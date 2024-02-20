Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о 15 лучших корпусах сверхбюджетного, бюджетного и начально-среднего ценовых сегментов, актуальных в 2024 году, которые подойдут для сборки игрового компьютера. Сразу заспойлерю: одна из следующих статей будет посвящена шасси среднего, субфлагманского и флагманского сегментов, хотя их популярность в среднем гораздо ниже — корпус часто покупают на оставшиеся после приобретения остальных комплектующих деньги. Думаю, для сегодняшнего материала стоит установить максимальную планку в 7500 рублей. Начну я с наиболее доступных по цене решений, постоянно переходя к более дорогостоящим. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает сегодняшнюю подборку сверхбюджетный корпус ACCORD A-300, который можно приобрести менее, чем за 2500 рублей. Разумеется, он изобилует компромиссами – например, не позволяет установить блок питания длиннее 140 мм, но если ваш бюджет на сборку жестко ограничен, а ко вторичному рынку обращаться не хочется, то рассматриваемая модель может быть одним из вариантов, на которые следует обратить внимание. Несмотря на неказистый по современным меркам внешний вид, отсылающий к началу двухтысячных, ACCORD A-300 вполне подходит для связок вроде «Intel Core i5-12400F+RTX 4060» или «AMD Ryzen 5 5600+RX 7600». Имеются у него и посадочные места для 120-миллиметровых вентиляторов – одно сзади и целых три спереди. А вот о пылевых фильтрах и адекватном кабель-менеджменте придется забыть, да и стенки у шасси весьма тонкие. Впрочем, ожидать иного, с учетом цены, было бы странно.

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Важно! Корпус должен быть совместим с остальным комплектующими, а именно — с видеокартой, системой охлаждения, блоком питания и накопителями. Перед покупкой сверяйте характеристики.

Преимущества:

Крайне низкая цена

Наличие четырех посадочных мест для 120 мм вентиляторов

Подходит для игровых конфигураций со сравнительно невысоким тепловыделением

Допускает установку видеокарт длиной до 290 мм и кулеров высотой до 165 мм

Недостатки:

Верхнее расположение БП и ограничение по его длине – максимум 140 мм

Тонкий металл

Поставляется без вентиляторов

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Zalman T8 – это уже вариант поприличнее. Все-таки компания умеет делать недорогие, но качественные шасси. Здесь можно вспомнить, например, такие легенды, как Z9 Plus и Z3 Plus. Но вернемся к T8. Расположение блока питания здесь тоже верхнее, зато побольше слотов для накопителей. Имеется и один предустановленный вентилятор – он установлен сзади и работает на выдув. Что же касается дизайна, это во многом вопрос личных предпочтений, но на мой взгляд, модель Zalman выглядит явно современнее и симпатичнее, чем ACCORD A-300. Хотя, конечно, в таком ценовом сегменте на первое место обычно ставится функциональность, а не внешний вид. А функциональность, с учетом цены, у корпуса нормальная, хотя при установке некоторых материнских плат придется переставлять комплектный вентилятор. Зато есть скромненькая, но управляемая подсветка на передней панели.

Преимущества:

Доступная цена

Неплохая для своей ценовой категории продуваемость

Наличие предустановленного вентилятора, к которому можно добавить еще несколько

Современный дизайн с управляемой подсветкой фронтальной панели

Недостатки:

Тонкий металл стенок

При установке некоторых материнских плат придется переставлять комплектный вентилятор

Верхнее расположение БП

Рассмотрим еще один корпус ACCORD – на сей раз под номером 3407. Если вы любитель продуваемых шасси, в которые можно установить большое количество вентиляторов, то за свои деньги – вариант весьма достойный. Предустановленных «вертушек» здесь нет, зато самостоятельно вы можете поставить аж 8 стодвадцаток. Расположение блока питания – привычное, нижнее. А еще сверху и снизу есть пылевые фильтры – и это в корпусе стоимостью около 3 тысяч рублей. Свободного места тоже хватает, собирать и обслуживать ПК удобно. Акриловая же стенка позволит любоваться подобранным комплектующими или оценивать степень запыленности системного блока. Пожалуй, если бы не отсутствие вентиляторов, ACCORD 3407 можно было бы назвать народным корпусом. С другой стороны, часто производители ставят самые дешевые вертушки, а в данном случае потребитель может выбрать такие, какие захочет. А для сборки уровня Core i5-12400F и RTX 4060/RX 7600 и вовсе хватит одного вентилятора на задней панели, который будет выбрасывать отработанный горячий воздух за пределы шасси.

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Преимущества:

Привлекательное соотношение цены и характеристик

8 слотов для установки вентиляторов

Возможность использования СЖО

Хорошая продуваемость – если установить 2-4 «вертушки»

Наличие пылевых фильтров на верхней и нижней панелях

Недостатки:

Нет предустановленных вентиляторов

Плохая шумоизоляция – точнее, ее просто нет, а перфорированные панели отлично пропускают звук

AeroCool Tomahawk-A – еще один недорогой корпус, который понравится ценителям скорее эффектности, нежели эффективности. Выглядит он действительно необычно, хотя за дизайн приходится платить ограниченным количеством разъемов для вентиляторов. Одна 120-миллиметровая «вертушка» установлена по-умолчанию, добавить же к ней можно не более трех. В остальном Tomahawk-A – добротный недорогой кейс, который хорошо подойдет для игровой конфигурации с ограниченным энергопотреблением и тепловыделением. Чаще всего в таких шасси собирают ПК с шестиядерным процессором и графическим ускорителем начально-среднего или среднего ценового сегмента, и это действительно оптимальный их сценарий использования. Хотя я в большинстве случаев рекомендую переплатить и взять кейс за 5-6 тысяч рублей, если позволяет бюджет. Разница в цене в масштабах всей сборки выходит незначительная, а вот разница по функциональности — еще какая. Ведь за 5.5 тысяч можно взять уже Phanteks MagniumGear NEO Air!

Преимущества:

Невысокая цена

Нестандартный дизайн

Базовые возможности для кабель-менеджмента — присутствуют

Наличие предустановленного вентилятора

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Недостатки:

Тонкий металл

Верхнее расположение БП

Только один разъем для 3.5-дюймового HDD

Zalman S3 — популярный бюджетный корпус, который часто используется для геймерских конфигураций. Он сочетает в себе приятный дизайн – современный и одновременно нейтральный, достаточное количество свободного места для установки большинства комплектующих и неплохую функциональность. К предустановленному 120-миллиметровому вентилятору можно добавить еще 6, поддерживается и установка систем жидкостного охлаждения. Также к плюсам шасси я отнесу наличие пылевых фильтров и хорошую организацию пространства, ну и наличие отсеков для прокладки кабелей. Среди минусов покупатели чаще всего упоминают тонкий металл, чрезмерно яркую светодиодную индикацию и «глухую» переднюю панель – впрочем, на сборки с высоким TDP кейс и не рассчитан.

Преимущества:

Доступная цена

Наличие предустановленного вентилятора и свободных мест для установки дополнительных

Неплохая организация пространства с возможностями для кабель-менеджмента

Пылевые фильтры

Недостатки:

Тонкий металл

Чрезмерно яркие светодиоды на верхней панели

Следующим идет…еще один корпус Zalman, на этот раз N5 OF. А что поделать, если компания делает одни из лучших шасси за свои деньги? Одни модели дорожают или уходят в прошлое – им на смену приходят другие. Конечно, металл у модели тонкий, как и у 95% корпусов стоимостью до 5 тысяч рублей, но у нее есть неоспоримые плюсы – например, наличие аж трех предустановленных 120-миллиметровых вентиляторов. Беспокоиться об охлаждении не придется, даже если установить связку из, например, шестиядерного процессора и графического ускорителя уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Свободного места для установки комплектующих и прокладки кабелей хватает, «вертушки» — эффективные, но при этом довольно тихие. Да и базовый комплект пылевых фильтров имеется. За свою цену – вариант более, чем достойный.

Преимущества:

Весьма выгодное соотношение стоимости и характеристик

Три предустановленных вентилятора

Продуманная организация пространства

Наличие системы прокладки кабелей и пылевых фильтров

Хорошее охлаждение

Недостатки:

И снова — тонкий металл стенок

Боковая панель – из акрила, а не из стекла

Cougar MX330-G Air – это корпус, ориентированный на высокую эффективность охлаждения. Понять это можно даже исходя из названия. А если этого недостаточно — дополнительную подсказку дает сетчатая фронтальная панель, за которой видны два предустановленных 120-миллиметровых вентилятора. Еще один установлен сзади и работает на выдув. Кейс может похвастаться отличной продуваемостью, а также наличием пылевых фильтров – спереди, сверху и снизу. Примечательно, что боковая стенка здесь – из закаленного стекла, а не акрила. Места для большинства комплектующих хватает, хотя установить габаритную процессорную систему охлаждения не получится – ограничение по высоте радиатора составляет 155 мм. Еще можно придраться к расположению разъемов USB — не всем понравится, что они спереди, а не сверху.

Преимущества:

Отличная продуваемость

Тихие, но эффективные вентиляторы

Продуманная система кабель-менеджмента

Неплохой комплект пылевых фильтров

Боковая стенка из закаленного стекла

Недостатки:

Неудобное расположение USB и 3.5 jack разъемов – не сверху, а спереди

Ограничение по высоте процессорного кулера – всего 155 мм

Phanteks MagniumGear NEO Air – корпус, который я в последние несколько месяцев часто рекомендовал для сборки за 100 тысяч рублей в рамках рубрики «Народный ПК». Это тот случай, когда название бренда говорит само за себя. Ценовой сегмент, конечно, не самый характерный для Phanteks, тем не менее, уровень качества продукции компания все равно поддерживает крайне высокий. MagniumGear NEO Air — вместительный кейс с отличной вентиляцией, поддерживающий установку материнских плат форм-фактора E-ATX и 280-миллиметровых систем жидкостного охлаждения. Корпус удобен для сборки и обслуживания системы, а также может похвастаться наличием системы прокладки кабелей и пылевых фильтров, а еще современным дизайном. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Преимущества:

Впечатляющая вместительность

Удобство сборки и обслуживания системы

Хорошая продуваемость

Наличие системы прокладки кабелей и пылевых фильтров

Боковая стенка из закаленного стекла

Недостатки:

Поддерживает только 280 мм, но не 360 мм СЖО

Передние вентиляторы могли бы быть тише

Thermaltake View 21 TG Black – еще один футуристично выглядящий корпус, в котором эффектность сочетается с эффективностью. Обе боковые стенки — стеклянные. Есть, конечно, на рынке и куда более продуваемые шасси, зато рассматриваемая модель весьма вместительна и обладает довольно толстыми стенками, которые гасят нежелательные звуки и лишнюю вибрацию. Весит кейс более 8 кг, что для рассматриваемого ценового сегмента – достаточно много. Система прокладки кабелей имеется, пылевые фильтры также в наличии. Не обошлось, впрочем, и без минусов – предустановленный вентилятор только один, и к нему желательно докупить еще одну «вертушку», а если вы собираете ПК с тепловыделением выше среднего – то, возможно, и парочку.

Преимущества:

Большое количество свободного места

Футуристичный внешний вид и две стеклянные стенки

Неплохая, с учетом задумки и дизайна, продуваемость

Много свободных мест для установки дополнительных вентиляторов

Система прокладки кабелей и пылевые фильтры

Недостатки:

Только один предустановленный вентилятор

Не слишком удобно обслуживать систему

DeepCool Matrexx 50 ADD-RGB 3F – это корпус, который наверняка понравится любителям прозрачных стеклянных панелей и красочной иллюминации. Конечно, продувается он не так хорошо, как модели с сетчатой передней частью, и ставить в него Core i9-14900K в паре с RTX 4090 я бы не порекомендовал, но для конфигураций не флагманского, а субфлагманского или продвинутого среднего уровня шасси подойдет, особенно если доукомплектовать его дополнительным вентилятором, работающим на выдув. Три предустановленных на передней панели «вертушки», понятное дело, ориентированы на вдув. Они, кстати, трехпиновые. По вместительности и удобству обслуживания все хорошо, а вот габаритные процессорные кулеры не влезут – максимально поддерживаемая высота радиатора ограничена 160 мм. Зато можно установить 360-миллиметровую СЖО, если переставить комплектные вентиляторы с фронтальной панели.

Преимущества:

Большое количество свободного места

Футуристичный внешний вид – стеклянные панели, подсветка

Три предустановленных вентилятора и места для установки дополнительных

Удобные салазки для накопителей

Недостатки:

По сравнению с некоторыми конкурентами корпус шумноват

Установленные по-умолчанию «вертушки» — трехпиновые

Тайваньская компания Chieftec известна в России прежде всего благодаря недорогим, но при этом качественным блокам питания, которые часто используются для игровых конфигураций. Но одними лишь БП ее ассортимент не ограничивается. Есть среди продукции бренда и корпуса. Взять, например, модель под названием Chieftec GS-01B-OP Hunter. Она одновременно может похвастаться стильным и необычным внешним видом, а также хорошей продуваемостью. В таком шасси можно собрать производительную игровую конфигурацию — четыре предустановленных вентилятора обеспечат комплектующим достойное охлаждение. Передняя стенка – сетчатая, а боковая — стеклянная. Также среди плюсов GS-01B-OP Hunter можно отметить настраиваемую подсветку и нормальной толщины металл.

Преимущества:

Отличная продуваемость

Стильный внешний вид

Хаб для управления вентиляторами и их подсветкой

Поддержка 360 мм СЖО с выводом радиатора на фронтальную панель

Продуманная система кабель-менеджмента

Недостатки:

Комплектные вентиляторы — трехпиновые и шумноваты на высоких оборотах

Нет пылевого фильтра на фронтальной панели

Я часто рекомендую в своих статьях твердотельные накопители ADATA, поскольку многие из них обладают привлекательным соотношением стоимости и характеристик. Та же история – и с корпусом ADATA XPG INVADER. Вы можете самостоятельно выбирать, что для вас важнее — снижение уровня шума или максимальный воздушный поток, снимая или устанавливая переднюю панель шасси, которая крепится на магнитах. Кейс, кстати, просторный и довольно массивный – он весит около 8 кг, что служит очередным свидетельством, что его стенки сделаны не из фольги. По-умолчанию он оснащен только парой вентиляторов, но суммарно вы можете добавить к ним еще 6-7. Важно, что в корпус можно устанавливать габаритные комплектующие – видеокарты длиной до 400 мм и процессорные кулеры с радиатором высотой до 170 мм.

Преимущества:

Много свободного места для установки комплектующих

Продуманная организация пространства

Съемная передняя стенка, дающая возможность выбора между продуваемостью и шумоизоляцией

Толстый металл стенок

Система прокладки кабелей и пылевые фильтры

Недостатки:

Только 2 предустановленных вентилятора

USB разъемов на верхней панели могло было бы быть больше

Cougar Uniface X RGB — стильный, просторный и продуваемый корпус, поддерживающий установку габаритных комплектующих. Это один из самых крупных кейсов в своем ценовом сегменте, и он отлично подойдет для установки флагманских видеокарт и систем охлаждения – как воздушных, так и жидкостных. Также среди плюсов шасси стоит выделить наличие пылевых фильтров на фронтальной, верхней, нижней и боковой панелях и наличие аж четырех предустановленных вентиляторов, три из которых — 140-миллиметровые. Серьезных минусов у модели нет, хотя есть несколько мелких недостатков. Но, с учетом нынешних цен, такой корпус мог бы стоить на 1.5-2 тысячи дороже, сейчас же он предлагается достаточно дешево – по характеристикам у него мало конкурентов в данном сегменте.

Преимущества:

Огромное количество свободного места и поддержка габаритных комплектующих

Отличная продуваемость

Пылевые фильтры на всех панелях, через которые проходит воздух

Четыре предустановленных вентилятора

Стильный внешний вид и наличие подсветки

Недостатки:

Только 2 USB-разъема на верхней панели

Нет резиновых заглушек в местах для прокладки кабелей

Было бы несправедливо не включить в данную подборку хотя бы один белый корпус, учитывая, что для многих геймеров важна эстетическая составляющая. Первый вариант, что пришел мне в голову — Zalman I3 Neo TG White. Этот корпус действительно белоснежный, и, если вы хотите собрать конфигурацию в соответствующих цветах, он станет отличным выбором. Например, подобные шасси часто используются в сборках девушек, увлекающихся геймингом и стримингом, особенно в сочетании с розовой подсветкой. При этом интересный дизайн не вредит функциональности: модель поддерживает установку габаритных комплектующих, дает возможность удобно проложить кабели, неплохо (хотя и не идеально) продувается, причем прямо «из коробки» благодаря четырем вентиляторам.

Преимущества:

Большое количество свободного места

Приятный дизайн, белоснежная расцветка, ARGB-иллюминация

Подходит для конфигураций субфлагманского и флагманского уровня

Система прокладки кабелей и пылевые фильтры

Недостатки:

Ограничение по высоте радиатора кулера CPU — 162 мм

По продуваемости шасси уступает моделям с сетчатой фронтальной панелью

DeepCool CG540 — просторный кейс, ориентированный на продуваемость и по-умолчанию оснащенный четырьмя вентиляторами. Сразу стоит сказать, что в него не получится установить блок питания длиннее 170 мм, но это, по сути, единственное значимое ограничение, если вы не планируете ставить 420-миллиметровую СЖО. Помимо высокой вместительности и оригинального внешнего вида стоит отметить высокое качество сборки, толстые стенки, продуманную систему кабель-менеджмента и неплохую комплектацию. Для своей стоимости – отличный вариант, если, конечно, у вас не удлиненная модель блока питания. Если же все-таки такая — обратите внимание на Cougar Uniface X RGB или другие шасси.

Преимущества:

Высокая вместительность

Хороший уровень продуваемости

Четыре предустановленных вентилятора

Достойная комплектация

Нестандартный дизайн фронтальной панели

Недостатки:

USB портов могло было быть и побольше

Максимальная длина блока питания — 170 мм

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в топе представлено так много корпусов Zalman?

У компании широкий ассортимент, и среди ее моделей можно найти немало вариантов, весьма привлекательных с точки зрения стоимости и характеристик. Прежде всего – в сверхбюджетном и бюджетном сегментах. А им сегодняшняя статья во многом и посвящена.

А почему тогда нет народного Zalman Z3 Plus?

К сожалению, он сильно подорожал и перестал быть народным. То же самое — и с Zalman i3.

Можно ли для флагманской/субфлагманской конфигурации стоимостью 300+ тысяч рублей брать корпус за 5-8 тысяч?

Да, если он грамотно подобран. Например, тот же Cougar Uniface X RGB вполне подойдет даже для топовых игровых сборок.

Стоит ли менять предустановленные корпусные вентиляторы на другие?

В большинстве случаев нет, если они не издают лишнего шума. Хотя некоторые пользователи предпочитают «вертушки» одного конкретного бренда или даже одной модели. Я вот поменял все на Noctua, чтобы снизить акустическую нагрузку.

Будут ли во второй части материала рассмотрены корпуса с возможностью вывода 360 мм СЖО на верхнюю панель?

Да, будут, это популярный вариант установки систем жидкостного охлаждения.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о 15 корпусах сверхбюджетного, бюджетного и начально-среднего ценовых сегментов, актуальных в 2024 году, которые подойдут для игровых конфигураций ПК. В одном из следующих материалов я разберу более дорогие и продвинутые шасси, включая не только Midi Tower, но и Full Tower модели, а также нестандартные варианты. А какой бы корпус вы добавили к подборке из этой статьи? Пишите в комментариях! А еще пишите, какой кейс вы используете для основного ПК. Лично я — Fractal Design Define R5 со 120 мм вентиляторами Noctua.

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