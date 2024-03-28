Для начала стоит определиться, что такое "народный игровой ПК", ведь этот термин очень часто встречается на сайтах, посвященных компьютерной тематике. Во-первых, такой игровой компьютер должен справляться со всеми новыми играми в самом массовом разрешении Full HD, выдавая 60 FPS на разумных настройках графики. Ведь если бездумно выкручивать все ползунки настроек графики вправо, можно просадить FPS в два раза, а разница в качестве картинки будет практически не заметна. Хороший пример таких настроек — технология NVIDIA HairWorks в The Witcher 3: Wild Hunt, отвечающая за волосы персонажей и мех монстров, при включении которой играть становилось некомфортно даже на GeForce GTX 780 Ti.

Во-вторых, цена народного игрового ПК должна быть невысокой, без переплаты за такие излишества, как мощная система охлаждения, топовый корпус, разгонный потенциал или избыточное количество ядер процессора. Это должен быть компьютер, который отработает у вас пять-шесть лет, позволит поиграть во все новинки игр и будет заменен новым ПК, целиком, без апгрейда. Это самый оптимальный способ обновления игрового ПК, особенно, если вы продаете старый на Авито, возвращая часть потраченных на него средств.

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Сегодня мы постараемся собрать именно такой, народный ПК, оптимальный для весны 2024 года, уложившись в сумму до 80000 рублей. Да, примерно столько стоит сегодня достаточно мощный игровой компьютер, ведь уже несколько десятилетий работает правило, что качественный и актуальный ПК обходится в сумму, примерно эквивалентную 1000 долларов. А наш компьютер, учитывая то, что курс рубля просел уже до 92 рублей за доллар, обойдется заметно дешевле. Начнем сборку с процессора, а комплектующие будем выбирать в маркетплейсе Яндекс Маркет, но никто не мешает вам поискать их в других магазинах, правда, цены могут оказаться немного выше.

Процессор

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Сердцем нашей сборки будет Ryzen 5 5600, оптимальный бюджетный шестиядерник от AMD, который способен выдать больше 60 FPS практически в любой современной игре. По производительности он лишь чуть отстает от Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F, зато стоит гораздо дешевле. При желании, его можно разогнать даже с тем недорогим кулером, который будет использоваться в этой сборке, но прирост в играх получится настолько небольшим, что лучше не тратить на это время.

Кулер процессора

Невысокое энергопотребление Ryzen 5 5600 позволит обойтись недорогим кулером, например, ID-COOLING SE-903-SD, имеющим три теплотрубки и вентилятор диаметром 92 мм. Такой кулер способен удержать температуры нашего процессора в пределах 65-75 градусов, и брать более дешевую модель, особенно без теплотрубок, не стоит. Экономия получится небольшая, а вот шум и высокие температуры будут раздражать вас все время эксплуатации ПК. Но и брать башню с четырьмя теплотрубками и вентилятором диаметром 120 мм, цены на которые уже приближаются к 2000 рублей, для этого процессора не обязательно.

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Материнская плата

Так как наша сборка планируется без разгона процессора, мы возьмем материнскую плату от китайского производителя — MAXSUN Terminator B550M, зато на чипсете AMD B550, который позволит задействовать шину PCI Express 4.0 для видеокарты. Стоит эта плата чуть дороже самых дешевых вариантов на чипсете AMD B450 от более именитых производителей, но имеет даже радиатор на системе питания, за что можно простить ей небольшое количество настроек в UEFI (BIOS).

Оперативная память

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Игры в 2024 году вплотную подошли к пределу потребления ОЗУ в 16 ГБ, а некоторые уже и перешагнули его, поэтому стоит доплатить несколько тысяч рублей и взять сразу 32 ГБ. Этого объема хватит на весь срок актуальности этого ПК и апгрейд ОЗУ не понадобится. Для Ryzen 5 5600 оптимальной частотой ОЗУ станет 3600 МГц и самый оптимальный выбор среди такой памяти — Patriot Memory Viper Blackout (PVB432G360C8K), недорогие модули с формулой таймингов 18-22-22-42 и массивными радиаторами. С такой частотой и таймингами от вас потребуется только активировать XMP-профиль в UEFI платы и приступать к играм.

Видеокарта

Если вы ожидали увидеть в этой сборке недорогую видеокарту от AMD — Radeon RX 6600 или Radeon RX 7600, то я вас разочарую. Это настоящие народные видеокарты по цене, но не по популярности, о чем говорит статистика Steam и объемы продаж в магазинах. Доля видеокарт AMD составляет в 2024 году всего 15% и это очень и очень мало. Несмотря на отличное сочетание цены и производительности у моделей от AMD, массовый покупатель продолжает выбирать видеокарты Nvidia. Мы возьмем в эту сборку популярную видеокарту Palit GeForce RTX 4060 DUAL, которую можно найти уже за 34000 рублей. Несмотря на то, что более дешевая версия Palit GeForce RTX 4060 StormX, с простым кулером без теплотрубок, обойдется на 3000-4000 рублей дешевле, отзывы пользователей говорят о том, что экономить на охлаждении не стоит. Даже с такой экономичной в плане энергопотребления видеокартой, как GeForce RTX 4060.

SSD-накопитель

А вот на рынке SSD-накопителей одной из самых популярных моделей объемом 1 ТБ стала ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. Это быстрый M.2 SSD со скоростью чтения в 3350 МБ/с, а записи — 3000 МБ/с, выносливый и с предустановленным радиатором. Если использовать его для игр и работы на ПК, а не гонять часами тесты производительности, то такого радиатора вполне хватит.

Блок питания

В эту сборку отлично впишется бюджетный хит блоков питания — Deepcool PF450, мощностью 450 ватт. Он имеет стандарт энергоэффективности 80 PLUS, вентилятор с гидродинамическим подшипником, технологию Active PFC, тайваньские конденсаторы, и провода достаточной длины. Более качественный БП за эту цену найти в 2024 году не удастся.

Корпус

Наш компьютер будет выделять всего около 200 ватт тепла, поэтому можно обойтись небольшим корпусом с парочкой вентиляторов на вдув, и одним — на выдув, например — AeroCool HEXFORM-G-BK-v2 RGB Black. Это симпатичная модель, которая стоит чуть дороже 3000 рублей, но при этом может похвалиться продуманным охлаждением, тремя предустановленными вентиляторами с подсветкой и боковой крышкой из закаленного стекла.

Итоги



Сборка готова, и она обойдется вам всего в 75331 рубль с картой Пэй или 76739 рублей без нее. По-моему, удалось получить максимальную производительность за эту сумму, при этом не экономя на критичных для надежности ПК вещах. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этом компьютере, не превышая бюджет сборки?

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