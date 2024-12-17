Всем привет. С вами Zero, и это очередная статья в рамках рубрики «Народный ПК» — в ней я рассказываю о сбалансированных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей или чуть больше 950 американских долларов – да, российская валюта снова подешевела, поэтому цены на компьютерное железо в магазинах не радуют глаз. Впрочем, собрать приличный игровой ПК можно и в таких условиях. Но хватит предисловий, поехали!

На выбор у нас есть четыре платформы — две от Intel и две от AMD. Наиболее свежие сокеты откинем сразу — конфигурации на них слишком дороги, а наш бюджет ограничен, тем более, многие комплектующие за последние 3-4 месяца ощутимо подорожали. Таким образом, реальных варианта два: LGA 1700 или AM5. AM5 подешевле, при этом разница в производительности минимальная, так что я выбрал в качестве основы для ПК один из народных шестиядерных процессоров – Ryzen 5 5600. Он, конечно, далеко не новый, но каких-либо проблем в играх не доставит – в отличие от каких-нибудь совсем древних CPU, при использовании которых возможны микрофризы, долгие загрузки и другие неприятные ситуации. Все-таки микроархитектура Zen 2 пока не настолько устарела. К тому же, в плюсы рассматриваемого процессора можно записать скромные показатели энергопотребления и тепловыделения и возможность какого-никакого разгона. В общем, наш вариант, пока сборки на AM5 слишком дороги.

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К материнской плате требований не так много – совместимость с выбранным процессором, поддержка четвертой версии PCI-Express, а также наличие хотя бы двух разъемов M.2 для установки твердотельных накопителей, поскольку одного терабайтника быстро начнет не хватать, а брать более слабую видеокарту ради двухтерабайтного SSD нецелесообразно. В первую очередь стоит смотреть в сторону решений на чипсете B550 – например, Gigabyte B550M DS3H. Многие компьютерщики не любят BIOS Gigabyte, считая его менее удобным, чем ПО ASUS или MSI, но часто ли в этот BIOS придется заходить? Нет, крайне редко, так что с его неинтуитивностью можно смириться. Зато у рассматриваемой МП адекватная для своего сегмента подсистема питания, защищенная от перегрева небольшим радиатором. Конечно, в случае использования Ryzen 5 5600 дополнительное охлаждение зоне VRM вряд ли требуется, но, как говорится, «лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь». И да – лучше избегайте приобретения материнских плат от сомнительных брендов, ограничьтесь выбором среди продукции ASUS, ASRock, MSI и GIGABYTE. Так вы избежите многих возможных проблем.

Как я уже говорил, Ryzen 5 5600 – по современным меркам далеко не горячий процессор, так что покупать суперкулер для него не потребуется. Хватит и обычной воздушной башенной системы охлаждения с 3-4 тепловыми трубками и одним 120-миллиметровым вентилятором. Подойдет, например, Eurocase SC500 FRGB, также можно рассмотреть многочисленные варианты от китайской компании ID-Cooling – они будут рублей на 500-700 подороже, но и эффективность у них повыше. Хотя, если не разгонять «пять тысяч шестисотый», хватит и SC500. А разгонять его практического смысла почти нет – да, 5600 можно раскочегарить до уровня 5600X, но при этом его тепловыделение станет выше, чем у «старшего брата», а разницы в играх не будет, только в тестах и бенчмарках.

Следующий компонент нашей сборки – оперативная память. Тут все по дефолту: берем комплект из пары шестнадцатигигабайтных модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик это один из оптимальных вариантов, и за 7-8 тысяч рублей вы легко купите качественный набор ОЗУ. Подчеркиваю: качественный – от адекватного бренда, а не непонятную китайщину на не прошедших контроль качества чипах. Попытавшись сэкономить 1-2 тысячи рублей и купив сомнительную Noname-память на маркетплейсах, вы можете потратить кучу времени, пытаясь выяснить, почему система иногда зависает или перезагружается, а игры и софт вылетают с ошибками. Можно, конечно, прогнать тесты ОЗУ, но лучше просто сразу купить хорошую память. Например, от таких брендов, как G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power.

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На твердотельном накопителе придется сэкономить – на счету каждая тысяча рублей, поскольку видеокарты, как и большая часть других комплектующих, за последние месяцы заметно подорожали. Поэтому поначалу предлагаю обойтись PCI-Express 3.0 моделью, к примеру, ADATA XPG GAMMIX S11 Pro. Благо, разъемов M.2 у материнской платы две штуки, так что в дальнейшем можно будет установить второй твердотельный накопитель – в идеале двухтерабайтный, с DRAM-буфером и поддержкой PCI-E 4.0. Игры сейчас занимают столько места, что активному геймеру вряд ли надолго хватит одного терабайтного SSD, особенно в случае прохождения нескольких проектов параллельно или увлечения различными сессионными, мультиплеерными и онлайновыми проектами.

Продолжающееся на протяжении нескольких месяцев ослабление рубля по отношению к доллару, евро и юаню не могло не сказаться на стоимости компьютерных комплектующих. И оно сказалось – подорожали многие позиции, в том числе и видеокарты. Поэтому в этот раз, чтобы Radeon RX 7700 XT поместилась в бюджет, приходится экономить на таких компонентах системы, как SSD, кулер и корпус. Но оно того стоит – экономим мы с умом и в меру, а графический ускоритель, как-никак, является наиболее важным компонентом игровой сборки. Ведь именно от него в наибольшей степени зависит производительность в играх. С «семь тысяч семисотой» вы сможете комфортно играть в любые актуальные проекты на полных ультра-настройках (но без трассировки лучей) в разрешении FullHD, легкие же, нетребовательные игры будут «летать» и в QuadHD.

На блок питания у нас есть не больше 5-6 тысяч рублей, поэтому стоит обратиться к продукции компаний, представленных в бюджетном сегменте и предлагающих в нем достаточно качественные и надежные продукты. В первую очередь я говорю о таких брендах, как Chieftec, DeepCool и Zalman – у любой из трех перечисленных мной фирм есть недорогие, но достаточно надежные и обладающие приличными электрическими характеристиками БП. В нашем случае стоит рассматривать модели на честные 650-700 Вт, чтобы обеспечить конфигурации приличный запас мощности и соблюсти рекомендации вендоров RX 7700 XT, хотя они и выглядят как перестраховка. В качестве варианта по-умолчанию я предложу DeepCool PF700 — блоки питания данной линейки уже неоднократно рекомендовались в статьях рубрики «Народный ПК», поскольку они обладают привлекательным соотношением стоимости и характеристик, и лишены каких-либо специфических проблем.

На корпусе, как я уже говорил, придется экономить — но даже в 2024 году неплохой кейс для бюджетной или среднебюджетной игровой сборки можно приобрести менее, чем за 4 тысячи рублей. Это и различные модели от Zalman и AeroCool, и, например, Eurocase A39 ARGB. Габаритные суперкулеры вы сюда, конечно, не поставите, но это общая проблема бюджетных шасси. Зато в остальном со свободным местом и организацией пространства у корпуса все в порядке, да и предустановленный 120-миллиметровый вентилятор имеется. В будущем к нему можно добавить еще несколько, но это необязательно, если вы не смените процессор или видеокарту на более горячие.

Подводим итоги

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Итак, все компоненты ПК выбраны:

Последние несколько месяцев сборку за 100 тысяч рублей неоднократно приходилось удешевлять и упрощать — это, как я уже повторял, связано с падением курса рубля и удорожанием компьютерных комплектующих. При этом многие экономисты, топ-менеджеры, аналитики, работающие в банках и крупные предприниматели считают, что в 2025 году за один доллар будут давать 107-115 рублей, а значит, игровое железо будет стоить еще больше.

Впрочем, все не так плохо — пока эффект от удорожания удается компенсировать экономией на комплектующих не первой степени важности, таких, как корпус или SSD. Процессор и видеокарта остаются прежними, а значит, прежней останется и производительность в играх – связка Ryzen 5 5600 и Radeon RX 7700 XT позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на максимальных настройках без рейтрейсинга. А некоторые игры без проблем пойдут и в QuadHD.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?

Можно взять материнскую плату подешевле ценой потери второго разъема M.2 и поддержки PCI-Express 4.0. Крайне не рекомендую. Лучше уж тогда купить полутерабайтный SSD, а через пару месяцев взять второй, двухтерабайтный.

А за что переплатить, если на сборку есть 110-120 тысяч рублей?

Вариантов много. Один из, на мой взгляд, оптимальных – собирать ПК на платформе AM5, заменив материнскую плату, процессор и оперативную память. CPU для начала можно взять Ryzen 5 7500F, ОЗУ подойдет любая DDR5-6000 с адекватными таймингами. А вот с выбором материнской платы придется потрудиться.

Откуда такие прогнозы, что рубль в 2025 году будет дальше дешеветь и за доллар будут давать больше 100 рублей?

Их высказывали как многие экономисты, так и топ-менеджеры и предприниматели, например, Герман Греф, глава «Сбера». Или председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Когда выйдут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 и AMD Radeon RX 8600?

Точных данных пока нет, но есть надежда, что зимой-весной 2025 года.

Может, лучше покупать часть железа на вторичном рынке? Процессор, материнскую плату, ОЗУ и не только.

Это хороший вариант, но только для разбирающихся в компьютерном железе энтузиастов, способных тщательно проверить комплектующие. Новичкам, если есть необходимость в приобретении такого железа, лучше заручиться поддержкой более опытного товарища.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в декабре 2024 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей. Падение курса российской национальной валюты и высокая инфляция делают компьютеры все более недоступными, и мощная геймерская сборка с флагманскими процессором и видеокартой сейчас стоит столько, сколько не так давно стоил приличный автомобиль с пробегом вроде Kia Rio. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье конфигурации и по поводу цен на железо? Пишите в комментариях!

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