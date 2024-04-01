Ситуация на рынке процессоров меняется не только после выхода новых моделей, а самыми последними из них были Ryzen 7000-серии и 14-е поколение процессоров Intel, но и после изменения цен. Низкая цена вполне может сделать старый, не самый быстрый и довольно прожорливый процессор хитом продаж, а высокая — на корню зарубить весьма неплохую модель. Хороший пример, процессор Ryzen 5 5600X, который в свое время был самым быстрым шестиядерником на рынке, но и стоил столько, что гораздо выгоднее было взять новый и более дешевый восьмиядерник от Intel, который хоть и чуть-чуть уступал ему в играх, но был перспективнее и гораздо мощнее в рабочих задачах.

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И, судя по ценам на рынке процессоров в 2024 году, корпорации Intel и AMD не хотят учиться на своих ошибка и устанавливают на некоторые модели такие цены, что полностью отбивают желание покупать их, как бы хороши они не были. Еще один важный фактор при выборе процессора, который нужно учитывать — это энергопотребление. У многих новинок оно просто зашкаливает, но маркетологи продолжают писать в их характеристиках цифры TDP, далекие от реальности и задушенный лимитами процессор может выдавать на 30% меньшую от максимальной производительность. Выбирая такую прожорливую модель, вам придется дополнительно потратиться на качественную материнскую плату и мощную систему охлаждения, в идеале — жидкостную.

И в таких реалиях про разгон уже никто и не вспоминает, тут хотя бы отвести тепло от процессора со снятыми лимитами, и то хорошо, особенно в случае новых моделей от Intel, которые ставят антирекорды по энергопотреблению. Сегодня мы с вами рассмотрим список процессоров, которые не рекомендуются к покупке по совокупности факторов — высокой цены, производительности, уступающей более дешевым моделям, и завышенному энергопотреблению. Цены возьмем в маркетплейсе Яндекс Маркет, в котором можно найти любой из процессоров, выпущенных за последние годы. И начнем с самых недорогих моделей.

Ryzen 5 3600

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На первый взгляд Ryzen 5 3600 вполне неплох для бюджетных сборок — обычно стоит чуть дешевле Ryzen 5 5500, а по производительности уступает ему совсем немного. И даже имеет, в отличие от Ryzen 5 5500, шину PCI Express 4.0, которая стала очень важна после выхода новых видеокарт с урезанным числом контактов PCIe — GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600.

Но, Ryzen 5 5500, в отличие от Ryzen 5 3600, заметно экономичнее — ест всего 65 ватт в самой тяжелой нагрузке, неплохо разгоняется и позволяет использовать ОЗУ на гораздо больших частотах. И за это определенно стоит доплатить несколько сотен рублей, а иногда его можно найти даже дешевле. А про Ryzen 5 3600 с полок магазинов нужно забыть навсегда — его покупка имеет смысл только на Авито.

Core i3-13100F

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Четырехъядерный процессор Core i3-12100F остается отличным выбором для бюджетных сборок на платформе LGA 1700 и, казалось бы, такая же популярность ждет и его преемника — Core i3-13100F, но увы, это не так. Core i3-13100F продается уже более года, но найти покупателя ему сложно из-за высокой цены, которая не оправдывает прирост частоты по сравнению с предшественником всего на 200 МГц. За эту цену уже можно купить шустрый и гораздо более универсальный шестиядерник от AMD, не уступающий Core i3-13100F в играх.

Core i3-14100F

И, видя не самые удачные продажи Core i3-13100F, маркетологи из Intel решили еще раз наступить на те же самые грабли, подняв частоту новенького четырехъядерного Core i3-14100F еще на 200 МГц, а цену — еще на пару тысяч рублей. И получили самый быстрый четырехъядреник в мире, который практически никому не нужен, поскольку в играх уступает даже старому шестиядернику Core i5-12400F.

Core i5-12400F

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Но и Core i5-12400F тоже оказался в нашем списке, и в основном из-за слишком высокой цены. Поскольку более дешевый Ryzen 5 5600 показывает сходную с ним производительность, менее требователен к системе питания материнской платы и системе охлаждения. Но, как показывает статистика, многие геймеры продолжают избегать продукцию компании AMD, и даже готовы переплатить за не самый оптимальный процессор от Intel.

Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600 сделал невыгодной покупку и своего старшего брата — процессора с литерой "X" в названии. Разницу между ними в играх практически невозможно заметить на глаз, ведь частота Ryzen 5 5600 ниже, чем у Ryzen 5 5600X, всего на 200 МГц, а это легко исправить легким разгоном. А практически все остальные параметры, включая объем кэш памяти третьего уровня — идентичны.

Ryzen 7 5700X

А вот с восьмиядерником Ryzen 7 5700X расправился уже другой шестиядерник от AMD — Ryzen 5 7500F. Он гораздо быстрее его в играх и, несмотря на то, что материнские платы AM5 заметно дороже плат AM4, многие геймеры предпочитают вложиться в новую платформу, которая будет актуальной еще несколько лет.

Ryzen 7 5800X

Еще более дорогой Ryzen 7 5800X стал еще более невыгодной покупкой, ведь по цене он уже конкурирует с еще более мощными шестиядерниками, например, Ryzen 5 7600. Да и на материнской плате для Ryzen 7 5800X сэкономить не удастся, ведь высокое энергопотребление требует качественной модели и связка из Ryzen 5 7500F и платы AM5 на чипсете AMD A620 будет дешевле, экономичнее и гораздо быстрее в играх.

Core i5-14400F

У шестиядерника Core i5-14400F оказалось слишком много конкурентов. Помимо шустрых Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600 с ним соперничает и более дешевый, но отстающий всего на 2-3% в играх Core i5-13400F, который отличается от "новинки" лишь чуть более низкими частотами.

Ryzen 5 7600X

А завершает наш "хит-парад" шестиядерник Ryzen 5 7600X, который один в один повторяет судьбу своего предшественника — Ryzen 5 5600X. Но он не только слишком дорог по сравнению с Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600, но еще и гораздо горячее и прожорливее их. А разницу в производительности в играх между ними вы вряд ли заметите без мониторинга. И, похоже, из-за слишком горячего нрава геймеры будут избегать эту модель даже после сильного снижения цены.

Итоги

Вот такая подборка не самых оптимальных процессоров у нас сегодня получилась. И даже несмотря на то, что мы не касались дорогих моделей, их число почти достигло десяти. Ну а тем покупателям, которые хотят выбрать оптимальную модель, можно посоветовать смотреть в первую очередь на соотношение цены и производительности, но и не забывать про нагрев и энергопотребление, узнать которые можно, только читая обзоры процессоров.

Пишите в комментарии, а вы согласны с тем, что процессоры из этого блога стали не самым оптимальным выбором? И если вы заинтересовались подбором оптимальных комплектующих для современного игрового ПК, то вам смогут помочь вот эти блоги:

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