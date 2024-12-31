Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году. Возможно, что-то в список не попадет – всего не запомнишь и не нагуглишь. Но даже с учетом этого, уверен, что как минимум некоторые позиции из моего списка интересуют и многих читателей. Но хватит предисловий, поехали!

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090

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Открывает список, конечно, будущая флагманская видеокарта от NVIDIA — GeForce RTX 5090. Я являюсь обладателем RTX 4090, которую в начале 2023 года очень удачно купил новой за 130 тысяч рублей, а потому мне интересно, какой прирост производительности будет у следующей топовой видеокарты «зеленых» в различных разрешениях, и какие новые технологии она предложит. Взять, например, генерацию кадров, появившуюся в линейке RTX 4000 — эта функция оказалась действительно полезной, поскольку в ряде случаев заметно повышает плавность геймплея без видимого ухудшения качества картинки.

Разумеется, мне также интересно, по какой RTX 5090 будет предлагаться цене — речь идет как о рекомендованной стоимости, так и о реальной, устанавливаемой ритейлерами. Не исключено, что «пять тысяч девяностые» будут скупать для обучения ИИ, и тогда ситуация для геймеров сложится печально. Хотя для российских геймеров она сложится печально в любом случае — из-за санкций и слабого рубля компьютерное железо за последние три месяца ощутимо подорожало. А лично я за 300+ тысяч покупать RTX 5090 не готов, да и за 200-250 тоже. За 180 бы еще взял, продав RTX 4090, если увидел бы значительный прирост в обзорах и тестах. Но 180 тысяч скорее будет стоить RTX 5080…

Инсайдеры приписывают RTX 5090 32 гигабайта видеопамяти GDDR7, до 21 760 ядер CUDA и 450-600-ваттный TGP. Официальный анонс графических ускорителей NVIDIA Blackwell состоится в начале января 2025 года, но ждать релиза сразу всей новой линейки не стоит – по предварительным данным, первыми в продажу поступят RTX 5090 и RTX 5080, а в течение полугода-года очередь дойдет и до RTX 5060.

Процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D

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Еще две интересные новинки – это 12-ядерный и 16-ядерный процессоры AMD Ryzen 9000 с дополнительным 3D-кэшем. Сведения от инсайдеров разнятся, и до сих пор непонятно, будет этот 3D-кэш у обоих входящих в состав CPU чиплетов с ядрами или только у одного, как было в случае Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D. Если у обоих, то оба процессора будут интересны геймерам-энтузиастам, игровым блогерам и стримерам, поскольку у Ryzen 7 9800X3D для некоторых сценариев использования маловато ядер. Увы, на доступные цены новинок в России, опять же, рассчитывать не приходится. Да и в других странах тоже — судя по ситуации с 9800X3D, спрос на рынке значительно превышает предложение, поскольку Intel в этот раз села в лужу и не предложила геймерам каких-либо интересных игровых процессоров.

Смартфоны Xiaomi Poco F7, Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra

Жду я и новых смартфонов линейки Poco F — они традиционно являются одними из лучших на рынке с точки зрения стоимости и характеристик, а также стоимости и производительности SoC. В этот же раз производитель порадует нас еще и наличием у устройств полноценной пыле- и влагозащиты в соответствии со стандартом IP68. Впрочем, для пользователей, выбирающих смартфоны Poco, как правило, главное — высокая производительность за разумные деньги. Poco F7 Ultra с его SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, конечно, будет достаточно дорогим, но вот Poco F7 Pro со Snapdragon 8s Elite или Snapdragon 8 Gen 3 может оказаться весьма интересным предложением. Хотя, опять же, менее интересным, чем хотелось бы — рубль ослаб не только по отношению к доллару и евро, но и к юаню.

PCI-E 5.0 SSD емкостью 8 терабайт

Также я ожидаю выхода новых твердотельных накопителей – в первую очередь, конечно, PCI-E 5.0 моделей на новых контроллерах, а также восьмитерабайтных SSD. Особый интерес у меня вызывает продукция компаний первого эшелона, самостоятельно разрабатывающих контроллеры и память – Samsung и Western Digital. Впрочем, решения на контроллерах Phison, InnoGrit и других, задействующие память Micron также могут быть интересными. Надеюсь, тренд на миниатюрные вентиляторы в SSD не приживется – благо, MSI показала, что можно обойтись и без них, вместо этого использовав крупный по меркам накопителей радиатор. Что же касается восьмитерабайтных моделей – здесь все очевидно. Игры с каждым годом занимают все больше места, и восьмитерабайтники будут актуальны уже в ближайшие годы, хотя поначалу, конечно, будут стоить непомерно дорого. Но в любом случае, на условный PCI-E 5.0 восьмитерабайтный SSD Samsung 1090 Pro посмотреть будет интересно.

Жесткие диски WD и Seagate емкостью 30+ терабайт

Раз уж я поднял тему накопителей, то скажу и про жесткие диски. Некоторые компьютерщики считают, что они уже полностью потеряли актуальность для пользовательского сегмента рынка, но я с этим не согласен — HDD являются хорошим выбором как минимум для создания бэкапов с SSD и для хранения личной медиаколлекции. При этом есть надежда, что емкость «винчестеров» в ближайшие годы будет быстро расти благодаря использованию WD и Seagate технологий записи с энергетической подпиткой – речь идет о микроволновом и лазерном излучении. Между прочим, у обоих производителей уже есть HDD емкостью 32 терабайта, но, во-первых, этого мало, а во-вторых, хотелось бы, чтобы для достижения такого объема не приходилось использовать черепичную запись.

Модули оперативной памяти емкостью 32 гигабайта DDR5-6400+

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Напоследок скажу, что я жду появления на рынке высокоскоростных комплектов оперативной памяти DDR5, состоящих из пары 32-гигабайтных модулей. У меня сейчас установлен набор из пары 16-гиговых планок DDR5-7200, но в ближайшие год-два я планирую его заменить, поскольку 32 гигабайт для моих задач начинает не хватать. Для игр-то их хватает без проблем, а вот для работы с видео очень желательно иметь на борту 64, а то и 128 гигабайт памяти. А раз уж покупать ОЗУ, то хотелось бы скоростную и с низкими таймингами. Посмотрим, что смогут предложить производители.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, выхода каких компьютерных комплектующих и смартфонов я жду в 2025 году. А вы ждете релиза какого-нибудь железа, мобильных устройств или иных гаджетов? Или может, интересуетесь, будет ли конкурентоспособным автомобилем Lada Iskra от «АвтоВАЗа»? Пишите в комментариях!

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