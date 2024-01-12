Процессоры и материнские платы платформы AM4 были представлены в марте 2017 года, а это значит, что менее, чем через два месяца возраст этой платформы достигнет семи лет, что станет рекордом на рынке комплектующих. Особенно это заметно на фоне продукции Intel, которая за это время сменила уже несколько сокетов и материнские платы и процессоры LGA 1151, ровесники платформы AM4, уже давным-давно стали неактуальными и были забыты пользователями ПК. Давайте разберемся в причинах такого рекордного долгожительства платформы AM4 и для начала вспомним, как она развивалась на протяжении этих почти семи лет, которые по меркам процессорной индустрии можно считать целой эпохой.

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Сокет AM4 вместе с процессорами микроархитектуры Zen был представлен в начале 2017 года и первыми платами стали модели на чипсетах AMD A320, B350 и X370. Первыми процессорами стали восьмиядерные Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 1700, к которым спустя месяц с небольшим добавились шестиядерные Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600, они и стали наиболее популярными у пользователей за счет низкой цены и большого количества ядер на тот момент.

Процессоры семейства Zen предложили в 2017 году большее количество ядер по более низкой цене, чем конкуренты от Intel и за это пользователи простили им низкую производительность на ядро, которая в некоторых плохо оптимизированных играх вызывала их заметное отставание даже от четырехъядерников Core i5-6400 на архитектуре Skylake.

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Но уже в 2017 году стало понятно, что будущее процессоров за большим количеством ядер и геймеры прощали процессорам Ryzen низкую производительность на ядро, как и не самый лучший контроллер памяти DDR4, не позволявший брать высокие частоты. А частота памяти для этих процессоров была чрезвычайно важна, ведь к ее частоте была привязана скорость работы шины Infinity Fabric, которая связывала между собой ядра.

Уже спустя год, в 2018-м, AMD выкатывает обновленные процессоры на микроархитектуре Zen+, улучшив в них скорость работы с памятью, нарастив частоты и добавив небольшие улучшения. Наиболее популярными стали процессоры Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X, Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 1600 AF, вышедший аж в 2020 году, который представлял собой очень дешевую модель, аналогичную по характеристикам Ryzen 5 2600.

Спустя еще год AMD выкатывает микроархитектуру Zen 2 и популярные процессоры Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3700, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600, последние из которых продаются даже в 2024 году, причем по цене, которая соответствует их производительности. А производительность, особенно в играх, в процессорах Zen 2 подтянули довольно сильно. И, наконец, спустя еще год выходит поколение процессоров Zen 3, которые догнали и обогнали конкурентов от Intel в играх и продаются до сих пор, не желая уходит с рынка и предлагая отличную производительность за небольшие деньги. Нельзя не отметить и процессоры AM4 со встроенной графикой, которые остаются самыми быстрыми предложениями на рынке и стали отличным выбором в мультимедийные ПК.

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Так в чем же секрет рекордного долгожительства платформы AM4? Давайте разбираться.

Совместимость со старыми материнскими платами

Сегодня, в 2024 году, вы можете спокойно купить новенький Ryzen 5 5600 на смену старому Ryzen 5 1600, установив его в старую материнскую плату на чипсете B350 и X370 только лишь обновив BIOS. И он будет прекрасно работать в столь старой плате и единственное, в чем вы будете ограничены, это поддержка шины PCI Express 4.0. Это рекордное долгожительство плат на рынке, и, чтобы понять, насколько это контрастирует с подходом корпорации Intel, часто меняющей сокеты, представьте, что вы покупаете новый Core i5-12400F и устанавливаете его в плату LGA 1151 на смену Core i3-6300.

Низкие цены

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В 2024 году материнские платы сокета AM4 остаются самыми выгодными по цене предложениями на рынке. Причем это касается как самых дешевых моделей на чипсетах A320 и A520, так и продвинутым платам на чипсете B550, которые имеют поддержку шины PCI Express 4.0 и способны работать с мощными восьмиядерниками.

Огромный ассортимент процессоров в продаже

Выбор процессоров для платформы AM4 даже в 2024 году огромен, вы можете купить как ультрабюджетные Athlon 200GE или Athlon 3000G, шестиядерники Ryzen 5 4500, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, или мощные Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 7 5800X3D, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. Огромен и выбор процессоров со встроенной графикой на разных архитектурах — от Ryzen 3 3200G и Ryzen 3 PRO 4350G до Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G.

Новые процессоры AM4 продолжают выходить

Несмотря на то, что новая платформа AM5 на рынке уже почти полтора года, новые процессоры AM4 все еще продолжают выходить. Например, недавно были анонсированы четыре новых модели: Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500GT, Ryzen 5 5600GT и Ryzen 7 5700X3D. Это особенно подчеркивает то, что платформу AM4 все еще считают актуальной даже производители, а количество материнских плат, в которые можно установить новые процессоры, на руках пользователей еще есть в большом количестве.

Дешевая память DDR4

Выбирая новый ПК на платформе AM4, вы можете сэкономить еще и на оперативной памяти, ведь ОЗУ DDR4 стоит сегодня очень дешево и можно смело покупать сразу 32 ГБ в игровые ПК среднего уровня.

Производительности процессоров AM4 пока вполне хватает

Даже купив недорогой шестиядерник Ryzen 5 5600 вы не будете испытывать проблем в новых играх, ведь он способен обеспечить более 60 кадров в секунду даже с видеокартой уровня GeForce RTX 4060 Ti. Многим геймерам вполне хватает такой производительности и покупать более мощные, но и более дорогие процессоры AM5 они не хотят. А купив мощнейший восьмиядерник Ryzen 7 5800X3D, который показывает отличные результаты в играх за счет огромного количества кеш-памяти, вы можете смело ставить к нему в пару видеокарту GeForce RTX 4070 или GeForce RTX 4070 Ti.

Невысокое энергопотребление

И, наконец, у процессоров AM4 весьма невысокое энергопотребление, особенно по сравнению с аналогичными по производительности процессорами от Intel, которые ставят все новые и новые антирекорды по прожорливости. Нет у процессоров Ryzen 5000 и проблем с нагревом, как у моделей AM5, из-за слишком толстой крышки, что позволит обойтись обычным бюджетным кулером, сэкономив еще и на системе охлаждения.

Итоги

Вот такие плюсы есть у платформы AM4 в 2024 году, и, думаю, вы сможете добавить еще несколько, например, простой разгон или классический дизайн с ножками на процессоре. Пишите в комментарии, были ли у вас процессоры платформы AMD AM4 и какие впечатления они оставили?

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