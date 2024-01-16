Видеокарту GeForce RTX 3060 я купил два года и сегодня эта модель является самой популярной среди геймеров, использующих сервис Steam, так что можно сказать, что я иду в ногу с игровым сообществом. Вот только обладание этой видеокартой оказалось омрачено несколькими неприятными нюансами, о которых я сегодня вам расскажу.

Но для начала стоит рассказать о моем игровом ПК, который нельзя назвать завершенной системой, так как в нем периодически что-то меняется и он, постоянно вытягивая деньги из моих карманов, постепенно становится мощнее и функциональнее. В данный момент в нем стоит процессор Ryzen 5 5600X, материнская плата MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ некогда популярной оверклокерской ОЗУ от Crucial, "голдовый" блок питания Chieftronic GPU-750FC, парочка SSD на 256 и 1000 ГБ, несколько жестких дисков и все это установлено в старенький, но очень качественный корпус Fractal Design Define R4.

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На первый взгляд сборка неплохая даже в 2024 году, но с избыточным блоком питания и устаревшими SATA SSD, самый маленький из которых оставил весьма негативные впечатления, про которые я недавно писал. Но все портит цена, за которую покупалась это железо и самый главный удар по моему бюджету нанесла видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB и именно с цены стоит начать рассказывать про впечатления, которые она оставила за два прошедших года.

Цена

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Если вы купили какую-либо "железку" по-дешевке, ей можно простить очень многое, особенно много я был готов простит парочке видеокарт GeForce GTX 1060, которые сменились в моем ПК до GeForce RTX 3060 и успели полностью отбить свою цену в майнинге, заработать еще немного сверху, да к тому же продались по более высокой цене, чем покупались. Но те золотые времена майнинга ушли и вряд ли вернутся снова. А вот их наследие в виде диких цен на видеокарты нам придется расхлебывать еще долго.

И в ловушку высоких цен попал и я, и спонтанная покупка GeForce RTX 3060 два года назад съела почти всю прибыль, которую принес майнинг на GeForce GTX 1060. Купил я ее за, задержите дыхание, 70000 рублей! Даже сегодня за эти деньги можно купить неплохой игровой компьютер или мощнейшие видеокарты GeForce RTX 4070 или Radeon RX 7800 XT. Но мне теперь приходится жить с GeForce RTX 3060 в самом дешевом исполнении и мыслями "70000 рублей! Вот же лошара!", которые всплывают у меня перед сном почти каждую ночь.

Качество

За 70000 рублей хотелось бы от видеокарты многого, хотя бы качественного исполнения, но это не про Palit GeForce RTX 3060 Dual — одну из самых бюджетных моделей GeForce RTX 3060 на рынке. И уже спустя год начали вылазить проблемы с ней, даже несмотря на то, что видеокарта работала в глубоком андервольте, с дополнительным обдувом и практически не видела температур выше 60 градусов.

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Первыми сдали дешевенькие вентиляторы, которым благодаря полупассивному режиму работы видеокарты крутится пришлось совсем чуть-чуть. Но, даже с таким щадящим режимом работы у них появился неприятный рокот и дребезг, который появляется при старте и в определенном диапазоне оборотов. А учитывая то, что остальные компоненты ПК очень тихие, а корпус продвинут в плане шумоподавлеия, из крепкой стали и с заводской шумоизоляцией — Palit GeForce RTX 3060 Dual теперь самая громкая и раздражающая деталь в ПК, которую слышно даже в таком корпусе.

Шум

А про шум стоит поговорить отдельно, так как он только увеличивается. Дело в том, что термопаста у моего экземпляра успела высохнуть за два года и температуры растут, особенно температуры самой горячей точки чипа — Hot Spot. Шутка ли, разница между температурой GPU и Hot Spot уже достигает 18.4 градуса, если запустить видеокарту без андервольта, а это значит, что пора менять термопасту, но нельзя, ведь она еще на гарантии, которой остался еще целый год. Вертушки при этом стали раскручиваться почти до 2000 оборотов в минуту, а это очень громко даже в корпусе Fractal Design Define R4.

Проблемы с DisplayPort

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На этой модели целых три порта DisplayPort и всего один порт HDMI, что чрезвычайно неудобно, так как представить сценарий, когда геймеру потребуется три порта DisplayPort сразу — очень трудно. А вот два порта HDMI мне требуются всегда, так как именно такие порты на моем мониторе и телевизоре, и пришлось покупать активный переходник с DisplayPort на HDMI. DisplayPort оказался весьма капризным разъемом и стоит отключить от него кабель и подключить снова, как видеокарта перестает выводить картинку с UEFI, а пускает ее только на телевизор. Помогает от этой беды, с которой мучается достаточное количество пользователей с DisplayPort, только одно — несколько раз вынуть и вставить кабель и перезагружать ПК.

12 ГБ видеопамяти не пригодились ни разу

12 ГБ видеопамяти считается главным плюсом этой модели, особенно по сравнению с новыми GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, но для игр в разрешении Full HD эти гигабайты не пригодились еще ни разу, даже требовательные игры укладываются в 8 ГБ. А игры в разрешении 2560х1440 GeForce RTX 3060 попросту не потянет, ведь у нее уже есть проблемы с новыми играми даже в разрешении Full HD.

Новые игры тормозят на GeForce RTX 3060

Покупая GeForce RTX 3060, я рассчитывал, что такой мощной видеокарты хватит еще очень и очень надолго и она повторит успех видеокарты долгожительницы GeForce GTX 1060, но реальность оказалась разочаровывающей. На GeForce RTX 3060 уже невозможно играть практически во все новинки в разрешении Full HD на "ультрах" и приходится скидывать настройки. Remnant II, Starfield, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и даже God of War, игра, которую я прохожу сейчас и был вынужден убавить часть настроек графики для получения стабильных 60 FPS. А уж если включать в играх трассировку лучей, то можете сразу скидывать настройки на средние и включать DLSS.

Лучи совсем не впечатляют

Но хваленая трассировка лучей, которая преподносилась как преимущество видеокарт NVIDIA над конкурентами от AMD, пока совершенно не впечатляет и не стоит переплаты за нее. Иногда разницу даже невозможно уловить в динамике, а вот FPS проседает очень сильно. Никакого вау-эффекта пока трассировка лучей не вызывает, как это было с другими новыми технологиями в рендеринге игр, например, при внедрении шейдеров.

DLSS — это слишком мыльно

Вас выручит DLSS, считают игроделы, но даже в режиме "качество" он слишком мылит картинку в разрешении Full HD, что уж говорить про более производительные режимы. Играть с DLSS неприятно, и я готов убавить качество графики, но не включать DLSS. К слову, технология AMD FSR еще сильнее мылит картинку и совершенно неиграбельна для меня.

Итоги

Как видите, GeForce RTX 3060 в моем ПК — это сплошное разочарование и я очень жалею, что не взял в свое время более мощную в классическом рендеринге видеокарту от AMD — Radeon RX 6600 XT или заметно более дешевую Radeon RX 6600, с которой переплата в 2022 году была бы не такой огромной. И следующая видеокарта в моем ПК точно будет от AMD, а от GeForce RTX 3060 я хочу избавится как можно быстрее. Пишите в комментарии, какая видеокарта стоит в вашем ПК и довольны ли вы ею?

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