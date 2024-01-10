Очень часто под блогами про сборки компьютеров я встречаю комментарии, в которых читатели советуют брать часть комплектующих в одном магазине, а часть — в другом, где цены ниже. А то и вовсе искать их на вторичном рынке. И, думаю, стоит объяснить, почему я предпочитаю брать все в одном магазине, пусть и немного дороже, когда ко мне обращаются за помощью в сборке компьютера.

Дело в том, что, когда к вам обращается малознакомый человек, в первую очередь хочется минимизировать потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при сборке ПК и для этого самый правильный шаг — купить все комплектующие в одном магазине и прямо там заказать сборку ПК. Так вы убедитесь, что все работает и вам не попалась бракованная материнская плата или память, которая сыпет ошибками. Такую сборку потом легко довести до ума — переустановить кулер процессора, намазав качественную термопасту в нужном количестве, красиво уложить провода, установить радиатор на SSD-накопитель и добавить парочку вентиляторов, настроив их обороты BIOS.



В некоторых магазинах сборка ПК бывает полностью бесплатной, если вы покупаете все комплектующие у них, например, в Регарде. И именно этот магазин я решил взять для примера цен, когда ко мне за помощью в подборе конфигурации игрового компьютера обратился один знакомый. В первую очередь этим компьютером будет пользоваться школьник, играя на нем в Counter-Strike 2, Valorant, Minecraft и Fortnite. А отец, заказчик компьютера, будет проходить новые требовательные хиты — Baldur’s Gate III, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, последние части Call of Duty и регулярно играть в Мир танков.



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На компьютер сначала было выделено всего 50000 рублей, но после проведенной разъяснительной работы заказчик понял, что за эти деньги собрать оптимальный игровой ПК невозможно и увеличил сумму до 60000 рублей. Именно такая сумма в январе 2024 года является минимумом, который позволит собрать ПК на базе современного шестиядерника и достаточно мощной видеокарты с 8 ГБ видеопамяти. Ситуацию с этой сборкой облегчил тот факт, что от старого ПК оставался SATA SSD объемом 500 ГБ, а значит можно немного сэкономить, купив модель вместимостью менее 1 ТБ, но достаточно шуструю для новых требовательных игр и Windows. А начнем сборку мы, как обычно, с процессора.

Процессор

В прошлом блоге мы использовали для сборки четырехъядерный Core i3-12100F, но в 2024 году, конечно же, стоит выбирать шестиядерные модели. Ryzen 5 5500 стоит чуть дороже Core i3-12100F, но с ним вы можете быть уверены, что не повторите судьбу геймеров, выбиравших Core i3 с двумя ядрами в 2016 году — шести ядер вам хватит еще очень и очень надолго. На таком процессоре и поработать можно и фоновые задачи будут просаживать производительность в играх гораздо меньше, чем на четырехъядерниках, пусть и с более высокой производительностью одного ядра.

Кулер процессора

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Ryzen 5 5500 процессор очень холодный и экономичный, но ситуация на рынке процессорных кулеров в начале 2024 года такова, что брать модель без теплотрубок имеет смысл только для самых бюджетных моделей с низким энергопотреблением. А для процессоров с TDP 65 ватт лучше найти дополнительные три-четыре сотни рублей и взять модель с теплотрубками. Например, ID-COOLING SE-802-SD V3, кулер, который повторяет конструкцию популярного DeepCool ICE EDGE MINI FS 2.0 и стоит почти столько же.

Материнская плата

Экономичность Ryzen 5 5500 позволит нам обойтись самой дешевой материнской платой AM4 и сэкономить почти 1000 рублей по сравнению со сборками на LGA 1700. Правда, мы теряем поддержку шины PCI Express 4.0, но бюджетные сборки — это всегда компромисс и чем-то приходится жертвовать. Мы возьмем плату MSI A520M-A PRO на чипсете AMD A520, отличное решение для недорогих игровых ПК.

Оперативная память

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Смотря YouTube-каналы сборщиков ПК, я не раз замечал, что они хвалят память от G.Skill как самую беспроблемную. Она надежно работает и XMP-профиль у нее запускается на любых системах. В Регарде я нашел модули G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS) с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-18-18-38 — стоят они чуть дороже аналогов, но более низкие тайминги позволят выжать чуть-чуть производительности. Для бюджетного ПК вполне хватит 16 ГБ ОЗУ, а для платы на чипсете AMD A520 нет смысла брать высокочастотную ОЗУ, поэтому G.Skill Aegis подходят нам идеально.

Видеокарта

В начале блога я уточнил сумму, нужную сегодня для сборки оптимального ПК, не для красного словца, а потому что реалии начала 2024 года сделали именно видеокарту Radeon RX 6600 минимумом для комфортного гейминга в разрешении Full HD. Во многих новых играх даже на такой видеокарте уже придется выставлять средние настройки графики и активировать функцию AMD FSR, а что уж говорить про GeForce RTX 3050 или Radeon RX 6500 XT — более дешевые и заметно менее производительные модели, которые пришлось бы брать в сборку, если бы ее бюджет составил изначальные 50000 рублей.

SSD-накопитель

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SSD объемом 500-412 ГБ в 2024 году стоит покупать, только если вы экономите или, как в нашем случае, у вас уже есть дополнительный SSD, уж больно огромными по объему становятся новые игры. Мы возьмем быстрый и недорогой SSD MSI SPATIUM M371, который стоит чуть дороже самых бюджетных моделей такого объема, но зато гораздо надежнее.

Блок питания

Уже не первый раз я встречаю ситуацию, когда разница в цене между моделями БП одной линейки на 500 и 550 ватт отличается менее, чем на сотню рублей. В таком случае лучше доплатить и взять более мощную модель. Поэтому в нашу сборку идет БП DeepCool PF550, с несколько избыточной мощностью, но которая позволит ему работать тише под нагрузкой и меньше греться. В остальном это добротный бюджетник с сертификатом 80 PLUS Standard, который, как и другие модели серии PF от DeepCool, имеют лучшее на сегодняшний день сочетание цены и качества.

Корпус



Несмотря на сильную экономию в этой сборке, младший из заказчиков выдвинул ультимативное требование, чтобы ПК был в красивом корпусе, который не стыдно поставить на стол и показать друзьям. Поэтому этот компьютер будет собран в корпусе Zalman ZM-T3 Plus Black, стильной и компактной модели со строгим дизайном. Выглядит корпус гораздо дороже своей цены, и вдобавок обеспечивает отличную вентиляцию, даже несмотря на переднюю глухую стенку. Два вентилятора уже предустановлены, а передний из них в подобных компактных корпусах отлично сбивает температуру видеопамяти и системы питания на видеокарте, дуя прямо на ее торец.

Итоги

Сборка готова и по цене удалось вписаться в бюджет с точностью до нескольких рублей — ее стоимость составила 59890 рублей. Мне кажется, соотношение цены и производительности, которую будет выдавать этот ПК в играх, стало самым выгодным из подобных бюджетных сборок, что мне приходилось делать за последнее время.

Пишите в комментарии, что бы вы улучшили в этой сборке, не выходя за рамки ее бюджета?

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