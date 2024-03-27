SSD-накопители объемом 120 ГБ стали массово использоваться игровых ПК более десяти лет назад, я, к примеру, купил свой первый SSD как раз такого объема еще в 2013 году. В те счастливые времена, когда и трава была зеленее, и доллар стоил всего 31 рубль, игры занимали гораздо меньше места. И на накопителе объемом 120 ГБ можно было уместить пять-шесть свежих хитов. Например, игра BioShock Infinite требовала 20 ГБ свободного места, Crysis 3 — 17 ГБ, а Metro: Last Light — всего 8 ГБ.

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Да и никакой нужды ставить игры тех лет на SSD, как сегодня, не было. Они прекрасно работали и на обычном жестком диске, а SSD давал лишь приятный бонус в виде быстрого отклика системы и высокой скорости запуска и загрузки сохранений игр. И во многих ПК в те годы еще оставались старые жесткие диски, которые использовали как основное хранилище информации, стоили они недорого, так что проблем со свободным местом на накопителе не было почти ни у кого.

Операционные системы тех лет, Windows 7 и Windows 8.1, все еще могли нормально работать на жестких дисках, в отличие от современных Windows 10 и Windows 11, которые впадают на HDD в ступор и не дают пользователю работать и играть. Забавно то, что компания Microsoft, подняв системные требования в отношении накопителя, которые у Windows 10 составляли всего 20 ГБ для 64-разрядной версии, сразу до 64 ГБ у Windows 11, до сих пор так и не указывает, что для них нужен SSD-накопитель.

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А теперь стоит рассказать, как в моем игровом ПК, довольно неплохом по меркам 2024 года, на базе процессора Ryzen 5 5600X, видеокарты GeForce RTX 3060 и 32 ГБ ОЗУ, оказался SSD, предназначенный под Windows и программы, объемом всего в 120 ГБ. Это старенький Samsung 850 EVO образца 2015 года, но довольно шустрый и выносливый по сравнению с современными бюджетными SATA SSD. Дело в том, что я привык использовать два SSD сразу — на небольшой и недорогой, используемый под Windows и программы, приходится основой износ, а для игр установлен еще один SATA SSD от Samsung объемом 1 ТБ.

Это дает возможность использовать сразу две полностью независимые операционные системы, а программа для создания бэкапов, Acronis True Image, сохраняет большое количество важных данных на системный SSD, который можно не жалеть. Еще у меня на ПК очень активно используется браузер, да и сохранения игр жрут ресурс SSD очень быстро. В результате, бюджетный SSD SmartBuy Splash объемом 256 ГБ в таком режиме эксплуатации потерял 25% ресурса меньше, чем за год, стал заметно тупить при заполнении больше чем на 50% и отправился в мультимедийный ПК доживать свой гарантийный срок.

И именно старенький SSD из того мультимедийного ПК, Samsung 850 EVO на 120 ГБ, я и установил в свой основной, игровой ПК. Почему не купил новый и быстрый NVMe SSD? Я думал об этом, и уже присмотрел Kingston SKC3000S на 1 ТБ, который все еще можно купить у нас с гарантией в пять лет, в отличие от SSD от Samsung, которые ввозятся по параллельному импорту и имеют всего год гарантии в большинстве магазинов.

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Но я и так вбухал в этот ПК огромное количество средств, а удовольствия от апгрейдов получаю все меньше и меньше, и тратить 12000 рублей, только для того, чтобы на диске C:\ стало больше свободного места, мне совсем не хочется. Ведь увидеть разницу в играх между SATA и NVMe SSD можно, только если замерять время запуска игр с секундомером. Да и все SATA порты на материнской плате заняты, а установка SSD в M.2 слот на материнской плате MSI B450-A PRO MAX отнимет два SATA порта. К тому же, использование SSD станет неплохим экспериментом, показывающим, можно ли выжить на накопителе объемом 120 ГБ в 2024 году.





И сегодня мы посмотрим на это, используя файловый менеджер Total Commander, который способен удобно подсчитывать место, занимаемое папками, а в конце блога разберем работающие способы сэкономить место на диске C:\.

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На скриншоте видно, что папка пользователя занимает аж 22 ГБ, Windows 10 LTSC спустя всего три месяца работы распухла почти до 22 ГБ, а бэкапы Acronis True Image занимают 20 ГБ. Папки Program Files (x86) и Program Files, которых установлены только необходимые программы, весят по 8 ГБ, 3 ГБ занимает портативная версия Firefox и 5 ГБ — файл подкачки. Прилично весит папка AppData — целых 9 ГБ. И остается свободного места всего на 32 ГБ, что очень и очень мало по меркам 2024 года. Это всего пара небольших игр, а эксплуатировать SSD, забитый под завязку — это потеря скорости и его быстрый износ.

Если временно очистить папку с бэкапами, то свободно уже 53 ГБ и с таким количеством свободного места уже можно как-то выживать. А если заглянуть в Мои документы, то видно, что больше всего места занимают сохранения стратегии Anno 1800. Файл подкачки, который можно было установить на минимальный размер, я оставляю как раз из-за Anno1800, которая в долгих игровых сессиях очень прожорлива до ОЗУ и при небольшом файле подкачки вылетает чаще.

Как можно сэкономить место на диске C:\?

В первую очередь, отключить зарезервированное хранилище Windows 10, которое съедает 7 ГБ на системном диске. Для чего нажимаем Win+R, вводим regedit и запускаем редактор реестра. Далее в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager меняем параметр ShippedWithReserves на 0.

Затем отключаем режим гибернации, если он включен, ведь файл hiberfil.sys может весить несколько ГБ в зависимости от объема ОЗУ. Для чего запускаем командную строку от Администратора и вводим команду powercfg -h off.

Два-три гигабайта поможет сэкономить отключение кэша браузера, для чего в случае Google Chrome нажимаем Ctrl+Shift+i. Появится окно, в котором ищем кнопку Settings – "Настройки" и ставим переключатель "Disable cache" — "Отключить кэш". У Firefox вводим в адресную строку about:config, а затем, поочередно, команды:

browser.cache.offline.enable browser.cache.disk.enable browser.cache.disk_cache_ssl browser.cache.memory.enable network.http.use-cache

Переключая у каждой режим «true» на «false».

Далее стоит настроить на регулярную автоматическую очистку контроль памяти в параметрах Windows 10.

Но еще лучше, использовать утилиту Wise Disk Cleaner, про которую я рассказывал в серии блогов 10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Но проще всего "разориться" на SSD объемом хотя бы 250-256 ГБ, ведь добротные бюджетники такого объема стоят всего пару тысяч рублей, например, Smartbuy Splash, PATRIOT P210 или Kingston NV1. Скорее всего, я так и сделаю в ближайшее время, ведь тогда об экономии места на системном диске можно забыть.

Пишите в комментарии, какой объем у вашего SSD и экономите ли вы на нем место?

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