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ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года

Рассказываю о заслуживающих внимания и актуальных в 2025 году воздушных системах охлаждения для процессоров Intel и AMD.
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Всем привет, с вами Zero. Не так давно я опубликовал материал об актуальных в конце 2024 года и начале 2025 года воздушных суперкулерах, в рамках же сегодняшней статьи я хочу поговорить о более бюджетных системах охлаждения, располагающихся в ценовом диапазоне от 1 до 5 тысяч рублей. Рынок кулеров огромен, поэтому все заслуживающие внимания модели в одном материале рассмотреть не удастся, тем не менее, уверен, что как минимум десяток привлекательных с точки зрения соотношения стоимости и характеристик подобрать получится без проблем. Рассматривать будем в порядке «от дорогих — к доступным и от эффективных – к менее эффективным». Но хватит предисловий, поехали!

ID-COOLING SE-207-XT Black

Начнем, пожалуй, с «почти-суперкулера» ID-COOLING SE-207-XT, состоящего из крупного двухсекционного радиатора с 7 тепловыми трубками и пары эффективных 120-миллиметровых вентиляторов. И тут сразу возникают два вопроса – во-первых, почему «почти» суперкулер? И во-вторых, почему модель включена в список, если стоит она больше 5 тысяч рублей? Отвечу на оба. До полноценных суперкулеров вроде Noctua NH-D15 G2 или PCcooler RZ820 она не дотягивает. Зато ее можно найти в продаже дешевле 5 тысяч рублей – даже после предновогоднего повышения цен. С Core i9-14900K в рабочих приложениях или стресс-тестах такой кулер не справится, а вот с любыми восьмиядерными или двенадцатиядерными процессорами AMD – без проблем. Да и Core i7-13700K/KF он охладит, если данный CPU используется преимущественно для игр, а не для работы. Если же для работы – лучше покупайте 360-миллиметровую систему жидкостного охлаждения (СЖО).

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Важно! Не забудьте убедиться, что выбранный кулер совместим с вашим процессором (по сокету), корпусом (по высоте радиатора, если она слишком высока, боковая крышка не закроется) и модулями оперативной памяти (по нижней грани радиатора).

ID-COOLING FROZN A620 Black 

С ID-COOLING FROZN A620 – та же история, что и с рассмотренным ранее SE-207-XT. Это тоже двухсекционный почти-суперкулер с парой 120-миллиметровых вентиляторов, который реально найти менее, чем за 5 тысяч рублей. При этом по эффективности он несколько уступает предыдущей рассмотренной модели – здесь и теплотрубок на одну меньше, и площадь радиатора поскромнее. Тем не менее, FROZN A620 остается отличным вариантом для любых восьмиядерных процессоров AMD Ryzen, а также CPU Intel Core i5, сочетающих в себе производительные и энергоэффективные ядра. Для более требовательных и горячих процессоров рекомендую использовать полноценные суперкулеры или системы жидкостного охлаждения. Кстати, в ассортименте ID-Cooling есть очень похожий, но более доступный по цене кулер под названием FROZN A620 PRO SE, хотя воздушный поток и статическое давление там пониже.

PCcooler RT620 Digital Black 

PCcooler RT620 Digital по эффективности примерно равен ID-COOLING FROZN A620, поэтому вы можете ориентироваться на доступность моделей в вашем регионе и личные предпочтения. Вообще, двухсекционные двухвентиляторные системы охлаждения, более эффективные, чем одинарные, но не дотягивающие до статуса суперкулера, стали довольно популярны, и их выпускают многие производители. Стоимость таких кулеров варьируется от 3 до 10+ тысяч рублей, а выбирать их следует, ориентируясь на обзоры и отзывы. Например, у некоторых систем охлаждения вентиляторы издают неприятный звук, который вроде бы не слишком громкий, но ощутимо слышен и раздражает. К счастью, у рассматриваемого кулера такой проблемы нет.

Thermalright Peerless Assassin 120 Black 

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Thermalright Peerless Assassin 120 — это не суперкулер, а, скорее, кулер продвинутого среднего сегмента, но достаточно эффективный и довольно тихий. Это отличный вариант для любых восьмиядерных процессоров AMD, который, к тому же, поместится в большинство Midi-Tower корпусов. Стоимость решения, с учетом нынешнего курса рубля, а также санкций и прочих проблем, выглядит вполне приемлемой — это вам не кулеры Noctua, которые я, конечно, горячо люблю, но в российской рознице они слишком уж переоценены. Peerless Assassin 120 — это еще один замечательный вариант для любого Intel Core i5 или AMD Ryzen 5/7, который без особых проблем с ними справится. Только проверьте характеристики вашего корпуса — высота радиатора рассматриваемого кулера составляет 157 мм, а значит, он поместится не в каждый Midi-Tower кейс. Впрочем, 157 мм это все-таки не 165+.

ID-COOLING SE-206-XT Black 

ID-COOLING SE-206-XT – это один из наиболее доступных по цене двухбашенных кулеров с заявленным производителем TDP в 250 Вт. По эффективности охлаждения модель не сильно отстает от DeepCool AK620, хотя последний стоит значительно дороже. Проще говоря, SE-206-XT можно смело назвать одним из лидеров в своем ценовом сегменте — вы найдете мало кулеров дешевле 4.5 тысяч рублей, предлагающих схожий уровень эффективности. Такую систему охлаждения можно использовать хоть для AMD Ryzen 7 9800X3D, хоть для Intel Core i5-14600KF — перегрева и троттлинга не будет, хотя во время стресс-тестов процессора кулер и может работать довольно шумно. Но именно во время стресс-тестов – в целом SE-206-XT даже тише, чем, например, SE-207-XT.

ID-COOLING FROZN A620 PRO SE 

ID-COOLING FROZN A620 PRO SE – один из лучших двухсекционных двухвентиляторных кулеров с точки зрения соотношения стоимости и характеристик – найти в ценовом сегменте «до 4 тысяч рублей» хотя бы несколько моделей, равных ему по эффективности достаточно тяжело. В основном такие есть у Jonsbo и других китайских брендов — все-таки в Поднебесной научились делать дешево при сохранении неплохого уровня качества. Хотя, будем честны, китайского фуфла на рынке компьютерных комплектующих тоже хватает. Благо, A620 PRO SE к нему не относится – это качественная система охлаждения продвинутого среднего сегмента, подходящая для процессоров AMD с 8 ядрами, а также CPU Intel Core i5, сочетающих в себе производительные и энергоэффективные ядра.

Thermalright Assassin Spirit 120 Plus V2 

Thermalright Assassin Spirit 120 Plus V2 – кулер с односекционным радиатором и парой 120-миллиметровых вентиляторов, рассчитанный на TDP около 200 Вт. Работает модель достаточно эффективно и тихо, но стоимость в 3 тысячи рублей, конечно, выглядит несколько завышенной — доплатив еще 500-1000 рублей, вы сможете приобрести уже систему охлаждения с двухсекционным радиатором, которая будет заведомо эффективнее. Тем не менее, для условного Ryzen 7 7700 Assassin Spirit 120 Plus V2 будет достаточно, как и для любых шестиядерных процессоров, функционирующих в режиме без разгона или в режиме умеренного разгона. Но вообще, если планируете разгонять CPU – лучше берите кулер с двухсекционным радиатором большой площади.

DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 Blue 

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В свое время DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 стоил 1500-1700 рублей, а потому был одним из наиболее привлекательных вариантов для покупки, если речь шла об охлаждении одного из народных шестиядерных процессоров вроде Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600. После повышения цены этот кулер стал гораздо менее привлекательным. Тем не менее, если вам удастся найти его за 1800-2100 рублей или даже дешевле – это по-прежнему хороший вариант, поскольку минусов, кроме завышенной цены, у решения нет. Эффективность GAMMAXX 400 V2 для шестиядерных процессоров, функционирующих в режиме без разгона, можно считать не просто достаточной, а даже избыточной.

ID-COOLING SE-214-XT BASIC 

ID-COOLING SE-214-XT BASIC, как и его многочисленные вариации с подсветкой и без — это один из лучших кулеров с точки зрения соотношения цены и возможностей, по крайней мере, если говорить о решениях в ценовом сегменте «до 2 тысяч рублей». Он легко справляется с любыми актуальными шестиядерными процессорами Intel и AMD, если их не разгонять, да и условные Core i5-13400F и 14400F тоже не станут для него проблемой. А вот для CPU с более высоким TDP лучше смотреть в сторону кулеров, рассчитанных как минимум на 220 Вт. Благо, найти модель с двухсекционным вентилятором и двумя вентиляторами, укладывающуюся по цене в 5 тысяч рублей все еще не составляет труда – спасибо китайским компаниям.

Eurocase SC500 FRGB 

Eurocase SC500 FRGB – это недорогой кулер, рассчитанный, если верить заявлениям производителя, на процессоры с TDP до 150 Вт. Он хорошо подойдет для неразгоняемых или функционирующих в режиме без разгона актуальных шестиядерников от Intel и AMD – например, Core i5-12400F, а также Ryzen 5 7500F, 5600X и 5600. Впрочем, если в ассортименте в вашем регионе предлагается одна из систем охлаждения ID-Cooling с заявленным TDP 180 Вт, лучше предпочесть ее – конечно, если стоимость находится в адекватных рамках. Увы, история с DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 может повториться, поскольку компьютерное железо продолжает дорожать.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему в статье так много моделей ID-Cooling? Это реклама?

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Нет, просто кулеры китайской компании в настоящий момент являются одними из лучших по соотношению цены и производительности. Например, ID-COOLING SE-214-XT BASIC схож по эффективности отвода тепла с DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2, но купить его можно почти за тысячу рублей дешевле.

Какой из кулеров стоит взять для Ryzen 5 5600/7500F или Core i5-12400F?

Любой из последних трех, рассмотренных в статье. Или, как вариант, любой другой из тех, что рассчитаны на отвод 150+ Вт тепла и совместимы с вашим железом. Но учтите, некоторые производители завышают характеристики своей продукции. Ориентируйтесь на обзоры и отзывы.

А что купить, если требуется полноценный суперкулер для горячего многоядерного CPU?

Рекомендую обратиться к материалу «ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году».

Можно ли меньше, чем за 5 тысяч рублей приобрести приличную СЖО?

Увы, тут не подскажу — я интересуюсь только 360-мм и 420-мм СЖО, способными охладить топовые процессоры, включая «печки» Intel Core i9 13-го и 14-го поколения. Но, полагаю, что-то интересное от тех же китайцев на рынке должно присутствовать.

Стоит ли покупать процессоры в BOX-исполнении, с комплектными кулерами?

Нет. Переплата за эти кулеры и за бесполезную продленную гарантию слишком велика. За те же деньги можно приобрести гораздо более эффективную, и при этом еще и более тихую систему охлаждения.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о десяти заслуживающих внимания воздушных системах охлаждения в ценовом диапазоне от 1 до 5 тысяч рублей. Вообще, интересных вариантов на рынке гораздо больше, хотя хватает и фуфла с явно завышенным производителем рекомендованным TDP и слишком высокой ценой. А вы знаете какие-то привлекательные с точки зрения соотношения стоимости и характеристик кулеры в рассматриваемом ценовом сегменте, не представленные в данном материале? Пишите в комментариях!

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