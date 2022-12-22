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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о десяти хитростях и лайфхаках, позволяющих экономить деньги и покупать компьютерные комплектующие, цифровую и бытовую технику, и другие товары по более низким ценам, чем большинство людей, а также избегать связанных с покупками проблем вроде получения б/у товара, брака или проблемных моделей. Часть этих рекомендаций актуальна практически всегда, часть же применима в первую очередь в нынешней России, находящейся под серьезными санкциями. Поехали!

Зарегистрируйтесь на сайтах магазинов цифровой и бытовой техники и сделайте в каждом небольшую покупку



Мой первый совет – если вы еще этого не сделали, зарегистрируйтесь на сайтах «Ситилинка», «М.Видео-Эльдорадо» и других крупных магазинов, и со временем купите что-нибудь в каждом – любую мелочь, например, кабель, флешку или пневматический очиститель. Это нужно для того, чтобы ваш аккаунт начал считаться активным – многие магазины периодически выдают покупателям бонусы (например, 500 бонусов=500 рублей), но в таких акциях много где участвуют только аккаунты, с которых уже совершались покупки.

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Сразу предупрежу о паре нюансов: во-первых, если магазин дарит приветственные бонусы, а они вам на данный момент не нужны, тогда регистрацию, вероятно, стоит отложить до того момента, когда они понадобятся. И во-вторых, погуглите, дарит ли тот или иной ритейлер бонусы на День рождения – если дарит, и не проверяет паспортные данные, есть смысл указать не реальную дату, а такую, которая будет вам удобна. Например, на дворе 20 декабря, и вы хотите купить флешку за 1000 рублей в магазине N, в котором до 50% стоимости товара можно оплатить бонусами. На День рождения ритейлер дарит 500 бонусов. Можно зарегистрироваться на сайте и указать, что День рождения у вас 21 декабря. Впрочем, такая схема может, что называется, «не прокатить», если у торговой сети есть для подобных акций фильтрация по дате регистрации аккаунтов, или, опять же, по наличию/отсутствию покупок.

Не привязывайтесь исключительно к одному магазину – проверяйте ассортимент и цены в нескольких



Второй совет – как бы вам ни нравился тот или иной магазин, не зацикливайтесь на нем и сравнивайте ассортимент и цены с теми, что предлагают конкуренты. Например, был в России такой онлайн-ритейлер, как «Юлмарт», работавший по той же схеме, что и «Ситилинк». Когда он только заходил на рынок, то с целью привлечения аудитории выставлял низкие цены и предлагал интересные акции, в дальнейшем же постепенно свернул подобную деятельность и стал менее интересен покупателям. И, кстати, со временем обанкротился.

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Лично я, покупая компьютерные комплектующие, сверяю ассортимент и цены как минимум в пяти магазинах, а также захожу в «Яндекс.Маркет» и на Hardprice. Не лишним будет и посмотреть, сколько та или иная «железка» стоит на Computeruniverse, Amazon, AliExpress и других зарубежных ресурсах – напрямую в Россию сейчас из европейских и американских интернет-магазинов товары заказать не получится, но существуют обходные пути – например, через посредников в соседних странах.

Пользуйтесь акцией «Гарантия лучшей цены»



Многие сети предлагают воспользоваться акцией «Гарантия лучшей цены» – если вы находите в одном из магазинов из указанного списка товар по более низкой стоимости, то вам его по ней и продают. При этом подавляющее большинство покупателей пренебрегают этой акцией, не желая тратить свое время или думая, что за ней скрывается какой-то обман, и в итоге им откажут по надуманной причине. На самом же деле, нужно просто уметь отстаивать свои права, и, если рядовой сотрудник магазина действительно откажет, потребовать позвать управляющего.

Откажет и управляющий – можно звонить на горячую линию, писать в поддержку ритейлера, а в дальнейшем – обращаться в Роспотребнадзор и суд. Впрочем, с крайне высокой вероятностью до этого не дойдет, и товар вам продадут, снизив на него цену до той, что предлагает конкурирующий магазин, если, конечно, это реальная цена, а не вызванная, например, ошибкой на сайте или длительным отсутствием позиции в наличии.

Подпишитесь на рассылки ритейлеров о скидках и акциях



Почтовые рассылки могут быть навязчивыми и раздражающими, а могут быть крайне полезными, если уметь ими пользоваться. Я советую подписаться на уведомления от разных магазинов и сделать для них в почте отдельную вкладку, либо вообще зарегистрировать дополнительный email и указывать на сайтах ритейлеров его, а на основной настроить пересылку. Это убережет вас от слива вашей почты, если база данных магазина утечет в открытый доступ. В современном мире такие ситуации не редкость – только за 2022 год российские компании допустили множество крупных утечек, от которых суммарно пострадали десятки миллионов человек. Я писал об этих кейсах в разделе новостей – из крупнейших «отличившихся» фирм – службы доставки продуктов «Яндекс.Еда» и «Delivery Club», транспортная компания «СДЭК», медлаборатория «Гемотест» и магазин «DNS».

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Зачем вообще подписываться на рассылки? Затем, что магазины часто рассказывают в них об акциях, а также уведомляют о подаренных бонусах. Даже если вы не планировали ничего покупать, то, например, высокоскоростная флешка или комплект аккумуляторов AA/AAA явно не будут лишними в хозяйстве, и лучше приобрести их за 500 рублей, чем за 1000, воспользовавшись подарочными бонусами. Кроме этого, если интересующий вас товар временно отсутствует, в большинстве магазинов вы можете подписаться на уведомления о его появлении, нажав на соответствующую кнопку.

Если с вами обошлись несправедливо (например, отменили оплаченный заказ) – требуйте компенсацию



Если вы сделали заказ и оплатили его, а магазин его отменил, сославшись на отсутствие товара, в случае, когда речь идет о дорогостоящей покупке, стоит писать претензию, а после – обращаться в Роспотребнадзор и суд. Если же товар стоит 500-3000 рублей, с точки зрения временных затрат вряд ли это целесообразно, поэтому я предпочитаю писать в поддержку ритейлера с просьбой начислить бонусы за доставленные неудобства. В 80-90% случаев через пару дней на моем аккаунте появляются дополнительные 300-500 бонусов, что, с учетом всего нескольких минут, потраченных на написание письма в поддержку, можно считать неплохой компенсацией. Также некоторые ритейлеры выдают промокоды на скидки.

Изучайте обзоры и отзывы и гуглите не только на русском, но и на английском



Если вы покупаете сравнительно новый товар, на который нет или мало обзоров и отзывов на русском языке, рекомендую погуглить на английском – вам помогут такие запросы как «test», «review», «problem» и другие похожие в сочетании с названием интересующего вас продукта. Например, когда я заказывал процессор Intel Core i7-13700KF, то обзоров от русскоязычных ресурсов еще почти не было, поэтому я изучал англоязычные сайты. Иногда важная информация о том или ином товаре добирается до Рунета с заметным опозданием, хотя, конечно, если речь идет о чем-то критичном, вроде оплавления разъемов RTX 4090, скорее всего, новостники профильных ресурсов быстро переведут и выложат по такой теме актуальные материалы.

Проверяйте срок гарантии



А вот и совет, актуальный конкретно для России после введения санкций. Проверяйте, какой гарантийный срок предоставляет магазин на ввезенные посредством механизмов параллельного импорта или при помощи «серым» схем товары – он может быть ниже заявленного производителем, а если производитель ушел с отечественного рынка, то сдать товар вы сможете только ритейлеру. Возможно, если условная фирма N, производящая блоки питания, и дающая на флагманские модели гарантию сроком 10 лет, ушла из России, а магазин M ввез ее БП при помощи параллельного импорта и дает на них гарантию сроком 2 года, вам удастся заставить отремонтировать или заменить сломавшийся через 3 года БП через суд, но тут я не уверен.

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Нужно спрашивать юристов, да и они вряд ли смогут дать 100% гарантию, ведь реальных кейсов по таким делам пока не было – санкции введены меньше года назад, а гарантию на технику в основном дают как минимум на год. Во избежание нервотрепки и траты времени лучше просто уточните на сайте магазина или у сотрудников, какой гарантийный срок, и, если он вас не устраивает – покупайте в другом месте.

Тщательно проверяйте товар при получении



Еще одна рекомендация, актуальная всегда, но особенно – в нынешних условиях, когда ритейлеры все реже идут навстречу покупателям. Всегда внимательно проверяйте товар при получении, при необходимости – пользуйтесь фонариком и увеличительным стеклом. Последнее особенно полезно для проверки устройств с экранами – найти битый пиксель при помощи лупы значительно проще, чем невооруженным глазом. Если вы покупаете товар с доставкой, то тоже советую не просто осматривать упаковку, а вскрывать ее и проверять сам товар. Попался неадекватный курьер, который говорит, что вы должны сначала расписаться в отсутствии претензий, а потом уже получать товар, хоть он и оплачен? Включите диктофон на смартфоне и запишите разговор, а от получения товара без возможности его осмотреть – отказывайтесь и обращайтесь к продавцу и в транспортную компанию, где он работает, приложив запись разговора.

Изучите Закон о защите прав потребителей и распространенные кейсы



После ввода санкций, вызвавших затруднения с получением товаров и запчастей для них, магазины стали все чаще отказывать в гарантии, ссылаясь на по факту отсутствующие физические повреждения или якобы нарушающие инструкцию условия эксплуатации техники. Перед тем, как обращаться в сервисный центр ритейлера, рекомендую изучить Закон о защите прав потребителей и почитать юридические форумы – там можно ознакомиться с распространенными кейсами. К счастью, суды в делах «потребитель против продавца» в 90%+ случаев встают на сторону потребителя, если тот не совсем дуболом и смог адекватно аргументировать свою позицию. Как вариант – можно найти толкового студента старших курсов юрфака и заплатить ему небольшую сумму за консультацию и помощь с подготовкой документов. И человеку реальная практика, и вам меньше мороки.

Заведите друзей в Казахстане или найдите посредника



И последний на сегодня по счету, но не по важности совет: ищите надежных друзей в Казахстане или других соседних с Россией странах, если же таковые никак не находятся – то присмотритесь к компаниям-посредникам. Если с AliExpress в РФ заказывать товары по-прежнему можно, то с Computeruniverse, Amazon и из множества европейских и американских магазинов – нельзя, напрямую они не доставляют. Зато доставляют в Казахстан, из Казахстана же в Россию можно отправить посылку, воспользовавшись услугами Boxberry или другой транспортной компании. Простое сравнение: на Computeruniverse на момент написания статьи, 21 декабря, можно приобрести флагманскую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 за 117-120 тысяч рублей, в российских же магазинах – за 150-175 тысяч. Да, доставка сопряжена с рисками, и лично я в случае покупки графического ускорителя предпочту переплатить нашим ритейлерам, после чего осмотреть и получить товар сразу, но для многих пользователей цена является определяющим фактором.

Заключение

В этой статье я привел десять рекомендаций, которые могут помочь вам сэкономить деньги или время, а также избежать излишней нервотрепки при взаимодействии с магазинами. Если я забыл упомянуть какие-то важные моменты, или у вас есть собственные хитрости, связанные с покупкой компьютерных комплектующих, а также цифровой и бытовой техники – пишите в комментариях!

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