Писатель Антон Павлович Чехов писал — "В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли". И точно также в игровом компьютере все компоненты должны быть хороши — процессор достаточной мощности, материнская плата, которая справляется с его питанием без перегрева системы питания и просадок производительности. Производительная видеокарта, оптимально подходящая к процессору и с достаточным количеством видеопамяти, которого хватит на игры ближайшего будущего.

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А еще — быстрая ОЗУ достаточного объема, которая позволит процессору работать с максимальной эффективностью и SSD-накопитель, на который уместятся все ваши игры и нужные файлы, и который не превратится по скорости в аналог дешевой USB-флешки, если на него копируется файл на сотню гигабайт. А завершать все это должен просторный корпус с хорошей вентиляцией и качественный и надежный блок питания от проверенного бренда.

Я написал уже более сотни блогов про оптимальные сборки ПК, в которых стараюсь выжать максимум производительности за минимум денежных средств, не экономя при этом на качестве, но на рынке существует такое огромное разнообразие комплектующих, что угодить каждому геймеру, выбирающему себе ПК, невозможно. Да и не все читатели живут в крупных городах и не имеют доступа к магазинам, на основе которых создаются блоги про сборки ПК, а в провинции выбор комплектующих не такой широкий.

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Поэтому сегодня мы с вами выберем оптимальную основу игрового ПК — связки из процессора, материнской платы и видеокарты, на основе которых вы сможете собрать качественный компьютер, добавив все остальное по вкусу и наличию в ближайших магазинах. Ведь сочетание процессора с материнской платой не менее важно, чем его сочетание с видеокартой — на слабой бюджетной модели даже шестиядерник среднего уровня начнет терять в производительности, а система питания будет постоянно перегреваться. А слишком дорогая плата часто остается слишком избыточной, и деньги на нее оказываются просто зря потрачены.

Начнем мы с самых недорогих комбинаций, на основе которых можно собрать игровой ПК начального уровня. А примеры цен возьмем в Яндекс Маркете.

Core i3-12100F и GeForce RTX 3050

Годы идут, а Intel все не может предложить нам более оптимального бюджетного камня, чем Core i3-12100F. Это холодный, шустрый и экономичный процессор, не требовательный к материнской плате, все еще справляющийся с большинством игр, несмотря на всего четыре ядра.

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В паре с Core i3-12100F будет отлично смотреться GeForce RTX 3050 в версии с шестью гигабайтами видеопамяти, за свою цену она предлагает лучшую производительность среди новых бюджетных моделей, да еще и имеет функцию DLSS, и брать сегодня в бюджетные сборки Radeon RX 6500 XT уже нет никакого смысла.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — MSI PRO H610M-E DDR4.

Ryzen 5 5500 и Radeon RX 6600

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Ryzen 5 5500 — главный конкурент Core i3-12100F из стана AMD, не менее холодный, но уже с двумя дополнительными ядрами. И если у вас на ПК крутятся фоновые задачи или иногда вы кодируете видео — шесть ядер становятся очень серьезным преимуществом.

В ПК с Ryzen 5 5500 отлично впишется видеокарта Radeon RX 6600, которая в играх без трассировки лучей показывает результаты почти на уровне GeForce RTX 3060 и остается одной из самых популярных видеокарт AMD в 2024 году.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — Asrock B450M-HDV R4.0.

Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7600

Но если уж вы нацелились на платформу AM4, то найдите еще несколько тысяч рублей и возьмите Ryzen 5 5600, у которого в два раза больше кэша L3 и частоты повыше, за счет чего он способен выдать гораздо больший FPS в играх.

Видеокарта Radeon RX 7600 стала главным соперником GeForce RTX 4060 в играх без трассировки лучей, и, если лучи вам не важны, смело берите эту видеокарту, ведь она гораздо быстрее даже Radeon RX 6600 XT, а иначе оптимальным выбором станет GeForce RTX 4060.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — MSI B450M PRO-VDH MAX.

Core i5-12400F и GeForce RTX 4060

А вот популярный шестиядерник-долгожитель от Intel — Core i5-12400F, стоит заметно дороже Ryzen 5 5600, хотя производительность у них очень близка.

Core i5-12400F и GeForce RTX 4060 — это отличная игровая связка для тех геймеров, которые обходят стороной продукцию AMD, а судя по статистике Steam, их немало. На таком ПК можно с комфортом пройти все новые игровые хиты, а в будущем поможет функция Frame Generation от NVIDIA. Есть у GeForce RTX 4060 и минус — всего восемь гигабайт видеопамяти, которых уже хватает впритык, но, если вы хотите больше видеопамяти в этом ценовом сегменте, придется выбирать видеокарты от AMD, как в следующей связке.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — Asus PRIME B660M-K D4.

Ryzen 5 7500F и Radeon RX 7600 XT

Новый хит для платформы AM5 — Ryzen 5 7500F, можно смело называть самым оптимальным шестиядерником в 2024 году. Быстрый, холодный, не требовательный к материнским платам, а в играх он обгоняет Core i5-13400, выдавая производительность почти как у заметно более дорогого Core i5-12600KF.

Отличным дополнением к этому процессору станет видеокарта Radeon RX 7600 XT, у которой аж 16 гигабайт видеопамяти, и проблем с ее нехваткой у этой модели не возникнет еще лет пять. А в играх эта модель стала отличным соперником для GeForce RTX 4060, но только если не включать трассировку лучей.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — Asrock B650M-H/M.2+.

Ryzen 5 7600 и GeForce RTX 4060 Ti

Ryzen 5 7600 стоит чуть дороже Ryzen 5 7500F, отличаясь от него лишь чуть более высокими частотами и наличием встроенного видеоядра на графической архитектуре RDNA2. Стоит ли это такой переплаты — решать только вам.

Если же трассировка лучей для вас в приоритете, придется доплатить до GeForce RTX 4060 Ti, видеокарты, которую мы возьмем в связку к Ryzen 5 7600. В разрешении Full HD она показывает себя отлично, но для игр в разрешении QHD уже лучше смотреть в сторону моделей с большим объемом видеопамяти.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — MSI PRO B650M-P.

Core i5-13400F и Radeon RX 7700 XT

В сегодняшней подборке будет шестиядерник Core i5-13400F, а вот более дорогой Core i5-12600KF с такой же формулой ядер — шесть производительных и четыре энергоэффективных, становится слишком дорог и невыгоден на фоне конкурентов от AMD.

Radeon RX 7700 XT почти на 20% обгоняет GeForce RTX 4060 Ti в играх без трассировки лучей и видеопамяти у нее хватает современным играм — целых 12 ГБ. Ее мы и поставим в пару к Core i5-13400F, но никто не мешает вам комбинировать разные видеокарты в связках с не сильно различающейся ценой, например, взяв этот процессор и GeForce RTX 4060 Ti.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — Asrock B660M PRO RS.

Core i5-14600KF и GeForce RTX 4070 SUPER

А самый топовый процессор в нашей подборке процессор Core i5-14600KF, несмотря на только шесть производительных ядер, показывает потрясающие результаты в играх и гораздо более универсален, чем игровые модели от AMD с большим 3D-кэшем.

Core i5-14600KF вполне справится даже с видеокартой GeForce RTX 4080, но количество геймеров, которым нужна такая запредельная производительность, очень и очень мало. И если вам нужен быстрый ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму, присмотритесь к недавно вышедшей GeForce RTX 4070 SUPER, эта видеокарта предлагает отличную производительность за свои деньги.

Оптимальная материнская плата для этого комплекта — MSI Pro Z790-A MAX WIFI.

Итоги

Вот такие восемь комплектов у нас получились, но не стоит принимать их за незыблемую аксиому. Если вы предпочитаете видеокарты от Nvidia, то можете смело ставить, например, GeForce RTX 4060 и к Ryzen 5 5500, и даже к Ryzen 5 7500F. Пишите в комментарии, а какой процессор и видеокарта установлены в вашем компьютере?

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