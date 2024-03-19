Выбирая видеокарту, мы в первую очередь смотрим на ее производительность в играх, объем видеопамяти и энергопотребление, но не стоит забывать о ее цене по отношению к другим моделям на рынке. Ведь недавний хит продаж, модель, которую мы долго мечтали купить, мгновенно превращается в "тыкву" после выхода новинки, имеющей лучшее соотношение цены и производительности, меньшее энергопотребление и более длительное время поддержки драйверами. Совсем недавно мы наблюдали подобный процесс после выхода линейки GeForce RTX 4000, а затем и видеокарт этой же линейки с приставкой SUPER.

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А еще весной 2024 года стоит окончательно вычеркнуть из списка игровых видеокарт такие модели, как GeForce GTX 1630, Radeon RX 6400, GeForce GTX 1050 Ti, INTEL Arc A380, GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. Скромный объем видеопамяти и слабая производительность делают их скорее выбором в мультимедийный ПК, на котором иногда играют в новые игры на минимальных настройках графики. Ведь на картинку в новых играх с включенным FidelityFX Super Resolution или DLSS и скромным FPS, болтающимся около отметки в 20-30 кадров в секунду без слез смотреть невозможно, а стоят они весьма чувствительную сумму. А модели от AMD к тому же еще и сильно зависимы от версии шины PCI Express, что делает их очень невыгодной покупкой в старые ПК с шиной PCI Express 3.0.

Давайте посмотрим на более дорогой сегмент игровых видеокарт, и выберем из них те, от покупки которых стоит отказаться, а цены возьмем в маркетплейсе Яндекс.Маркет. И начнем с новинки, на которую возлагали большие надежды.

GeForce RTX 3050 6 ГБ

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GeForce RTX 3050 6 ГБ должна была списать на свалку истории бюджетные модели, про которые я писал выше, но пока за счет высокой цены это у нее получается очень плохо. Да и ее производительность подкачала, в некоторых играх GeForce RTX 3050 6 ГБ уступает Radeon RX 6500 XT. Но, как только ее цена опустится ниже 17000 рублей, это будет отличная покупка в игровой ПК начального уровня, ведь у нее есть DLSS, скромное энергопотребление и 6 ГБ видеопамяти.

GeForce RTX 3050 8 ГБ

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GeForce RTX 3050 8 ГБ заметно мощнее своей новой урезанной версии, да и видеопамяти у нее на 2 ГБ больше, но эта модель остается выбором тех геймеров, которые категорически не приемлют видеокарты от AMD, ведь практически за ту же цену можно купить гораздо более быструю Radeon RX6600.

INTEL Arc A750

Время идет, а видеокарту INTEL Arc A750 все так же можно рекомендовать только энтузиастам, которые готовы ждать, пока Intel подтянет производительность своих видеокарт в драйверах. Но, если круг ваши игр довольно узок, а INTEL Arc A750 показывает в них хорошие результаты, то можно рискнуть.

GeForce RTX 3060 8 ГБ

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Если GeForce RTX 3060 с 12 ГБ имеют хоть какое-то преимущество перед новенькими GeForce RTX 4060 в виде дополнительной видеопамяти и полноценным количеством линий подключения PCI Express, то у GeForce RTX 3060 8 ГБ их нет вовсе — это довольно прожорливая и дорогая видеокарта, про которую стоит забыть навсегда.

GeForce RTX 3060 12 ГБ

А вот при выборе между GeForce RTX 3060 с 12 ГБ и GeForce RTX 4060 уже можно поломать голову, но большинство геймеров выбирают новинку, даже несмотря на меньший объем видеопамяти, ведь она быстрее практически во всех играх в народном разрешении Full HD.

Radeon RX 6650 XT

Про еще одного долгожителя рынка — Radeon RX 6650 XT тоже стоит забыть, ведь новая Radeon RX 7600 чуть быстрее, стоит дешевле и в драйверах будет поддерживаться дольше.

GeForce RTX 3060 Ti

Репутацию видеокарт GeForce RTX 3060 Ti сильно подмочил скандал с проблемной видеопамятью, что заметно сказалось на их цене, но это не помогло и геймеры продолжают избегать их. Да и новая, пусть и довольно противоречивая видеокарта GeForce RTX 4060 Ti стоит практически столько же, пусть ее производительность практически не отличается от предшественницы. Но на стороне новинки есть такая перспективная технология, как Frame Generation.

GeForce RTX 4060 Ti

Главная проблема видеокарты GeForce RTX 4060 Ti — маленький объем видеопамяти всего в 8 ГБ при весьма мощном чипе, да и пропускная способность памяти мала, так что даже версии с 16 ГБ сдуваются уже в разрешении QHD. Но огромная проблема 2024 года в том, что следующая ступенька по производительности от NVIDIA — GeForce RTX 4070, стоит почти на 20000 рублей дороже.

GeForce RTX 3070

В продаже все еще часто встречаются GeForce RTX 3070 — быстрые, но совершенно бесперспективные из-за малого объема видеопамяти видеокарты. NVIDIA и Дженсен Хуанг решили заставить нас покупать новые видеокарты каждые два года и, похоже, это им удается. Или отдавать за видеокарты гораздо большие суммы, ведь в старшем сегменте соотношение производительности в играх и скорости и объема видеопамяти гораздо лучше.

Radeon RX 7600 XT

Но есть видеокарты, которым не помогает очень большой объем видеопамяти, как, например, Radeon RX 7600 XT у которой ее целых 16 ГБ. И все бы хорошо, но в играх с трассировкой лучей Radeon RX 7600 XT сливает GeForce RTX 4060, которая стоит на 15000 рублей дешевле. А игнорировать технологию трассировки в 2024 году становится все труднее, ведь даже Cyberpunk 2077, вышедший в 2020 году, просто преображается после ее включения, а что уж говорить о более новых играх.

GeForce RTX 4070

Думаю многие удивятся, увидев в этом списке GeForce RTX 4070, ведь это отличная видеокарта, но ее проблема сегодня только в цене. Ведь новенькие и более быстрые GeForce RTX 4070 SUPER стоят лишь ненамного дороже. И здесь все будет решать цена и компании NVIDIA самое время снизить ее на GeForce RTX 4070, ведь между ней и GeForce RTX 4060 Ti на рынке зияет просто огромная дыра, более чем в 20000 рублей, в которой геймерам приходится искать модели от конкурента — AMD.

Итоги

С теми видеокартами, которые не стоит покупать весной 2024 года, все ясно, а какие же тогда стоит покупать? По-моему мнению, в бюджетные игровые ПК отлично впишутся GeForce GTX 1060 Ti и GeForce GTX 1060 Super, которые еще можно найти новыми дешевле 19000 рублей. Далее оптимальную производительность предлагают видеокарты Radeon RX 6600, а чуть более дорогие GeForce RTX 4060, похоже, постепенно станут хитами продаж и побьют популярность GeForce RTX 3060. Неплохо смотрятся довольно старые Radeon RX 6700 XT, которые можно найти по очень вкусной цене, если для вас 12 ГБ быстрой видеопамяти стоят того, чтобы пожертвовать производительностью в играх с трассировкой лучей. Ну а обеспеченным геймерам стоит смотреть в сторону GeForce RTX 4070 SUPER.

Пишите в комментарии, а какую видеокарту вы считаете лучшей на сегодня по соотношению цены и производительности?

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