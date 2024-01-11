Драйвера для видеокарт NVIDIA отличаются стабильностью и надежной работой и большинство геймеров доверяет их обновление утилите GeForce Experience, которая сама найдет, скачает и установит свежий драйвер. Но опытные пользователи даже в 2024 году предпочитают выбирать и устанавливать драйвера на видеокарту вручную, чтобы получить максимальную производительность и стабильную работу ПК, ведь проблемы с драйверами все-таки встречаются, хотя и устраняются довольно быстро.

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Например, в 2023 году драйвер Game Ready Driver версии 531.18 WHQL приводил к излишней нагрузке на процессор, которая вырастала на 10-15%, что для слабых ПК довольно критично. А драйвер GeForce Game Ready 546.08 приводил артефактам при отображении эффектов прозрачности Windows и падению производительности в игре Alan Wake 2 после продолжительной игры. И у опытных пользователей нередка ситуация, когда работающий без проблем драйвер используется полгода или даже больше, до тех пор, пока не выйдет новая игра, под которую желательны новые драйвера с оптимизациями.

Так случилось и в моем случае, когда игра Remnant II выдала сообщение, что используемый драйвер GeForce Game Ready 536.23 WHQL уже слишком стар, может привести к сбоям и желательно установить последний драйвер. Я запускал игру на видеокарте GeForce RTX 3060, которая уже с трудом справляется с новинками без включения технологии DLSS и даже небольшая прибавка в Remnant II была бы кстати. А так как я давно ищу и устанавливаю драйвера NVIDIA только вручную, удаляю из них ненужные компоненты, типа телеметрии, и делаю чистое удаление старого драйвера, то этот блог будет интересен и начинающим, и опытным пользователям ПК, которые хотят разобраться в тонкостях выбора, установки и настройки драйверов для видеокарты.

Где скачивать драйвера и как выбрать нужные?

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Скачивать драйвера лучше всего с официального сайта NVIDIA, для чего перейти по ссылке на страницу "Загрузка драйверов NVIDIA" и ввести в поля выбора модель вашей видеокарты, тип операционной системы, язык, и нажать "Поиск". После чего сайт выдаст вам самый свежий драйвер, после чего его можно скачать. Вес свежего драйвера уже приближается к 700 МБ, что довольно немало. Часто начинающие пользователи впадают в замешательство при выборе типа загрузки драйвера — Game Ready или Studio, но, как показали исследования блогеров, разницы при использовании разных типов драйверов практически нет ни при работе, ни в играх, так что можно смело качать драйвера Game Ready.

Но что делать, если вам нужен особенный драйвер? Старый драйвер, beta-версия или драйвер со стандартной Панелью управления NVIDIA? Для этого нужно перейти на страницу расширенной установки драйверов на сайте NVIDIA и в поле выбора параметров внести данный вашей видеокарты и операционной системы. Здесь в выборе типа драйвера появляется дополнительная опция — DCH или стандартные. DCH драйвера предназначены для современных версий Windows, которые загрузят Панель управления NVIDIA из магазина Microsoft Store. А вот для систем без магазина приложений, например, Windows 10 LTSB, нужно выбирать стандартные драйвера.

Как предотвратить автоматическое скачивание видеодрайвера в Windows 10 и 11

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Если вы устанавливали Windows 10 и 11, то наверняка помните, что эти излишне самостоятельные операционные системы автоматически скачивают драйвер для видеокарты и, как правило, он будет сильно устаревшим, что потребует его удаления и скачивание нового драйвера. Проще всего отключить эту функцию Windows в окне дополнительных параметров системы, в разделе "Параметры установки устройств".

Ставить ли GeForce Experience или обойтись минимальной установкой?

Утилита GeForce Experience не только способна найти и установить свежий драйвер, но и позволяет записать видео вашего игрового процесса с помощью инструмента NVIDIA ShadowPlay, делать красивые скриншоты в играх при помощи NVIDIA Ansel, настроить картинку в игре при помощи

NVIDIA FreeStyle или стримить игровой процесс на популярные сервисы. Если все это вам не нужно, можно смело устанавливать драйвера без GeForce Experience. Еще GeForce Experience нет смысла ставить, если у вас видеокарта без поддержки видеокодирования, а вы хотите записывать ею видео в игре. То есть, на видеокарте GeForce GT 1030 запись видео при помощи NVIDIA ShadowPlay работать не будет и придется воспользоваться другими инструментами, например, MSI Afterburner.

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Как вырезать из драйвера телеметрию и лишние компоненты

Телеметрия в драйверах NVIDIA в свое время наделала немало шума, но есть простой способ удалить ее из драйвера еще до этапа установки, а заодно вырезать ненужные вам компоненты драйвера, максимально облегчив его. Это имеет смысл делать для слабых ПК, где каждый процент производительности на счету. Нам понадобится утилита NVIDIA driver slimming, которую можно скачать с популярного портала Guru3D.com. Утилита не обновлялась с 2020 года, но все еще прекрасно справляется со своей задачей, что я проверил на свежих драйверах GeForce Game Ready 546.33 WHQL, вышедших в декабре 2023 года.

Для использования распакуйте архив с утилитой, запустите NVSlimmer.exe и укажите расположение драйверов NVIDIA. После чего можно приступить к редактированию компонентов драйвера, но особо усердствовать не стоит и лучше гуглить, для чего нужен тот или иной компонент. Например, NVIDIA nView — это компонент для управления Рабочими столами и несколькими мониторами. После редактирования драйвер можно сразу установить или упаковать в отдельный архив, нажав кнопку "Repackage".

Как установить новые драйвера, полностью удалив старые

Несмотря на то, что при установке драйвера NVIDIA есть пункт "Чистая установка", такой режим все равно оставляет в системе "хвосты" от старого драйвера. И опытные пользователи, во избежание глюков и проблем, особенно если в ПК устанавливается видеокарта NVIDIA после видеокарты AMD, предпочитают делать полное удаление старых драйверов при помощи утилиты Display Driver Uninstaller или DDU, скачать которую можно с портала Guru3D.com. Утилита постоянно обновляется и рекомендуется использовать самую свежую версию. Пользоваться Display Driver Uninstaller следует сугубо из безопасного режима Windows, и, запустив утилиту, выбрать вашу видеокарту и нажать кнопку "Удалить и перезагрузить".

Включаем полный динамический диапазон

Неизвестно почему, но до сих пор в драйверах NVIDIA при подключении дисплея по HDMI кабелю включается ограниченный динамический диапазон и белый цвет становится блеклым, а черный — серым. Исправить это легко, достаточно в настройках Панели управления NVIDIA, в разделе "изменение разрешения" выставить полный динамический диапазон.

Итоги

Как видите, при использовании с драйверами видеокарт NVIDIA есть множество нюансов, о которых знает мало кто из начинающих пользователей, но разобраться в них довольно просто. Пишите в комментарии, а вы сталкивались с проблемами при использовании драйверов NVIDIA?

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