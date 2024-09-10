Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
На днях мне попалось интересное видео, которое наглядно демонстрирует, насколько важна мощность процессора для игровых ПК, от которых нужен высокий FPS на высокогерцовом мониторе в одиночных играх. В нем автор проверил популярный шестиядерник начального уровня — Ryzen 5 5600 в связке с различными видеокартами, от GeForce RTX 3060 до GeForce RTX 4080. И потолком для этого процессора в разрешении 1920х1080 пикселей стала производительность видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Даже если к нему в пару ставили GeForce RTX 4070 или GeForce RTX 4080, FPS в играх уже не рос, а это значит, что деньги на более мощную видеокарту с Ryzen 5 5600 окажутся просто выкинутыми на ветер.
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Причем дело не только в загрузке процессора — современные 12-ти поточные шестиядерники это не Core i5-2500K, с четырьмя ядрами, которые могли загружаться на 100%. Таких цифр утилизации процессорной мощности на Ryzen 5 5600 в играх вы не увидите, но и FPS с более мощной видеокартой расти не будет. Поэтому в такой игровой системе сэкономить на процессоре не получится, и придется брать мощную модель, которая сможет выдать 100 и более кадров в секунду в требовательных одиночных играх. Но и про видеокарту тоже забывать не стоит, если, конечно, вас не устроит игровой процесс на минимальных настройках графики и без трассировки лучей, но с FPS, зашкаливающим далеко за сотню.
А именно такой игровой процесс требуется любителям киберспортивных игр, так что они смогут просто заменить в нашей сборке видеокарту на более дешевую, сэкономив приличную сумму. Наша сборка будет ориентирована на одиночные игровые проекты в разрешении Full HD, но в большинство новых игр на ней можно будет поиграть и в более требовательном к видеокарте разрешении 2560х1440 точек. Начнем эту сборку мы с главной детали — процессора, а цены на комплектующие возьмем в маркетплейсе Яндекс Маркет, где можно неплохо сэкономить, найдя нужную вам модель по низкой цене. Но, такие комплектующие быстро исчезают из продажи, так что не удивляйтесь, если на момент выхода блога в печать их уже не будет в наличии, и просто воспользуйтесь поиском.
Процессор
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Думаю, многие читатели ожидали увидеть здесь процессор от AMD с 3D-кэшем — Ryzen 7 7800X3D, который показывает отличные результаты в играх при весьма скромном энергопотреблении. Но, таких предложений на Яндекс Маркете очень немного и велик шанс, что завтра вы не увидите этот процессор доступным для покупки. Да и цена на него кусается — отдать 50000 рублей только за процессор сможет далеко не каждый геймер, ведь тогда цена всего нашего ПК будет уже почти 200000 рублей. Поэтому мы возьмем более распространенный и доступный вариант — Core i5-14600KF.
Это процессор с шестью производительными ядрами, которые в играх будут работать на частотах выше 5000 МГц и восемью энергоэффективными, тоже с весьма немаленькой частотой в 4000 МГц. Больше ядер для игр пока и не нужно, а вспоминая массовые проблемы с деградацией старших процессоров от Intel, Core i5-14600KF остается оптимальным вариантом. Минус у этой модели только один — высокое энергопотребление, при отключении лимитов улетающее за 220 ватт в тяжелых приложениях. Но, в играх, конечно же, будет намного меньше, но все равно, к выбору охлаждения для Core i5-14600KF нужно подойти очень серьезно.
Охлаждение процессора
Поэтому в нашей сборке будет использоваться готовая система жидкостного охлаждения ID-COOLING FX240 ARGB, способная отвести от процессора 250 ватт тепла. Это двухсекционная СЖО и ее можно будет довольно легко разместить в корпусе, а еще это позволит вам выбрать приоритет температуры видеокарты или процессора. Хотите, чтобы процессор получал самый холодный воздух — ставите СЖО на переднюю стенку корпуса ПК, но в этом случае уже подогретый процессором воздух будет поступать к видеокарте.
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А если сделать наоборот, поставив СЖО на верхнюю панель корпуса, можно получить более холодную видеокарту ценой немного более сильного нагрева процессора. В любом случае, у нас будет просторный корпус с мощной вентиляцией, а если еще потратить несколько часов на андервольтинг процессора и видеокарты, можно будет получить очень быструю и не сильно греющуюся систему. Конечно, если вы опасаетесь жидкостных систем охлаждения, то в эту сборку можно поставить и обычный кулер, ориентируясь на двухсекционные модели с шестью теплотрубками.
Материнская плата
Экономить на материнской плате для процессора Core i5-14600KF тоже нельзя, ведь на моделях со слабой системой питания мы получим перегрев и троттлинг из-за ее высоких температур. Но и покупать материнскую плату стоимостью как сам процессор тоже не имеет смысла. Поэтому мы выберем золотую середину —довольно продвинутую плату MSI PRO Z790-A MAX WIFI на чипсете Intel Z790. На ней вам будут доступны целых четыре порта M.2, шина PCI Express 5.0, качественный звук Realtek ALC4080 и встроенные Wi-Fi и Bluetooth. Система питания у этой модели отлично подойдет для Core i5-14600KF — у нее схема из 16+1+1 фаз и массивные радиаторы. Радиаторами оснащаются и порты M.2, так что о перегреве SSD-накопителей тоже можно не беспокоиться. Одним словом, качественная материнская плата для игрового ПК, с которой вы не будете знать проблем лет пять, а то и больше.
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Оперативная память
Несмотря на то, что платформа LGA 1700 позволяет вам выбрать тип оперативной памяти — DDR4 или DDR5, лучше не экономить и брать материнские платы с поддержкой DDR5, если вам нужна полная отдача от процессора, которая позволит получить еще больше FPS в играх. Но и на частоте и таймингах ОЗУ DDR5 экономить не стоит, иначе высокие задержки и латентность съедят часть максимально возможной производительности. Одним из самых оптимальных комплектов памяти DDR5 с отличным сочетанием частоты, таймингов, объема, цены, надежности и разгонного потенциала стал G.skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239G16GX2-RS5K). Это комплект из пары модулей общим объемом 32 ГБ, частотой 6400 МГц и формулой таймингов 32-39-39-102 и при желании его можно будет "раскочегарить" до частоты в 7000 МГц и более.
Видеокарта
Одним из лучших соотношений цены и производительности в трассированных играх на сегодня обладает GeForce RTX 4070 SUPER и именно эту модель в версии MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G Ventus 3X OC мы и возьмем. Такой огромной системы охлаждения для видеокарты с тепловыделением 225 ватт хватает с лихвой и наша сборка будет работать тихо и при этом не перегреваться. Конечно, покупать видеокарты GeForce RTX 4000-й серии в конце их жизненного цикла выглядит не самым оптимальным решением, но, во-первых, выход GeForce RTX 5000 перенесли и ждать их придется еще долго. А во-вторых, никто не знает, что будет в следующем году с ценами, ведь и курс валют может подскочить, и эксперты предрекают дефицит на российском рынке электроники.
SSD-накопитель
Теперь, когда основа нашего ПК готова, главное — не испортить его экономией на спичках, а это часто делают геймеры, беря в мощную игровую систему SSD небольшого объема. Размеры игр растут так быстро, что в 2024 году даже SSD объемом 1 ТБ уже хватает впритык, если не ставить ему в пару жесткий диск. Поэтому стоит ориентироваться на модели объемом 2 ТБ, которых хватит еще очень надолго, а стоимость одного гигабайта объема у них ниже, чем у SSD объемом 1 ТБ. Мы возьмем в эту сборку SSD ADATA Legend 960 объемом 2 ТБ — быстрый, надежный и не очень дорогой. Это модель с интерфейсом PCI Express 4.0, и из него ADATA Legend 960 выжимает максимум. Скорость чтения достигает 7400 МБ/с, а записи — 6800 МБ/с, а скорость случайной записи блоками по 4 КБ достигает цифры в 630000 IOPS. Очень высокий у этой модели и ресурс записи, составляющий 1560 ТБ и единственный минус этот SSD — слишком слабый радиатор, но, учитывая, что у нашей материнской платы есть массивные заводские радиаторы, это не проблема.
Блок питания
В играх наша сборка будет потреблять всего около 400 ватт, поэтому качественного блока питания ватт на 700 хватит с приличным запасом. И сегодня это будет не модель от Deepcool, которые стали безальтернативным выбором в бюджетном сегменте, а более качественный "голдовый" Chieftec CORE мощностью 700 ватт, который продается сегодня по очень привлекательной цене. Это надежный БП, собранный на популярной платформе CWT с использованием DC-DC преобразователей.
Корпус
А вот на корпусе мы попробуем немного сэкономить, ведь стоимость ПК перевалит за 160 тысяч рублей. Тем более, что сегодня разница между дорогими и средними моделями корпусов часто не заметна совсем. И здесь отличным выбором станет корпус Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS с четырьмя предустановленными вентиляторами диаметром 120 мм и отлично пропускающей воздух сетчатой передней панелью, которая еще и играет роль грубого пылевого фильтра. По крайней мере, шерсть вашего любимого кота эта сетка остановит. Не забывайте, что у нас будет использоваться СЖО с парой вентиляторов, так что общее количество вертушек в этом корпусе составит шесть штук. И с охлаждением Core i5-14600KF и GeForce RTX 4070 SUPER этот корпус справится отлично, а большое количество вентиляторов позволит уменьшить их обороты и, соответственно, шум.
Итоги
Итак, наш ПК собран и его цена получилась довольно высокой, но стоит учесть, что для игр его хватит еще очень и очень надолго, а никакой лишней роскоши мы себе не позволяли. С картой Пэй ПК будет стоить 165231 рубль, а без нее — 173296 рублей, экономия получается очень солидная. Интересно, сколько к этой сумме добавит игровой монитор с разрешением Full HD и высокой частотой развертки? Например, одним из самых популярных на Яндекс Маркете стал монитор MSI G274F диагональю 27", матрицей IPS и частотой развертки в 180 Гц. И даже с ним цена ПК не перевалит за 200000 рублей, что не может не радовать.
Пишите в комментарии, а вам важен высокий FPS в играх? И что бы вы изменили в конфигурации этого ПК, не выходя за рамки бюджета? А еще я рекомендую вам прочесть несколько моих новых блогов: третью часть блога про продвинутые процессорные кулеры, которые, несмотря на прошедшие с их выпуска 15-20 лет, способны справится с современными процессорам. Про перенос даты выхода GeForce RTX 5000 и размышления о том, что делать, если видеокарта нужна сейчас, и про сборку оптимального игрового ПК на процессоре Ryzen 5 7500F.
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