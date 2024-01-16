Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD

Рассказываю про особенности видеокарты производства Palit, а также про впечатление от новых технологий NVIDIA.
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

Видеокарту GeForce RTX 3060 я купил два года и сегодня эта модель является самой популярной среди геймеров, использующих сервис Steam, так что можно сказать, что я иду в ногу с игровым сообществом. Вот только обладание этой видеокартой оказалось омрачено несколькими неприятными нюансами, о которых я сегодня вам расскажу.

Но для начала стоит рассказать о моем игровом ПК, который нельзя назвать завершенной системой, так как в нем периодически что-то меняется и он, постоянно вытягивая деньги из моих карманов, постепенно становится мощнее и функциональнее. В данный момент в нем стоит процессор Ryzen 5 5600X, материнская плата MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ некогда популярной оверклокерской ОЗУ от Crucial, "голдовый" блок питания Chieftronic GPU-750FC, парочка SSD на 256 и 1000 ГБ, несколько жестких дисков и все это установлено в старенький, но очень качественный корпус Fractal Design Define R4.  

реклама



На первый взгляд сборка неплохая даже в 2024 году, но с избыточным блоком питания и устаревшими SATA SSD, самый маленький из которых оставил весьма негативные впечатления, про которые я недавно писал. Но все портит цена, за которую покупалась это железо и самый главный удар по моему бюджету нанесла видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB и именно с цены стоит начать рассказывать про впечатления, которые она оставила за два прошедших года.

Цена

реклама



Если вы купили какую-либо "железку" по-дешевке, ей можно простить очень многое, особенно много я был готов простит парочке видеокарт GeForce GTX 1060, которые сменились в моем ПК до GeForce RTX 3060 и успели полностью отбить свою цену в майнинге, заработать еще немного сверху, да к тому же продались по более высокой цене, чем покупались. Но те золотые времена майнинга ушли и вряд ли вернутся снова. А вот их наследие в виде диких цен на видеокарты нам придется расхлебывать еще долго.

И в ловушку высоких цен попал и я, и спонтанная покупка GeForce RTX 3060 два года назад съела почти всю прибыль, которую принес майнинг на GeForce GTX 1060. Купил я ее за, задержите дыхание, 70000 рублей! Даже сегодня за эти деньги можно купить неплохой игровой компьютер или мощнейшие видеокарты GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Но мне теперь приходится жить с GeForce RTX 3060 в самом дешевом исполнении и мыслями "70000 рублей! Вот же лошара!", которые всплывают у меня перед сном почти каждую ночь.

Качество

За 70000 рублей хотелось бы от видеокарты многого, хотя бы качественного исполнения, но это не про Palit GeForce RTX 3060 Dual — одну из самых бюджетных моделей GeForce RTX 3060 на рынке. И уже спустя год начали вылазить проблемы с ней, даже несмотря на то, что видеокарта работала в глубоком андервольте, с дополнительным обдувом и практически не видела температур выше 60 градусов.

реклама



Первыми сдали дешевенькие вентиляторы, которым благодаря полупассивному режиму работы видеокарты крутится пришлось совсем чуть-чуть. Но, даже с таким щадящим режимом работы у них появился неприятный рокот и дребезг, который появляется при старте и в определенном диапазоне оборотов. А учитывая то, что остальные компоненты ПК очень тихие, а корпус продвинут в плане шумоподавлеия, из крепкой стали и с заводской шумоизоляцией — Palit GeForce RTX 3060 Dual теперь самая громкая и раздражающая деталь в ПК, которую слышно даже в таком корпусе.

Шум

А про шум стоит поговорить отдельно, так как он только увеличивается. Дело в том, что термопаста у моего экземпляра успела высохнуть за два года и температуры растут, особенно температуры самой горячей точки чипа — Hot Spot. Шутка ли, разница между температурой GPU и Hot Spot уже достигает 18.4 градуса, если запустить видеокарту без андервольта, а это значит, что пора менять термопасту, но нельзя, ведь она еще на гарантии, которой остался еще целый год. Вертушки при этом стали раскручиваться почти до 2000 оборотов в минуту, а это очень громко даже в корпусе Fractal Design Define R4.

Проблемы с DisplayPort

реклама



На этой модели целых три порта DisplayPort и всего один порт HDMI, что чрезвычайно неудобно, так как представить сценарий, когда геймеру потребуется три порта DisplayPort сразу — очень трудно. А вот два порта HDMI мне требуются всегда, так как именно такие порты на моем мониторе и телевизоре, и пришлось покупать активный переходник с DisplayPort на HDMI. DisplayPort оказался весьма капризным разъемом и стоит отключить от него кабель и подключить снова, как видеокарта перестает выводить картинку с UEFI, а пускает ее только на телевизор. Помогает от этой беды, с которой мучается достаточное количество пользователей с DisplayPort, только одно — несколько раз вынуть и вставить кабель и перезагружать ПК.

12 ГБ видеопамяти не пригодились ни разу

12 ГБ видеопамяти считается главным плюсом этой модели, особенно по сравнению с новыми GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, но для игр в разрешении Full HD эти гигабайты не пригодились еще ни разу, даже требовательные игры укладываются в 8 ГБ. А игры в разрешении 2560х1440 GeForce RTX 3060 попросту не потянет, ведь у нее уже есть проблемы с новыми играми даже в разрешении Full HD.

Новые игры тормозят на GeForce RTX 3060

Покупая GeForce RTX 3060, я рассчитывал, что такой мощной видеокарты хватит еще очень и очень надолго и она повторит успех видеокарты долгожительницы GeForce GTX 1060, но реальность оказалась разочаровывающей. На GeForce RTX 3060 уже невозможно играть практически во все новинки в разрешении Full HD на "ультрах" и приходится скидывать настройки. Remnant II, Starfield, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и даже God of War, игра, которую я прохожу сейчас и был вынужден убавить часть настроек графики для получения стабильных 60 FPS. А уж если включать в играх трассировку лучей, то можете сразу скидывать настройки на средние и включать DLSS.

Лучи совсем не впечатляют

Но хваленая трассировка лучей, которая преподносилась как преимущество видеокарт NVIDIA над конкурентами от AMD, пока совершенно не впечатляет и не стоит переплаты за нее. Иногда разницу даже невозможно уловить в динамике, а вот FPS проседает очень сильно. Никакого вау-эффекта пока трассировка лучей не вызывает, как это было с другими новыми технологиями в рендеринге игр, например, при внедрении шейдеров.

DLSS — это слишком мыльно

Вас выручит DLSS, считают игроделы, но даже в режиме "качество" он слишком мылит картинку в разрешении Full HD, что уж говорить про более производительные режимы. Играть с DLSS неприятно, и я готов убавить качество графики, но не включать DLSS. К слову, технология AMD FSR еще сильнее мылит картинку и совершенно неиграбельна для меня.

Итоги

Как видите, GeForce RTX 3060 в моем ПК — это сплошное разочарование и я очень жалею, что не взял в свое время более мощную в классическом рендеринге видеокарту от AMD — Radeon RX 6600 XT или заметно более дешевую Radeon RX 6600, с которой переплата в 2022 году была бы не такой огромной. И следующая видеокарта в моем ПК точно будет от AMD, а от GeForce RTX 3060 я хочу избавится как можно быстрее. Пишите в комментарии, какая видеокарта стоит в вашем ПК и довольны ли вы ею?

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd nvidia видеокарты цены palit geforce rtx 3060 выбор критика
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
32
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
27
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
2 января 2024 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MW: Россия наносит удары "Кинжалами" по военным заводам Украины, а ПВО не может их перехватить
29
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
41
Китайский «революционный» гиперзвуковой двигатель рассчитан на скорость 16 Маха
17
В Японии Boeing вынужденно сел, совершив внештатную посадку из-за трещины в кабине пилотов
+
Россия представила 1,5-тонную бомбу ФАБ-1500-М54 с обновлённым модулем УМПК
2
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
2
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут получать обновления Android до 2031 года
+
ВКС России провели «уникальную» массовую ракетную атаку
8
Росатом построит комплекс по добыче и переработке золота на крупнейшем месторождении России
+
Перевод 4000 биткоинов от Grayscale на сумму $ 175 млн вызывает рыночные спекуляции
+
MW: Россия формирует первый полк истребителей Су-57, вооружённых высокоточной кассетной "Дрелью"
3
Серийные Tesla Cybertruck не блещут качеством сборки
+
Венесуэла отказывается от «нефтяной криптовалюты» Petro
2
Аналитики фиксируют рост корреляции между золотом и Биткоином и ожидают подорожания ВТС
+
Очередная Украинская БМП Bradley уничтожена пикирующим российским дроном под Донецком
+
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
2
Лунный модуль Peregrine долетел до Луны, но поставленные задачи выполнить не смог
3
На торговой площадке eBay, стоимость криптосмартфонов Solana Saga достигала 3500 долларов
+
Опубликованы характеристики AMD Ryzen 8000 и дата выпуска
1
Стоимость Ethereum Classic взлетела на 60%
+

Популярные статьи

Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
155
О судьбе истребителей МиГ-29, доставшихся Молдавии после распада СССР
2
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
20
Собираем мощный и качественный игровой ПК для игр в разрешении QHD за разумную сумму в 2024 году
25
9 сомнительных процессоров и видеокарт Intel, AMD и NVIDIA, которые в 2024г вам лучше не покупать
52
Xbox series S подрывают консольное подразделение Microsoft
20
США строят гиперзвуковое оружие, способное уничтожить ВМС РФ и Китая
3
Как Америка вытесняет Китай из интернета
3
О том, какие космические миссии состоятся в 2024 году
13
В США надеются защитить украинские танки Abrams допзащитой ARAT от БПЛА, РПГ и дронов россиян
8

Сейчас обсуждают

Radioman
03:52
4к серия не андервольтится нормально
Андервольтинг - принципиально неверное решение для снижения температуры видеокарты, делаем лучше
Евгений Истомин
03:35
О том что Китай является фактическим монополистом по обладанию месторождений и экспорту редкоземельных элементов, используемых в производстве электроники и других промышленных товаров.
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
Дмитрий Зяблов
03:35
Тем временем в кукуеве открыли сезон сёрфинга по говноволнам.
В Ростове-на-Дону тысячи жителей остались без света из-за аварии
Бот_Пригожина_03081
03:33
В этой теме местные хахлы должны вылизать зад Гегемона до зеркального блеска.
Boeing "настоятельно посоветовали" отправить авиалайнеры 737 Max на металлолом
Дмитрий Зяблов
03:26
Хитро придумано. 😂
Минцифры призвало украинцев собирать FPV-дроны для ВСУ дома
Дмитрий Зяблов
03:24
Шмыга разбушевалась.
Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал защитить Британию в случае атаки России
Дмитрий Зяблов
03:22
На самоходном бидоне пусть экспериментируют, он уже на половину, если не больше, там 👇, так что ему всё равно. 😏
Наметился прорыв в лечении болезни Паркинсона
Дмитрий Зяблов
03:20
С таким весом ему самому тягач надо дополнительный.
Бойцы ВСУ показали танк M1 Abrams с «кубиками» динамической защиты
Prophet
03:19
было 3770 и gtx1080 и фулхд моник 24" старые игры норм все запускались новые уже со скрипом,сдохла мать,решил обновить полностью систему, да и уже само железо морально устарело за десяток лет,взял 580...
Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Дмитрий Зяблов
03:12
Говнореки в кукуеве продолжают вонять. клячок придумал каналью сливать в метро, всё равно же затоплено.
Шойгу показали высокоточные бомбы с УМПК, в том числе и полуторатонные ФАБ-1500М54
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем