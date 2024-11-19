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Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор

Рассказываю о том, почему приобретение Ryzen 7 9800X3D в конце 2024 года может оказаться не самой лучшей идеей
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не буду покупать AMD Ryzen 7 9800X3D, несмотря на то что на момент написания статьи это объективно лучший игровой процессор, обеспечивающий в связке с флагманской видеокартой более высокий FPS в играх, чем любой другой CPU. Уточню: я не купил бы Ryzen 7 9800X3D, даже если бы собирал мощный игровой ПК с нуля. И дело тут вовсе не в том, что я какой-то фанат Intel – я с большим уважением отношусь к компании AMD и регулярно рекомендую ее процессоры и видеокарты в своих сборках. Но хватит предисловий, поехали!

Немного о моем ПК и о том, как я выбираю комплектующие

Первая мысль, которая может мелькнуть у читателя, ознакомившегося с предисловием — «автор не может позволить себе мощный игровой ПК, а лучший геймерский CPU стоит дорого, поэтому он его и не купит». Но дело вовсе не в этом. Я уже рассказывал на overclockers.ru о своей конфигурации, собранной мной в феврале 2023 года, и с тех пор основные комплектующие не поменялись. Зато я добавил второй SSD, а все жесткие диски перенес в отдельный NAS. Вообще, с этой сборкой целая история — часть железа я заказывал из Германии с помощью моего друга из Казахстана, поскольку беспошлинный порог был 1000 евро.

Процессор

Intel Core i7-13700KF OEM

Материнская плата

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

Система охлаждения

Noctua NH-D15 Chromax Black

Оперативная память

Team T-Force Delta RGB DDR5-7200, 32 ГБ (16x2)

SSD

Samsung 980 Pro 2 ТБ — 2 штуки

Жесткий диск

Несколько, все в отдельном NAS

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4090 24 ГБ (Palit GameRock OC)

Блок питания 

Be Quiet Dark Power Pro 12 1200 Вт Titanium + фирменный кабель-адаптер

Корпус

Fractal Design Define R5

Корпусные вентиляторы

Noctua NF-S12A и NF-A12x15, все черного цвета — по 2 штуки

Если бы я собирал ПК сейчас, то придерживался бы схожих принципов:

  1. Топовая видеокарта – прежде всего.
  2. Субфлагманский или флагманский процессор с 12+ ядрами для гейминга, стриминга и работы с видео.
  3. Как минимум 32, а лучше 64 гигабайта оперативной памяти.
  4. Качественные комплектующие с солидным запасом прочности.
  5. Продуманное охлаждение с сохранением акустического комфорта.

Ближе к концу статьи расскажу подробнее, какой игровой ПК я собрал бы сейчас, но сначала – о том, почему я не считаю AMD Ryzen 7 9800X3D оптимальным выбором.

Восьми ядер для флагманского игрового ПК в 2025 году маловато

Первая причина, почему я не купил бы 9800X3D – это наличие у данного процессора только восьми ядер. Конечно, непосредственно для игр такого количества ядер достаточно, но, если еще и стримить, записывать видео и держать открытыми кучу разных программ (три браузера, мессенджеры, Steam, Epic Games, торрент-клиент, текстовые редакторы, и так далее) восьми ядер может и не хватить. К тому же, существует программное обеспечение, способное распараллеливать нагрузку между любым количеством ядер, и в нем Ryzen 7 9800X3D безнадежно продует даже моему Core i7-13700KF, не говоря уж о 24-ядерных и 32-ядерных CPU. Специализированные решения с еще большим количеством ядер в рамках данной статьи я рассматривать не буду.

Цены на AMD Ryzen 7 9800X3D на старте продаж явно завышены

Вторая причина — неадекватные цены. Тот факт, что у меня в ПК установлена RTX 4090, не означает, что я готов платить за топовое игровое железо любые деньги. «Четыре тысячи девяностую» в версии Palit GameRock OC я купил в начале 2023 года всего за 130 тысяч рублей на маркетплейсе Ozon. Разумеется, я отнесся к такой покупке с максимальной осторожностью. Продавец был подписан как «Ozon Казахстан», и для начала я написал в поддержку и уточнил, действительно ли это сам маркетплейс, а не мошенники. Сотрудник подтвердил. Также я обратил внимание на наличие уцененных экземпляров RTX 4090 со вскрытой упаковкой и заключил, что в ПВЗ можно ее вскрывать и осматривать сам графический ускоритель. Так я и сделал, и, убедившись, что передо мной не подделка, забрал карту, и пользуюсь ей уже полтора года.

Впрочем, я отвлекся. Рекомендованная цена Ryzen 7 9800X3D составляет 479 американских долларов. Многие европейские ритейлеры продавали их по 550-560 евро, и первые партии буквально смели с полок геймеры и перекупщики. На мой взгляд, восьмиядерный процессор, даже топовый, должен в 2024-2025 году стоить дешевле. Но ладно, закон спроса и предложения, на околомонопольном рынке производитель диктует свои условия вместе с партнерами. В России упомянутого CPU в крупных торговых сетях на момент написания статьи я не нашел. Более мелкие ритейлеры и перекупщики предлагают его за 75-120 тысяч рублей, и чаще всего речь идет о предзаказах. К тому же, часть предложений может исходить от мошенников. Впрочем, лично я не стал бы покупал 9800X3D и по рекомендованной цене – из-за того, что это восьмиядерник.

В начале 2025 года выйдут процессоры AMD Ryzen 9000X3D с 12-16 ядрами

И здесь мы переходим к следующему аргументу. Как известно, процессоры Ryzen имеют чиплетную архитектуру. И в линейке Ryzen 7000 были такие процессоры, как Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 9 7950X3D с 12 и 16 ядрами соответственно. В играх они нередко проявляли себя хуже, чем восьмиядерный Ryzen 7 7800X3D, а все потому, что у последнего был только один чиплет с ядрами, и все они имели доступ к 3D-кэшу. У CPU с 12 и 16 ядрами были два чиплета с ядрами, и дополнительным 3D-кэшем обладал только один из них. Зато у ядер второго были более высокие частоты. Задумка хорошая, но на практике это работало далеко не идеально, а необходимость взаимодействия между чиплетами повышала задержки при работе процессоров.

Так вот, к чему это я? А к тому, что по предварительным данным, у Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D доступ к дополнительному 3D-кэшу будет у всех ядер. Не исключено, что специалистам AMD удастся и немного повысить рабочие частоты по сравнению с 9800X3D. Да, ценой увеличения TDP, но ничего страшного в этом нет – можно использовать суперкулер или необслуживаемую СЖО. В любом случае, новые процессоры AMD вряд ли будут горячее, чем такие «печки», как Intel Core i9 13-го и 14-го поколений. В результате мы можем получить 12-ядерный и 16-ядерный процессоры с еще более высокой частотой турбобуста, чем у 9800X3D, а также с доступом к 3D-кэшу у всех ядер. И вот такой CPU я бы уже купил.

Какой игровой ПК я собрал бы себе с нуля сейчас

Я обещал рассказать, какой компьютер собрал бы с нуля сейчас, если бы у меня была какая-нибудь старая, непригодная для апгрейда конфигурация, и солидный бюджет вроде того, что я потратил на нынешнюю сборку, или даже более высокий. Так вот — никакой! Я бы не стал сейчас собирать игровой компьютер как минимум по одной причине – в начале 2025 года выходят новые флагманские видеокарты NVIDIA. И покупать сейчас RTX 4090 или RTX 4080 Super, в особенности по нынешним ценам, крайне нерационально. Поэтому я бы дождался выхода нового железа, а потом приобрел бы что-то примерно такое:

Процессор

AMD Ryzen 9 9900X3D OEM или Intel Core i7-14700KF OEM

Материнская плата

Одна из моделей MSI с мощной подсистемой питания и 3-4 портами M.2, например, линейки Tomahawk

Система охлаждения

Суперкулер уровня Noctua NH-D15 G2

Оперативная память

DDR5, высокая частота, низкие тайминги, 64 ГБ двумя модулями по 32 ГБ

SSD

Samsung 980 Pro 2 ТБ (не вижу причин переплачивать за PCI-E 5.0 модели)

Жесткий диск

WD Purple Pro 18 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 5090/5080

Блок питания 

Be Quiet Dark Power Pro 13 1200 Вт Titanium

Корпус

Fractal Design Define R5

Корпусные вентиляторы

Noctua NF-S12A и NF-A12x15, все черного цвета — по 2 штуки

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему не стал бы покупать лучший в настоящий момент игровой процессор – AMD Ryzen 7 9800X3D. На мой взгляд, стоит подождать выхода CPU 9000X3D с большим количеством ядер, да и дефицит к тому моменту должен схлынуть, а цены – пойти вниз. Впрочем, неизвестно еще, что будет с курсом рубля, ведь доллар снова торгуется близко к сотне. А что вы думаете по поводу Ryzen 7 9800X3D? Стали бы его покупать? И как вы считаете, восьми ядер достаточно для мощной игровой конфигурации? Пишите в комментариях!

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Теги

amd процессоры игры ryzen гейминг cpu ryzen 7 9800x3d 9800x3d сборки конфигурации
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