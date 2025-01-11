Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о десяти лучших недорогих игровых корпусах стоимостью до 5 тысяч рублей – на момент написания статьи это менее 50 долларов. Компьютерное железо дорожает, тем не менее, в рассматриваемом ценовом сегменте по-прежнему встречаются интересные модели – некоторые из них подходят лишь для конфигураций ПК с относительно невысоким тепловыделением, а в другие можно устанавливать даже мощное и горячее железо. Начну я, пожалуй, с более продвинутых и интересных шасси, а потом буду постепенно переходить к более простым и бюджетным, при этом отдавая предпочтение Midi-Tower моделям, в которые можно установить Standard-ATX материнские платы. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает наш список хорошо знакомый многим компьютерщикам и геймерам корпус Zalman N5 OF, подходящий как для недорогих игровых конфигураций, так и для среднебюджетных и даже субфлагманских. А вот для флагманских сборок лучше выбрать что-то иное – в рассматриваемый кейс не поместятся многие двухбашенные суперкулеры, да и систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором или блок питания длиннее 160 мм установить не получится. Ах да, боковая стенка выполнена из акрила, а не из закаленного стекла. А теперь переходим к плюсам.

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Zalman N5 OF по-умолчанию оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, а значит, докупать дополнительные «вертушки» с высокой вероятностью не потребуется. Да и в целом корпус может похвастаться отличной продуваемостью и продуманной организацией пространства — место для прокладки кабелей предусмотрено, базовый набор пылевых фильтров тоже имеется. Жаль только, что повысилась цена – не так давно шасси можно было приобрести за 4 тысячи рублей или даже дешевле.

Zalman S4 – еще один популярный корпус от того же производителя, но с закрытой, а не перфорированной передней панелью. Он хорошо подойдет для игровых конфигураций со средними или невысокими показателями энергопотребления и тепловыделения – например, уместно в таком шасси будут смотреться такие видеокарты, как NVIDIA GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600, а также аналогичные по позиционированию графические ускорители будущих линеек. Как и почти все бюджетные игровые шасси, модель не позволяет устанавливать габаритные суперкулеры с высокими радиаторами – ограничение по высоте в данном случае составляет 160 мм. В остальном перед нами типичный недорогой залмановский кейс — качественный, но без каких-либо лишних «наворотов».

Zalman S3 TG может похвастаться наличием трех предустановленных вентиляторов, к которым при желании можно добавить еще несколько. Практической необходимости в этом, впрочем, нет. Аббревиатура «TG» в названии корпуса означает «Tempered Glass» — и действительно, окно выполнено из закаленного стекла, а не из акрила. Главный, пожалуй, минус шасси – опять же, невозможность установки габаритных систем охлаждения. Впрочем, модель и не предназначена для экстремальных конфигурация, а кулер среднего уровня с радиатором ниже 156 мм подобрать не так уж и сложно. В остальном перед нами качественный бюджетный кейс без каких-либо значительных минусов. Да, продуваемость будет хуже, чем у Zalman N5 OF или других шасси с сетчатой передней панелью, но для своего ценового сегмента она все равно вполне приличная.

Cougar MX350 Mesh-X

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Имеются интересные недорогие корпуса и в ассортименте Cougar – к их числу можно отнести, например, MX350 Mesh-X. Среди особенностей модели — один предустановленный 120-миллиметровый вентилятор, к которому вы сможете добавить еще до 5-6 штук и перфорированная передняя панель. Возможность прокладки кабелей за задней стенкой и базовый комплект пылевых фильтров – также в наличии. С учетом цены, корпус можно назвать довольно просторным и продуманным, да и качество изготовления компонентов находится на приличном уровне – это не Noname-Китай и порезать руки при сборке или обслуживании ПК вряд ли получится, ну разве что при сильном желании. Положительно влияет на количество свободного пространства и наличие выпуклых боковых стенок. Да, стекла или акрила в данном случае не предусмотрено, но для любителей прозрачных, как минимум с одной стороны шасси, в нашем сегодняшнем списке также есть подходящие решения.

Cougar MX360 RGB

Cougar MX360 RGB сочетает в себе эффектный внешний вид с хорошей эффективностью охлаждения – и это менее, чем за 5 тысяч рублей. Да, по-умолчанию здесь установлен только один вентилятор, но, во-первых и его во многих случаях будет достаточно, а во-вторых, к нему можно добавить еще до 5 штук. Боковая стенка – из закаленного стекла, а не из акрила, что дает бонус к очкам стиля, если выражаться в терминах старого гоночного хита Need For Speed Underground 2. Также корпус оснащен приятной, не бьющей по глазам подсветкой, цвет которой можно менять. Владельцы шасси хвалят неплохой толщины, по меркам сегмента стенки, хорошие пылевые фильтры и обилие свободного пространства, а также широкие возможности по прокладке кабелей. Да и кулеры в MX360 RGB можно установить достаточно высокие – этим он выгодно отличается от многих других недорогих корпусов.

Eurocase B02RGB сразу привлекает внимание наличием широкой сетчатой панели с установленными за ней двумя 120-миллиметровыми вентиляторами. Такого охлаждения бюджетной игровой конфигурации с условными AMD Ryzen 5 5600/Intel Core i5-12400F и GeForce RTX 4060/Radeon RX 7600 более, чем достаточно, особенно с учетом того, что сам кейс в целом получился просторным и достаточно продуваемым. В плане дизайна модель вполне вписывается в современные тенденции — скрытое размещение блока питания, панорамная боковая стенка из закаленного стекла. Не удивлюсь, если в скором времени ритейлеры поднимут цены, и B02RGB будет предлагаться уже за 5-6 тысяч рублей, поскольку многие шасси с похожими характеристиками уже подорожали. А пока цена остается адекватной — стоит брать.

Платить за ACCORD 3407 4 тысячи рублей я бы не рекомендовал — сам по себе корпус неплох, но во-первых, он не оснащен предустановленными вентиляторами, а во-вторых, размещение панели ввода-вывода спереди, а не сверху, считается устаревшим. Впрочем, как говорится, на вкус и цвет. По продуваемости и продуманности конструкции, а также свободному месту для установки комплектующих, с учетом ценовой принадлежности изделия все хорошо. А 120-миллиметровых «вертушек» при желании вы можете установить до 7 штук – проще говоря, рассматриваемый кейс будет хорошим вариантом, если у вас есть несколько лишних вентиляторов. Прозрачная боковая панель позволит любоваться подобранными комплектующими и оценивать степень их запыленности. Что же касается недостатков шасси – они типичны для сегмента. Речь идет об ограничениях по габаритам комплектующих, а также о толщине стенок и о неполном комплекте пылевых фильтров.

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ACCORD JP-VI может послужить хорошей альтернативой предыдущей модели, особенно с учетом того, что стоит он на 600 рублей дешевле, при этом предлагая схожий набор возможностей. Даже выглядит корпус очень и очень похоже. Как и «три тысячи четыреста седьмой», он вряд ли подойдет для высокопроизводительных игровых сборок с топовым железом, но для недорогой игровой конфигурации его будет вполне достаточно, особенно если установить один-два 120-миллиметровых вентилятора. По-умолчанию нет ни одного. Боковая панель выполнена из акрила, а не из закаленного стекла, но, с учетом цены, странно было бы ожидать иного. За 3.5 тысячи на начало 2025 года вариант более, чем адекватный – если у вас сборка с низким энергопотреблением и тепловыделением, и все комплектующие поместятся, то можно брать. Но только если вы уверены, что потом не купите огроменную видеокарту, которая в этот корпус не влезет.

Eurocase A31 ARGB

Eurocase A31 ARGB – недорогой игровой корпус с одним предустановленным 120-миллиметровым вентилятором – он установлен на задней панели и работает на выдув. Добавить к нему при желании можно еще четыре «вертушки». По вместительности кейс может дать фору многим более дорогим собратьям – он достаточно широкий и поддерживает установку габаритных комплектующих. Разве что суперкулеры с высокими радиаторами поставить не получится, но это общая проблема всех бюджетных шасси. Корпус оснащен большим панорамным окном на боковой панели, что вписывается в современные тенденции дизайна. По продуваемости все неплохо, но до лидеров рынка шасси далеко — все-таки передняя панель здесь закрытая, с перфорацией лишь по бокам. Пылевой фильтр присутствует только сверху – увы, издержки бюджетности. Но в целом корпус неплохой, и для игровых конфигураций подходит.

Eurocase Filum S17 – это максимально бюджетный Midi-Tower корпус, в который, тем не менее, поместится Standard-ATX плата. А вот длинные видеокарты с блоками питания и высокие кулеры в него не поместятся, так что учитывайте это при выборе комплектующих. Удивительно, но у шасси стоимостью менее 2.5 тысяч рублей есть даже полоса светодиодной подсветки на фронтальной панели. Лучше бы сделали корпус пошире. Впрочем, для не слишком габаритных комплектующих места хватит, да и система прокладки кабелей какая-никакая, но есть. Если бюджет на игровую сборку не просто ограничен, а ограничен крайне жестко, можно взять Eurocase Filum S17 или другой похожий кейс, хотя я бы рекомендовал скорее обратиться ко вторичному рынку и приобрести что-то более продуваемое.

FAQ (Вопросы и ответы)

На совместимость с какими компонентами системы нужно проверять корпус?

Видеокарта (по длине и, в случае маленьких корпусов и больших видеокарт, по ширине). Материнская плата (по форм-фактору). Система охлаждения (по высоте радиатора в случае воздушных кулеров и по поддержке/ее отсутствию в случае СЖО). Блок питания (по длине). Накопители (хватит ли посадочных мест).

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Также следует учитывать энергопотребление и тепловыделение системы. Закрытый офисный кейс не позволит качественно охлаждать флагманское игровое железо с высоким TDP.

Стоит ли вообще покупать корпуса стоимостью до 5 тысяч рублей для игровых конфигураций ПК?

Если бюджет ограничен, то это вполне жизнеспособный вариант – лучше в разумных пределах (!) сэкономить на корпусе и блоке питания, чем взять более слабую видеокарту и потом об этом жалеть, наблюдая фризы в играх.

Есть ли шансы, что корпуса подешевеют в 2025 году?

Это крайне маловероятно. Дело в том, что компьютерные шасси – товар достаточно габаритный и немалую роль в его стоимости для конечного потребителя играет логистика. А логистика с каждым годом дорожает и речь идет как о стоимости топлива, так и, например, о стоимости автомобилей и их обслуживания. Да и курс рубля по отношению к доллару, евро и юаню не радует.

Мне нужно больше посадочных мест для 3.5-дюймовых накопителей (жестких дисков). Что купить?

В рассматриваемом ценовом сегменте – почти ничего, если говорить о новых корпусах, продающихся в магазинах. Стоит рассмотреть варианты со вторичного рынка или увеличить бюджет. Или, возможно, подумать об организации отдельного NAS.

Есть ли на рынке еще какие-то интересные корпуса стоимостью до 5 тысяч рублей, не перечисленные в материале?

Конечно, есть, и довольно много. Например, можно присмотреться к некоторым шасси AeroCool. Но все в одну статью не поместятся, да и ассортимент магазинов из-за новогодних праздников временно сократился.

А где почитать о более дорогих и продвинутых корпусах?

Например, в статье «ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских».

Заключение

В сегодняшнем материале я кратко рассказал о десяти недорогих компьютерных корпусах, которые, пусть и с некоторыми оговорками, но подходят для создания игровых конфигураций. Разумеется, на рынке есть и другие интересные модели — рассказать обо всех в рамках одной статьи невозможно, да это и не требуется. Главное — не забывайте проверять комплектующие на совместимость. А какие недорогие шасси вы хотели бы добавить к списку? Пишите в комментариях!

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