Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, что можно подарить другу-геймеру на Новый год. Сразу предупрежу, что, на мой взгляд, точно не стоит дарить периферию – клавиатуры, мыши и наушники, если вы точно не знаете, что ваш друг хочет конкретно «вот эту модель». Причина проста – предпочтения геймеров индивидуальны. Кто-то любит симметричные мыши, а кто-то несимметричные, кто-то крупные, а кто-то компактные, кто-то с двумя дополнительными кнопками, а кто-то с четырьмя, шестью или даже десятью. То же самое касается и прочей периферии. Поэтому дарить ее я не рекомендую. А что рекомендую? Сейчас расскажу – подарки будут отсортированы по стоимости, от доступных до дорогих.
Коврик для мыши
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Несмотря не то, что современные манипуляторы со светодиодным или лазерным датчиком прекрасно обходятся и без ковриков, если все-таки их использовать, точность позиционирования курсора будет выше. Если вы знаете, что у вашего друга нет коврика, и он двигает мышь просто по столу, возможно, стоит подарить ему качественный экземпляр с нескользящей прорезиненной основой. Что же касается материала поверхности, тут есть несколько вариантов – многим любителям компьютерных игр нравится ткань, хотя лично я предпочитаю пластик. Впрочем, если у человека вообще не было коврика, скорее всего, он будет рад любому. По поводу того, покупать однотонный коврик или красочный, с тем или иным изображением – ориентируйтесь на предпочтения вашего друга. Если его системник, клавиатура и мышь светятся как новогодняя елка – скорее всего, стоит взять коврик с изображением. Если же он не любитель подсветки и прочих украшательств, хорошим выбором будет черный вариант – максимум, с логотипом изготовителя.
Игровой сувенир
Отличным подарком для большинства геймеров будет игровой сувенир, например, кружка с изображением или цитатой любимого персонажа из игры, или еще что-то связанное с одной из интересных вымышленных вселенных. Знаете, что ваш друг фанат The Witcher? Подарите ему медальон ведьмака. Видели у него коллекцию фигурок, а он сейчас как раз погрузился в Genshin Impact? Преподнесите фигурку одного из персонажей. Универсальным вариантом будет и худи или другой мерч, если вы примерно знаете, какой выбрать размер. А заядлый анимешник наверняка оценит дакимакуру – вытянутую подушку с изображением кого-то из 2D-героинь.
Флешка
Любой компьютерщик или геймер знает, что дополнительный флеш-накопитель с приличной емкостью и достойными скоростными характеристиками всегда пригодится в хозяйстве. Исходя из этого постулата, недорогим, но полезным подарком можно считать грамотно выбранную флешку. Подчеркну: не абы какую, а именно грамотно выбранную и обеспечивающую достаточную скорость не только при чтении, но и при записи. Отличным выбором будет, например, продающаяся в Ситилинке модель Transcend Jetflash 790 объемом 128 ГБ, но хватает в магазинах и других приличных вариантов. Главное – не берите накопители от китайских Noname-производителей, а также решения со скоростью записи не выше 5-10 МБ/с.
Подарочная карта или подарочный сертификат
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Еще один универсальный подарок, который порадует любого – это подарочная карта или подарочный сертификат в один из компьютерных магазинов, например – во все тот же Ситилинк. Номинал карты или сертификата вы можете выбрать, исходя из своих финансовых возможностей, что же касается опасений того, что другу может не хватить на какую-то покупку, насчет этого переживать не стоит. Любой заказ можно частично оплатить сертификатом, а частично –наличными или картой.
Твердотельный накопитель
Переходим к более дорогим подаркам. Если вы точно знаете, что у вашего товарища еще остались свободные разъемы M.2 для высокоскоростных PCI-Express твердотельных накопителей, то можно этим воспользоваться и подарить ему SSD. Но учтите, что, с учетом занимаемого современными играми места, дарить модель емкостью меньше 500 гигабайт – моветон. В идеале стоит преподнести терабайтный или двухтерабайтный SSD – например, Samsung 980 Pro, если говорить о флагманском сегменте, или ADATA XPG Gammix S11 Pro – если о среднем. Но сначала убедитесь, что другу есть, куда его установить – получить в подарок накопитель при отсутствии разъемов M.2 будет не очень приятно.
Геймерский ноутбук
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Если вы – человек обеспеченный, и можете себе позволить дарить вещи стоимостью около 100 тысяч рублей, то отличным подарком другу-геймеру, или, например, ребенку-подростку станет игровой ноутбук с видеокартой уровня NVIDIA GeForce RTX 3060 или еще более производительной. Помимо графического ускорителя, характеристики нужны следующие – процессор с шестью или более ядрами, 16 гигабайт оперативной памяти или 8 с возможностью добавления еще одного модуля до 16, твердотельный накопитель хотя бы на 500 гигабайт. И, конечно, хороший экран на основе IPS/VA матрицы с разрешением FullHD. Желательно еще и с повышенной частотой обновления (от 120 Гц), но это опционально. Брать лучше всего модели проверенных годами брендов – ASUS, MSI, Dell, Lenovo, HP, и так далее, а не недавно пришедших на российский рынок китайских.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090
Напоследок предложу ультимативный подарок для любого геймера – топовую в настоящий момент видеокарту, NVIDIA GeForce RTX 4090. Даже если она не поместится вашему другу в корпус, или ее не потянет БП – не беда. Если кому-то подарить такой графический ускоритель, это станет отличным стимулом обновить и остальное железо, хотя, конечно, сделать такой презент может далеко не каждый. Какую именно RTX 4090 выбрать? Из недорогих (ну, относительно) можно взять Palit GameRock, только не OmniBlack – у последней нет испарительной камеры. Из тех, что чуть подороже – MSI Gaming или GIGABYTE Gaming. Из дорогих – GIGABYTE Aorus.
Бонус: как упаковать подарок
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Напоследок – совет, как оригинально упаковать подарок. Если вы дарите флешку, небольшой сувенир или коврик для мыши, и любите розыгрыши, а возможно, обладаете задатками тролля, то купите на Авито или других сайтах объявлений коробку от какой-нибудь производительной видеокарты, хотя бы RTX 3080, а лучше – RTX 3080 Ti или RTX 4080, и упакуйте свой презент в него. Только позаботьтесь о том, чтобы вес коробки вместе с содержимым и распределение этого веса вас не выдали. Воспользуйтесь опытом китайцев – вам помогут анкеры и другие грузики, пакетики с песком и скотч или клей.
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