Весной 2024 года на рынке материнских плат сложилась интересная ситуация, когда для сборки игрового компьютера приходится делать выбор сразу между тремя платформами — AM4, AM5 или LGA 1700. Эксперты прогнозировали, что в 2024 году основной выбор геймерам придется делать между актуальными платами AM5 от AMD и LGA 1700 от Intel, а память стандарта DDR4 окончательно сдаст позиции и уступит новой DDR5, но этого не произошло. Ведь несмотря на то, что платформа AM4 присутствует на рынке уже семь лет, поставив рекорд долгожительства, геймеры и не думают отказываться от нее, выбор материнских плат AM4 широк, а процессоры Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 5600 пользуются бешеной популярностью среди экономных геймеров.

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Компания AMD поняла, что пока не стоит резать "курицу, несущую золотые яйца", да и материнские платы и процессоры AM5 не сразу стали популярными среди геймеров, так что выпуск новых процессоров для платформы AM4 продолжается и в 2024 году. Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500GT, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 7 5700X3D дополнят обширную линейку Ryzen 5000 и можно пожалеть лишь о том, что в ней нет бюджетного четырехъядерного процессора, аналога Ryzen 3 3300X или Core i3-12100F. Такой процессор с невысоким энергопотреблением отлично бы подошел для недорогих сборок ПК начального уровня.

Что касается памяти DDR4, то высокий спрос на нее в 2024 году поддерживают и те покупатели, что выбирают недорогие материнские платы LGA 1700 с ее поддержкой. Память этого стандарта все еще идеально подходит для игровых ПК начального и среднего уровня, стоит дешевле памяти DDR5, которая раскрывает свой потенциал на высоких частотах, вместе с мощными многоядерными процессорами. Сегодня мы с вами разберемся во всех плюсах и минусах каждой платформы и начнем с материнских плат AM4.

Платформа AMD AM4

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Материнские платы AM4 в 2024 году стартуют с цен в 6000-7000 рублей за самые бюджетные модели, основанные на чипсетах AMD A520 и AMD B450. И за эту цену вы получите простенькую систему питания без радиаторов, пару слотов под оперативную память и минимальный функционал. Тем не менее, эти платы способны нормально работать с шестиядерным процессором Ryzen 5 5500 и обеспечить разгон ОЗУ. Типичный представитель таких плат — Asrock B450M-HDV R4.0.

Оптимальной частотой DDR4 для процессоров уровня Ryzen 5 5600 станет 3600-3800 МГц при тайминге CL, равным 16 или 18, а более высокие частоты ОЗУ легко покоряются процессорам Ryzen 5 5600G или Ryzen 7 5700G, давая отличный прирост производительности их встроенной графике. Но выбирая плату для такого процессора, не стоит экономить на системе питания, так как встроенная графика, особенно в разгоне, отличается немаленькими аппетитами. И нужно выбирать плату, с нормальной системой питания, причем такой, где фазы SoC тоже закрыты радиатором. Но стоят такие платы заметно дороже. Например — Asus PRIME B450-PLUS.

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Серьезная проблема подобных плат — поддержка только морально устаревшей шины PCI Express 3.0, стала проявляться после выхода видеокарт с урезанным количеством линий PCI Express для подключения — Radeon RX 6600, GeForce RTX 3050, Radeon RX 7600, Radeon RX 7600 XT, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и особенно ярко — на Radeon RX 6500 XT, со всего четырьмя линиями подключения. Чтобы избежать этого, стоит выбирать для сборок на таких платах видеокарты с интерфейсом PCIe x16, например, GeForce RTX 3060.

Или еще доплатить и взять модель на более современном чипсете AMD B550 с шиной PCI Express 4.0, например — MSI B550-A PRO. Но здесь нужно учитывать баланс стоимости платы и процессора и отдавать за материнскую плату для, например, Ryzen 5 5600, сумму, сопоставимую с его ценой, не имеет смысла. А вот для процессоров Ryzen 7 5700X3D или Ryzen 7 5800X3D можно смело брать такие платы, получив больше производительности в играх за меньшие деньги, чем на платформах AM5 или LGA 1700.

Платформа AMD AM5

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Платформа AM5 обещает стать такой же долгоиграющей, как и AM4, и выбирая сейчас качественную материнскую плату на ней, можно надеяться, что она позволит вам через несколько лет сменить процессор на новый. Как это было с платами AMD на чипсетах B350 и X370, в которых нормально работают Ryzen 5 5600 и даже Ryzen 7 5800X. Все платы AM5 работают только с памятью стандарта DDR5, а это значит, что сборка на этой платформе обойдется вам дороже. Да и если взглянуть на цену самых бюджетных моделей, понимаешь, что в соотношении цена\производительность эта платформа хороша только при выборе мощного процессора. Бюджетные платы на чипсете A620 стартуют с цены в 8694 рубля за Asrock A620M-HDV/M.2. Такие модели позволяют разогнать оперативную память, но не процессор.

И выбирая плату посерьезнее, например, на чипсете B650 и с радиаторами на системе питания, нужно быть готовым отдать 16245 рублей, например, за MSI B650 GAMING PLUS WIFI.

Еще один нюанс — шина PCI Express 5.0 доступна только на платах с чипсетом B650E, а они стоят еще дороже. С более старшими чипсетами X670 и X670E компания AMD тоже поступила довольно странно, ограничив для чипсета X670 шину PCI Express версией 4.0. Более дорогие и распространенные платы на чипсете X670E не имеют ограничений по функционалу и станут отличным выбором для ультра быстрой геймерской сборки на мощнейшем Ryzen 7 7800X3D. Но цена таких плат довольно пугающая даже по меркам 2024 года, за MSI X670E GAMING PLUS WIFI придется отдать 32466 рублей.

Платформа Intel LGA 1700

Платформа Intel LGA 1700 предлагает чипсет Н610 для бюджетных компьютеров, и платы на нем соревнуются по цене с недорогими платами AM4, но, в отличие от них, предлагают шину PCI Express 4.0. Но вот в плане разгона они обделены, как и процессоры Intel для LGA 1700 без индекса "K". Бюджетную плату MSI PRO H610M-E DDR4 можно купить всего за 5959 рублей.

Средняя категория материнских плат на чипсетах B660 и B760 позволяет выбрать используемую оперативную память типа DDR4 или DDR5, но прирост в играх от перехода на DDR5 в 5-8% делает такие сборки оправданными только с мощными процессорами уровня Core i5-13600K и выше. Да и если вы решите собрать игровой ПК среднего уровня на базе процессора шестиядерного Core i5-12400F, платы на чипсете B660, например, Asus PRIME B660M-K D4 и ОЗУ DDR4, то заплатите больше, чем за аналогичную по производительности сборку на Ryzen 5 5600 и плате на чипсете AMD B450, но зато получите шину PCI Express 4.0.

Чипсет H670 мало интересен геймерам из-за цены и отсутствия разгона, а вот флагманские чипсеты Z690 и Z790 не обделены ни в чем и платы на них станут отличной основой топового игрового ПК с процессором Core i5-14600K, но цена на них кусается. За MSI Pro Z790-A Max WiFi придется отдать 27299 рублей.

Итоги

Итак, подводя итоги, можно резюмировать, что платформа AMD AM4 остается отличным выбором в 2024 году для бюджетных сборок игровых ПК, но ограничена по шине PCI Express. Выбирать Intel LGA 1700 стоит для самых недорогих сборок на базе процессора Core i3-12100F и для мощных игровых ПК на Core i5-12600K и выше. А вот платформа AMD AM5 станет отличным выбором для практичных оверклокеров, которые собираются долго пользоваться игровым ПК, да и цены на процессоры для этой платформы, особенно на Ryzen 5 7500F, становятся все более и более привлекательными.

Пишите в комментарии, а какую материнскую плату выбрали бы вы в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700?

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