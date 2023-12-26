Уже несколько лет в моем ПК стоят два SSD-накопителя, один под игры и резервный Windows, размером 1 ТБ, а второй под систему и программы, которые стоят у каждого из нас: Photoshop, Microsoft Office, игровые лаунчеры, которых теперь приходится держать аж пять штук и прочий системный софт, который мы обычно переустанавливаем вместе с Windows. Оба Windows на моем ПК абсолютно независимы друг от друга и, если один SSD выйдет из строя, или система заразится вирусами, троянами, или "навернется" от моих экспериментов, я могу просто перезагрузиться и продолжать играть или работать на ПК как ни в чем не бывало.

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А еще с двумя SSD-накопителями очень удобно организовать бэкап, который не даст пропасть вашим важным файлам, и установленная программа резервного копирования Acronis каждый вечер скидывает папки "Рабочий стол", "Мои документы", сохранения игр, папку со скриншотами на большой SSD, а более важные файлы — рабочие проекты, свежие фото, видео и диктофонные записи со смартфона — на маленький SSD. Долгое время в качестве системного SSD я использовал старенький Samsung 850 EVO объемом всего 120 ГБ, который, несмотря на столь скромный объем, имеет DRAM-буфер в 256 Мбайт и отличные скоростные характеристики для SATA устройства.

Такого объема пока еще хватает для Windows и не особо крупных программ, но, после того как система поработает несколько месяцев и распухнет, места становится катастрофически не хватать. И вот, год назад, отдав Samsung 850 EVO родственнику, я решил купить себе SSD побольше, снова выбрав SATA модель, так как у меня в ПК уже установлены четыре HDD и один SATA SSD с играми, и установив M.2 SSD, я лишусь сразу двух SATA портов и их станет не хватать. Вдобавок накопились баллы в одном из популярных магазинов, и я решил порадовать себя новеньким SSD.

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И, в лучших традициях сапожников без сапог, я, блогер, который рекомендует в блогах со сборками SSD объемом как минимум 500 ГБ уже с 2021 года купил себе SSD объемом всего 256 ГБ — дешевую модель SmartBuy Splash. Логика была довольно проста — для Windows и программ его хватит, да еще и на бэкапы останется целая сотня гигабайт, а когда его станет не хватать по объему, поставлю его в бокс 2.5" для внешних HDD, превратив в шуструю флешку. Подкупала и цена, стоил он тогда всего 1400 рублей и за такие деньги даже не жалко тратить его ресурс, не задумываясь о всяких оптимизациях типа отключения кэша браузера, которые, конечно же, экономят нам ресурс SSD, но обязательно ценой нашего комфорта работы за ПК.

Так как нагрузка на него предстоит немаленькая — каждодневные бэкапы, сохранения игр, некоторые из которых сегодня просто пожирают SSD, файл подкачки и прочая активность, которой становится все больше в современных ПК, я подумал, что если он и выйдет из строя, то 1400 рублей не та цена, из-за которой стоит особо расстраиваться. Но дешевый SmartBuy Splash преподнес мне урок, после которого я буду покупать теперь только качественные и надежные SSD и сегодня я расскажу вам об этом. SmartBuy Splash я выбрал не случайно, это был один из бюджетников, линейная скорость записи на котором гораздо выше, чем у аналогов по цене, и, хотя мне досталась уже вторая ревизия, где производитель ухудшил этот параметр, график записи все равно выглядел неплохо.

С такими скоростями на SSD можно быстро закинуть несколько сезонов сериала в хорошем качестве, если использовать его как внешний накопитель, да и при использовании его как системного, он должен адекватно работать при почти полном заполнении файлами. И даже на авторитетном канале proSSD SmartBuy Splash был назван лучшим бюджетником, хотя на тесте была его более ранняя ревизия.

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Но, в нашем с вами мире компьютерных комплектующих скупой практически всегда платит дважды, а то и трижды, и о покупке столь дешевого SSD я быстро начал жалеть. Во-первых, о том, что взял накопитель объемом всего в 256 ГБ. Да, такие SSD очень дешевы, но стоимость одного гигабайта у них гораздо выше, чем у моделей на 500 или 1000 ГБ. И когда мой второй SSD на 1 ТБ весь заполнен играми, еще пара сотен гигабайт свободного места мне очень бы пригодилась.

Во-вторых, несмотря на то, что этот SSD эксплуатируется в обычном режиме, на самом обычном игровом ПК, его ресурс просто тает на глазах. За год потрачено уже 21% ресурса, а ведь параметр TBW, показывающий, сколько терабайт записи выдержит SSD, у этой модели равен 128 ТБ, что весьма немало для бюджетника. Старенький SSD Samsung 850 EVO с точно таким же режимом работы в течении нескольких лет исчерпал только 16% своего ресурса, а он у него гораздо меньше и составляет всего 75 ТБ.

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И, наконец, в-третьих, SmartBuy Splash после полугода работы стал вести себя очень странно. Сначала я заметил странные фризы, тормоза и "затыки" в работе ПК, списал это на глюки Windows, но потом заметил, что обычно наиболее заметно они происходят в одно и тоже время. А именно, когда программа Acronis копирует несколько гигабайт бэкапов на SmartBuy Splash. ПК может на несколько секунд впасть в абсолютный ступор, когда Windows даже не реагирует на нажатия клавиш, и это не похоже на то, когда у вас повис браузер или игра.

Начав разбираться в вопросе, я понял, что скорость SSD уже не соответствует той, что была в начале эксплуатации, даже если он заполнен всего на 50-60%. Скорость может снизится до уровня дешевой флешки USB 2.0 и график линейного чтения из AIDA64 явно это показывает. Всего 13.6 Мбайт в секунду — это просто катастрофически низкая минимальная скорость!

Казалось бы, надо брать это SSD и нести сдавать по гарантии, но он не хочет сдаваться так быстро и тут же восстанавливает скоростные характеристики, стоит лишь удалить с него всю информацию. Теперь придется ждать, пока он доломается окончательно, но теперь я учту этот урок и возьму только надежный и качественный SSD, не экономя на надежности и объеме, чего и вам советую.

Скорее всего это будет модель от Samsung, эти SSD еще ни разу не подводили ни меня, ни моих знакомых и родственников, которым я ставил их в ПК и ноутбуки. Но сегодня при выборе модели от Samsung нужно быть осторожным, так как появилось много подделок и гарантию в пять лет получить уже не удастся из-за особенностей параллельного импорта. Ну а если у вас, как и у меня, дефицит SATA и M.2 портов в материнской плате, лучше немного переплатить и взять M.2 SSD с адаптером для слота PCI Express, все-таки SATA SSD уже пора оставить для совсем бюджетной и устаревшей техники, даже несмотря на простоту подключения и низкий нагрев.

Пишите в комментарии, а какой SSD установлен в вашем ПК и нужен ли вам второй или хватает одного?

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