме добавит игровой монитор с разрешением Full HD и высокой частотой развертки? Например, одним из самых популярных на Яндекс Маркете стал монитор MSI G274F диагональю 27", матрицей IPS и частотой развертки в 180 Гц. И даже с ним цена ПК не перевалит за 200000 рублей, что не может не радовать.

Пишите в комментарии, а вам важен высокий FPS в играх? И что бы вы изменили в конфигурации этого ПК, не выходя за рамки бюджета? А еще я рекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов: третью часть блога про продвинутые процессорные кулеры, которые, несмотря на прошедшие с их выпуска 15-20 лет, способны справится с современными процессорам. Про перенос даты выхода GeForce RTX 5000 и размышления о том, что делать, если видеокарта нужна сейчас, и про сборку оптимального игрового ПК на процессоре Ryzen 5 7500F.



