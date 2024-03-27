Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\

Windows и игры занимают все больше места, и использования небольших SSD становится все более затруднительным.
[ ] для раздела Блоги
4
4

реклама

SSD-накопители объемом 120 ГБ стали массово использоваться игровых ПК более десяти лет назад, я, к примеру, купил свой первый SSD как раз такого объема еще в 2013 году. В те счастливые времена, когда и трава была зеленее, и доллар стоил всего 31 рубль, игры занимали гораздо меньше места. И на накопителе объемом 120 ГБ можно было уместить пять-шесть свежих хитов. Например, игра BioShock Infinite требовала 20 ГБ свободного места, Crysis 3 — 17 ГБ, а Metro: Last Light — всего 8 ГБ.

реклама



Да и никакой нужды ставить игры тех лет на SSD, как сегодня, не было. Они прекрасно работали и на обычном жестком диске, а SSD давал лишь приятный бонус в виде быстрого отклика системы и высокой скорости запуска и загрузки сохранений игр. И во многих ПК в те годы еще оставались старые жесткие диски, которые использовали как основное хранилище информации, стоили они недорого, так что проблем со свободным местом на накопителе не было почти ни у кого.

Операционные системы тех лет, Windows 7 и Windows 8.1, все еще могли нормально работать на жестких дисках, в отличие от современных Windows 10 и Windows 11, которые впадают на HDD в ступор и не дают пользователю работать и играть. Забавно то, что компания Microsoft, подняв системные требования в отношении накопителя, которые у Windows 10 составляли всего 20 ГБ для 64-разрядной версии, сразу до 64 ГБ у Windows 11, до сих пор так и не указывает, что для них нужен SSD-накопитель.

реклама



А теперь стоит рассказать, как в моем игровом ПК, довольно неплохом по меркам 2024 года, на базе процессора Ryzen 5 5600X, видеокарты GeForce RTX 3060 и 32 ГБ ОЗУ, оказался SSD, предназначенный под Windows и программы, объемом всего в 120 ГБ. Это старенький Samsung 850 EVO образца 2015 года, но довольно шустрый и выносливый по сравнению с современными бюджетными SATA SSD. Дело в том, что я привык использовать два SSD сразу — на небольшой и недорогой, используемый под Windows и программы, приходится основой износ, а для игр установлен еще один SATA SSD от Samsung объемом 1 ТБ.

Это дает возможность использовать сразу две полностью независимые операционные системы, а программа для создания бэкапов, Acronis True Image, сохраняет большое количество важных данных на системный SSD, который можно не жалеть. Еще у меня на ПК очень активно используется браузер, да и сохранения игр жрут ресурс SSD очень быстро. В результате, бюджетный SSD SmartBuy Splash объемом 256 ГБ в таком режиме эксплуатации потерял 25% ресурса меньше, чем за год, стал заметно тупить при заполнении больше чем на 50% и отправился в мультимедийный ПК доживать свой гарантийный срок.

И именно старенький SSD из того мультимедийного ПК, Samsung 850 EVO на 120 ГБ, я и установил в свой основной, игровой ПК. Почему не купил новый и быстрый NVMe SSD? Я думал об этом, и уже присмотрел Kingston SKC3000S на 1 ТБ, который все еще можно купить у нас с гарантией в пять лет, в отличие от SSD от Samsung, которые ввозятся по параллельному импорту и имеют всего год гарантии в большинстве магазинов.

реклама



Но я и так вбухал в этот ПК огромное количество средств, а удовольствия от апгрейдов получаю все меньше и меньше, и тратить 12000 рублей, только для того, чтобы на диске C:\ стало больше свободного места, мне совсем не хочется. Ведь увидеть разницу в играх между SATA и NVMe SSD можно, только если замерять время запуска игр с секундомером. Да и все SATA порты на материнской плате заняты, а установка SSD в M.2 слот на материнской плате MSI B450-A PRO MAX отнимет два SATA порта. К тому же, использование SSD станет неплохим экспериментом, показывающим, можно ли выжить на накопителе объемом 120 ГБ в 2024 году.


И сегодня мы посмотрим на это, используя файловый менеджер Total Commander, который способен удобно подсчитывать место, занимаемое папками, а в конце блога разберем работающие способы сэкономить место на диске C:\.

реклама



На скриншоте видно, что папка пользователя занимает аж 22 ГБ, Windows 10 LTSC спустя всего три месяца работы распухла почти до 22 ГБ, а бэкапы Acronis True Image занимают 20 ГБ. Папки Program Files (x86) и Program Files, которых установлены только необходимые программы, весят по 8 ГБ, 3 ГБ занимает портативная версия Firefox и 5 ГБ — файл подкачки. Прилично весит папка AppData — целых 9 ГБ. И остается свободного места всего на 32 ГБ, что очень и очень мало по меркам 2024 года. Это всего пара небольших игр, а эксплуатировать SSD, забитый под завязку — это потеря скорости и его быстрый износ. 

Если временно очистить папку с бэкапами, то свободно уже 53 ГБ и с таким количеством свободного места уже можно как-то выживать. А если заглянуть в Мои документы, то видно, что больше всего места занимают сохранения стратегии Anno 1800. Файл подкачки, который можно было установить на минимальный размер, я оставляю как раз из-за Anno1800, которая в долгих игровых сессиях очень прожорлива до ОЗУ и при небольшом файле подкачки вылетает чаще.

Как можно сэкономить место на диске C:\?

В первую очередь, отключить зарезервированное хранилище Windows 10, которое съедает 7 ГБ на системном диске. Для чего нажимаем Win+R, вводим regedit и запускаем редактор реестра. Далее в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager меняем параметр ShippedWithReserves на 0. 

Затем отключаем режим гибернации, если он включен, ведь файл hiberfil.sys может весить несколько ГБ в зависимости от объема ОЗУ. Для чего запускаем командную строку от Администратора и вводим команду powercfg -h off.

Два-три гигабайта поможет сэкономить отключение кэша браузера, для чего в случае Google Chrome нажимаем Ctrl+Shift+i. Появится окно, в котором ищем кнопку Settings – "Настройки" и ставим переключатель "Disable cache" — "Отключить кэш". У Firefox вводим в адресную строку about:config, а затем, поочередно, команды:

browser.cache.offline.enable

browser.cache.disk.enable

browser.cache.disk_cache_ssl

browser.cache.memory.enable

network.http.use-cache

Переключая у каждой режим «true» на «false».

Далее стоит настроить на регулярную автоматическую очистку контроль памяти в параметрах Windows 10.

Но еще лучше, использовать утилиту Wise Disk Cleaner, про которую я рассказывал в серии блогов 10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Но проще всего "разориться" на SSD объемом хотя бы 250-256 ГБ, ведь добротные бюджетники такого объема стоят всего пару тысяч рублей, например, Smartbuy Splash, PATRIOT P210 или Kingston NV1. Скорее всего, я так и сделаю в ближайшее время, ведь тогда об экономии места на системном диске можно забыть.

Пишите в комментарии, какой объем у вашего SSD и экономите ли вы на нем место?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

ssd windows 10 windows 11 системные требования
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
2
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
18
Ретроклокинг: разгоняем SSD
20
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый кладоискатель со старым металлодетектором нашёл самый большой золотой самородок в Англии
11
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
НАСА и Boeing планируют пилотируемый испытательный полет Starliner в мае
1
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
+
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
3
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
4
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
5
Golem: Поезд с двигателем на водородном топливе установил рекорд, проехал 2800 км без дозаправки
+
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
4
Московский суд заочно арестовал главу СБУ по статье о терроризме
+
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
Минобороны Дании передаст 19 истребителей F-16 Украине, а 24 продаст Аргентине
4
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
New Atlas: Парафин в бетоне поможет продлить срок его службы и растопить лёд на дороге
1
Army Recognition: Аргентина близка к завершению сделки по приобретению 24 истребителей F-16 у Дании
+
Amazfit тестирует мониторинг артериального давления на своих умных часах
1
Обвиняемый в читерстве подросток получил штраф в $500 000 и перманентный бан
4
Ученые наконец нашли способ для предотвращения выгорания OLED-дисплеев
1
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 5
6
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
11
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
72
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
31
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
25
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
2
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
11
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
26

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
16:50
Сетевой разъём... Ностальгия...
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
E. S.
16:46
Русские просто ушли из Бучи, когда было договорились с вами о прекращении действий. Но договариваться со лживыми террористами бесполезно. Мы ушли а вы продолжили войну. А все могло тогда остановиться ...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
boo4a
16:43
1050 -10% - таки ближе к телу
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
boo4a
16:41
азиатов тоже навалили
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
E. S.
16:35
Это как разговаривать с зомби террориста. Вам с детства на шествиях террористическое мышлени прививали, гиляки, на ножи и пр. Причем, это не после 14го. Я видел видео с фашистскими шествиями от 1998 г...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Сергей
16:32
«Чтобы преодолеть притяжение Земли, нужна первая космическая скорость, которая примерно равна 11,2 км/с или около 40 000 км/ч» Садись, два! Это вторая космическая скорость, необходимая для перехода о...
Китай строит гигантский электромагнитный рельсотрон для запуска космических кораблей
E. S.
16:31
Тут вот даже одного польского генерала-гастрарбайтера прихлопнули...
Российские инженеры оснастили «Герань-2» 4G-модемом с украинской SIM-картой и поворотной камерой
Зю
16:29
Харьков: Остаётся без электричества НиколайНикифоров: Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Gonshik
16:28
Как же задолбали эти каждодневные нищебродские вайны.
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
OgoGoLog
16:27
Приквел сериала "Крым за контрнахрюк". США и Украина братские народы в вопросах определения сроков военных операций.
Telegraph: Британия в случае конфликта с Россией продержится не дольше двух месяцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем