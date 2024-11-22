Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я пользуюсь дебетовой картой в основном только для того, чтобы переводить деньги на кредитную или пополнять вклады, и совершаю почти все покупки именно с «кредитки». Если кратко – то при высокой инфляции это банально выгоднее, чем использовать дебетовую карту, но для того, чтобы стало понятно, в чем суть идеи, стоит погрузиться в детали.

Почему использовать кредитную карту выгодно

Первая причина очевидна: если гасить все задолженности вовремя, никаких процентов по кредитной карте не будет – это не полноценный кредит. При этом многие банки предлагают беспроцентный период в 3-4 месяца. Первые месяцы на кредитку придется лишь вносить какую-то минимальную сумму, а в последний – полностью погасить задолженность.

А ведь инфляция сейчас в России высокая. Так, Центробанк РФ прогнозирует, что по итогам 2024 года ее уровень составит 8-9%. Ощущаемый же гражданами показатель инфляции еще выше, поскольку большая часть продуктов питания за год прибавила в цене 10-20%, а картофель, помидоры, говядина и еще ряд наименований – более 20%. Проще говоря, вы тратите с кредитки 100 рублей, на которые можно купить 2 кг картофеля, а возвращаете 100 рублей, на которые можно купить уже 1.9 кг картофеля. Менее ценные 100 рублей.

Свободные деньги можно положить на вклад на 3 месяца

Не забудьте, что пока вы пользуетесь деньгами банка, и не платите за это никаких процентов, на собственные деньги можно открыть вклад. А ставки по вкладам на момент написания статьи превышают 21% годовых, при этом многие предложения рассчитаны как раз на 3 месяца. То есть на каждые 100 рублей через 3 месяца вы получите 105+ рублей. Без каких-либо рисков, поскольку крупные банки участвуют в программе страхования вкладов.

Нет, некоторые эксперты говорят, конечно, про растущую вероятность заморозки вкладов, но глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже заявила, что подобный вариант даже не обсуждается. И действительно – даже если вероятность такого сценария и растет, то выросла она, ну, с 0.1% до 0.5% — это все равно мизер. Заморозка вкладов привела бы к существенным негативным последствиям для экономики и значительному росту недовольства граждан, поэтому принимать решение о ней было бы крайне нерационально.

Улучшение кредитной истории

Использование кредитных карт, если все платежи вносятся своевременно, улучшает вашу кредитную историю, и, если однажды вам понадобится занять у банка крупную сумму денег, это сыграет в вашу пользу. Растет со временем и кредитный лимит – если студенту с подработкой банк изначально предложит, например, 50-100 тысяч рублей, то в дальнейшем, продемонстрировав свою финансовую ответственность и активно используя кредитную карту, упомянутый гражданин может рассчитывать уже на несколько сотен тысяч рублей. Что же касается улучшения кредитной истории — ваш условный рейтинг при ответственном использовании карт растет медленно, но это все равно лучше с точки зрения банков, чем полное отсутствие опыта с заемными средствами или наличие просроченных долгов.

Дополнительные бонусы от банков

Стоит отметить, что некоторые банки предлагают по кредитным картам дополнительные бонусы – например, повышенный кэшбек или больше любимых категорий. Сам я в основном этим не заморачиваюсь, но в целом, использование некоторых дебетовых и кредитных карт с разными любимыми категориями и разными бонусами для различных покупок – вполне разумная практика, позволяющая оптимизировать финансовые затраты. Сэкономить так можно до нескольких тысяч рублей, а сэкономленные деньги, в свою очередь, можно поместить на вклад или накопительный счет.

Как не стоит использовать кредитные карты

А вот для чего кредитные карты использовать не стоит – так это для снятия наличных и переводов денег на другие карты, свои или чужие. Дело в том, что практически всегда беспроцентный период на такие операции не распространяется, а еще банки взимают комиссию. Да, бывают акции, во время которых комиссия не взимается, но проценты, как правило, все равно никуда не деваются. Впрочем, судя по тому, что банки до сих пор предлагают кредитные карты и не урезают по ним условия, многие люди по-прежнему снимают деньги или не погашают вовремя задолженность и платят проценты.

Возможные риски

Стоит отметить, что я не загоняю себя в долги, которые со значимой вероятностью не смогу оплатить. Например, если у меня долг в 50 тысяч рублей по кредитке, то, как правило, я могу погасить его в любой момент, но не считаю это нужным, пока беспроцентный период не подойдет к концу, поскольку пользоваться деньгами банка без процентов выгодно. Также я не использую много кредитных карт – мне достаточно одной, хотя есть оформленная вторая, но в ее использовании нет необходимости. Людям, склонным к импульсивным покупкам или обладающим низкой финансовой грамотностью, вероятно, не стоит использовать кредитные карты, или стоит начинать с низких лимитов и устанавливать ограничения, чтобы не загнать себя в долговую яму.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему совершаю покупки с кредитной, а не с дебетовой карты, а также о том, почему использовать кредитную карту выгодно – по крайней мере, если вы финансово грамотный и ответственный пользователь банковских продуктов. А вы пользуетесь кредитными картами? И вообще, сколько карт вы активно используете и от каких банков, если считать и кредитные, и дебетовые, и виртуальные? Пишите в комментариях!

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